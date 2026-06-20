Румен Миланов: Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник, за да бъде санкциониран

Руският патриарх не е тръгнал да стреля с калашник и да прави дронове, за да бъде санкциониран. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ проф. Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“. В четвъртък, преди редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел, премиерът Румен Радев каза, че България ще поиска руският патриарх Кирил да бъде изваден от 21-вия пакет санкции срещу Русия. Изказването му беше посрещнато с критики от останалите партии в Народното събрание.
„Казват, че България не е лоялна към Европа. Но по-важно е да е лоялна към България. Този случай показва, че имаме позиция по определени въпроси, които съответстват в крайна сметка на нашите интереси“, подчерта проф. Миланов.
По думите му руския патриарх трябва да бъде погледнат по-широко и да бъде обвързан с православието.
„Каква е целта на санкциите? Това е икономически механизъм, с който да се застави Русия да спре войната и да отиде на преговори“, обясни той и попита какви са санкциите към руския патриарх.
„Той да не е тръгнал да стреля с калашник? Да не прави дронове? Той е духовен, религиозен ръководител на руския народ. Не би било редно да посягаме на религиозните отношения и най-вече на православието“, смята депутатът.
Проф. Миланов сподели, че отдавна има спор между Запада и православието. „Сега това се използва да се налагат санкции на руския патриарх, които са санкции върху Руската православна църква“.
„Руският патриарх освещава дронове и ракети, но и нашият патриарх освещава знамена. Всичко е въпрос на война и армия. Освещаването действие ли е или процедура? Санкции се налагат за действия. За действия се съди, не за позиция и мнение“, подчерта той.
Според него тази война е свещена за различните страни в нея, както, по думите му, е свещена Втората световна война. „За Русия сигурно е свещена. За Украйна също“.
„1885 г. е най-голямата свещена война у нас. Тогава правим Съединението и разгромяваме сръбската армия“, сподели проф. Миланов.
След среща между Румен Радев и патриарх Кирил през 2018 г. премиерът, който тогава е президент, заявява, че руският патриарх си тръгва като политик.
„Какво като си тръгва като политик? Това основание ли е за санкции?“, попита проф. Миланов. По думите му патриарх Кирил е духовно лице. „Важно е действието, а не хипотезите, които си създаваме“.
Той коментира и изказването на акад. Николай Денков, че позицията на България ще я изолира от европейските партньори.
„Къде са икономическите последици? Ние сме тръгнали да изграждаме съвременна държава, а работим с думи на Х и Y, които приемаме за меродавни“, коментира той.
По думите му не водим различна политика спрямо Русия. „Говорим за позицията ни като православна държава към православието. Интересно ще е каква е позицията на Гърция и Кипър“.
„България съвсем спокойно може да бъде посредник за мир между Русия и Украйна. Тя е член на НАТО и ЕС. Съвсем нормално е да има такава позиция“, смята проф. Миланов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя катаджия
13:15 20.06.2026
2 гундяеф
Коментиран от #49
13:16 20.06.2026
3 ???
Коментиран от #7, #8
13:18 20.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз съм веган
Коментиран от #18, #47
13:20 20.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 путлер
До коментар #3 от "???":започна война и прати народа си и без това ограбван и опоскван от него и олигарсите му на фронта да се избиват без никой да го е нападал докато той пие виски и хрупа френски калмари произведени в размвиващия се свят в бетонната си хралупа..
13:20 20.06.2026
8 Ама
До коментар #3 от "???":Много са ,,остри" копеите ,пращят от акъл
Коментиран от #12, #13
13:20 20.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Деменция рашистка
13:21 20.06.2026
11 Какъв
13:22 20.06.2026
12 самолетите им са
До коментар #8 от "Ама":с чипове от пералня и имат право да слушат само руска музика на магнетофон без право на интернет!
Коментиран от #15
13:22 20.06.2026
13 Мечо !
До коментар #8 от "Ама":Г !
--
Р !
--
Ух !
13:22 20.06.2026
14 Малий
13:23 20.06.2026
15 Ама
До коментар #12 от "самолетите им са":Пуснаха ли им интернета на копеите
13:24 20.06.2026
16 Дядо от село
Коментиран от #20
13:25 20.06.2026
17 Този
13:25 20.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Миланов, го наречи
13:26 20.06.2026
20 Той не
До коментар #16 от "Дядо от село":Ама Димата след втората бутилка фърга атома
13:27 20.06.2026
21 Американски Турбогъзар
До коментар #18 от "Патриарха":Ще те разчленя руско говедо!
Коментиран от #27, #28
13:27 20.06.2026
22 Бай Онзи
13:28 20.06.2026
23 Ей, Румба!
Коментиран от #41
13:28 20.06.2026
24 Aлфа Bълкът
Абсолютно комплекисирано милиционерче, говореше върху водещия, сърдеше се, че не знаел нещата които били класифицирани.
Ами ти като четеш класифицирана информация, ние не можем бе дядка.
Ако Митака беше с белезници за радиатора, щеше да му е по-приятно на милиционера, защото на въпросите отговаряше с "ти кажи". 😆
Коментиран от #32
13:29 20.06.2026
25 Брейййййй....!
Коментиран от #29
13:30 20.06.2026
26 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ
13:31 20.06.2026
27 Сали
До коментар #21 от "Американски Турбогъзар":Колко ромски члена можеш наведнъж да на лапаш и с пълна уста да кажеш слава Украйна?
13:31 20.06.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Американски Турбогъзар":Алооооо Факти, заплаха за убийство
Коментиран от #50
13:33 20.06.2026
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #25 от "Брейййййй....!":Виж питай някой поляк колко деца са избили бандеровците във Волинь.
Коментиран от #46, #54
13:35 20.06.2026
30 Тома
13:35 20.06.2026
31 Някой си
И жалкиииии!
13:36 20.06.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Aлфа Bълкът":С отнемането на ордена Белия Орёл, Польша призна Украйна за бандеровско- фашмстка държава. Разбра ли?
Коментиран от #36
13:37 20.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 обикновен гражданин
13:39 20.06.2026
36 тук не е мацква!
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тук е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!
Коментиран от #37, #73
13:39 20.06.2026
37 Оня
До коментар #36 от "тук не е мацква!":А ти що не си в Киев бе едноклетъчни?
13:41 20.06.2026
38 Мдааа
Няма общо с православието този човек …
13:42 20.06.2026
39 Гог
Коментиран от #75, #77
13:43 20.06.2026
40 Акъл море
13:44 20.06.2026
41 Оня
До коментар #23 от "Ей, Румба!":По принцип е безпредметно да се говори с мозъчно оперирани като теб,но бих ти препоръчал добри психиатри!
13:45 20.06.2026
42 шкп
Коментиран от #57
13:48 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Каква
13:52 20.06.2026
45 Руския патриарх
13:52 20.06.2026
46 Много ти се иска
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Крим да остане руски!😎Имаш още месец да се спасиш по моста.После трябва да преплуваш Азов!🙋
Коментиран от #51, #58
13:52 20.06.2026
47 всички
До коментар #5 от "Аз съм веган":укрофашисти-бандеристи ли са ТОЛКОВА ПРОСТИ и зли?
Сами допринасят каузата им да бъде загубена.
13:54 20.06.2026
48 Летец Пешеходец
Коментиран от #64, #67
13:56 20.06.2026
49 това е реплика
До коментар #2 от "гундяеф":на мечо ту-туу (както го нарича шиши магнитски) от зайчарника в Банкя. Не бъркай нещата дори с невнятната ти фраза, която пък показва менталното ти ниво.
13:56 20.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 за Крим се произнесе
До коментар #46 от "Много ти се иска":съда в ХАГА, ако не си разбрал - преди няколко дни. ТОЛКОВА! КРИМ е руски и венаги е бил руски!
Тепърва бандеровци ще видят кон боб яде ли. Дори със златните тоалетни свръскъпи коли на техните олигарси. Пък вие им плащайтие с наши пари.
Коментиран от #53, #60, #63
13:58 20.06.2026
52 историята
13:59 20.06.2026
53 до съда в Хага
До коментар #51 от "за Крим се произнесе":Хайде цитирай решението, къде, кога и от кой по-точно съд. Къде си го чел?
14:01 20.06.2026
54 Българин
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А знаеш ли колко са руснаците служили в СС 180 000 по официална статистика. В никоя друга държава освен Германия няма повече.
Коментиран от #70
14:02 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 наблюдател
14:04 20.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Много ти се иска":Що месец? Айде кажи за "три дня", ххахахаахх
14:05 20.06.2026
59 историята
Коментиран от #71
14:06 20.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ами
До коментар #50 от "ТихоПръдляк":спри да пискаш
14:07 20.06.2026
62 Максим Картала
14:08 20.06.2026
63 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ
До коментар #51 от "за Крим се произнесе":Междуправителственият постоянен арбитражен съд в Xaгa установи, че Русия е нарушила някои морски закони по време на строителството на моста през Kepченския проток - между континенталната част на РФ и aнекcирaния Kpим.
