Новини
България »
Видин »
Фестивал на дунавското вино се организира в Козлодуй на 27 юни

Фестивал на дунавското вино се организира в Козлодуй на 27 юни

21 Юни, 2026 20:49 622 18

  • фестивал-
  • дунавско вино-
  • организира-
  • козлодуй-
  • 27 юни-
  • река дунав-
  • риба-
  • речна риба-
  • дунавска риба

Поводът е предстоящия Международен ден на река Дунав – 29 юни и празника на рибата

Фестивал на дунавското вино се организира в Козлодуй на 27 юни - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сдружение „Дунавски винари“ подготвя Фестивал на дунавското вино в Козлодуй на 27 юни, каза за БТА Антоанета Генова от Винарска изба „Ахинора“, член на управителния съвет на сдружението, което организира събитието.

За първи път го организираме в Козлодуй, а поводът е предстоящия Международен ден на река Дунав – 29 юни и празника на рибата, който община Козлодуй организира ежегодно. Те са наши партньори, както и Wine Lovers - distribution and events with Bulgarian wines, добави Генова.

Ще участват над десет винарни от северозападна и северна централна България. Освен лично с клиентите ни, по време на събитието ще имаме възможност да се срещнем с ресторантьори от страната, а това е полезно за нас като винопроизводители, каза още Генова. Намерението е с организирането на подобни събития да работим за развитие на туризма на регионално ниво, да покажем, че и тук има стойностни събития, които заслужават да бъдат посетени, допълни тя.

Сдружение „Дунавски винари“ е учредено през март 2024 година. Неправителствената организация обединява двадесет изби от Дунавския регион. В края на месец май във Враца беше първото издание на фестивал на Дунавското вино.

През септември 2025 година излезе брошурата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО", която е тематично издание на БТА във вариант на български и на английски език. В брошурата са представени 110 винарски изби, разделени по райони - Северозападна България, Централна Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Сакар и Източни Родопи, Източна Тракия, Западна Тракия и Розова долина, Долината на Струма.


Видин / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щ+Щ

    3 0 Отговор
    Кой е спонсора на събитието?

    Коментиран от #18

    20:51 21.06.2026

  • 2 Овчар

    2 3 Отговор
    Който пие само бяло вино значи разбира от вино..!

    Коментиран от #4

    20:51 21.06.2026

  • 3 град Хърлец

    4 0 Отговор
    Козлодуй!? Там има вечни разкопки, нямат улица със 100 метра асфалт без кръпка!

    Коментиран от #15

    20:54 21.06.2026

  • 4 Щ+Щ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Който пие само бяло вино значи разбира от вино..!

    Не бе, свършил е червеното!

    Коментиран от #10

    20:57 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Хърлец - оригинал!

    4 0 Отговор
    В долината на Атома всичко се ражда вкусно и голямо .правете вино идеца

    21:10 21.06.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    Коментиран от #8, #9

    21:11 21.06.2026

  • 8 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Черпят ме със вино ,там на дуваарчето и ме мъдръсьят бай Амет ,Мюмюн,Стамат ,и 40-те римляни от Лом.

    Коментиран от #11, #12

    21:16 21.06.2026

  • 9 Като се оправят

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    и после ще те управят, и ще сияеш и пееш ти палав радио-активнико

    21:30 21.06.2026

  • 10 Пустиня(к)

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Щ+Щ":

    Бе и ти си прав...

    21:31 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Що мъ триеш

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    бе, админ, нали се перчиш че си казладуец, монтасяк

    Коментиран от #16

    21:39 21.06.2026

  • 13 Как да закупим брошурата

    2 0 Отговор
    На хартиен носител.

    21:57 21.06.2026

  • 14 Хора винаги е по приятно

    2 0 Отговор
    Всяко нещо да е с мярка.

    22:03 21.06.2026

  • 15 Данчо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "град Хърлец":

    То щото само в Козлодуй е така! Навсякъде другаде улиците са асфалтирани идеално, нали?!?

    22:06 21.06.2026

  • 16 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Що мъ триеш":

    Ша тъ мъдрасьям в джакузиттоо като дунавски сом.

    22:07 21.06.2026

  • 17 Само колекционирам маркови вина

    2 0 Отговор
    Професионалист съм и съм ги опитвал , но почти не пия. Изпитвам удоволствие да закупя определено вино. Предпочитам шампанско.

    22:11 21.06.2026

  • 18 Пише го

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Щ+Щ":

    В статията , но кой да чете. Чукча писател не читател.

    22:19 21.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове