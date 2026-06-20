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Румен Миланов: Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран

Румен Миланов: Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран

20 Юни, 2026 13:13 1 473 130

  • румен миланов-
  • руски патриарх кирил-
  • руски патриарх-
  • санкции-
  • лукойл

България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС

Румен Миланов: Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ проф. Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“. В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.

„Казват, че България не е лоялна към Европа. Но по-важно е да е лоялна към България. Този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които съответстват в крайна сметка на нашите интереси“, подчерта проф. Миланов.

По думите му руския патриарх трябва да бъде погледнат по-широко и да бъде обвързан с православието.

„Каква е целта на санкциите? Това е икономически механизъм, с който да се застави Русия да спре войната и да отиде на преговори“, обясни той и попита какви са санкциите към руския патриарх.

„Той да не е тръгнал да стреля с калашник? Да не прави дронове? Той е духовен, религиозен ръководител на руския народ. Не би било редно да посягаме на религиозните отношения и най-вече на православието“, смята депутатът.

Проф. Миланов сподели, че отдавна има спор между Запада и православието. „Сега това се използва да се налагат санкции на руския патриарх, които са санкции върху Руската православна църква“.

„Руският патриарх освещава дронове и ракети, но и нашият патриарх освещава знамена. Всичко е въпрос на война и армия. Освещаването действие ли е или процедура? Санкции се налагат за действия. За действия се съди, не за позиция и мнение“, подчерта той.

Според него тази война е свещена за различните страни в нея, както, по думите му, е свещена Втората световна война. „За Русия сигурно е свещена. За Украйна също“.

„1885 г. е най-голямата свещена война у нас. Тогава правим Съединението и разгромяваме сръбската армия“, сподели проф. Миланов.

След среща между Румен Радев и патриарх Кирил през 2018 г. премиерът, който тогава е президент, заявява, че руският патриарх си тръгва като политик.

„Какво като си тръгва като политик? Това основание ли е за санкции?“, попита проф. Миланов. По думите му патриарх Кирил е духовно лице. „Важно е действието, а не хипотезите, които си създаваме“.

Той коментира и изказването на акад. Николай Денков, че позицията на България ще я изолира от европейските партньори.

„Къде са икономическите последици? Ние сме тръгнали да изграждаме съвременна държава, а работим с думи на Х и Y, които приемаме за меродавни“, коментира той.

По думите му не водим различна политика спрямо Русия. „Говорим за позицията ни като православна държава към православието. Интересно ще е каква е позицията на Гърция и Кипър“.

„България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС. Съвсем нормално е да има такава позиция“, смята проф. Миланов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя катаджия

    55 6 Отговор
    Дялан камък, от всичко разбира

    13:15 20.06.2026

  • 2 гундяеф

    33 8 Отговор
    аз командвам!

    Коментиран от #49

    13:16 20.06.2026

  • 3 ???

    70 23 Отговор
    Егатималоумника! Той и Путин не стреля с автомат, значи е невинен?

    Коментиран от #7, #8

    13:18 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз съм веган

    52 18 Отговор
    Всички рашисти са толкова зле?

    Коментиран от #18, #47

    13:20 20.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 путлер

    40 17 Отговор

    До коментар #3 от "???":

    започна война и прати народа си и без това ограбван и опоскван от него и олигарсите му на фронта да се избиват без никой да го е нападал докато той пие виски и хрупа френски калмари произведени в размвиващия се свят в бетонната си хралупа..

    13:20 20.06.2026

  • 8 Ама

    46 13 Отговор

    До коментар #3 от "???":

    Много са ,,остри" копеите ,пращят от акъл

    Коментиран от #12, #13

    13:20 20.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Деменция рашистка

    34 14 Отговор
    старост-нерадост

    13:21 20.06.2026

  • 11 Какъв

    49 17 Отговор
    Патриарх е този кагебец ,ортак на дявола

    13:22 20.06.2026

  • 12 самолетите им са

    25 10 Отговор

    До коментар #8 от "Ама":

    с чипове от пералня и имат право да слушат само руска музика на магнетофон без право на интернет!

