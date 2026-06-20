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Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро

Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро

20 Юни, 2026 20:45 1 255 56

  • спасители-
  • плаж-
  • заплати-
  • експлоатация

Проблемът не е в липсата на сертифицирани специалисти, а в нежеланието им да бъдат експлоатирани срещу символично заплащане

Криза за кадри: Спасители по морето работят без почивка за 600 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стотици позиции за водни спасители остават незаети по българското Черноморие в самото начало на активния туристически сезон, съобщават от NOVA. Според официални данни на Водноспасителната служба към Българския Червен кръст, за нормалното обезопасяване на морските плажове в страната са крайно необходими между 1300 и 1400 спасители, но тежките условия на труд и ниските възнаграждения отказват подготвените кадри.

Оправданията на концесионерите за липсата на обучен персонал бързо се сблъскват със суровата финансова реалност по родното крайбрежие. Главният експерт във Водноспасителната служба на Българския Червен кръст Марио Бързачки разкри основните причини за тежката криза в ефира на предаването "Социална мрежа". По думите му проблемът не е в липсата на сертифицирани специалисти, а в нежеланието им да бъдат експлоатирани срещу символично заплащане.

"У нас има достатъчно обучени водни спасители, които ако решат, могат да се занимават с това. Една от причините, заради която обучените спасители не искат да се работят тази професия, е заплащането. Някои спасители работят по 10 часа на ден, понякога без почивен ден. При такива условия се получава заплата от 600-700 евро", обясни Бързачки.

Въпреки че България вече е част от еврозоната, предлаганите възнаграждения в сектора остават далеч от европейските стандарти, особено на заден план на десетчасовите смени под слънцето.

Комбинацията от извънреден труд и липса на адекватна почивка създава реална опасност за живота на плажуващите, тъй като физическото изтощение на кадрите намалява тяхната бдителност. Професията изисква непрекъсната концентрация, която трудно се поддържа при сегашния режим на работа по морето.

"Работата на водния спасител е сложна и отговорна. Умората при тях се наслагва, която не позволява в някои случаи спасителите да не преценят ситуацията правилно", предупреди експертът от Българския Червен кръст.

Всяка година организацията продължава да провежда курсове и да подготвя нови кадри, готови да реагират при кризисни ситуации във водата. Голяма част от новобранците обаче бързо избират съвсем други сфери за професионална реализация или заминават за чужбина, където трудът им се цени и заплаща адекватно.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мятат ли дюнери

    23 0 Отговор
    по 18 ойро ?

    Коментиран от #2, #18, #35, #39, #50

    20:49 20.06.2026

  • 2 в Гърция

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "мятат ли дюнери":

    гирото е 4-5 ойро

    20:49 20.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изедник

    8 16 Отговор
    Да питам ,аз плащам 50 Е надник на работник който кара и мотокар за час на ден понякога , работата ми е обща и понякога мръсна ...но например имах 50 варела за скрап и му казах да ги натовари в буса и закара за скрап но той каза че сам не може ,варел тежи 15-20 кг ..треви с машина го е страх да коси да не се нарани иска да ме излага с мотиката ???

    20:50 20.06.2026

  • 5 Тошо Къдравата малка Маймунка

    15 0 Отговор
    А трябва да е за 500 лв

    20:51 20.06.2026

  • 6 Емо

    6 16 Отговор
    И кво точно работят?

    Коментиран от #34

    20:52 20.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    1 дунер 18 евраци, чорбаджиите нямали кинта да платят на спасителите?!

    20:53 20.06.2026

  • 8 Данчо

    8 22 Отговор
    И това им е много. По цел ден се пекат и спът.

    20:54 20.06.2026

  • 9 боико борисоф

    19 1 Отговор
    толкова им е акъла да се махат да отиват в гърция та дават 2000 е

    20:54 20.06.2026

  • 10 Помак

    24 1 Отговор
    Бат Венци ..правда няма бате , чорбаджиите искат да им работим ако може без пари по 25 ч на ден да ги .....венсеремос братя трябва ни нова (р) ево.люция ...

    20:56 20.06.2026

  • 11 1488

    22 6 Отговор
    влизаш в чистото бг море и едвам излизаш
    щото си целия в нафта, подарьк от зеления

    20:58 20.06.2026

  • 12 1200 лева са много пари!

    10 11 Отговор
    Какво се жалват!

    20:58 20.06.2026

  • 13 Ицо Багера

    20 0 Отговор
    Това ще да е Албена.
    Този е мега експлоататор, директора.

    20:58 20.06.2026

  • 14 Яшар

    12 5 Отговор
    Парите за спасители ги изяжда черно сивата плочкаджииска-картонджииска и друга нелегална паплач ..вик,Ел, и д-р майстори обират до шушка босовете на хотелите който строят и ремонтират реновират не само по морето ...

    Коментиран от #36

    21:00 20.06.2026

  • 15 Все тая

    21 1 Отговор
    …заминават за чужбина, където трудът им се цени и заплаща адекватно… ей тука е заровено кучето! Да слушат българските “чорбаджии” ака измекяри 🤣

    21:01 20.06.2026

  • 16 Дзак

    10 1 Отговор
    Добре е да бъдем осведомявани всеки час какво става на плажа!

