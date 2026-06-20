Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро

Стотици позиции за водни спасители остават незаети по българското Черноморие в самото начало на активния туристически сезон, съобщават от NOVA. Според официални данни на Водноспасителната служба към Българския Червен кръст, за нормалното обезопасяване на морските плажове в страната са крайно необходими между 1300 и 1400 спасители, но тежките условия на труд и ниските възнаграждения отказват подготвените кадри.
Оправданията на концесионерите за липсата на обучен персонал бързо се сблъскват със суровата финансова реалност по родното крайбрежие. Главният експерт във Водноспасителната служба на Българския Червен кръст Марио Бързачки разкри основните причини за тежката криза в ефира на предаването "Социална мрежа". По думите му проблемът не е в липсата на сертифицирани специалисти, а в нежеланието им да бъдат експлоатирани срещу символично заплащане.
"У нас има достатъчно обучени водни спасители, които ако решат, могат да се занимават с това. Една от причините, заради която обучените спасители не искат да се работят тази професия, е заплащането. Някои спасители работят по 10 часа на ден, понякога без почивен ден. При такива условия се получава заплата от 600-700 евро", обясни Бързачки.
Въпреки че България вече е част от еврозоната, предлаганите възнаграждения в сектора остават далеч от европейските стандарти, особено на заден план на десетчасовите смени под слънцето.
Комбинацията от извънреден труд и липса на адекватна почивка създава реална опасност за живота на плажуващите, тъй като физическото изтощение на кадрите намалява тяхната бдителност. Професията изисква непрекъсната концентрация, която трудно се поддържа при сегашния режим на работа по морето.
"Работата на водния спасител е сложна и отговорна. Умората при тях се наслагва, която не позволява в някои случаи спасителите да не преценят ситуацията правилно", предупреди експертът от Българския Червен кръст.
Всяка година организацията продължава да провежда курсове и да подготвя нови кадри, готови да реагират при кризисни ситуации във водата. Голяма част от новобранците обаче бързо избират съвсем други сфери за професионална реализация или заминават за чужбина, където трудът им се цени и заплаща адекватно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мятат ли дюнери
Коментиран от #2, #18, #35, #39, #50
20:49 20.06.2026
2 в Гърция
До коментар #1 от "мятат ли дюнери":гирото е 4-5 ойро
20:49 20.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Изедник
20:50 20.06.2026
5 Тошо Къдравата малка Маймунка
20:51 20.06.2026
6 Емо
Коментиран от #34
20:52 20.06.2026
7 ДрайвингПлежър
20:53 20.06.2026
8 Данчо
20:54 20.06.2026
9 боико борисоф
20:54 20.06.2026
10 Помак
20:56 20.06.2026
11 1488
щото си целия в нафта, подарьк от зеления
20:58 20.06.2026
12 1200 лева са много пари!
20:58 20.06.2026
13 Ицо Багера
Този е мега експлоататор, директора.
20:58 20.06.2026
14 Яшар
Коментиран от #36
21:00 20.06.2026
15 Все тая
21:01 20.06.2026
16 Дзак
21:07 20.06.2026
17 КОЙ Е ЛУД ДА ХОДИ ДА СЛУГУВА
21:07 20.06.2026
18 Тошко африкански каза:
До коментар #1 от "мятат ли дюнери":Ще внесем лекари и спасители от Африка
Що са плашите?
Нали има банани?
21:09 20.06.2026
19 Механик
Коментиран от #23, #43
21:10 20.06.2026
20 Феодалите !
И аз Не пипам Нищо с пръст !
Ако Не ми го Платят !
Както Трябва !
Коментиран от #22
21:10 20.06.2026
21 АЗ ТЪРСЯ ХОРА
Коментиран от #32
21:12 20.06.2026
22 Да не би ?
До коментар #20 от "Феодалите !":Негоавата Лимонада !
Да струва !
20 Евро !
Ай ! Гитти !
Коментиран от #29
21:12 20.06.2026
23 Те и Плажнви Спасители се търсат !
До коментар #19 от "Механик":Ама Кво от Тва !
21:17 20.06.2026
24 жоро
подигравка!
за под 1600€ няма даже да ида да видя има ли вода в морето
Коментиран от #46
21:18 20.06.2026
25 ООрана държава
21:19 20.06.2026
26 Сериозно ли,
21:20 20.06.2026
27 жоро
Ония са страшни плувци а и не може да потъне с таа мазна чалма
21:20 20.06.2026
28 Брависимо
21:21 20.06.2026
29 Да сь продава !
До коментар #22 от "Да не би ?":Неговата Лимонада !