    Коментиран от #15

    13:22 20.06.2026

  • 13 Мечо !

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ама":

    Г !

    --

    Р !

    --

    Ух !

    13:22 20.06.2026

  • 14 Малий

    32 11 Отговор
    Някога военни ставаха най шашавите, сега ни оправляват

    13:23 20.06.2026

  • 15 Ама

    29 9 Отговор

    До коментар #12 от "самолетите им са":

    Пуснаха ли им интернета на копеите

    13:24 20.06.2026

  • 16 Дядо от село

    44 12 Отговор
    Той и Путин не стреля с калашник,бе.......... Какво се правиш на по-глупав отколкото си... Всичките четирихилядници са активирани да бранят потъващата русия..

    Коментиран от #20

    13:25 20.06.2026

  • 17 Този

    26 9 Отговор
    По какво е професор ,по лапане на комисионни ли

    13:25 20.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Миланов, го наречи

    25 4 Отговор
    Без да го обиждаш, то и ти с костюм ходиш ама това не те прави интелигентен!

    13:26 20.06.2026

  • 20 Той не

    24 5 Отговор

    До коментар #16 от "Дядо от село":

    Ама Димата след втората бутилка фърга атома

    13:27 20.06.2026

  • 21 Американски Турбогъзар

    14 13 Отговор

    До коментар #18 от "Патриарха":

    Ще те разчленя руско говедо!

    Коментиран от #27, #28

    13:27 20.06.2026

  • 22 Бай Онзи

    32 7 Отговор
    Дрът комундел точка

    13:28 20.06.2026

  • 23 Ей, Румба!

    42 14 Отговор
    Ти си по-гаден и по-мръсен от адаша ти от село Славяново, фатмака Радев! Може сега Гундяев да не страля с "Калашников, само че преди е стрелял! И то много е стрелял! И като всички КГБ-исти е убиец! Полковник Гундяев, червено нищожество Румене Милановия е престъпник от най-висока класа! Откраднал е стотици милиони и е милиардер! Има яхти и собствен самолет, а часовникът му струва 50 хиляди евро! този мерзавец и злодей, червено нищожество Румене Милановия, благославя взривяването на болници, родилни домове, училища и жилищни сгтради, благославя убийството на невинни цвилни в Украйна и всички зверства, които върши кремълския злодей, чудовището Путин! Хайде, скрий се бе, червен адвокатино на фатмака от село Славяноов, който не се посевни да напарви за срам и резил, и за посмешище по света великата ни някога държава! Да, фатмакът от село Славяново е кремълска подлога и такъв ще остане в историята! Само че, ще остане в историята като национален пердател, а името му винаги ще е синоним на срам и позор и няма да се споменава никъде! То ще бъде изчегъртано, както е изчегъртано името на предателя от събранието в Оборище! Че пък големи адвокати се писахте на полковник Гундяев бе, Румба! Я иди да занесеш на адаша си от село Славяново някоя и друга книжка по история, особено за кръстоносните походи, та да се образова малко и да не се излага! Ние занем, че е неграмоетн, ама поне да не го показва така открито!

    Коментиран от #41

    13:28 20.06.2026

  • 24 Aлфа Bълкът

    35 7 Отговор
    Ти ли бе другарю комунист нафталин милиционер ченге агент на ДС ще правиш съвременна държава, ти ли бе?
    Абсолютно комплекисирано милиционерче, говореше върху водещия, сърдеше се, че не знаел нещата които били класифицирани.
    Ами ти като четеш класифицирана информация, ние не можем бе дядка.
    Ако Митака беше с белезници за радиатора, щеше да му е по-приятно на милиционера, защото на въпросите отговаряше с "ти кажи". 😆

    Коментиран от #32

    13:29 20.06.2026

  • 25 Брейййййй....!