    21:07 20.06.2026

  • 17 КОЙ Е ЛУД ДА ХОДИ ДА СЛУГУВА

    27 0 Отговор
    На селските мутри по бетономорието. Оставете ги да фалират всичките.

    21:07 20.06.2026

  • 18 Тошко африкански каза:

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "мятат ли дюнери":

    Ще внесем лекари и спасители от Африка

    Що са плашите?
    Нали има банани?

    21:09 20.06.2026

  • 19 Механик

    7 9 Отговор
    Ми да напускат бе. На пазара (женски пазар) видях няколко обяви, че се търсят зарзаватчии и общаци.

    Коментиран от #23, #43

    21:10 20.06.2026

  • 20 Феодалите !

    10 1 Отговор
    И Тук Се Оляха !

    И аз Не пипам Нищо с пръст !

    Ако Не ми го Платят !

    Както Трябва !

    Коментиран от #22

    21:10 20.06.2026

  • 21 АЗ ТЪРСЯ ХОРА

    5 4 Отговор
    1300 чисто.

    Коментиран от #32

    21:12 20.06.2026

  • 22 Да не би ?

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Феодалите !":

    Негоавата Лимонада !

    Да струва !

    20 Евро !

    Ай ! Гитти !

    Коментиран от #29

    21:12 20.06.2026

  • 23 Те и Плажнви Спасители се търсат !

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Ама Кво от Тва !

    21:17 20.06.2026

  • 24 жоро

    18 1 Отговор
    600€???
    подигравка!
    за под 1600€ няма даже да ида да видя има ли вода в морето

    Коментиран от #46

    21:18 20.06.2026

  • 25 ООрана държава

    17 1 Отговор
    Елементарно е! Привлекателни заплати и ще има спасители

    21:19 20.06.2026

  • 26 Сериозно ли,

    13 1 Отговор
    Това трябва да е заплащане за седмица нали? Е ,Гати и клуба на богатите 🤣

    21:20 20.06.2026

  • 27 жоро

    11 0 Отговор
    за тия пари да си докарат афганистанци и индуси!
    Ония са страшни плувци а и не може да потъне с таа мазна чалма

    21:20 20.06.2026

  • 28 Брависимо

    9 0 Отговор
    20 Евро надник е един половин чадър и шезлонг или 1 и половина в по смотаните места с ръждата ,крема и космите от предишните. Ако му дадат и такса от 1 автомобил ще вземе около 900 Евро , но това е Бг. туристически бизнес. Трябва да има от чадъри и други подобни за персонала ,защото и на тях надниците са от там. Тяхната лична работа и добавена стойност е за собственика ,роднини и любовници зад бюрото. Заповядайте да работите , Пакистанци. Докарайте си и мафията да резне нечия зелка с костюмче ,че тука първо хайдутите и прасетата избиха както е било около 1500-1600 година при падане под Османско. Тогава Десятък , сега Шестдесет и пет десятък на всяко евро изкарано с труд. Да ти ..

    21:21 20.06.2026

  • 29 Да сь продава !

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Да не би ?":

    Неговата Лимонада !

    И Да сь Ги Варди !

    Оти кой жъ купова ?

    Неговата Лимонада ?

    21:22 20.06.2026

  • 30 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    ЩОМ ДЕБЕЛАТА МУТРА КОНЦЕСИОНЕР НЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ СПАСИТЕЛИ
    ДА ЗАТВАРЯТ ПЛАЖА ОТ ДЪРЖАВНАТА ИНСПЕКЦИЯ :)
    .... И ДА ВИДИМ ДАЛИ НЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ СПАСИТЕЛИ

    21:25 20.06.2026

  • 31 пък по важното е че писарите

    2 4 Отговор
    работят без почивка
    цъкат пълнежи без почивка
    макар и често претоплени манджи към менюто
    с бонуси уж полуразголени мифли и ритнитопковци и мишоци от епопея на забравените връмбари и калинки

    21:26 20.06.2026

  • 32 Батка

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "АЗ ТЪРСЯ ХОРА":

    То добра цифра ,но след като цените на всичко са над и около Австрия , Италия и Германия с минимална около 1860 за петдневен труд по 9 часа с 1 час почивка и 6 дневна седмица от 2200 нагоре при теб бих дошъл единствено за да организираме протест или масова стачка против цените . И това не е лека работа с остатъка от народ и положението до което ни докараха всичките пребоядисвани политически изедници.

    21:27 20.06.2026

  • 33 Мимо

    12 1 Отговор
    Нищо бе , нали за Милицията и даскалите има 2300 евра стартова ... Другите нека гърбят за по 850 евро и да плащат осигуровки които отиват пак за "важните" министерства.

    21:27 20.06.2026

  • 34 Плющят любопитни

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Емо":

    Бързай да си първи !

