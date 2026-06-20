Почина внезапно собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“

Собственикът на известната русенска верига хранителни магазини „Пацони“ Пламен Здравков е починал внезапно на 54-годишна възраст. Тъжната вест бе обявена днес, 20 юни 2026 година, от негови близки на страницата му във "Фейсбук". През следващия месец бизнесменът трябваше да навърши 55 години, но внезапната му кончина остава огромна празнота в местната общност и бизнес средите.

Пламен Здравков беше познат в Русе и региона не само като успешен предприемач, изградил една от емблематичните местни търговски вериги, но и като активен общественик. През годините той редовно се ангажираше с множество социални, културни и благотворителни каузи, подкрепяйки различни инициативи в помощ на града и неговите жители. Веригата „Пацони“ остава сред добре познатите марки в Русенска област, обслужваща хиляди граждани ежедневно. Неговите колеги и приятели го описват като човек с голямо сърце, който винаги е търсил начини да бъде полезен на обществото.

Към настоящия момент все още няма официална информация и допълнителни подробности около причините за внезапната кончина на бизнесмена, както и за датата и мястото на поклонението.

ФАКТИ изразява своите дълбоки съболезнования на семейството, роднините и всички близки на Пламен Здравков.