    28 4 Отговор
    Много болшевик много нещо!Като попови лъжички са.Тоя ако имаше расо,щеше и той да блгославя оръжията с които убиват деца!

    Коментиран от #29

    13:30 20.06.2026

  • 26 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    42 3 Отговор
    Руският патриарх сигурно не е тръгнал лично да стреля с калашник. но той и подчинените му свещеници благославят оръжия за унищожение на християни или дори за масово унищожение.

    13:31 20.06.2026

  • 27 Сали

    7 18 Отговор

    До коментар #21 от "Американски Турбогъзар":

    Колко ромски члена можеш наведнъж да на лапаш и с пълна уста да кажеш слава Украйна?

    13:31 20.06.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 22 Отговор

    До коментар #21 от "Американски Турбогъзар":

    Алооооо Факти, заплаха за убийство

    Коментиран от #50

    13:33 20.06.2026

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 30 Отговор

    До коментар #25 от "Брейййййй....!":

    Виж питай някой поляк колко деца са избили бандеровците във Волинь.

    Коментиран от #46, #54

    13:35 20.06.2026

  • 30 Тома

    11 9 Отговор
    Защо парламента мълчеше когато пасито тегли една на православието а.

    13:35 20.06.2026

  • 31 Някой си

    7 24 Отговор
    Пет- шест урко подлоги населяват тоя сайт си мислят че могат да създадат масовка! Смешнииииии
    И жалкиииии!

    13:36 20.06.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 30 Отговор

    До коментар #24 от "Aлфа Bълкът":

    С отнемането на ордена Белия Орёл, Польша призна Украйна за бандеровско- фашмстка държава. Разбра ли?

    Коментиран от #36

    13:37 20.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 обикновен гражданин

    23 3 Отговор
    Кога стана тоя генерал, а в свободното си време и професор. С правилния произход и връзки възможностите са неограничени.

    13:39 20.06.2026

  • 36 тук не е мацква!

    29 2 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тук е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!

    Коментиран от #37, #73

    13:39 20.06.2026

  • 37 Оня

    3 25 Отговор

    До коментар #36 от "тук не е мацква!":

    А ти що не си в Киев бе едноклетъчни?

    13:41 20.06.2026

  • 38 Мдааа

    27 3 Отговор
    Така е, но той праща православни руснаци на фронта и е агент от КГБ.
    Няма общо с православието този човек …

    13:42 20.06.2026

  • 39 Гог

    20 2 Отговор
    До блогър от Москва.Напиши разликата между фашизъм и комунизъм.

    Коментиран от #75, #77

    13:43 20.06.2026

  • 40 Акъл море

    23 3 Отговор
    Дъртю му е малко по пенсията , че на 80 години го изтипоса депутат , да лапа още и да ръси глупотевини без чет ! Атеистът за руския патриарх се закахърил ? И Калашници в главата му !

    13:44 20.06.2026

  • 41 Оня

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "Ей, Румба!":

    По принцип е безпредметно да се говори с мозъчно оперирани като теб,но бих ти препоръчал добри психиатри!

    13:45 20.06.2026

  • 42 шкп

    19 4 Отговор
    Добре де защо всички обичате Пу..кин, а не отивате в Мордор???!!!

    Коментиран от #57

    13:48 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Каква

    9 3 Отговор
    одухотвореност само у тая пъпешообразна глава ?!

    13:52 20.06.2026

  • 45 Руския патриарх

    17 2 Отговор
    и бившия собственик на Лукоил не бива да бъдат санкционирани и пилота ще наложи вето, санкционирани с двоен данък сгради ще са само български граждани с второ жилище, а тези с трето ще трябва да се развеждат, зада го запазят, според стария социалистически закон от 1972г.

