Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие

Мазут има по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции.

Само за по-малко от денонощие в РИОСВ - Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие, уточни бТВ.

Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от министерството.

„Обезпокоително е. От вчера съм на Корал и вече се изцапах с мазут“, каза туристът Николай Веселинов.

„Това е огромен бич за целия туристически бранш. Едно огромно репутационно петно за туризма. Нарушителите - собствениците на кораби, остават безнаказани или с минимални наказания“, коментира председателят на Асоциацията за развитие на морските плажове Симеон Цветков.