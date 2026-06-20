Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката

Острието на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля на заден план, за да даде път на новите кадри в партийните редици. Промяната в политическото му позициониране бе обявена по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски. По информация на NOVA, дългогодишният депутат е благодарил за гласуваното доверие през последните две десетилетия, определяйки рокадата като напълно естествен процес на обновление в партийната структура.

Добрев подчерта, че няма да напусне изцяло политическия живот на страната, но е взел категорично решение за промяна на поколенията в челните редици.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, обяви той пред младите партийни членове в Раковски.

Според него този преход е част от нормалното развитие на политическата формация и има за цел да влее нова енергия в структурите.

На срещата присъства и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който побърза да разсее евентуалните спекулации за разрив в отношенията или трайно напускане на един от основните икономически експерти на партията.

„Не се разделяме, просто се дава една крачка назад“, категоричен бе Борисов по време на събитието.

Лидерът на партията акцентира върху това, че опитните кадри ще продължат да имат ключова роля като ментори, но фокусът и оперативната работа все по-осезаемо ще се прехвърлят към по-младото поколение в ГЕРБ.