    13:52 20.06.2026

  • 46 Много ти се иска

    14 5 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Крим да остане руски!😎Имаш още месец да се спасиш по моста.После трябва да преплуваш Азов!🙋

    Коментиран от #51, #58

    13:52 20.06.2026

  • 47 всички

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм веган":

    укрофашисти-бандеристи ли са ТОЛКОВА ПРОСТИ и зли?
    Сами допринасят каузата им да бъде загубена.

    13:54 20.06.2026

  • 48 Летец Пешеходец

    15 4 Отговор
    Поредният "професор"-комундел от шайката на Мунчо Боташков. Банда полезни идиоти на Путин, които се напъват да му лижат задника. ЕС няма да ги остави да си разиграват коня свободно. Вече започнаха първите коментари относно поведението на нашите мазни путински парцали. Орбан го бавиха доста дълго, но с нашите жалки тиквеници няма да се церемонят дълго. Наесен ще има нови избори.

    Коментиран от #64, #67

    13:56 20.06.2026

  • 49 това е реплика

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "гундяеф":

    на мечо ту-туу (както го нарича шиши магнитски) от зайчарника в Банкя. Не бъркай нещата дори с невнятната ти фраза, която пък показва менталното ти ниво.

    13:56 20.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 за Крим се произнесе

    7 22 Отговор

    До коментар #46 от "Много ти се иска":

    съда в ХАГА, ако не си разбрал - преди няколко дни. ТОЛКОВА! КРИМ е руски и венаги е бил руски!
    Тепърва бандеровци ще видят кон боб яде ли. Дори със златните тоалетни свръскъпи коли на техните олигарси. Пък вие им плащайтие с наши пари.

    Коментиран от #53, #60, #63

    13:58 20.06.2026

  • 52 историята

    11 5 Отговор
    на руската патариаршия - възстановена от Сталин 1943г., като Сталин им поставя задача да станат втори Ватикан. Истинската Патриаршия е ликвидирана от Петър Велики, 1700г. след смъртта на патр. Адриан . През 1721 окончателно я ликвидира, и установява нов ред. Този тук е продукт на комунистите...после имало разни опити, прекратени пак от комунистите. Те разрушават над 8000 манастира и над 30000 църкви, по техни данни. Какво православие, какви 5 лева...

    13:59 20.06.2026

  • 53 до съда в Хага

    12 3 Отговор

    До коментар #51 от "за Крим се произнесе":

    Хайде цитирай решението, къде, кога и от кой по-точно съд. Къде си го чел?

    14:01 20.06.2026

  • 54 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А знаеш ли колко са руснаците служили в СС 180 000 по официална статистика. В никоя друга държава освен Германия няма повече.

    Коментиран от #70

    14:02 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 наблюдател

    6 1 Отговор
    Предлагам на премиера да си закрие Фейсбук акаунта или в бъдеще да си пише сам коментарите!

    14:04 20.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Много ти се иска":

    Що месец? Айде кажи за "три дня", ххахахаахх

    14:05 20.06.2026

  • 59 историята

    9 2 Отговор
    да добавя още. До скоро официалното име на въпросната църква беше "Руска Съветска Православна Църква" - ха ха ха ха

    Коментиран от #71

    14:06 20.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ТихоПръдляк":

    спри да пискаш

    14:07 20.06.2026

  • 62 Максим Картала

    9 3 Отговор
    Румне, те се хартиен генерал, обикновен катаджия, а и мисленето ти е допотопно. Говорим за секуларизация. Този каагебеец очевидно не е духовно лице. Той стреля срещу душите на хората, което е много опасно. А ти нямаш душа. Познавам те много добре, на събиранията на сп."Сигурност" те виждам. И там негроматно се изказваш.

    14:08 20.06.2026

  • 63 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    16 5 Отговор

    До коментар #51 от "за Крим се произнесе":

    Междуправителственият постоянен арбитражен съд в Xaгa установи, че Русия е нарушила някои морски закони по време на строителството на моста през Kepченския проток - между континенталната част на РФ и aнекcирaния Kpим.