    21:27 20.06.2026

  • 35 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "мятат ли дюнери":

    Класически дюнер (на крак): Обикновено се предлага на цени около 10.00 – 12.00 лв. (зависи от актуалните промоции и обекта).
    Голям дюнер или меню: Големите порции в питка или кутия достигат между 13.00 и 16.00 лв. (около 6.50 – 8.00 евро), като по-високите цени са характерни за заведенията на първа линия.
    Турски дюнер кебап: В специализирани ресторанти (като Измира Турски Кебап) цените стартират от около 2.50 – 5.00 евро за базови порции и достигат до 10.00 евро за големи ястия/порции.
    Вериги за бързо хранене: Ако поръчвате от по-големи вериги, цената на голям дюнер с гарнитура и сосове по избор (около 390 гр) обикновено е около 5.80 евро (очевидно около 11.30 лв.).

    21:30 20.06.2026

  • 36 Хамзис

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Яшар":

    Така е след като една халба наливна бира стана 8 Евро и чая на планината в картонената чаша -5 евро. За друго да казвам ли ? Знаеш как е колега . Черна дупка без край -ние ,те и накрая който отиде е съдран и недоволен защото нито храната и ослужването е на ред за тези пари ,нито пък плочките стоят дълго на стената или пък не пропуска дъжд дограмата . А как се разпадат разни пластмаси и се измята за година ?

    21:31 20.06.2026

  • 37 Ново пет

    0 11 Отговор
    По цял ден лежат и гледат мацките
    И тая заплата им е много.

    Коментиран от #42, #55, #56

    21:32 20.06.2026

  • 38 ВелевКриб

    7 0 Отговор
    БайГаньо бизнесмен...Затова няма кадри.Стиснатия Ганьо все не се наял

    21:33 20.06.2026

  • 39 А защо са на заплата при концесионера?

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "мятат ли дюнери":

    Държавата има пари за всякакви знайни и незнайни длъжности и комисии, но за Водно спасителна служба няма. На кой му пука за живота на някакви там туристи !

    21:34 20.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да въведат дронове които да

    4 1 Отговор
    Пренасят спасителни пояси по въздух до давещия и да ги хвърлят до давещия се който да хваща пояса и да се спасява
    Без дронове няма да стане

    21:41 20.06.2026

  • 42 Очи пълни

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ново пет":

    Ръце празни

    21:43 20.06.2026

  • 43 Като ти ти се дави детето

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    ще викаш зарзаватчията да го извади.

    21:43 20.06.2026

  • 44 Дедо

    5 0 Отговор
    Ако искате по цял ден да се карате с пияни и нахални украинци станете спасител за 600 еврака на бг морето

    21:44 20.06.2026

  • 45 Софийски селянин,Пенсионер

    1 1 Отговор
    Нормално,ами те изпотени и уморени вода не пият..
    И от време на време посвиркват със свирката,и най важното за занимавка против скуката са във фейсбука..

    21:50 20.06.2026

  • 46 Софийски селянин,

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "жоро":

    Ами глад и въшки,за къде по малко хора бачкат а не се чешат по г@за цяла смяна..

    21:54 20.06.2026

  • 47 Седенето под сянката на чадъра

    1 3 Отговор
    10 часа какво е не е ли почивка , останалите плащат по 50 евро за това всеки ден

    21:57 20.06.2026

  • 48 Къде има такива надници

    6 0 Отговор
    2.22 евро по 10 часа по 27 дена = 600 евра? Ало Мутро-мора, в Африка няма такава експлоатация на роби! За 1600 евро няма кой да ви дойде, лудите.

    22:00 20.06.2026

  • 49 Трябва да въведат

    2 0 Отговор
    Ангарията работа за без пари при чорбаджията ама всичко ти е платено здравни осигуровки, пенсионни плащания , квартира,дрехи и ол инклузив

    22:02 20.06.2026

  • 50 Историята включително познава случай

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "мятат ли дюнери":

    при който концесионер искаше 5 лв. такса от спасителите за сужебния чадър, някакъв рекламен там ,смотан ,полупрозрачен. Момчетата естествено не издържаха и напуснаха.

    22:02 20.06.2026

  • 51 Сериозна сума си е 600 евро

    5 0 Отговор
    Българските бизнесмени (мутри) не обичат да дават пари и да плащат. Не обичат и да им дават акъл, а са доста тъпи парчета. Те крадът цял живот и накрая ще дават.

    22:04 20.06.2026

  • 52 Дай дрон

    1 0 Отговор
    Дай спасителен пояс

    22:07 20.06.2026

  • 53 Не може да е вярно

    4 0 Отговор
    Къде е статистиката от НСИ ? Там се казва, че българите масово, работят за 2000 евро.

    22:08 20.06.2026

  • 54 Проста математика

    3 0 Отговор
    Един спасител как да си позволи дюнер от 18 евро ? Само квартира е 500 евро. По заплати сме Африка а по цени Люксембург.

    22:10 20.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Улав

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ново пет":

    Не те слуша главата

    22:26 20.06.2026

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