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Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката

Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката

20 Юни, 2026 12:33 1 703 53

  • делян добрев-
  • политика-
  • герб-
  • българия

Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите, заяви политикът от ГЕРБ

Делян Добрев напуска парламента! Отстъпва място на младите в политиката - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Острието на ГЕРБ Делян Добрев обяви, че се оттегля на заден план, за да даде път на новите кадри в партийните редици. Промяната в политическото му позициониране бе обявена по време на среща с младежката организация на ГЕРБ в град Раковски. По информация на NOVA, дългогодишният депутат е благодарил за гласуваното доверие през последните две десетилетия, определяйки рокадата като напълно естествен процес на обновление в партийната структура.

Добрев подчерта, че няма да напусне изцяло политическия живот на страната, но е взел категорично решение за промяна на поколенията в челните редици.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, обяви той пред младите партийни членове в Раковски.

Според него този преход е част от нормалното развитие на политическата формация и има за цел да влее нова енергия в структурите.

На срещата присъства и председателят на ГЕРБ Бойко Борисов, който побърза да разсее евентуалните спекулации за разрив в отношенията или трайно напускане на един от основните икономически експерти на партията.

„Не се разделяме, просто се дава една крачка назад“, категоричен бе Борисов по време на събитието.

Лидерът на партията акцентира върху това, че опитните кадри ще продължат да имат ключова роля като ментори, но фокусът и оперативната работа все по-осезаемо ще се прехвърлят към по-младото поколение в ГЕРБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 1 Отговор
    Още преди изборите искаше да бяга заедно с Сачева но не му позволиха.

    12:34 20.06.2026

  • 2 МАРШ бе

    36 2 Отговор
    Корумпе.

    12:34 20.06.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    17 0 Отговор
    Той да не стар?

    12:34 20.06.2026

  • 4 Ами

    35 1 Отговор
    В панделата кога бе мушморок?

    12:34 20.06.2026

  • 5 СРОЧНО

    27 1 Отговор
    ОТТЕГЛЯНЕ В ПАНДЕЛАТА И ТО НАКАМАРА.

    12:35 20.06.2026

  • 6 в кратце

    5 14 Отговор
    Така трябва,възрастните депутати да отстъпват местата си в синята зала на по-млади депутати. България трябва да младее!

    Коментиран от #22

    12:35 20.06.2026

  • 7 ОБАЧЕ

    36 2 Отговор
    Мястото му при Бай Ставри е запазено.

    12:35 20.06.2026

  • 8 Йода

    38 0 Отговор
    Пожелавам му това което е направил за народа и България, да му се връща по 10.

    12:36 20.06.2026

  • 9 цербер

    21 1 Отговор
    Пише се:заедно със Сачева,а не с Сачева.

    Коментиран от #12, #23

    12:36 20.06.2026

  • 10 Обективен

    31 1 Отговор
    Отстъпва от политиката ,и настъпва твърдо към затвора ,защото само там ми е мястото за кражбите и мръсотиите които направи .

    12:37 20.06.2026

  • 11 Един

    27 1 Отговор
    шебек отстъпва място на друг шебек в маймунската дружинка.

    Коментиран от #13

    12:38 20.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    27 0 Отговор

    До коментар #9 от "цербер":

    И с Сачева и без Сачева ГЕРБ се разпада.

    12:38 20.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "Един":

    В ГЕРБ си отстъпват само жените на Бойко Борисов да си ги ползва.

    12:40 20.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    22 0 Отговор
    А В ЗАТВОРА,КОГАААА?

    12:40 20.06.2026

  • 15 В затвора

    18 0 Отговор
    20 още един убиец на държавата и народа иска да се покрие ,но Бог си знае работата

    12:41 20.06.2026

  • 16 достоен аскофски кауннь

    25 0 Отговор
    благороден човечец
    да дам път на младите да се мъчат с празни мераци за кьор софра

    демек плъховете бягат от потъващия кораб на общ поръчки

    радеви им спряха канчето
    но трябва органи да ги разследват дали е имало кражби и затвора ако е така

    12:42 20.06.2026

  • 17 пиян залян

    18 0 Отговор
    Не ми е ясно какво е направил Делян, за да спре опростачаването на нацията.

    12:44 20.06.2026

  • 18 бай каунчо

    13 0 Отговор
    благодарил за гласуваното доверие
    от стадата когато бяха огромни навремето
    през последните две десетилетия

    кой ял пил еб.л и яка кьор софра
    и народеца гласувал за тях да им плаща масрафа

    12:46 20.06.2026

  • 19 Да,бе

    20 0 Отговор
    Хасковските мишки първи бягат от пробития пиратски кораб...Със сиренцето бягат.

    12:47 20.06.2026

  • 20 ГЕРБАДЖИЙСКИТЕ ПЛЪХОВЕ

    15 0 Отговор
    Се разбягват.

    12:47 20.06.2026

  • 21 Съдията

    20 0 Отговор
    Изринат ли прокуратурата, тоя е един от първите кандидат-затворници. Да обясни милиардите на целия си роднински клан, като започне с наема, който плащаше на майка си за апартамент в София, който тя не само не може да си позволи, но дори и не знаеше къде се намира.😂

    12:48 20.06.2026

  • 22 Че дъртите се оядоха

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "в кратце":

    И е ред на младите кърлежи да се насмучат ,а народа Български е все един и все неговата кръвчица смучат гадините ниедни

    12:48 20.06.2026

  • 23 Валериан

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "цербер":

    На тебе кой ти обади ,че е искал заедно с със Сачева!? Той сигурно е искал да бега отделно. Мдааа

    12:49 20.06.2026

  • 24 Мдаа,

    13 1 Отговор
    усеща на къде въри рабтата. На следващите избори крадците геп около 1,2%.

