Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсии, така и заплати

Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в "Денят започва" по БНТ.
Константин Проданов, ПБ: „Внушенията, че това е антисоциален бюджет, са абсолютно неверни и не издържат проверката. Има увеличение на всички пенсии със 7,8%. Това са над 1 млрд. разходи за пенсии. Има увеличение на всички заплати в бюджетната сфера с 5% – това са 400 млн. Има увеличение на минималната работна заплата с 12,6%. Има разширяване на кръга на лицата, които имат право на детски надбавки. Има и изрична целева помощ от 30 млн. лева за коледни и великденски надбавки. Визията е, че въпреки тежката финансова ситуация ние увеличаваме както пенсиите, така и заплатите. За всички разходи в бюджета има много валидно обяснение."
Какво впечатление оставя управлението на ПБ според Проданов:
Константин Проданов, ПБ: „Хора, които искат да извадят всичко на светло, хора, които искат да стъпят на здрава основа, да сложат край на илюзиите, да покажат как вече няма да се бюджетира с декапитализация на държавни дружества, с раздаване на помощи на калпак, с прикриване и отлагане на разходи. Това е подходът. Той е различен, на пръв поглед е стряскащ, но това е подходът на политическа сила, която има по-дълъг хоризонт.“
За Бюджет 2027 Проданов заяви:
Константин Проданов, ПБ: „В бюджет 2027 ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да бъдат в този обем. В бюджета за 2027 г. ще видите истинските политики – той ще бъде изцяло на „Прогресивна България“: затваряне на кранчетата в здравеопазването, активно привличане на чужди инвеститори и административна реформа.“
По отношение на Украйна и позицията на България Проданов заяви:
Константин Проданов, ПБ: „Ние помагаме на Украйна според възможностите си, които към настоящия момент не включват нито финансова, нито военна помощ. Нещо, което е много ясно артикулирано както от премиера, така и от представители на правителството.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коцето
Коментиран от #5
09:04 20.07.2026
2 Ецб
09:06 20.07.2026
3 честен ционист
09:07 20.07.2026
4 Иииии
09:07 20.07.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Коцето":Аз за мен си съм сигурен, че Проданов е комунист фанатик, тип Пол Пот от Камбоджа.
09:09 20.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 При тази инфлация сте нгли
09:13 20.07.2026
8 гост
09:16 20.07.2026
9 И приберете
Коментиран от #16
09:16 20.07.2026
10 Крум
Коментиран от #32
09:18 20.07.2026
11 Как
09:18 20.07.2026
12 здухан палицай
09:19 20.07.2026
13 Проданов
09:21 20.07.2026
14 Дедо
09:22 20.07.2026
15 пери
09:22 20.07.2026
16 Тинейджър
До коментар #9 от "И приберете":Ти какво,няма ли да ставаш пенсионер или твойте родители все млади стоят.
09:22 20.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 !!!?
Коментиран от #44
09:23 20.07.2026
19 в кратце
09:24 20.07.2026
20 Стига
09:25 20.07.2026
21 Фикус
09:25 20.07.2026
22 Таван на пенсиите
09:26 20.07.2026
23 Неприятна
09:27 20.07.2026
24 Ами не ги увеличавайте
Повишаването на заплати и теглене на заеми, увеличава паричната маса, съответно инфлацията. Вие вместо да намалите цени на храни, административни такси, депутатски заплати по 20 000 лв. минимум с допълнителни възнаграждения, вие продължавате като ГЕРБ, ДПС, БКП умишлено да фалирате държавата. И какво направихте, най-лесното: теглите неизгодни заеми с лихви по 4.6% 13 милиарда лева, увеличавате заплати на бюджетници и депутати, запазвате на всеки 3 месеца повишаването им. Повишавате акцизи и квази данъци, чрез повишаване на цени ток, вода, парно, винетки, осигуровки спрямо МРЗ, и грабите отново най-бедните и др. Не въведохте НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ. Милиарди за превъоръжаване, дори да не ги смятате за дефицит, то тези милиарди са си дефицит. Зимата хората ще са по площадите като дойдат сметките за парно 40% СИ, ток по 400 лв. и др.
Същата политика като ГЕРБ и ДПС, БКП, е, за какво гласуваха хората за Вас?
