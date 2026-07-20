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Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсии, така и заплати

Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсии, така и заплати

20 Юли, 2026 09:02 2 963 52

  • константин проданов-
  • пб-
  • бюджет-
  • пенсии-
  • заплати

В бюджет 2027 ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да бъдат в този обем, заяви депутатът от ПБ

Константин Проданов: Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсии, така и заплати - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Въпреки тежката финансова ситуация увеличаваме както пенсиите, така и заплатите, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в "Денят започва" по БНТ.

Константин Проданов, ПБ: „Внушенията, че това е антисоциален бюджет, са абсолютно неверни и не издържат проверката. Има увеличение на всички пенсии със 7,8%. Това са над 1 млрд. разходи за пенсии. Има увеличение на всички заплати в бюджетната сфера с 5% – това са 400 млн. Има увеличение на минималната работна заплата с 12,6%. Има разширяване на кръга на лицата, които имат право на детски надбавки. Има и изрична целева помощ от 30 млн. лева за коледни и великденски надбавки. Визията е, че въпреки тежката финансова ситуация ние увеличаваме както пенсиите, така и заплатите. За всички разходи в бюджета има много валидно обяснение."

Какво впечатление оставя управлението на ПБ според Проданов:

Константин Проданов, ПБ: „Хора, които искат да извадят всичко на светло, хора, които искат да стъпят на здрава основа, да сложат край на илюзиите, да покажат как вече няма да се бюджетира с декапитализация на държавни дружества, с раздаване на помощи на калпак, с прикриване и отлагане на разходи. Това е подходът. Той е различен, на пръв поглед е стряскащ, но това е подходът на политическа сила, която има по-дълъг хоризонт.“

За Бюджет 2027 Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: „В бюджет 2027 ще има неразплатени разходи от предходни години, но няма да бъдат в този обем. В бюджета за 2027 г. ще видите истинските политики – той ще бъде изцяло на „Прогресивна България“: затваряне на кранчетата в здравеопазването, активно привличане на чужди инвеститори и административна реформа.“

По отношение на Украйна и позицията на България Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: „Ние помагаме на Украйна според възможностите си, които към настоящия момент не включват нито финансова, нито военна помощ. Нещо, което е много ясно артикулирано както от премиера, така и от представители на правителството.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коцето

    24 4 Отговор
    Гафът е сериозен, защото избирателите русофили на Радев не са съвсем сигурни до каква степен той е русофил и до каква е западно настроен. Тази амбивалентност започва да дразни някои хора

    Коментиран от #5

    09:04 20.07.2026

  • 2 Ецб

    31 1 Отговор
    Повишавате инфлацията най-паче

    09:06 20.07.2026

  • 3 честен ционист

    28 3 Отговор
    Проданов е пропуснал да спомене за инфлацията и данъчната секира за Ганчо, както е спестил, че си и боядисва косата всяка седмица.

    09:07 20.07.2026

  • 4 Иииии

    30 1 Отговор
    А кранчетата на съдебната система и олигарсите кога? Какви инвестиции ще привличате в тая световна стагнация? Стимулирайте родната производство например.

    09:07 20.07.2026

  • 5 честен ционист

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "Коцето":

    Аз за мен си съм сигурен, че Проданов е комунист фанатик, тип Пол Пот от Камбоджа.

    09:09 20.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 При тази инфлация сте нгли

    28 3 Отговор
    Некадърници

    09:13 20.07.2026

  • 8 гост

    23 2 Отговор
    фокусници, увеличавал като взема заем, след нас и потоп

    09:16 20.07.2026

  • 9 И приберете

    10 15 Отговор
    Пенсионерите по пенсионерските клубове, да не си мислят, че са фактор в живота на младите.

    Коментиран от #16

    09:16 20.07.2026

  • 10 Крум

    37 2 Отговор
    Абе морков! Хората ва избраха да направите реформи най вече при лапачите на държавна хранилка. А не да теглите заеми зацд увеличавате заплати. И пак запяхте същата песен, то сега не може,то нз какво си да се изчака,до кога да чакаме,докато пак ди боядисаш косата.

    Коментиран от #32

    09:18 20.07.2026

  • 11 Как

    36 1 Отговор
    Проданов,който е бил бизнесмен говори на обикновения пенсионер са увеличили пенсията- Подигравка ! Увеличават с средата на годината процент който веднага увеличават парно,ток,вода,храни.С пенсии до 400 евро на господина за ден да му джобни пари питайте пенсионера как ще изкара храна,лекарства,ток,вода,парно и др ПОДИГРАВКА ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ КОИТО са най-бедни в ЕЗ. ЧЕСТИТО!

    09:18 20.07.2026

  • 12 здухан палицай

    19 1 Отговор
    увеличете, не се издържа с някакви си 3000 ойро

    09:19 20.07.2026

  • 13 Проданов

    26 0 Отговор
    от АБВ е много некадърен, нагъл комунист, митрофановец и лъжец. Толкова отпадащи от политиката са се наврели при Радев- неможач! Нови избори и на бунището!

    09:21 20.07.2026

  • 14 Дедо

    20 0 Отговор
    Много заблудено момче!

    09:22 20.07.2026

  • 15 пери

    27 0 Отговор
    Вчера щяха да замразяват заплати, днеска пък тоя лакей твърди, че увеличавали заплати. Прави са от опозицията, че управлението на Радев и сие е шизофренно.

    09:22 20.07.2026

  • 16 Тинейджър

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "И приберете":

    Ти какво,няма ли да ставаш пенсионер или твойте родители все млади стоят.

    09:22 20.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 !!!?

    19 1 Отговор
    Увеличиха си заплатите, а пенсиите бяха увеличени въпреки Гълъбарника на Радев...защото увеличението е програмирано от предните правителства !

    Коментиран от #44

    09:23 20.07.2026

  • 19 в кратце

    20 0 Отговор
    Увеличавате бабината си!Заплатите и пенсиите в България са най-ниски в ЕС.

    09:24 20.07.2026

  • 20 Стига

    25 0 Отговор
    хвалби и опашати лъжи ежедневно , бе ! Хората знаят , виждат и чуват !

    09:25 20.07.2026

  • 21 Фикус

    24 0 Отговор
    Увеличение с 5-10 еврака не е увеличение а е твърда подигравка с хората.

    09:25 20.07.2026

  • 22 Таван на пенсиите

    19 0 Отговор
    не е увеличение. Вземате от едни пенсионери, за да дадете на други, но не вземате от мутрите и любимата ви дъвка-олигархията.

    09:26 20.07.2026

  • 23 Неприятна

    17 0 Отговор
    личност, като повечето политици.

    09:27 20.07.2026

  • 24 Ами не ги увеличавайте

    15 1 Отговор
    не може да теглите заеми, за да изплащате текущи разходи. Не може в бюджетна сфера да се получават заплати над 2000 ойро, чисто. Ние не сме Катар и СА, не се къпем в петрол.
    Повишаването на заплати и теглене на заеми, увеличава паричната маса, съответно инфлацията. Вие вместо да намалите цени на храни, административни такси, депутатски заплати по 20 000 лв. минимум с допълнителни възнаграждения, вие продължавате като ГЕРБ, ДПС, БКП умишлено да фалирате държавата. И какво направихте, най-лесното: теглите неизгодни заеми с лихви по 4.6% 13 милиарда лева, увеличавате заплати на бюджетници и депутати, запазвате на всеки 3 месеца повишаването им. