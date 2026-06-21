Фестивал на дунавското вино се организира в Козлодуй на 27 юни

Сдружение „Дунавски винари“ подготвя Фестивал на дунавското вино в Козлодуй на 27 юни, каза за БТА Антоанета Генова от Винарска изба „Ахинора“, член на управителния съвет на сдружението, което организира събитието.

За първи път го организираме в Козлодуй, а поводът е предстоящия Международен ден на река Дунав – 29 юни и празника на рибата, който община Козлодуй организира ежегодно. Те са наши партньори, както и Wine Lovers - distribution and events with Bulgarian wines, добави Генова.

Ще участват над десет винарни от северозападна и северна централна България. Освен лично с клиентите ни, по време на събитието ще имаме възможност да се срещнем с ресторантьори от страната, а това е полезно за нас като винопроизводители, каза още Генова. Намерението е с организирането на подобни събития да работим за развитие на туризма на регионално ниво, да покажем, че и тук има стойностни събития, които заслужават да бъдат посетени, допълни тя.

Сдружение „Дунавски винари“ е учредено през март 2024 година. Неправителствената организация обединява двадесет изби от Дунавския регион. В края на месец май във Враца беше първото издание на фестивал на Дунавското вино.

През септември 2025 година излезе брошурата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО", която е тематично издание на БТА във вариант на български и на английски език. В брошурата са представени 110 винарски изби, разделени по райони - Северозападна България, Централна Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Сакар и Източни Родопи, Източна Тракия, Западна Тракия и Розова долина, Долината на Струма.