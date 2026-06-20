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Ето колко оръжие за стотици милиони евро България е изнесла за Украйна
  Тема: Украйна

Ето колко оръжие за стотици милиони евро България е изнесла за Украйна

20 Юни, 2026 14:43 2 063 83

  • оръжие-
  • износ-
  • българия-
  • украйна-
  • война-
  • руска агресия-
  • снаряди-
  • патрони

Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев

Ето колко оръжие за стотици милиони евро България е изнесла за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС.

Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.

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Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.

Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.

Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт:

• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;

• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;

• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.

Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.

Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.

Според официалните данни:

• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;

• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;

• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.

Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.

В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.

„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.

Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ.

От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“.

Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    52 9 Отговор
    И сега важният въпрос !!!
    Кой облагодетелстваха всичките тези милиарди...?!
    Защото народа на са...!!

    Коментиран от #5, #7, #25

    14:47 20.06.2026

  • 2 Кирил

    27 3 Отговор
    Ако износът на въоръжение е 2.8 милиарда, то над 2 милиарда по един или друг начин е за Украйна.,. Сащ, Великобритания, Чехия, Полша, Румъния не се нуждаят от наше въоръжение. Те са посредници

    Коментиран от #27

    14:49 20.06.2026

  • 3 Разбира се ,

    22 17 Отговор
    не е безвъзмездно , а платено !

    14:49 20.06.2026

  • 4 Пешо z

    43 7 Отговор
    Кой спечели от това оръжие ,щом като вземаме заеми ?

    Коментиран от #8

    14:49 20.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Общо взето

    41 7 Отговор
    Българския народ нищо не печели (освен негативите), всички заводи, които изнасят оръжия, са частни и в хазната нищо. Благодарение на СДС Костов и приватизация за стотинки. Частните заводи са: Арсенал, Дунарит, ЕМКО, Самел и Аркус.

    Коментиран от #33, #67

    14:50 20.06.2026

  • 7 пацо

    13 30 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тези които работят в заводите и получават заплати

    Коментиран от #10, #47, #66, #69

    14:51 20.06.2026

  • 8 Ами

    28 7 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо z":

    Вероятно. Свинчугата щом има два самолета

    14:51 20.06.2026

  • 9 даката

    18 10 Отговор
    Тук логиката е много ясна. Ако не сме ние, този пазар ще го вземе друг. Празно няма. Така е в бизнеса

    14:53 20.06.2026

  • 10 Какво получват

    32 8 Отговор

    До коментар #7 от "пацо":

    Смешни заплати от 800 евро, а си рискуват живота. Нощните смени, не се заплащат двойно и половина, по празниците също се работи. Има журналистически репортажи по темата, виж в тубата.

    Коментиран от #15, #36

    14:54 20.06.2026

  • 11 Ех, че хубавооо

    10 28 Отговор
    Дронове на ВСУ поразиха рафинерията в руския Тюмен на повече от 2000 км., съобщават местни институции и канали.
    Крим отново гори - ударен е ТЕЦ и газстанции

    Коментиран от #14, #63

    14:54 20.06.2026

  • 12 БРАВО

    33 8 Отговор
    Хем теглим заеми да имат за златни тоалетни, хем и бачкаме за крадливата хунта за безпари!

    14:54 20.06.2026

  • 13 пацо

    11 8 Отговор
    Тази година военното производство пада. В Украйна преминаха на нови въоръжения, дронове. Нашето производство е морално остаряло.

    14:55 20.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ю. Кортес

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Какво получват":

    В Костенец са от 1500 нагоре

    14:57 20.06.2026

  • 16 ЙЕШУА

    23 7 Отговор
    КОЙТО ЖИВЕЕ ОТ ОРЪЖИЕ ОТ ОРЪЖИЕ ЩЕ ЗАГИНЕ !

    14:57 20.06.2026

  • 17 Има ли банани

    14 5 Отговор
    Колко изпаднал любител на бананите трябва да си, че да глесаш на някви смешни 150 милиона приход, а не печалба, за нещо велико!

    Коментиран от #23

    14:57 20.06.2026

  • 18 Летец Пешеходец

    5 21 Отговор
    Целият ни ВПК, управляван от комунета- русофили, работи нон-стоп на три смени и почти цялата продукция отива за Украйна. Това са милиарди долари, получени от украинците или западни посредници за българско оръжие с което са "денацифицирани" , десетки хиляди руски "асвабадители". Само Корнела постави парафа за над 5000 тона въоръжение и боеприпаси за Украйна. Мунчо Радев и "служебните му", преуспяха дори повече. Как не ги е срам тези дърти русофилски, мазни путински парцали и подлоги! Те затова сега се "натягат" пред Бункерният Дядка с някакво вето на санкциите срещу Гундяев, но прибират с удоволствие "зелените гущери". На Митрофанова и се повръща от нашите русфили, но нищо не може да направи- те са неуправляеми. И продължават охотно да продават оръжие на Украйна във все по-големи обеми, с което украинците да избиват крепостните окупатори, като хлебарки.

    Коментиран от #26, #28, #30, #56, #59

    14:59 20.06.2026

  • 19 Гук

    8 18 Отговор
    Радвам се.Наше оръжие намалява блатната популация.

    14:59 20.06.2026

  • 20 Българин

    14 5 Отговор
    Значи всеки от нас е дал по30 евро за да продължават убийствата на руснаци и украинци.

    Коментиран от #44

    15:01 20.06.2026

  • 21 Цвете

    9 20 Отговор
    ТАЗИ СТАТИЯ ПРАТЕТЕ НА ПОЩАТА НА РАДЕВ. ДА ЧЕТЕ И СМЯТА, КОЛКО МИЛИАРДИ СА ВЛЕЗНАЛИ В БЪЛГАРИЯ?! А, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО КИРИЛ ГУНДЯЕВ ( ПОЛКОВНИК ОТ КГБ) И МУЛТИМИЛИАРДЕРА СОБСТВЕНИК НА " ЛУКОЙЛ " ,ДА НЕ БЕРЕ ГРИЖИ, ИМА КОЙ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ТЯХ. И ДУМА НЕ ПРОДУМА, ЧЕ НАЙ ГОЛЯМАТА КАТЕДРАЛА В УКРАЙНА БЕШЕ УДАРЕНА. НО ГРИЖОВНИ ХОРА ( КАТОЛИЦИ) СЕ ПРИТЕКОХА НА ПОМОЩ, ЗА ДА РЕСТАВРИРАТ НАНОВО СТОРЕНОТО ОТ ПРАВОСЛАВНИЯТ ХРИСТИЯНИН ПУТИН. ТОВА СА ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ХОЛАНДИЯ И АНГЛИЯ. ТАКА СЕ ПОМАГА В ТЕЖЪК МОМЕНТ НА ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ЕВРОПА. 👏👍❤️💯👏

    Коментиран от #24

    15:01 20.06.2026

  • 22 Какви са тези печалби?

    21 5 Отговор
    Миналата година България е изтеглила 20 милиарда евро външен дълг.
    България отива към държавен фалит.

    15:01 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мдаа

    6 16 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Денацифицирането на орки не се измерва с финансови средства.То е безценно!!!

    Коментиран от #40

    15:03 20.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    И моето семейство е дало още 2400 евро за убийства заобиколно.

    15:05 20.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Никой

    5 12 Отговор
    Румен Радев никога няма да бъде лоялен към България и българите . Той е поел ангажименти от изток, които за него в неговите очи момента изглежда по силен . Не случайно руската скумрия амбасадор го хвали в постовете на посолството .

    Коментиран от #31

    15:07 20.06.2026

  • 30 Това са безспорни

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Летец Пешеходец":

    Факти.

    15:08 20.06.2026

  • 31 А пък синът на украинската скумрия

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "Никой":

    е брутален убиец. Доказано в Австрия.

