Едно огромно репутационно петно по българския туризъм: Мазут замърси плажната ивица на Южното Черноморие

Мазут има по плажната ивица на Южното Черноморие. Министърът на туризма Илин Димитров изиска незабавна информация от компетентните институции.
Само за по-малко от денонощие в РИОСВ - Бургас са постъпили 21 сигнала за нефтено замърсяване по Южното Черноморие, уточни бТВ.
Концесионери, наематели и общини вече са получили предписания за незабавно почистване. Те са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици, посочват още от министерството.
„Обезпокоително е. От вчера съм на Корал и вече се изцапах с мазут“, каза туристът Николай Веселинов.
„Това е огромен бич за целия туристически бранш. Едно огромно репутационно петно за туризма. Нарушителите - собствениците на кораби, остават безнаказани или с минимални наказания“, коментира председателят на Асоциацията за развитие на морските плажове Симеон Цветков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дън Бай
Коментиран от #6
14:23 20.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 важното е, че плажовете
14:23 20.06.2026
4 Без име
Коментиран от #10
14:24 20.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #35
14:25 20.06.2026
6 Пешо
До коментар #1 от "Дън Бай":Това е работа на алибеговците на тулупа и прасчо да ударят Радев.... борбата е безмилостно жестока от ден минус 1 . Но е така в клуба нна богатите. .
14:26 20.06.2026
7 Пич
Паветници !!! Дайте им още пари !!!
14:26 20.06.2026
8 Тома
14:28 20.06.2026
9 има нещо гнило
Коментиран от #22, #47
14:28 20.06.2026
10 рундьо
До коментар #4 от "Без име":след като им подари боташ ся още искал да им харизва след дълбок поклон пред червения вожд и техен отколешен ортак срещу България путлер
14:29 20.06.2026
11 Любомир
14:29 20.06.2026
12 007 лиценз ту кил
14:29 20.06.2026
13 Мнение
14:30 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
Коментиран от #61
14:33 20.06.2026
16 СЗО
14:33 20.06.2026
17 Един мъж
14:33 20.06.2026
18 Укра,от плажа!
До коментар #2 от "Хохохо":Не така,ве Зели!
Нали сме един народ!
Що бомбиш черноморски руски нефтобази,та ни разваляш почивката с тези разлети нефтени петна ..🙄😠😓😮💨!
14:36 20.06.2026
19 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
На Зеленски и неговата хунта благодарете.
14:39 20.06.2026
20 az СВО Победа 81
Знаем кой обстрелва танкери в Черно море!
14:40 20.06.2026
21 Елада
14:43 20.06.2026
22 Азз
До коментар #9 от "има нещо гнило":Кой речи? Много филми гледаш. На тях им раздадоха нови джипове, не дронове. Дроновете за укрия
14:47 20.06.2026
23 Лаборант
Коментиран от #37
14:48 20.06.2026
24 a къде ве писаре
аман от некадърни писачи на пълнежи
Коментиран от #34
14:50 20.06.2026
25 Никой
14:51 20.06.2026
26 Фен
14:51 20.06.2026
27 Опорка
Коментиран от #62
14:51 20.06.2026
28 Механик
Мазута е работа на укрите, ама не смеете да си го кажете. Сега с някакви капитани на кораби се оправдавате.
14:55 20.06.2026
29 троен чушкопек
14:56 20.06.2026
30 хаха
"Айноморието е най-чистуту в светЪ" ... Още голямата Тик-Тиква го каза.
Аз на вас ли ще вярвам или на ТиквитИ?
14:56 20.06.2026
31 Жорко
15:05 20.06.2026
32 Хи хи
Коментиран от #36
15:06 20.06.2026
33 Пламен
Ей, мазут никой не хвърля в морето.Хрърля се слъдж.
Друго-по времето на бай ви Тошо разливите бяха нещо нормално, защото рейда пред Варна беше пълен с чакащи кораби.
15:06 20.06.2026
34 Човекът ти го е написал :
До коментар #24 от "a къде ве писаре":,,...плажната ивица на Южното Черноморие..."
15:08 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да!
До коментар #32 от "Хи хи":100% е така,а нашето външно министерство си трае,да не ни насмете отново сексоложката Илашчук,че сме ...раздухвали...,,украинска ксенофобия"...!
15:10 20.06.2026
37 Хи хи
До коментар #23 от "Лаборант":Не посещавайте западна БГ, там въздухът е мръсен, отровен, водата е заразна, щото няма къде да си изхвърлят отровите !!
15:11 20.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Благодарение на укрофашистите
15:12 20.06.2026
40 Факт
Коментиран от #48
15:14 20.06.2026
41 И6аси якото🤣🤣🤣🤣
15:16 20.06.2026
42 Гледайте внимателно
15:16 20.06.2026
43 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #52
15:17 20.06.2026
44 Ива
15:18 20.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жилавият
15:23 20.06.2026
47 Яяяяяяя
До коментар #9 от "има нещо гнило":Защото я няма на практика, има хора само на заплати, за да вършат нещо трябват други хора, а такива в България от десетилетия няма
15:24 20.06.2026
48 Всъщност
До коментар #40 от "Факт":Украински ! Но Да - У крайна е Руска покрайнина . Така че , прав си .
15:24 20.06.2026
49 до вчера пишехте
15:31 20.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Зеленски
До коментар #43 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Айде да видим как ще ме осъдите 😉😘😏😏
Коментиран от #63
15:37 20.06.2026
53 Грък
15:38 20.06.2026
54 Дачев
15:39 20.06.2026
55 БАРС
15:40 20.06.2026
56 ВКК 531
15:45 20.06.2026
57 Булгартъпак
15:47 20.06.2026
58 ФАКТ
15:53 20.06.2026
59 Рашка
Племето помни като маймуните - 3 минути!
15:56 20.06.2026
60 pycoфил
15:58 20.06.2026
61 Един друг
До коментар #15 от "Дориана":А кой започна войната? Ако не знаеш ще ти кажа - Путин започна с нищо не предизвикана агресия срещу свой съсед. Сега може да ревете колкото искате срещу Украйна.
На Халкидики няма мазут. Ама гърците подкрепят Украйна, а не Путин.
15:58 20.06.2026
62 Манол от Чуричене
До коментар #27 от "Опорка":Антиупорка - по твоята логика какво да кажат Франция, Гърция, Италия, Испания и други курортни страни? Там също има демокрация и евроатлантически ценности, но никога не са били под руско робство.
16:01 20.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.