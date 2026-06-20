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Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“

Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“

20 Юни, 2026 11:50 1 909 16

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  • българия

Към настоящия момент все още няма официална информация и допълнителни подробности около причините за внезапната кончина на бизнесмена Пламен Здравков - Пацони

Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ Пламен Здравков е починал внезапно на 54-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена днес, 20 юни 2026 година, от негови близки на страницата му във "Фейсбук". През следващия месец бизнесменът трябваше да навърши 55 години, но внезапната му кончина остава огромна празнота в местната общност и бизнес средите.

Пламен Здравков беше познат в Русе и региона не само като успешен предприемач, изградил една от емблематичните местни търговски вериги, но и като активен общественик. През годините той редовно се ангажираше с множество социални, културни и благотворителни каузи, подкрепяйки различни инициативи в помощ на града и неговите жители. Веригата „Пацони“ остава сред добре познатите марки в Русенска област, обслужваща хиляди граждани ежедневно. Неговите колеги и приятели го описват като човек с голямо сърце, който винаги е търсил начини да бъде полезен на обществото.

Към настоящия момент все още няма официална информация и допълнителни подробности около причините за внезапната кончина на бизнесмена, както и за датата и мястото на поклонението.

ФАКТИ изразява своите дълбоки съболезнования на семейството, роднините и всички близки на Пламен Здравков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    23 3 Отговор
    хора умират внезапно. Това не е новина, а трагедия за семейството. Веднага окумихте свещта, това е навлизане в лично пространство и е проява на неуважение.

    Коментиран от #9

    11:58 20.06.2026

  • 2 Наивник на средна възраст

    17 1 Отговор
    Днес си отиват един болюк хора,Бог да ги прости....Но да попитам на какво основание само някои упоменавате????Какво е това деление на хората???.................

    Коментиран от #3

    11:59 20.06.2026

  • 3 Съдията

    3 16 Отговор

    До коментар #2 от "Наивник на средна възраст":

    Е за баба ти Гичка от Горно нанадолнище ли да пишат, по принцип се пише за именити съграждани.

    Коментиран от #7, #8

    12:02 20.06.2026

  • 4 Русенец

    18 3 Отговор
    Бог да го прости... Хубаво е да въртят парите в наши хипермаркети, а не в чуждестранни

    12:03 20.06.2026

  • 5 Тройна бустерица

    12 3 Отговор
    Много чорбаджии се изплашиха по кромиду, ам ся ко зема да кромидясам, кой ще ми харчи парите. И побързаха да се сиропират

    12:06 20.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Собственикът на Фантастико също почина внезапно.Не искаше да прехвърли половината верига на Делян Пеевски.

    12:06 20.06.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    А дървеният му костюм ,има ли джобове?🦧⛪🦧

    12:08 20.06.2026

  • 8 Зорка

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Съдията":

    И какво му е именитото бе?На възрастта на сина ми е.Учен ли е,физик,химик или какво.И каква свещ сте му сложили?Той в черква не е стъпвал.Собственик на вериги се става второ-трето поколение ,а не като тук за нула време.Пишете рода му кои са.Защото двама съм отгледала на тази възраст и на всички им е ясно как се забогатява днес в България.

    12:12 20.06.2026

  • 9 Стига търсихте някакви конспирации

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Българските "бизнесмени" са масово затлъстели, алкохолици и наркомани.
    Много рядко ще видиш български бизнесмен да спортува, да тича в парка, да се ограничава в яденето, да намали приема на алкохол.
    На запад е рядкост да видиш тлъст бизнесмен. Виж собственика на Фейсбук, който тренира редовно бойни изкуства, Мъск, Безос и другите.
    Сравни ги с Борисов и Пеевски, и всичко ще ти стане ясно.

    Коментиран от #12

    12:18 20.06.2026

  • 10 ОСА

    7 0 Отговор
    Нещо в последните 5-6м все отбрани "бизнесмени" внезапно си отиват и Нона години преди и около 60....какво става ????
    Нещо не могат да си похарчат парите в старини!!

    12:19 20.06.2026

  • 11 ОСА- корекция

    7 1 Отговор
    Нещо в последните 5-6м все отбрани "бизнесмени" внезапно си отиват и то на години преди и около 60....какво става ????
    Нещо не могат да си похарчат парите в старини!!

    12:20 20.06.2026

  • 12 Български дупетат

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стига търсихте някакви конспирации":

    Мани, мани ами не е за сра2нение мржду шведски или датски депутат с български то.уп

    12:35 20.06.2026

  • 13 разбор

    9 2 Отговор
    Винаги е добре да пишете и от кое котила е-мама,татко,дядо,баба.Защо пък един икономист,финансист професор,доцент в тази област няма верига от магазини бе,все се чудя.както и нито един професор по навигация в Морско училище няма корабна компания.Как стават тези работи е чудно.И той като притчата за Рокфелер и ябълката.

    12:36 20.06.2026

  • 14 Марооо,

    4 1 Отговор
    не пишеш стих. Пише се внезапно почина.

    12:55 20.06.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор
    Познавам доста собственици на малки магазини за хранителни стоки, които се споминаха скоропостижно. Дояждат стоката , дето ѝ изтича срока на годност и заболяха от кво ли не. Този мастит бизнесмен от кво ли е умрял. Такива си имат млади любовници, гълтат Виагра , за да се правят на мъже и сърцето прави" пук" и обръщат петалата.

    12:56 20.06.2026

  • 16 Голям шеф на голяма верига

    3 1 Отговор
    Кошницата с грижа го е погубила!. Казвах ви аз, че добруването на хората ще убие бизнеса в България!

    13:00 20.06.2026

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