    Коментиран от #34, #52

    15:09 20.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Комунист

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Общо взето":

    Значи и Симид като прави хляб, българският народ нищо не печели!

    Извод: забрана на всички частници!

    15:09 20.06.2026

  • 34 Това са безспорни

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "А пък синът на украинската скумрия":

    факти.

    15:10 20.06.2026

  • 35 Атина Палада

    5 10 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    15:10 20.06.2026

  • 36 Офицер

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Какво получват":

    За заминават добровоци за Русия. Там само за подписване на договор с въоръжените сили превеждат 300 000 евро в рубли.

    15:10 20.06.2026

  • 37 Колония БГ

    9 2 Отговор
    Печалбата от всичко това замина за сащ и техните таралясняци Ф 16, за които казаха - ще видим кога, или изобщо

    15:11 20.06.2026

  • 38 Русофобите в България са

    12 3 Отговор
    пълни oлигoфpени.

    Коментиран от #39

    15:11 20.06.2026

  • 39 Toва са неоспорими

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "Русофобите в България са":

    факти.

    15:12 20.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Това са напълно доказани

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "На MAЙKАТИ В ПУTKAТА":

    факти.

    15:12 20.06.2026

  • 42 Саде да попитам!

    9 1 Отговор
    А тези средства платени ли са от Украйна,или пак ще духаме супата...?!

    Коментиран от #46

    15:12 20.06.2026

  • 43 Студопор

    9 0 Отговор
    А от екрана всички муцуни се кълняха, че износ за Украйна няма. Тоест, тази статия казва, че българските политици са лъгали електората най-нагло.
    Последствия няма да има. 100%.

    Коментиран от #60

    15:12 20.06.2026

  • 44 Ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Нищо не си дал. Това е военна продукция произвеждана от частни фирми.

    Големи сне дураки

    15:13 20.06.2026

  • 45 Макето

    7 1 Отговор
    Кажете фирмите, които са го изнасяли, имената на собствениците-бивш зам министър на икономиката с къща за “гости”!

    15:13 20.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тома

    8 1 Отговор
    Тези пратки България ги е купила от частните производители и ги е дарила на бандера.Както храним и поим украинските навлеци четири години без да работят.За това парите не могат да се видят от народа

    15:16 20.06.2026

  • 49 ИСТИНСКИТЕ ФАКТИ

    7 1 Отговор
    Полша отнема даденото си на Зеленски държавно отличие заради бандеровска пропаганда.

    Коментиран от #51

    15:20 20.06.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    1 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #68

    15:20 20.06.2026

  • 51 И кво?

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "ИСТИНСКИТЕ ФАКТИ":

    Полско оръжие (както и българско ) трепе блатари.

    15:22 20.06.2026

  • 52 С пък синът на Салавьов

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "А пък синът на украинската скумрия":

    Му довел зет.

    Коментиран от #53

    15:23 20.06.2026

  • 53 Всички знаем за това

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "С пък синът на Салавьов":

    Това е твоят роден син, който го тъпчaт в момента в Москва.

    15:27 20.06.2026

  • 54 усс.ран русофил

    1 2 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    15:28 20.06.2026

  • 55 пламен

    1 5 Отговор
    Оръжейните заводи са на комунисти русофили. Яко работят за Украйна. За тях, единственото което има значение са парите.

    15:28 20.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дориана

    4 3 Отговор
    Борисов, Пеевски и техните съюзници от ИТН и БСП заедно с ППДБ не разбират ли колко налудничаво звучи да продават и дават безвъзмездно оръжия на корумпирана Украйна с цел да "забогатее " държавата и да угодят на Европейските лидери за да се избиват взаимно две държави , да погубят и унищожат хиляди човешки съдби Какво падение ! Трябваше да дойде Румен Радев с неговата партия за да спре това Безумие.