    Съдът обаче отхвърли твърденията на Украйна, че Москва незаконно се опитва да запази пролива под свой изключителен контрол, става ясно от решението, публикувано в понеделник, 15 юни.

    Важно уточнение: Съдът отказва да разглежда въпроса за суверенитета над Крим, като подчертава, че арбитражът по UNCLOS (Конвенцията на ООН за морското право) не е създаден да решава териториални спорове, а единствено спорове относно тълкуването и прилагането на морското право.

    14:10 20.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ПРопагандата

    11 3 Отговор
    Той и Гьобелс не е стрелял с Шмайзер........

    14:12 20.06.2026

  • 66 кръстоносец

    13 2 Отговор
    Руският патриарх Кирил и крайнодесният философ Александър Дугин са две от водещите фигури зад официалната идеология на Кремъл. Те споделят концепцията за "Свещена Русия" като духовен бастион срещу либералния и „деградирал“ Запад.

    14:14 20.06.2026

  • 67 Защо

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Летец Пешеходец":

    докладваш бе, Последния Софиянец? Колко още ника ще ползваш, за да заработиш центовете на Шиши?

    14:17 20.06.2026

  • 68 Ауууу

    15 4 Отговор
    Комунистите кога станахте вярващи д а е ба ваща м ма ма и неверниците.Тоя патрияр е бил кгб доносник и ходил по европа да слухти и да докладва

    14:17 20.06.2026

  • 69 Тези с калашниците

    8 2 Отговор
    Тези с калашниците изкарват по 2-3 дена "на передке" и се гушват в черния чувал.

    14:17 20.06.2026

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 13 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    И как во? Населението на СССР тогава е 200 миллиона. 180 000 са не в сс а общо във вермахта. Брой колко процента са. 10.
    Това са общо -добровольно и насильственно мобилизираните. Сега от Украйна колко процента от населението избягаха?

    14:19 20.06.2026

  • 71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 9 Отговор

    До коментар #59 от "историята":

    Ти колко Си про Зд??? Съветска, малииииий, явно много

    14:21 20.06.2026

  • 72 Мемфис

    13 4 Отговор
    Поредният лизач на руски задници се изказа! Цялата им мафия е пълна с подобни свини!
    Стрелял е както сте що невинни украинци, така и е убивал и руснаци, както джуджето от КГБ Путин.

    Коментиран от #74

    14:22 20.06.2026

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "тук не е мацква!":

    И кво? Полша, е европейска страна, но отне ордена Белия уРел, ( хахх) от За лето, хаахх

    14:23 20.06.2026

  • 74 Сифмем

    4 7 Отговор

    До коментар #72 от "Мемфис":

    А за запалените живи българи в Украйна нещо ще кажеш ли? Или по дефиниция виновен е Путин?

    14:25 20.06.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Гог":

    Не пишу нищо на човек ком-то не знае, че Тук в сайта Има бутон" Отговор"
    Много Си про Зд, да разбереш.

    14:26 20.06.2026

  • 76 Хитлерист

    7 2 Отговор
    Хитлер също никой не е убил. Защо тогава руснаците му налагат санкции и толковапмного го мразят?

    Коментиран от #78, #85

    14:30 20.06.2026

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 13 Отговор

    До коментар #39 от "Гог":

    Айде, от меня да мине. Пиша го за всички глупец, които не занят нищо друго освен текстовете на чалгаджийките.
    Фашизъм - Нацизъм е идеология за превъзходството на една нация.
    Комунизма пропагандира - ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ- дружба, братство и сътрудничество между всички народи.

    Коментиран от #83, #94

    14:32 20.06.2026

  • 78 Ама че

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "Хитлерист":

    т@п аргумент... несъотносим, както казват юристите.

