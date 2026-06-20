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Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие

Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие

20 Юни, 2026 14:20 2 530 63

  • петно-
  • мазут-
  • плаж-
  • южно черноморие-
  • туризъм-
  • българия

Само за по-малко от денонощие в РИОСВ - Бургас са постъпили 21 сигнала

Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мазут има по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции.

Само за по-малко от денонощие в РИОСВ - Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие, уточни бТВ.

Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от министерството.

„Обезпокоително е. От вчера съм на Корал и вече се изцапах с мазут“, каза туристът Николай Веселинов.

„Това е огромен бич за целия туристически бранш. Едно огромно репутационно петно за туризма. Нарушителите - собствениците на кораби, остават безнаказани или с минимални наказания“, коментира председателят на Асоциацията за развитие на морските плажове Симеон Цветков.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дън Бай

    35 15 Отговор
    Това е работа на Путин. Да прецака алибеговците.

    Коментиран от #6

    14:23 20.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 важното е, че плажовете

    49 5 Отговор
    са чисти и отговарят на “флик-флак” по стандартите на витрините на кауфланд и лидл

    14:23 20.06.2026

  • 4 Без име

    28 16 Отговор
    От турски кораб е. Всяка година, започне ли сезонът, гледат да очернят нашите курорти.

    Коментиран от #10

    14:24 20.06.2026

  • 5 Сталин

    53 8 Отговор
    Това са бандерите дето бомбят руски танкери

    Коментиран от #35

    14:25 20.06.2026

  • 6 Пешо

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Това е работа на алибеговците на тулупа и прасчо да ударят Радев.... борбата е безмилостно жестока от ден минус 1 . Но е така в клуба нна богатите. .

    14:26 20.06.2026

  • 7 Пич

    57 9 Отговор
    Да благодарим на нашите съюзници от Украйна, че съсипват България !!!
    Паветници !!! Дайте им още пари !!!

    14:26 20.06.2026

  • 8 Тома

    46 3 Отговор
    Българският туризъм да благодари на бандера че не спря да гърми танкери в Черно море

    14:28 20.06.2026

  • 9 има нещо гнило

    36 2 Отговор
    Защо гранична полиция не наблюдава движението на корабите в българския участък на Черно море и така да залавя замърсяващите (с дрон)?

    Коментиран от #22, #47

    14:28 20.06.2026

  • 10 рундьо

    9 26 Отговор

    До коментар #4 от "Без име":

    след като им подари боташ ся още искал да им харизва след дълбок поклон пред червения вожд и техен отколешен ортак срещу България путлер

    14:29 20.06.2026

  • 11 Любомир

    36 0 Отговор
    Не е хубаво това, но като допълним и нечуваната от години насам свръх скъпотия, просто няма да ходим на море в България.

    14:29 20.06.2026

  • 12 007 лиценз ту кил

    38 3 Отговор
    Да благодарим на нашите украински приятели и безрезервно, които безплатно ни доставят нефт.

    14:29 20.06.2026

  • 13 Мнение

    27 1 Отговор
    Наистина е много гадно. От вчера и днес си чистя краката и джапанките от мазут. На Арапя сутринта концесионерът е чистил, но като тръгнеш да влизаш във водата заровения в пясъка мазут изскача. Не виждам какво може да направи министър или който и да е друг.

    14:30 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    36 6 Отговор
    Това са последиците от войната , която предишните управляващи вкупом се надпреварваха да дават оръжия на Украйна за да провокират войната още по- силно. Сега да ходят да чистят Черноморието, а не да се оправдават..

    Коментиран от #61

    14:33 20.06.2026

  • 16 СЗО

    12 1 Отговор
    Лятото едва почна, а тоя вече е на Корал....

    14:33 20.06.2026

  • 17 Един мъж

    25 3 Отговор
    Туризма си е екстра!!! Вчера на Витошка ме опули един ренде рас, който се разкарваше с балетна поличка и това бялото потниче на балерините! Беше едър и дебел като Мун Дьо! А днес ме обслужва един, който ми се усуква така, както жена не ми се е усуквала! Пълна либер астка щастлива идилия е в нашата държава!

    14:33 20.06.2026

  • 18 Укра,от плажа!

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хохохо":

    Не така,ве Зели!
    Нали сме един народ!
    Що бомбиш черноморски руски нефтобази,та ни разваляш почивката с тези разлети нефтени петна ..🙄😠😓😮‍💨!