    Коментиран от #62

    15:30 20.06.2026

  • 58 ИСТИНАТА

    5 0 Отговор
    Печелят само българските олигарси , собственици на оръжейни заводи . Работниците и , освен че се взривяват поне веднъж на един-два месеца , са на мижави заплати (около 700 евро , някои на по-малко ) . За българските хора остава само срамът от предателството , че въоръжават враговете на братушките - освободители на България .

    15:32 20.06.2026

  • 59 В България няма русофили!

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Летец Пешеходец":

    В България има руски подлоги.
    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал!

    15:32 20.06.2026

  • 60 Манипулация

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Студопор":

    Тази статия е манипулация да разлае кучетата като теб. Частни фирми произвеждат и изнасят.
    Правителството казва, че правителството няма да дава от държавните запаси.

    Частните фирми като получат плащане, под формата на данъци пълнат джоба на правителството.

    15:33 20.06.2026

  • 61 Хмм

    4 2 Отговор
    кървави пари

    15:34 20.06.2026

  • 62 Защо живеете с лъжи

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Дориана":

    България не е ДАВАЛА оръжие на Украйна. Давали са го на разни фирми, а от Европа са го плащали. България няма директни доставки на държавно имущество за Украйна.

    Коментиран от #75

    15:35 20.06.2026

  • 63 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ех, че хубавооо":

    Всъщност съобщенията от Тюмен са, че при тази атака нито един украински дрон не е достигнал НПЗ в Тюмен. Няма горящи цистерни, няма спрели инсталации.

    Коментиран от #82

    15:35 20.06.2026

  • 64 Механик

    2 1 Отговор
    Ма верно ли сме изнасяли оръжие за Чехия? Малиййй как лъжете.
    Чехия е държавата която когато бяхме Източен блок, произвеждаше половината оръжие (стрелково+БОЕПРИПАСИ)
    Чехия никога не е имала нужда да внася оръжие от България, защото тя произвежда всичко което и ние, но ПЛЮС още много други неща.
    Оръжието дето сме изнасяли за чехия и полша в същност е изнесено за Украйна.
    Не лъжете така грубо, защото ако проврерим колко оръжие сме изнасяли за тия държави преди 22-ра година, ще се окаже, че не само не сме изнасяли, ами сме внасяли.

    Коментиран от #72

    15:38 20.06.2026

  • 65 Баце ЕООД

    2 1 Отговор
    Това е нищожно. Никви пари не сме изкарали от тоя конфликт.

    На минус сме!

    15:39 20.06.2026

  • 66 Мдаааам

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "пацо":

    Тъпо парче си

    15:40 20.06.2026

  • 67 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Общо взето":

    До един, нашите оръжейни заводи са собственост на евреи. Някои са собственост на американски, други на полски, а трети на израелски ЕВРЕИ. Нито един от заводите Арсенал, Аркус, Дунарит, ВМЗ и пр, не е държавен и не е български.
    Няма да говорим из балканските градчета и селца, Ботевград, Лом и др. колко малки фабрички се откриха, които са подизпълнители на горните заводи.

    Коментиран от #80

    15:41 20.06.2026

  • 68 И как така,се чудя?!

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "А МОЧАТА?":

    Не можа ли толкова много време, едната ти мозъчна клетка,да роди нещо ново...?!

