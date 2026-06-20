Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“

Собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ Пламен Здравков е починал внезапно на 54-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена днес, 20 юни 2026 година, от негови близки на страницата му във "Фейсбук". През следващия месец бизнесменът трябваше да навърши 55 години, но внезапната му кончина остава огромна празнота в местната общност и бизнес средите.
Пламен Здравков беше познат в Русе и региона не само като успешен предприемач, изградил една от емблематичните местни търговски вериги, но и като активен общественик. През годините той редовно се ангажираше с множество социални, културни и благотворителни каузи, подкрепяйки различни инициативи в помощ на града и неговите жители. Веригата „Пацони“ остава сред добре познатите марки в Русенска област, обслужваща хиляди граждани ежедневно. Неговите колеги и приятели го описват като човек с голямо сърце, който винаги е търсил начини да бъде полезен на обществото.
Към настоящия момент все още няма официална информация и допълнителни подробности около причините за внезапната кончина на бизнесмена, както и за датата и мястото на поклонението.
ФАКТИ изразява своите дълбоки съболезнования на семейството, роднините и всички близки на Пламен Здравков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
Коментиран от #9
11:58 20.06.2026
2 Наивник на средна възраст
Коментиран от #3
11:59 20.06.2026
3 Съдията
До коментар #2 от "Наивник на средна възраст":Е за баба ти Гичка от Горно нанадолнище ли да пишат, по принцип се пише за именити съграждани.
Коментиран от #7, #8
12:02 20.06.2026
4 Русенец
12:03 20.06.2026
5 Тройна бустерица
12:06 20.06.2026
6 Последния Софиянец
12:06 20.06.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Съдията":А дървеният му костюм ,има ли джобове?🦧⛪🦧
12:08 20.06.2026
8 Зорка
До коментар #3 от "Съдията":И какво му е именитото бе?На възрастта на сина ми е.Учен ли е,физик,химик или какво.И каква свещ сте му сложили?Той в черква не е стъпвал.Собственик на вериги се става второ-трето поколение ,а не като тук за нула време.Пишете рода му кои са.Защото двама съм отгледала на тази възраст и на всички им е ясно как се забогатява днес в България.
12:12 20.06.2026
9 Стига търсихте някакви конспирации
До коментар #1 от "Много":Българските "бизнесмени" са масово затлъстели, алкохолици и наркомани.
Много рядко ще видиш български бизнесмен да спортува, да тича в парка, да се ограничава в яденето, да намали приема на алкохол.
На запад е рядкост да видиш тлъст бизнесмен. Виж собственика на Фейсбук, който тренира редовно бойни изкуства, Мъск, Безос и другите.
Сравни ги с Борисов и Пеевски, и всичко ще ти стане ясно.
Коментиран от #12
12:18 20.06.2026
10 ОСА
Нещо не могат да си похарчат парите в старини!!
12:19 20.06.2026
11 ОСА- корекция
Нещо не могат да си похарчат парите в старини!!
12:20 20.06.2026
12 Български дупетат
До коментар #9 от "Стига търсихте някакви конспирации":Мани, мани ами не е за сра2нение мржду шведски или датски депутат с български то.уп
12:35 20.06.2026
13 разбор
12:36 20.06.2026
14 Марооо,
12:55 20.06.2026
15 РЕАЛИСТ
12:56 20.06.2026
16 Голям шеф на голяма верига
13:00 20.06.2026