И Да сь Ги Варди !
Оти кой жъ купова ?
Неговата Лимонада ?
21:22 20.06.2026
30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДА ЗАТВАРЯТ ПЛАЖА ОТ ДЪРЖАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ :)
.... И ДА ВИДИМ ДАЛИ НЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ СПАСИТЕЛИ
21:25 20.06.2026
31 пък по важното е че писарите
цъкат пълнежи без почивка
макар и често претоплени манджи към менюто
с бонуси уж полуразголени мифли и ритнитопковци и мишоци от епопея на забравените връмбари и калинки
21:26 20.06.2026
32 Батка
До коментар #21 от "АЗ ТЪРСЯ ХОРА":То добра цифра ,но след като цените на всичко са над и около Австрия , Италия и Германия с минимална около 1860 за петдневен труд по 9 часа с 1 час почивка и 6 дневна седмица от 2200 нагоре при теб бих дошъл единствено за да организираме протест или масова стачка против цените . И това не е лека работа с остатъка от народ и положението до което ни докараха всичките пребоядисвани политически изедници.
21:27 20.06.2026
33 Мимо
21:27 20.06.2026
34 Плющят любопитни
До коментар #6 от "Емо":Бързай да си първи !
21:27 20.06.2026
35 Я пъ тоа
До коментар #1 от "мятат ли дюнери":Класически дюнер (на крак): Обикновено се предлага на цени около 10.00 – 12.00 лв. (зависи от актуалните промоции и обекта).
Голям дюнер или меню: Големите порции в питка или кутия достигат между 13.00 и 16.00 лв. (около 6.50 – 8.00 евро), като по-високите цени са характерни за заведенията на първа линия.
Турски дюнер кебап: В специализирани ресторанти (като Измира Турски Кебап) цените стартират от около 2.50 – 5.00 евро за базови порции и достигат до 10.00 евро за големи ястия/порции.
Вериги за бързо хранене: Ако поръчвате от по-големи вериги, цената на голям дюнер с гарнитура и сосове по избор (около 390 гр) обикновено е около 5.80 евро (очевидно около 11.30 лв.).
21:30 20.06.2026
36 Хамзис
До коментар #14 от "Яшар":Така е след като една халба наливна бира стана 8 Евро и чая на планината в картонената чаша -5 евро. За друго да казвам ли ? Знаеш как е колега . Черна дупка без край -ние ,те и накрая който отиде е съдран и недоволен защото нито храната и ослужването е на ред за тези пари ,нито пък плочките стоят дълго на стената или пък не пропуска дъжд дограмата . А как се разпадат разни пластмаси и се измята за година ?
21:31 20.06.2026
37 Ново пет
И тая заплата им е много.
Коментиран от #42, #55, #56
21:32 20.06.2026
38 ВелевКриб
21:33 20.06.2026
39 А защо са на заплата при концесионера?
До коментар #1 от "мятат ли дюнери":Държавата има пари за всякакви знайни и незнайни длъжности и комисии, но за Водно спасителна служба няма. На кой му пука за живота на някакви там туристи !
21:34 20.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да въведат дронове които да
Без дронове няма да стане
21:41 20.06.2026
42 Очи пълни
До коментар #37 от "Ново пет":Ръце празни
21:43 20.06.2026
43 Като ти ти се дави детето
До коментар #19 от "Механик":ще викаш зарзаватчията да го извади.
21:43 20.06.2026
44 Дедо
21:44 20.06.2026
45 Софийски селянин,Пенсионер
И от време на време посвиркват със свирката,и най важното за занимавка против скуката са във фейсбука..
21:50 20.06.2026
46 Софийски селянин,
До коментар #24 от "жоро":Ами глад и въшки,за къде по малко хора бачкат а не се чешат по г@за цяла смяна..
21:54 20.06.2026
47 Седенето под сянката на чадъра
21:57 20.06.2026
48 Къде има такива надници
22:00 20.06.2026
49 Трябва да въведат
22:02 20.06.2026
50 Историята включително познава случай
До коментар #1 от "мятат ли дюнери":при който концесионер искаше 5 лв. такса от спасителите за сужебния чадър, някакъв рекламен там ,смотан ,полупрозрачен. Момчетата естествено не издържаха и напуснаха.
22:02 20.06.2026
51 Сериозна сума си е 600 евро
22:04 20.06.2026
52 Дай дрон
22:07 20.06.2026
53 Не може да е вярно
22:08 20.06.2026
54 Проста математика
22:10 20.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Улав
До коментар #37 от "Ново пет":Не те слуша главата
22:26 20.06.2026