09:30 20.07.2026
25 Пенсионерите им трябват ваучери
09:32 20.07.2026
26 Митро Фанов
09:34 20.07.2026
27 Оги
09:34 20.07.2026
28 Анонимен
09:37 20.07.2026
29 Време е
09:38 20.07.2026
30 12 по 10 евро =120
09:39 20.07.2026
31 Чиба бе борсук !
09:39 20.07.2026
32 Анонимен
До коментар #10 от "Крум":Кои хора ги избраха малоумниците хахахаха колко невежи имало тук тези единствено ги интересува да прибират 10 хиляди евро всеки месец огромна власт истинска завладяна е сега държавата ни хахаха малоумниците бяхте изментрени хахахахаха я вижте как се настаниха назначиха завладяха опомнете се хора
09:42 20.07.2026
33 Прям
09:43 20.07.2026
34 Комунистите винаги са били национални
Коментиран от #36
09:45 20.07.2026
35 Кочо
09:51 20.07.2026
36 На тоя
До коментар #34 от "Комунистите винаги са били национални":нагаждач , нагъл и лисунгер , "увеличилия пенсиите" , баща му години наред наред е бил плътно до дясната ръка на правешкия влах Милко Балев , като негов "съветник" . Потомствени хрантутници на държавна ясла , винаги до големия кокал !
09:54 20.07.2026
37 дцилпо
09:55 20.07.2026
38 Момчето
09:57 20.07.2026
39 Кочо
09:57 20.07.2026
40 Рамбо
Коментиран от #41
10:11 20.07.2026
41 Чума
До коментар #40 от "Рамбо":Направете пак Сглобка с Пеевски! След това елате тук и ми обяснявайте с Мирчев, че не сте пили кафе! Шарлетани нещастни! Народа ви оцени, Асен Василев се отърва от вас!
10:14 20.07.2026
42 8888
Очевидно не се справят, а и не знаят какво трябва да правят!
10:17 20.07.2026
43 Анализаторка
10:18 20.07.2026
44 дядо дръмпир в добро настроение
До коментар #18 от "!!!?":ако малко от малко разбирате от СМЕТКИ ,както и знаете КАКВО ГЛАСИ Така списваното "ШВЕЙЦАРСКО Правило ще установите ,че не само тази година ,а и вси предишни от увеличението на ПЕНСИИТЕ,държавата респективно НОИ ,крадяха тоест намаляваха с малко под 1%,полагаемото се пенсионно увеличение на база Швейцарско правило.сега понеже голяма част сте ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТНИ.Ще ви напиша какво гласи Швейцарското правило ,а вие имате модерни телефони и в тях изкуствен интелект ,който ще ви изчисли цифра по цифра и перо по перо.Та...Швейцарското правило гласи.50% от ИНФЛАЦИЯТА По НСИ за предходната 2025г....НСИ означава национален СТАТИСТически ИНСТИТУТ!ПЛЮС 50%от увеличената разлика на осигурителния доход за 2025г....когато дойде Василев и ПП/ДБ на власт за известно време направиха нещо коректно, да се използва ,ако е по Изгодно финансово за пенсионерите само едното умножено по 2.тоест или само инфлацията за предходната в случая 2025г или друготоразликата в осигурителният доход....като извадите тези данни ще видите,че държавата ви е крадяла всяка година драги пенсионери ,които сте доживяли 01.юли 2026г.
Коментиран от #47
10:24 20.07.2026
45 Ивелин
10:25 20.07.2026
46 Защо?
10:31 20.07.2026
47 Дядо дръмпир обича цифри и числа
До коментар #44 от "дядо дръмпир в добро настроение":Този 1% или 0,8% ииич ,ама ХИЧ не е малко.....извадете този мижав 1% от 15 МИЛИАРДА и ще разберете с колко са ви крали годишно!пс.15000000000 е прибилзително сумата за пенсии на годишна база.
10:33 20.07.2026
48 Какво Си Увеличил ?
Не Е !
Увеличение !
А Напротив !
Отрязване !
Щом Не можеш !
Да Купиш Нищо Повече !
Означава !
Че Не СИ НАПРАВИЛ !
НИКАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ !
ИНФЛАЦИЯТА !
ХВЪРЧИ !
НАГОРЕ
Смотавняк !
Смотан !
10:45 20.07.2026
49 Само на държавните кърлежи
10:45 20.07.2026
50 Изключително
10:49 20.07.2026
51 Дека е Владо Николов?
11:04 20.07.2026
52 Дебил
11:21 20.07.2026