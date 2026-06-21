Фестивал на дунавското вино се организира в Козлодуй на 27 юни

Сдружение „Дунавски винари“ подготвя Фестивал на дунавското вино в Козлодуй на 27 юни, каза за БТА Антоанета Генова от Винарска изба „Ахинора“, член на управителния съвет на сдружението, което организира събитието.
За първи път го организираме в Козлодуй, а поводът е предстоящия Международен ден на река Дунав – 29 юни и празника на рибата, който община Козлодуй организира ежегодно. Те са наши партньори, както и Wine Lovers - distribution and events with Bulgarian wines, добави Генова.
Ще участват над десет винарни от северозападна и северна централна България. Освен лично с клиентите ни, по време на събитието ще имаме възможност да се срещнем с ресторантьори от страната, а това е полезно за нас като винопроизводители, каза още Генова. Намерението е с организирането на подобни събития да работим за развитие на туризма на регионално ниво, да покажем, че и тук има стойностни събития, които заслужават да бъдат посетени, допълни тя.
Сдружение „Дунавски винари“ е учредено през март 2024 година. Неправителствената организация обединява двадесет изби от Дунавския регион. В края на месец май във Враца беше първото издание на фестивал на Дунавското вино.
През септември 2025 година излезе брошурата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО", която е тематично издание на БТА във вариант на български и на английски език. В брошурата са представени 110 винарски изби, разделени по райони - Северозападна България, Централна Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Сакар и Източни Родопи, Източна Тракия, Западна Тракия и Розова долина, Долината на Струма.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Щ+Щ
Коментиран от #18
20:51 21.06.2026
2 Овчар
Коментиран от #4
20:51 21.06.2026
3 град Хърлец
Коментиран от #15
20:54 21.06.2026
4 Щ+Щ
До коментар #2 от "Овчар":Който пие само бяло вино значи разбира от вино..!
Не бе, свършил е червеното!
Коментиран от #10
20:57 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Хърлец - оригинал!
21:10 21.06.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #8, #9
21:11 21.06.2026
8 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Черпят ме със вино ,там на дуваарчето и ме мъдръсьят бай Амет ,Мюмюн,Стамат ,и 40-те римляни от Лом.
Коментиран от #11, #12
21:16 21.06.2026
9 Като се оправят
До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":и после ще те управят, и ще сияеш и пееш ти палав радио-активнико
21:30 21.06.2026
10 Пустиня(к)
До коментар #4 от "Щ+Щ":Бе и ти си прав...
21:31 21.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Що мъ триеш
До коментар #8 от "Град Козлодуй":бе, админ, нали се перчиш че си казладуец, монтасяк
Коментиран от #16
21:39 21.06.2026
13 Как да закупим брошурата
21:57 21.06.2026
14 Хора винаги е по приятно
22:03 21.06.2026
15 Данчо
До коментар #3 от "град Хърлец":То щото само в Козлодуй е така! Навсякъде другаде улиците са асфалтирани идеално, нали?!?
22:06 21.06.2026
16 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Що мъ триеш":Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.
22:07 21.06.2026
17 Само колекционирам маркови вина
22:11 21.06.2026
18 Пише го
До коментар #1 от "Щ+Щ":В статията , но кой да чете. Чукча писател не читател.
22:19 21.06.2026