    15:45 20.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Цвете

    2 2 Отговор
    ТАЗИ СТАТИЯ ПРАТЕТЕ НА ПОЩАТА НА РАДЕВ. ДА ЧЕТЕ И СМЯТА, КОЛКО МИЛИАРДИ СА ВЛЕЗНАЛИ В БЪЛГАРИЯ?! А, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО КИРИЛ ГУНДЯЕВ ( ПОЛКОВНИК ОТ КГБ) И МУЛТИМИЛИАРДЕРА СОБСТВЕНИК НА " ЛУКОЙЛ " ,ДА НЕ БЕРЕ ГРИЖИ, ИМА КОЙ ДА СЕ ЗАНИМАВА С ТЯХ. И ДУМА НЕ ПРОДУМА, ЧЕ НАЙ ГОЛЯМАТА КАТЕДРАЛА В УКРАЙНА БЕШЕ УДАРЕНА. НО ГРИЖОВНИ ХОРА ( КАТОЛИЦИ) СЕ ПРИТЕКОХА НА ПОМОЩ, ЗА ДА РЕСТАВРИРАТ НАНОВО СТОРЕНОТО ОТ ПРАВОСЛАВНИЯТ ХРИСТИЯНИН ПУТИН. ТОВА СА ФРАНЦИЯ, БЕЛГИЯ, ХОЛАНДИЯ И АНГЛИЯ. ТАКА СЕ ПОМАГА В ТЕЖЪК МОМЕНТ НА ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ ЕВРОПА. 👏👍❤️💯👏

    Коментиран от #73

    15:48 20.06.2026

  • 71 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    1 1 Отговор
    В този сайт коментари пишат най-дeградиралите русoфобни нapкомани на България.

    15:51 20.06.2026

  • 72 Баба Радка

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Механик":

    Спал си на течение наборе.

    Коментиран от #76

    15:53 20.06.2026

  • 73 Дъртак,

    1 1 Отговор

    До коментар #70 от "Цвете":

    защо не се научиш да пишеш нормално?
    Писане на целият текст с големи букви означава крещене.
    Ние знаем, че не сте добре психически, но все пак се дръжте нормално сред чужди хора.

    15:54 20.06.2026

  • 74 При

    0 2 Отговор
    115 милиардна икономика, тези приходи изглеждат смешни. Плюс, че това е твърде цикличен бизнес. Днес има война утре няма.
    И трето е етичната страна, където това въобще не бива да е повод за някаква гордост или задоволство, какъвто е духа на статията. Все едно да изнасят подобна статистика за погребалните фирми, които според официалната статистика също би следвало да отчитат големи ръстове през последните десетилетия. Или дилърите на наркотици.
    Изключително грозно впечатление създава всичко това. Оръжията са инструменти за изтребление и няма никакъв повод за гордост

    15:54 20.06.2026

  • 75 Дали?

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Защо живеете с лъжи":

    Тагарев си го призна - 22 танка Т62, 100 бр БТР, 22 САУ "Гвоздика" - и всичко това е подарък, без плащане. Отделно ракетите С-300, уж дефектни - 30 броя.
    Можеш и сам да сметнеш колко ни струват подаръците! А, да не забравя - и транспортът до 404 е за наша сметка!

    Коментиран от #78, #81

    15:54 20.06.2026

  • 76 Бай Хасан

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Баба Радка":

    Пак са те изпуснали от старческия дом за дементни старци.

    15:54 20.06.2026

  • 77 Българин

    1 1 Отговор
    Независимо какво е оръжието работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки. А това нас българите много ни радва.

    Коментиран от #83

    15:57 20.06.2026

  • 78 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дали?":

    Това са оръжия с отпаднала необходимост.За тяхното утилизиране да сме дали повече пари отколкото сме получили.Пък и са свършили някаква работа на украинците.

    16:00 20.06.2026

  • 79 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор
    Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.

    Я, колко пари са постъпили в хазната.

    16:03 20.06.2026

  • 80 Хъ хъ хъ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Бизнес бе тьпанар.Хъ хъ

    16:04 20.06.2026

  • 81 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Дали?":

    Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.

    16:04 20.06.2026

  • 82 Пихто Путинен

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    Ама ти гледа ли видеото от Капотня? Укродронът лети, руското ПВО стреля, ракетата фиуууу и бум в завода и цистераната литна на 100 метра във въздуха.


    Защо бе, другари, руснаците се самообстрелват, за да обвиняват украинци.

    16:05 20.06.2026

  • 83 Уточнение

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Българин":

    Не си българин , а крадлив натовски ром , който открадна стария ми ник , и сега се кичи с него , като на панаир .

    16:05 20.06.2026

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