    14:36 20.06.2026

  • 19 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    37 5 Отговор
    Този мазут не идва от някакви български корабчета, а от ударените танкери от киевските атентатори.
    На Зеленски и неговата хунта благодарете.

    14:39 20.06.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    26 5 Отговор
    Всички претенции към Киев и господарите му!

    Знаем кой обстрелва танкери в Черно море!

    14:40 20.06.2026

  • 21 Елада

    22 6 Отговор
    Абе кой ходи на нашето лайноморие

    14:43 20.06.2026

  • 22 Азз

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "има нещо гнило":

    Кой речи? Много филми гледаш. На тях им раздадоха нови джипове, не дронове. Дроновете за укрия

    14:47 20.06.2026

  • 23 Лаборант

    27 2 Отговор
    Не посещавайте българското Черноморие, то е мръсно, заразно, опасно фекално и отгоре на всичко плуват паднали дронове някой от които с взривни устройства. Храната, която ще ви предоставят в ресторанти и хотели е химия, синтетика ГМО и Палмово масло. Да ви е сладко. И няма да ви излезе по-евтино от Гърция и Турция.

    Коментиран от #37

    14:48 20.06.2026

  • 24 a къде ве писаре

    6 3 Отговор
    що премълчаваш къде
    аман от некадърни писачи на пълнежи

    Коментиран от #34

    14:50 20.06.2026

  • 25 Никой

    9 6 Отговор
    Сутринта лилавата Ваня изхвърли , че правителството на партия " Боташ " изтеглило 3, 8 милиарда ЕUR . да изплати повишените от А . Василев пенсии през 2023 г. .

    14:51 20.06.2026

  • 26 Фен

    21 2 Отговор
    Ми явно танкера, който украинците удариха в турски води и турците ни довлякоха, най-сетне е протекъл. С такива "приятели", врагове не ни трябват.

    14:51 20.06.2026

  • 27 Опорка

    18 2 Отговор
    Е, не може хем да сме свободни и демократични и да се занимаваме с терористична дейност и същевременно да имаме чисти плажове. Свободата, демокрацията и евроатлантическите ценности искат жертви.

    Коментиран от #62

    14:51 20.06.2026

  • 28 Механик

    22 3 Отговор
    Пак ли търсим под вола теле?
    Мазута е работа на укрите, ама не смеете да си го кажете. Сега с някакви капитани на кораби се оправдавате.

    14:55 20.06.2026

  • 29 троен чушкопек

    12 0 Отговор
    Нашите тепърва се канят да хвърлят пари за агресивна рекламна кампания на Черноморието ни. Според мен, не си струва да се хвърлят пари за реклама. Мръсотия, скъпотия и мазут - сезонът е приключил. Дано лятото на 2027 година да е по-спорно.

    14:56 20.06.2026

  • 30 хаха

    15 0 Отговор
    Глупости! Фейк нюз от хейтъри!

    "Айноморието е най-чистуту в светЪ" ... Още голямата Тик-Тиква го каза.
    Аз на вас ли ще вярвам или на ТиквитИ?

    14:56 20.06.2026

  • 31 Жорко

    11 0 Отговор
    Мазут и като изплуват онези кафявите неща от тръбите на хотелите ще се получи коктейл БГ.

    15:05 20.06.2026

  • 32 Хи хи

    14 2 Отговор
    Тва е работа на урките, които с дроновете си повреждат заводи, пречиствателни станции, кораби и т.н. !!!

    Коментиран от #36

    15:06 20.06.2026

  • 33 Пламен

    4 4 Отговор
    Тук гледам , че някакви селско-стопански ,,моряци" умуват върху тема ,,разлив на мазут".
    Ей, мазут никой не хвърля в морето.Хрърля се слъдж.
    Друго-по времето на бай ви Тошо разливите бяха нещо нормално, защото рейда пред Варна беше пълен с чакащи кораби.

    15:06 20.06.2026

  • 34 Човекът ти го е написал :

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "a къде ве писаре":

    ,,...плажната ивица на Южното Черноморие..."

    15:08 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да!

    15 1 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    100% е така,а нашето външно министерство си трае,да не ни насмете отново сексоложката Илашчук,че сме ...раздухвали...,,украинска ксенофобия"...!

    15:10 20.06.2026

  • 37 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Лаборант":

    Не посещавайте западна БГ, там въздухът е мръсен, отровен, водата е заразна, щото няма къде да си изхвърлят отровите !!