    Коментиран от #108

    14:33 20.06.2026

  • 79 Дядо Митко

    10 2 Отговор
    Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран. Да, така е! И Путин не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран. Трябва да бъдат санкционирани тия с калашниците - обикновените руснаци, пратени на фронта. Ех, Румене Миланов, първо премисли и тогава кажи, иначе.пак може да изтърсиш подобен алогизъм...

    Коментиран от #106

    14:33 20.06.2026

  • 80 Хммм

    6 2 Отговор
    Не вярвам "професорът" да е толкова тъп и да не знае ролята на Гундяев, а това го прави лъжец.

    И каква е тая глупост "България да бъде лоялна на България"? И Западът пречел на Православието? Професоре, кой унищожи Православието, кой разруши хиляди църкви, кой сега разрушава правослани храмове, кой уби хиляди православни свещеници, кой следеше и пишеше доноси за такива, които ходат на църква, а ти доноси писал ли си? Руските болшевики, и най-вече тая институция към която Гундяев принадлежи ЧК.

    14:34 20.06.2026

  • 81 78291

    4 3 Отговор
    То и това оставаше,какви да Тея малоу..ници дето ги слагат на такива позиции,докога ще търпим такова хора да определят дневния ни ред,нищо не се променя с Радев язък за хората повярвали в него

    14:35 20.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Не се изказвай неподготвен

    15 1 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "Нацизмът е уродливото дете на комунизма"- Уинстън Чърчил.

    Коментиран от #88

    14:36 20.06.2026

  • 84 Никой

    9 2 Отговор
    Ако българите дочакат края на мандата на зеления чорап накрая ще получат руски телевизор и празен хладилник ! Колкото и да искат да припишат на чорапа , че е като Орбан дълбоко грешат . Виктор Орбан е основател на партия " Фидес " от 1988 г , ( Радев не е основател на ПБ ) Политическата му кариера преминава през всички възможни равнища ( Радев , генерал спуснат за президент ) . Орбан председател на дясно центриска партия , Радев председател на стари комунистически отломки. Орбан провежда радикални промени в административно бюрократичния апарат в страната , Радев няма да посмее , или смелоста ще му стигне до чистачката , портиера и някой " специалист " от деловодството . Орбан е политик от класа , нашия фатмак от класа .

    14:37 20.06.2026

  • 85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 9 Отговор

    До коментар #76 от "Хитлерист":

    Хитлер распалил Втората световна война, за което Има решение на трибунала в Нюрберг, наредил е създаването на лагерите за унищожение на хора, 17 млн цивилизации съветски граждани, 6 млн евреи, поляци, цигани и много други.
    В Нюрнберг са доказано игроки ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ на Хитлер

    Коментиран от #103, #104

    14:37 20.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дика

    5 1 Отговор
    "Интелигентен" милиционер.

    14:38 20.06.2026

  • 88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 10 Отговор

    До коментар #83 от "Не се изказвай неподготвен":

    Няма такива думи на Чърчил. Това е план измама и манипуляция, любимата ви работа

    Коментиран от #93

    14:39 20.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Народе излизай!!!

    4 2 Отговор
    Не чакайте до есента.Да ги изметем!

    Коментиран от #95

    14:41 20.06.2026

  • 91 Дедо

    3 9 Отговор
    ППерастите вият и квичат на умрело. Значи работата е ОК. Хахахахаа. Браво на Радев, все повече ми харесва. Наритва ги редовно тия негодници. Хахахаха

    14:42 20.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Напротив!

    9 0 Отговор

    До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има. Цитира го Желю Желев в книгата си "Фашизма". Този извод е едно от основанията на комунистите да забранят книгата.

    Коментиран от #116

    14:42 20.06.2026

  • 94 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ

    15 0 Отговор

    До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За всеки случай още малко допълнение:

    - Тотален контрол: И двете системи налагат еднопартийна диктатура. Те контролират не само политиката, но и икономиката, образованието, културата и личния живот на гражданите.