Съдът обаче отхвърли твърденията на Украйна, че Москва незаконно се опитва да запази пролива под свой изключителен контрол, става ясно от решението, публикувано в понеделник, 15 юни.
Важно уточнение: Съдът отказва да разглежда въпроса за суверенитета над Крим, като подчертава, че арбитражът по UNCLOS (Конвенцията на ООН за морското право) не е създаден да решава териториални спорове, а единствено спорове относно тълкуването и прилагането на морското право.
14:10 20.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ПРопагандата
14:12 20.06.2026
66 кръстоносец
14:14 20.06.2026
67 Защо
До коментар #48 от "Летец Пешеходец":докладваш бе, Последния Софиянец? Колко още ника ще ползваш, за да заработиш центовете на Шиши?
14:17 20.06.2026
68 Ауууу
14:17 20.06.2026
69 Тези с калашниците
14:17 20.06.2026
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Българин":И как во? Населението на СССР тогава е 200 миллиона. 180 000 са не в сс а общо във вермахта. Брой колко процента са. 10.
Това са общо -добровольно и насильственно мобилизираните. Сега от Украйна колко процента от населението избягаха?
14:19 20.06.2026
71 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #59 от "историята":Ти колко Си про Зд??? Съветска, малииииий, явно много
14:21 20.06.2026
72 Мемфис
Стрелял е както сте що невинни украинци, така и е убивал и руснаци, както джуджето от КГБ Путин.
Коментиран от #74
14:22 20.06.2026
73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "тук не е мацква!":И кво? Полша, е европейска страна, но отне ордена Белия уРел, ( хахх) от За лето, хаахх
14:23 20.06.2026
74 Сифмем
До коментар #72 от "Мемфис":А за запалените живи българи в Украйна нещо ще кажеш ли? Или по дефиниция виновен е Путин?
14:25 20.06.2026
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Гог":Не пишу нищо на човек ком-то не знае, че Тук в сайта Има бутон" Отговор"
Много Си про Зд, да разбереш.
14:26 20.06.2026
76 Хитлерист
Коментиран от #78, #85
14:30 20.06.2026
77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Гог":Айде, от меня да мине. Пиша го за всички глупец, които не занят нищо друго освен текстовете на чалгаджийките.
Фашизъм - Нацизъм е идеология за превъзходството на една нация.
Комунизма пропагандира - ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ- дружба, братство и сътрудничество между всички народи.
Коментиран от #83, #94
14:32 20.06.2026
78 Ама че
До коментар #76 от "Хитлерист":т@п аргумент... несъотносим, както казват юристите.
Коментиран от #108
14:33 20.06.2026
79 Дядо Митко
Коментиран от #106
14:33 20.06.2026
80 Хммм
И каква е тая глупост "България да бъде лоялна на България"? И Западът пречел на Православието? Професоре, кой унищожи Православието, кой разруши хиляди църкви, кой сега разрушава правослани храмове, кой уби хиляди православни свещеници, кой следеше и пишеше доноси за такива, които ходат на църква, а ти доноси писал ли си? Руските болшевики, и най-вече тая институция към която Гундяев принадлежи ЧК.
14:34 20.06.2026
81 78291
14:35 20.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Не се изказвай неподготвен
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"Нацизмът е уродливото дете на комунизма"- Уинстън Чърчил.
Коментиран от #88
14:36 20.06.2026
84 Никой
14:37 20.06.2026
85 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #76 от "Хитлерист":Хитлер распалил Втората световна война, за което Има решение на трибунала в Нюрберг, наредил е създаването на лагерите за унищожение на хора, 17 млн цивилизации съветски граждани, 6 млн евреи, поляци, цигани и много други.
В Нюрнберг са доказано игроки ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ на Хитлер
Коментиран от #103, #104
14:37 20.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Дика
14:38 20.06.2026
88 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Не се изказвай неподготвен":Няма такива думи на Чърчил. Това е план измама и манипуляция, любимата ви работа
Коментиран от #93
14:39 20.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Народе излизай!!!
Коментиран от #95
14:41 20.06.2026
91 Дедо
14:42 20.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Напротив!
До коментар #88 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има. Цитира го Желю Желев в книгата си "Фашизма". Този извод е едно от основанията на комунистите да забранят книгата.
Коментиран от #116
14:42 20.06.2026
94 СВО 1 577 дни РЕЗИЛ
До коментар #77 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За всеки случай още малко допълнение:
- Тотален контрол: И двете системи налагат еднопартийна диктатура. Те контролират не само политиката, но и икономиката, образованието, културата и личния живот на гражданите.