    15:11 20.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Благодарение на укрофашистите

    11 1 Отговор
    Храни куче, да те лае

    15:12 20.06.2026

  • 40 Факт

    6 1 Отговор
    Нищо не е ,на източното крайбрежие от години фекалната тръба на целия град шурти на плажа ,в открито море,но нали бившия кмет ,е бивш руски гражданин портньйх,

    Коментиран от #48

    15:14 20.06.2026

  • 41 И6аси якото🤣🤣🤣🤣

    11 0 Отговор
    Иначе ако кола стъпи на песъка почват едни писъциииии🤣🤣🤣а мазут може

    15:16 20.06.2026

  • 42 Гледайте внимателно

    4 5 Отговор
    Това е от Москва.

    15:16 20.06.2026

  • 43 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 1 Отговор
    Виновните за еко катастрофата с мазут трябва да бъдат наказвани с доживотен затвор

    Коментиран от #52

    15:17 20.06.2026

  • 44 Ива

    6 2 Отговор
    Обърнете се към Зеленски !

    15:18 20.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жилавият

    2 0 Отговор
    Това е работа на Путин, да прецака алибега

    15:23 20.06.2026

  • 47 Яяяяяяя

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "има нещо гнило":

    Защото я няма на практика, има хора само на заплати, за да вършат нещо трябват други хора, а такива в България от десетилетия няма

    15:24 20.06.2026

  • 48 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Украински ! Но Да - У крайна е Руска покрайнина . Така че , прав си .

    15:24 20.06.2026

  • 49 до вчера пишехте

    5 0 Отговор
    лъжи за най-чистата вода по г0мн0м0риет0 на мутрите и алибеците

    15:31 20.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Зеленски

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Айде да видим как ще ме осъдите 😉😘😏😏

    Коментиран от #63

    15:37 20.06.2026

  • 53 Грък

    1 0 Отговор
    Бунгаретата ми пълнят джоба и се изхождат в държавата си 🥰😍🤩😜

    15:38 20.06.2026

  • 54 Дачев

    3 1 Отговор
    Дали има връзка с отказа на Радев за санкции срещу Русия? Украинците пасват идеално за тази гадост?

    15:39 20.06.2026

  • 55 БАРС

    2 1 Отговор
    "НЕКА ДА ПОМАГАМЕ НА УКРАИНА ЗА ДА ИМА ПОВЕЧЕ МАЗУТ ПО НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ. ЛЮБИМОТО ЗАНИМАНИЕ НА УКРО ТЕРОРИСТИТЕ Е ДА БИЯТ ПО МИРНИ ЦЕЛИ .РАДИ БОГА ДАВАЙТЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА НА УКРАИНА" ,"СЪЖЕЛЯВАМ И ЗЕЛЕНЧУКА" ТОЙ ВЕЧЕ ПРЕГРАКНА ОТ ВРЯКАНЕ ЗА ПОМОЩИ

    15:40 20.06.2026

  • 56 ВКК 531

    0 1 Отговор
    Имаше информация скоро за ударен от украински дрон 140000-тонен турски танкер към Босфора и ето ти го замърсяването

    15:45 20.06.2026

  • 57 Булгартъпак

    1 0 Отговор
    Какво стана със синия флаг - за един приятел питам?...

    15:47 20.06.2026

  • 58 ФАКТ

    0 1 Отговор
    ЕВРОТО + МАЗУТА И УКРАЙНА = ТУРИЗМА НИ ИЗДЪХНА !

    15:53 20.06.2026

  • 59 Рашка

    1 0 Отговор
    Мазута идва от потъналите руски ръждиви корита от преди 2-3 месеца!
    Племето помни като маймуните - 3 минути!

    15:56 20.06.2026

  • 60 pycoфил

    1 0 Отговор
    благодаря дядя вова!

    15:58 20.06.2026

  • 61 Един друг

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    А кой започна войната? Ако не знаеш ще ти кажа - Путин започна с нищо не предизвикана агресия срещу свой съсед. Сега може да ревете колкото искате срещу Украйна.
    На Халкидики няма мазут. Ама гърците подкрепят Украйна, а не Путин.

    15:58 20.06.2026

  • 62 Манол от Чуричене

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опорка":

    Антиупорка - по твоята логика какво да кажат Франция, Гърция, Италия, Испания и други курортни страни? Там също има демокрация и евроатлантически ценности, но никога не са били под руско робство.

    16:01 20.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

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