    - Масов терор и репресии: Властта се задържа чрез брутална тайна полиция, трудови лагери, цензура, политически убийства и елиминиране на всякаква опозиция.

    - Вожд и култ към личността: И при двата режима управлението е централизирано около един харизматичен лидер (диктатор), чийто образ е издигнат в култ.

    - Единствена идеология: Налага се една официална, държавна доктрина, която не търпи критика или отклонения.

    - Пропаганда и мобилизация: Използват се мощна пропаганда и масови младежки или обществени организации, за да се манипулира народът и да се внушава вярност към режима.

    - Подчиняване на икономиката: Макар и по различни начини, държавата диктува икономическите правила, обикновено подчинявайки индустрията и селското стопанство на държавни интереси или централно планиране.

    Коментиран от #102, #105

    14:43 20.06.2026

  • 95 Гост

    0 4 Отговор

    До коментар #90 от "Народе излизай!!!":

    Сега ще те намерят по ИПто да видим ти защо зовеш към безредици, малко разтривка да ти направят да ти избистрят мисълта.

    Коментиран от #98, #100

    14:44 20.06.2026

  • 96 Станахме много!

    5 0 Отговор

    До коментар #82 от "Мемфис":

    Всички дружно на се изредим на Блогъра от Москва.После и на майка му!

    14:44 20.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Летец Пешеходец

    10 0 Отговор
    "Блогъра от Москва" е всъщност от някое село или провинциално градче в България. Баща му бивш дървосекач в Коми, а майка му някоя азиатка от "републиките". Такива като него, са озлобени, защото нито в България ги имат за българи, нито в Русия за руснаци. Много от тях нямат нито българско, нито руско гражданство, а останаха със старите съветски паспорти. СССР умря и те увиснаха във въздуха. Нито могат да се реализират ,нито дори да вземат помощи от социалните. Съжалявайте го, за някоя девалвирала рубла се мъчи.

    Коментиран от #122

    14:47 20.06.2026

  • 102 Изводът:

    15 0 Отговор

    До коментар #94 от "СВО 1 577 дни РЕЗИЛ":

    между фашизъм и комунизъм няма никаква разлика.

    Коментиран от #118

    14:47 20.06.2026

  • 103 Конана

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ей с мотльо ходи да пишеш по руските форуми. Или научи български!

    Коментиран от #113

    15:00 20.06.2026

  • 104 Да да

    3 0 Отговор

    До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сталин заедно с Хитлер започват Втората световна война.
    Руският цар Александър Освободител също е започнал война с Турция и е убил милион турци, защо не го наричаш военен престъпник?

    Коментиран от #109, #112

    15:01 20.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Крум Страшни

    6 0 Отговор
    Глупави катаджия беше и такъв си остана! Той и Хитлер не е стрелял с автомат, както и Сталин....

    15:03 20.06.2026

  • 108 Хитлерист

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Ама че":

    Защо да е тъп? Същият като на профисора. Не ти оттърва аргумента, затова ли?

    Коментиран от #110

    15:03 20.06.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #104 от "Да да":

    Има правила за водене на война. Това Чувал ли Си го? Русия не Ги е нарушааала и Войната от 1876-77 е по съгласие с Европа, зареди Априлското въстание.много Си глупав

    15:05 20.06.2026

  • 110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 3 Отговор

    До коментар #108 от "Хитлерист":

    Щото Има правила за водене на война - глу
    Пак

    15:07 20.06.2026

  • 111 Звездоброец

    4 0 Отговор
    Тези нескопосани твърдения предизвикават само искрени удивления !

    15:07 20.06.2026

  • 112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 4 Отговор

    До коментар #104 от "Да да":

    Ако Сталин Беше виновен, щеше да бъде осъден в Нюрнберг от съда в който участват и сащ и Англия. Ама не е

    15:08 20.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Още един

    4 0 Отговор
    Куку комунист.