- Масов терор и репресии: Властта се задържа чрез брутална тайна полиция, трудови лагери, цензура, политически убийства и елиминиране на всякаква опозиция.
- Вожд и култ към личността: И при двата режима управлението е централизирано около един харизматичен лидер (диктатор), чийто образ е издигнат в култ.
- Единствена идеология: Налага се една официална, държавна доктрина, която не търпи критика или отклонения.
- Пропаганда и мобилизация: Използват се мощна пропаганда и масови младежки или обществени организации, за да се манипулира народът и да се внушава вярност към режима.
- Подчиняване на икономиката: Макар и по различни начини, държавата диктува икономическите правила, обикновено подчинявайки индустрията и селското стопанство на държавни интереси или централно планиране.
Коментиран от #102, #105
14:43 20.06.2026
95 Гост
До коментар #90 от "Народе излизай!!!":Сега ще те намерят по ИПто да видим ти защо зовеш към безредици, малко разтривка да ти направят да ти избистрят мисълта.
Коментиран от #98, #100
14:44 20.06.2026
96 Станахме много!
До коментар #82 от "Мемфис":Всички дружно на се изредим на Блогъра от Москва.После и на майка му!
14:44 20.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Летец Пешеходец
Коментиран от #122
14:47 20.06.2026
102 Изводът:
До коментар #94 от "СВО 1 577 дни РЕЗИЛ":между фашизъм и комунизъм няма никаква разлика.
Коментиран от #118
14:47 20.06.2026
103 Конана
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ей с мотльо ходи да пишеш по руските форуми. Или научи български!
Коментиран от #113
15:00 20.06.2026
104 Да да
До коментар #85 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сталин заедно с Хитлер започват Втората световна война.
Руският цар Александър Освободител също е започнал война с Турция и е убил милион турци, защо не го наричаш военен престъпник?
Коментиран от #109, #112
15:01 20.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Крум Страшни
15:03 20.06.2026
108 Хитлерист
До коментар #78 от "Ама че":Защо да е тъп? Същият като на профисора. Не ти оттърва аргумента, затова ли?
Коментиран от #110
15:03 20.06.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #104 от "Да да":Има правила за водене на война. Това Чувал ли Си го? Русия не Ги е нарушааала и Войната от 1876-77 е по съгласие с Европа, зареди Априлското въстание.много Си глупав
15:05 20.06.2026
110 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Хитлерист":Щото Има правила за водене на война - глу
Пак
15:07 20.06.2026
111 Звездоброец
15:07 20.06.2026
112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #104 от "Да да":Ако Сталин Беше виновен, щеше да бъде осъден в Нюрнберг от съда в който участват и сащ и Англия. Ама не е
15:08 20.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Още един
15:12 20.06.2026
115 Това може да роди главата на един
15:14 20.06.2026
116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #93 от "Напротив!":Цитата от Жельой Желев е КАТО цитата от Фейсбук, Има същата стойност.
А и Чърчил не е Най умния човек на света. Дава нареждане да се планира воена операция срещу СССР още 1945 г, Юни, с помоща на наново въоръжени Немски военно пленници. Операция"НЕМИСЛИМО"
Коментиран от #126
15:14 20.06.2026
117 прилича ми на милиционерска манатарка..
15:16 20.06.2026
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #102 от "Изводът:":За хора които подкрепят - бандеровска украйна- да. Но 75% от българите не я подкрепят
Коментиран от #120, #124, #125
15:17 20.06.2026
119 Кирил
15:17 20.06.2026
120 пацо
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":През крив макарон
15:18 20.06.2026
121 този е по-тъп,отколкото
15:18 20.06.2026
122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #101 от "Летец Пешеходец":Намери ме в телеграма и се обади ще Ти пусна видео, да видиш че см в Москва
15:19 20.06.2026
123 Нормално
15:23 20.06.2026
124 Извинявай,
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":но малко си чел. Не си заслужава да се влиза в диалог с теб, нямаш ниво. Бъди здрав.
15:23 20.06.2026
125 Така е
До коментар #118 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Поне 75% от българите не подкрепят фaшизъм, кoмyнизъм и paшизъm.
15:26 20.06.2026
126 Е, то е ясно,
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":че Чърчил не е най-умният. Ти си този, макар че не си прочел нито една философска публикация. Жалко, че не те познаваме, за да те цитираме.
15:28 20.06.2026
127 странджата
15:36 20.06.2026
128 Кирил
15:45 20.06.2026
129 Миланчи
15:55 20.06.2026
130 41 - и Оня
16:03 20.06.2026