    12:51 20.06.2026

  • 25 Мдаааа

    11 0 Отговор
    Щом напуска, значи другаде има по-голяма далавера.

    12:51 20.06.2026

  • 26 Троянец

    10 0 Отговор
    ГЕРБ се цепи по шевовете.На другите избори ще последват ИТН и БСП.Най-накрая да се оттървем от това ОПГ!

    12:51 20.06.2026

  • 27 Аууу

    11 0 Отговор
    Нещо май го е хванало шубето! Гледа да избяга бързо, бързо! Сигурно иска да пътува щастливо по света! Ама закон трябва и такива да не могат да изчезват и да си платят! Но едва ли!

    12:51 20.06.2026

  • 28 Олеся Зеленска

    9 0 Отговор
    И другите искат да" папкат" от таз потича
    Стига му и за внуците- спирай се веке

    12:51 20.06.2026

  • 29 Мишел

    7 1 Отговор
    Борисов не търпи остриета. Остриетата на ГЕРБ да тъпи.

    12:52 20.06.2026

  • 30 Всички бЕгат

    11 0 Отговор
    след като превърнаха държавата България в Територия от 2020: унищожавайки граници-Шенген, унищожавайки Конституция - която имаше върховенство над законодателство ЕС. Унищожиха българска национална парична единица. Унищожиха Референдумите. Дългови спирали.
    Бягат, защото зимата хората с камъни ще ги гонят по площадите, като дойдат сметките за ток по 600 лева декември.
    Унищожена енергетика. Унищожена вода и водонапоителни с-ми.
    Колко ли ВЕИ-та са му подарили, за да не разчита на едната пенсия.
    Чудовищна инфлация, чудовищен дефицит, чудовищни цени на лекарства, ток, вода, парно, храни.
    Сглобката и ГЕРБ, БКП, ДПС ни унищожиха.
    След тях Потоп.

    12:55 20.06.2026

  • 31 Шипковенски

    8 1 Отговор
    Дано дойде ден,когато ще видя върхушката от Герб зад решетките.Това ще е най-хубавия ден в живота ми и този на родителите ми и децата ми.НАРОДЕН СЪД за Вас крадци и унищожители на България.

    Коментиран от #38, #39

    12:56 20.06.2026

  • 32 ООрана държава

    6 0 Отговор
    През 2 месеца напуска тоя, бойчето го спря предния път че беше точно покрай изборите

    12:56 20.06.2026

  • 33 На кои млади?

    3 1 Отговор
    Той по западните стандарти е сукалче в политиката. Не си ли 70-80 годишен, не си узрял още.

    Коментиран от #37

    12:57 20.06.2026

  • 34 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    ГЕРБ,НН-ДПС и ПП-ДБ са вредни за България.Докато тая sган не бъде вкарана в ЦСЗ-все ще сме бедни и окрадени.

    12:59 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Душа

    3 1 Отговор
    камбана и престъпника , бе ! Пази боже от такъв помагач !

    13:01 20.06.2026

  • 37 Промяна

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "На кои млади?":

    Може да не е узрял ама доста се накраде......така,че си остане сукалче-политик, но за сметка на това е крадец от класа.Като гуруто му-Бойко.

    13:02 20.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 👍👍👍 Точно!

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Шипковенски":

    Ама трябва да почнат още с драгалевския ром и криминалната му приватизация 😡

    13:05 20.06.2026

  • 40 Дельо

    5 1 Отговор
    не искал да е вече фактура. Щял да става стокова разписка. Голям гявол!

    13:06 20.06.2026

  • 41 Браво......

    5 1 Отговор
    Най после....разбягаха се , като няма лапачка....

    13:07 20.06.2026

  • 42 Явно нещо ще става

    6 1 Отговор
    Кръволоците почват да бягат ,за да си спасяват гадната кожичка ,ама трябва да няма път за отстъпление.До стената!

    13:08 20.06.2026

  • 43 Казуар

    3 1 Отговор
    Ех Добрев, много тропа с устата и накрая нищо.

    13:15 20.06.2026

  • 44 За кой път, бе Деляне?

    3 1 Отговор
    Прав ти път, крива ти пътека!
    Итнека Господ се смили над гродажната му мутренска душица!

    13:15 20.06.2026

  • 45 Хаха

    2 1 Отговор
    И този честен герберопитек се излиза по терлички като коремни газове през задния отвор .

    13:16 20.06.2026

  • 46 Звездоброец

    1 1 Отговор
    След такива слаби изборни резултати Баце реши "в 9-та глуха да го изпрати" !

    13:17 20.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ГЕРБ се сринаха

    1 0 Отговор
    на изборите, но истинското сриване тепърва предстои.
    Абсолютно беззъби, Боко твори глупости, те мълчат!

    13:21 20.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 0407

    0 0 Отговор
    това е за добруванета на бгето ,а нащо се виде веки......

    13:29 20.06.2026

  • 52 Малдонадо

    1 0 Отговор
    Иска да има време да се порадва на откраднатото. Да си го харчи със здраве!

    13:30 20.06.2026

  • 53 Тома

    0 0 Отговор
    Мамин делянчо го чакаме в ЦСЗ за да ни помага

    13:32 20.06.2026

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