    15:12 20.06.2026

  • 115 Това може да роди главата на един

    5 0 Отговор
    Милиционер!

    15:14 20.06.2026

  • 116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 5 Отговор

    До коментар #93 от "Напротив!":

    Цитата от Жельой Желев е КАТО цитата от Фейсбук, Има същата стойност.
    А и Чърчил не е Най умния човек на света. Дава нареждане да се планира воена операция срещу СССР още 1945 г, Юни, с помоща на наново въоръжени Немски военно пленници. Операция"НЕМИСЛИМО"

    Коментиран от #126

    15:14 20.06.2026

  • 117 прилича ми на милиционерска манатарка..

    4 0 Отговор
    Макар да е сигурно ,че като агент на кгб е бил задължен да убие някой ,официално кирил засега не е доказано ,че е стрелял.... Единственно е сигурно доказано,че е карал другите просиянски маймуни да ходят да стрелят и ги е заклеймявал в името на неговия бог-кремъл!.той трябва да бъде съден заедно с кремълските плъшоци и заедно с тези ,които ги защитават!

    15:16 20.06.2026

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 6 Отговор

    До коментар #102 от "Изводът:":

    За хора които подкрепят - бандеровска украйна- да. Но 75% от българите не я подкрепят

    Коментиран от #120, #124, #125

    15:17 20.06.2026

  • 119 Кирил

    3 0 Отговор
    Той и Хитлер не е тръгнал да стреля с автомат........ Пълен и... т

    15:17 20.06.2026

  • 120 пацо

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    През крив макарон

    15:18 20.06.2026

  • 121 този е по-тъп,отколкото

    5 0 Отговор
    изглежда

    15:18 20.06.2026

  • 122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Летец Пешеходец":

    Намери ме в телеграма и се обади ще Ти пусна видео, да видиш че см в Москва

    15:19 20.06.2026

  • 123 Нормално

    5 1 Отговор
    И Румен Радев не е тръгнал да стреля с калашник, но продаде българската енергетика на боташ.

    15:23 20.06.2026

  • 124 Извинявай,

    5 0 Отговор

    До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    но малко си чел. Не си заслужава да се влиза в диалог с теб, нямаш ниво. Бъди здрав.

    15:23 20.06.2026

  • 125 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Поне 75% от българите не подкрепят фaшизъм, кoмyнизъм и paшизъm.

    15:26 20.06.2026

  • 126 Е, то е ясно,

    4 0 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    че Чърчил не е най-умният. Ти си този, макар че не си прочел нито една философска публикация. Жалко, че не те познаваме, за да те цитираме.

    15:28 20.06.2026

  • 127 странджата

    4 0 Отговор
    Порядъчно тъпичък милиционер!

    15:36 20.06.2026

  • 128 Кирил

    2 0 Отговор
    Генерал, стар, изкукургал, руски задник

    15:45 20.06.2026

  • 129 Миланчи

    1 0 Отговор
    Тя и българската политика е такава, че не стреля срещу никой, но държавата ни я санкционират от всякъде, а Русия като бонус ни сервира много често и съдебни искове.

    15:55 20.06.2026

  • 130 41 - и Оня

    0 0 Отговор
    а А ьз ти пирпоръчвам о да лъснеш фатмашките ботуши на селяндурина от Слаявноов, но така да ги лъснеш, че като кацне на тях една муха, да се разчекне! Както и българският народ ще разчеквне националните предатели и подлоги на кремълския злодей и маосв убиец! И както руснаците, понеже вече им писна и не могат да понасят пигмея - престъпник Путин, ше го разчекнат на Червения площад, но преди това ще му разцепят зад...ка! Хайед, вземай четакта и ваксата и заминавай, Фатмакът Румбата те чака!

    16:03 20.06.2026

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