Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката

Острието на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля на заден план, за да даде път на новите кадри в партийните редици. Промяната в политическото му позициониране бе обявена по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски. По информация на NOVA, дългогодишният депутат е благодарил за гласуваното доверие през последните две десетилетия, определяйки рокадата като напълно естествен процес на обновление в партийната структура.
Добрев подчерта, че няма да напусне изцяло политическия живот на страната, но е взел категорично решение за промяна на поколенията в челните редици.
„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, обяви той пред младите партийни членове в Раковски.
Според него този преход е част от нормалното развитие на политическата формация и има за цел да влее нова енергия в структурите.
На срещата присъства и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който побърза да разсее евентуалните спекулации за разрив в отношенията или трайно напускане на един от основните икономически експерти на партията.
„Не се разделяме, просто се дава една крачка назад“, категоричен бе Борисов по време на събитието.
Лидерът на партията акцентира върху това, че опитните кадри ще продължат да имат ключова роля като ментори, но фокусът и оперативната работа все по-осезаемо ще се прехвърлят към по-младото поколение в ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:34 20.06.2026
2 МАРШ бе
12:34 20.06.2026
3 Делю Хайдутин
12:34 20.06.2026
4 Ами
12:34 20.06.2026
5 СРОЧНО
12:35 20.06.2026
6 в кратце
Коментиран от #22
12:35 20.06.2026
7 ОБАЧЕ
12:35 20.06.2026
8 Йода
12:36 20.06.2026
9 цербер
Коментиран от #12, #23
12:36 20.06.2026
10 Обективен
12:37 20.06.2026
11 Един
Коментиран от #13
12:38 20.06.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #9 от "цербер":И с Сачева и без Сачева ГЕРБ се разпада.
12:38 20.06.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Един":В ГЕРБ си отстъпват само жените на Бойко Борисов да си ги ползва.
12:40 20.06.2026
14 Боруна Лом
12:40 20.06.2026
15 В затвора
12:41 20.06.2026
16 достоен аскофски кауннь
да дам път на младите да се мъчат с празни мераци за кьор софра
демек плъховете бягат от потъващия кораб на общ поръчки
радеви им спряха канчето
но трябва органи да ги разследват дали е имало кражби и затвора ако е така
12:42 20.06.2026
17 пиян залян
12:44 20.06.2026
18 бай каунчо
от стадата когато бяха огромни навремето
през последните две десетилетия
кой ял пил еб.л и яка кьор софра
и народеца гласувал за тях да им плаща масрафа
12:46 20.06.2026
19 Да,бе
12:47 20.06.2026
20 ГЕРБАДЖИЙСКИТЕ ПЛЪХОВЕ
12:47 20.06.2026
21 Съдията
12:48 20.06.2026
22 Че дъртите се оядоха
До коментар #6 от "в кратце":И е ред на младите кърлежи да се насмучат ,а народа Български е все един и все неговата кръвчица смучат гадините ниедни
12:48 20.06.2026
23 Валериан
До коментар #9 от "цербер":На тебе кой ти обади ,че е искал заедно с със Сачева!? Той сигурно е искал да бега отделно. Мдааа
12:49 20.06.2026
24 Мдаа,
12:51 20.06.2026
25 Мдаааа
12:51 20.06.2026
26 Троянец
12:51 20.06.2026
27 Аууу
12:51 20.06.2026
28 Олеся Зеленска
Стига му и за внуците- спирай се веке
12:51 20.06.2026
29 Мишел
12:52 20.06.2026
30 Всички бЕгат
Бягат, защото зимата хората с камъни ще ги гонят по площадите, като дойдат сметките за ток по 600 лева декември.
Унищожена енергетика. Унищожена вода и водонапоителни с-ми.
Колко ли ВЕИ-та са му подарили, за да не разчита на едната пенсия.
Чудовищна инфлация, чудовищен дефицит, чудовищни цени на лекарства, ток, вода, парно, храни.
Сглобката и ГЕРБ, БКП, ДПС ни унищожиха.
След тях Потоп.
12:55 20.06.2026
31 Шипковенски
Коментиран от #38, #39
12:56 20.06.2026
32 ООрана държава
12:56 20.06.2026
33 На кои млади?
Коментиран от #37
12:57 20.06.2026
34 Град Козлодуй
12:59 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Душа
13:01 20.06.2026
37 Промяна
До коментар #33 от "На кои млади?":Може да не е узрял ама доста се накраде......така,че си остане сукалче-политик, но за сметка на това е крадец от класа.Като гуруто му-Бойко.
13:02 20.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 👍👍👍 Точно!
До коментар #31 от "Шипковенски":Ама трябва да почнат още с драгалевския ром и криминалната му приватизация 😡
13:05 20.06.2026
40 Дельо
13:06 20.06.2026
41 Браво......
13:07 20.06.2026
42 Явно нещо ще става
13:08 20.06.2026
43 Казуар
13:15 20.06.2026
44 За кой път, бе Деляне?
Итнека Господ се смили над гродажната му мутренска душица!
13:15 20.06.2026
45 Хаха
13:16 20.06.2026
46 Звездоброец
13:17 20.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 ГЕРБ се сринаха
Абсолютно беззъби, Боко твори глупости, те мълчат!
13:21 20.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 0407
13:29 20.06.2026
52 Малдонадо
13:30 20.06.2026
53 Тома
13:32 20.06.2026