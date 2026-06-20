Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро

Стотици позиции за водни спасители остават незаети по българското Черноморие в самото начало на активния туристически сезон, съобщават от NOVA. Според официални данни на Водноспасителната служба към Българския Червен кръст, за нормалното обезопасяване на морските плажове в страната са крайно необходими между 1300 и 1400 спасители, но тежките условия на труд и ниските възнаграждения отказват подготвените кадри.

Оправданията на концесионерите за липсата на обучен персонал бързо се сблъскват със суровата финансова реалност по родното крайбрежие. Главният експерт във Водноспасителната служба на Българския Червен кръст Марио Бързачки разкри основните причини за тежката криза в ефира на предаването "Социална мрежа". По думите му проблемът не е в липсата на сертифицирани специалисти, а в нежеланието им да бъдат експлоатирани срещу символично заплащане.

"У нас има достатъчно обучени водни спасители, които ако решат, могат да се занимават с това. Една от причините, заради която обучените спасители не искат да се работят тази професия, е заплащането. Някои спасители работят по 10 часа на ден, понякога без почивен ден. При такива условия се получава заплата от 600-700 евро", обясни Бързачки.

Въпреки че България вече е част от еврозоната, предлаганите възнаграждения в сектора остават далеч от европейските стандарти, особено на заден план на десетчасовите смени под слънцето.

Комбинацията от извънреден труд и липса на адекватна почивка създава реална опасност за живота на плажуващите, тъй като физическото изтощение на кадрите намалява тяхната бдителност. Професията изисква непрекъсната концентрация, която трудно се поддържа при сегашния режим на работа по морето.

"Работата на водния спасител е сложна и отговорна. Умората при тях се наслагва, която не позволява в някои случаи спасителите да не преценят ситуацията правилно", предупреди експертът от Българския Червен кръст.

Всяка година организацията продължава да провежда курсове и да подготвя нови кадри, готови да реагират при кризисни ситуации във водата. Голяма част от новобранците обаче бързо избират съвсем други сфери за професионална реализация или заминават за чужбина, където трудът им се цени и заплаща адекватно.