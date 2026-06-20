Ето колко оръжие за стотици милиони евро България е изнесла за Украйна

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС.
Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.
Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.
Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.
Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт:
• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;
• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;
• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.
Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.
Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.
Според официалните данни:
• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;
• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;
• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.
Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.
В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.
„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.
Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. са Полша, Румъния, Чехия, Украйна, Великобритания, Словакия и САЩ.
От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“.
Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Кой облагодетелстваха всичките тези милиарди...?!
Защото народа на са...!!
Коментиран от #5, #7, #25
14:47 20.06.2026
2 Кирил
Коментиран от #27
14:49 20.06.2026
3 Разбира се ,
14:49 20.06.2026
4 Пешо z
Коментиран от #8
14:49 20.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Общо взето
Коментиран от #33, #67
14:50 20.06.2026
7 пацо
До коментар #1 от "Пич":Тези които работят в заводите и получават заплати
Коментиран от #10, #47, #66, #69
14:51 20.06.2026
8 Ами
До коментар #4 от "Пешо z":Вероятно. Свинчугата щом има два самолета
14:51 20.06.2026
9 даката
14:53 20.06.2026
10 Какво получват
До коментар #7 от "пацо":Смешни заплати от 800 евро, а си рискуват живота. Нощните смени, не се заплащат двойно и половина, по празниците също се работи. Има журналистически репортажи по темата, виж в тубата.
Коментиран от #15, #36
14:54 20.06.2026
11 Ех, че хубавооо
Крим отново гори - ударен е ТЕЦ и газстанции
Коментиран от #14, #63
14:54 20.06.2026
12 БРАВО
14:54 20.06.2026
13 пацо
14:55 20.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ю. Кортес
До коментар #10 от "Какво получват":В Костенец са от 1500 нагоре
14:57 20.06.2026
16 ЙЕШУА
14:57 20.06.2026
17 Има ли банани
Коментиран от #23
14:57 20.06.2026
18 Летец Пешеходец
Коментиран от #26, #28, #30, #56, #59
14:59 20.06.2026
19 Гук
14:59 20.06.2026
20 Българин
Коментиран от #44
15:01 20.06.2026
21 Цвете
Коментиран от #24
15:01 20.06.2026
22 Какви са тези печалби?
България отива към държавен фалит.
15:01 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мдаа
До коментар #1 от "Пич":Денацифицирането на орки не се измерва с финансови средства.То е безценно!!!
Коментиран от #40
15:03 20.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Българин
До коментар #2 от "Кирил":И моето семейство е дало още 2400 евро за убийства заобиколно.
15:05 20.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Никой
Коментиран от #31
15:07 20.06.2026
30 Това са безспорни
До коментар #18 от "Летец Пешеходец":Факти.
15:08 20.06.2026
31 А пък синът на украинската скумрия
До коментар #29 от "Никой":е брутален убиец. Доказано в Австрия.
Коментиран от #34, #52
15:09 20.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Комунист
До коментар #6 от "Общо взето":Значи и Симид като прави хляб, българският народ нищо не печели!
Извод: забрана на всички частници!
15:09 20.06.2026
34 Това са безспорни
До коментар #31 от "А пък синът на украинската скумрия":факти.
15:10 20.06.2026
35 Атина Палада
15:10 20.06.2026
36 Офицер
До коментар #10 от "Какво получват":За заминават добровоци за Русия. Там само за подписване на договор с въоръжените сили превеждат 300 000 евро в рубли.
15:10 20.06.2026
37 Колония БГ
15:11 20.06.2026
38 Русофобите в България са
Коментиран от #39
15:11 20.06.2026
39 Toва са неоспорими
До коментар #38 от "Русофобите в България са":факти.
15:12 20.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Това са напълно доказани
До коментар #28 от "На MAЙKАТИ В ПУTKAТА":факти.
15:12 20.06.2026
42 Саде да попитам!
Коментиран от #46
15:12 20.06.2026
43 Студопор
Последствия няма да има. 100%.
Коментиран от #60
15:12 20.06.2026
44 Ха ха
До коментар #20 от "Българин":Нищо не си дал. Това е военна продукция произвеждана от частни фирми.
Големи сне дураки
15:13 20.06.2026
45 Макето
15:13 20.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тома
15:16 20.06.2026
49 ИСТИНСКИТЕ ФАКТИ
Коментиран от #51
15:20 20.06.2026
50 А МОЧАТА?
Коментиран от #68
15:20 20.06.2026
51 И кво?
До коментар #49 от "ИСТИНСКИТЕ ФАКТИ":Полско оръжие (както и българско ) трепе блатари.
15:22 20.06.2026
52 С пък синът на Салавьов
До коментар #31 от "А пък синът на украинската скумрия":Му довел зет.
Коментиран от #53
15:23 20.06.2026
53 Всички знаем за това
До коментар #52 от "С пък синът на Салавьов":Това е твоят роден син, който го тъпчaт в момента в Москва.
15:27 20.06.2026
54 усс.ран русофил
15:28 20.06.2026
55 пламен
15:28 20.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дориана
Коментиран от #62
15:30 20.06.2026
58 ИСТИНАТА
15:32 20.06.2026
59 В България няма русофили!
До коментар #18 от "Летец Пешеходец":В България има руски подлоги.
Русофил е бил капитан Петко войвода.
Спас Турчев го е излекувал!
15:32 20.06.2026
60 Манипулация
До коментар #43 от "Студопор":Тази статия е манипулация да разлае кучетата като теб. Частни фирми произвеждат и изнасят.
Правителството казва, че правителството няма да дава от държавните запаси.
Частните фирми като получат плащане, под формата на данъци пълнат джоба на правителството.
15:33 20.06.2026
61 Хмм
15:34 20.06.2026
62 Защо живеете с лъжи
До коментар #57 от "Дориана":България не е ДАВАЛА оръжие на Украйна. Давали са го на разни фирми, а от Европа са го плащали. България няма директни доставки на държавно имущество за Украйна.
Коментиран от #75
15:35 20.06.2026
63 Мишел
До коментар #11 от "Ех, че хубавооо":Всъщност съобщенията от Тюмен са, че при тази атака нито един украински дрон не е достигнал НПЗ в Тюмен. Няма горящи цистерни, няма спрели инсталации.
Коментиран от #82
15:35 20.06.2026
64 Механик
Чехия е държавата която когато бяхме Източен блок, произвеждаше половината оръжие (стрелково+БОЕПРИПАСИ)
Чехия никога не е имала нужда да внася оръжие от България, защото тя произвежда всичко което и ние, но ПЛЮС още много други неща.
Оръжието дето сме изнасяли за чехия и полша в същност е изнесено за Украйна.
Не лъжете така грубо, защото ако проврерим колко оръжие сме изнасяли за тия държави преди 22-ра година, ще се окаже, че не само не сме изнасяли, ами сме внасяли.
Коментиран от #72
15:38 20.06.2026
65 Баце ЕООД
На минус сме!
15:39 20.06.2026
66 Мдаааам
До коментар #7 от "пацо":Тъпо парче си
15:40 20.06.2026
67 Механик
До коментар #6 от "Общо взето":До един, нашите оръжейни заводи са собственост на евреи. Някои са собственост на американски, други на полски, а трети на израелски ЕВРЕИ. Нито един от заводите Арсенал, Аркус, Дунарит, ВМЗ и пр, не е държавен и не е български.
Няма да говорим из балканските градчета и селца, Ботевград, Лом и др. колко малки фабрички се откриха, които са подизпълнители на горните заводи.
Коментиран от #80
15:41 20.06.2026
68 И как така,се чудя?!
До коментар #50 от "А МОЧАТА?":Не можа ли толкова много време, едната ти мозъчна клетка,да роди нещо ново...?!
15:45 20.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Цвете
Коментиран от #73
15:48 20.06.2026
71 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
15:51 20.06.2026
72 Баба Радка
До коментар #64 от "Механик":Спал си на течение наборе.
Коментиран от #76
15:53 20.06.2026
73 Дъртак,
До коментар #70 от "Цвете":защо не се научиш да пишеш нормално?
Писане на целият текст с големи букви означава крещене.
Ние знаем, че не сте добре психически, но все пак се дръжте нормално сред чужди хора.
15:54 20.06.2026
74 При
И трето е етичната страна, където това въобще не бива да е повод за някаква гордост или задоволство, какъвто е духа на статията. Все едно да изнасят подобна статистика за погребалните фирми, които според официалната статистика също би следвало да отчитат големи ръстове през последните десетилетия. Или дилърите на наркотици.
Изключително грозно впечатление създава всичко това. Оръжията са инструменти за изтребление и няма никакъв повод за гордост
15:54 20.06.2026
75 Дали?
До коментар #62 от "Защо живеете с лъжи":Тагарев си го призна - 22 танка Т62, 100 бр БТР, 22 САУ "Гвоздика" - и всичко това е подарък, без плащане. Отделно ракетите С-300, уж дефектни - 30 броя.
Можеш и сам да сметнеш колко ни струват подаръците! А, да не забравя - и транспортът до 404 е за наша сметка!
Коментиран от #78, #81
15:54 20.06.2026
76 Бай Хасан
До коментар #72 от "Баба Радка":Пак са те изпуснали от старческия дом за дементни старци.
15:54 20.06.2026
77 Българин
Коментиран от #83
15:57 20.06.2026
78 Атина Палада
До коментар #75 от "Дали?":Това са оръжия с отпаднала необходимост.За тяхното утилизиране да сме дали повече пари отколкото сме получили.Пък и са свършили някаква работа на украинците.
16:00 20.06.2026
79 КОЙ ДА ЗНАЙ
Я, колко пари са постъпили в хазната.
16:03 20.06.2026
80 Хъ хъ хъ
До коментар #67 от "Механик":Бизнес бе тьпанар.Хъ хъ
16:04 20.06.2026
81 Я пъ тоа
До коментар #75 от "Дали?":Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.
16:04 20.06.2026
82 Пихто Путинен
До коментар #63 от "Мишел":Ама ти гледа ли видеото от Капотня? Укродронът лети, руското ПВО стреля, ракетата фиуууу и бум в завода и цистераната литна на 100 метра във въздуха.
Защо бе, другари, руснаците се самообстрелват, за да обвиняват украинци.
16:05 20.06.2026
83 Уточнение
До коментар #77 от "Българин":Не си българин , а крадлив натовски ром , който открадна стария ми ник , и сега се кичи с него , като на панаир .
16:05 20.06.2026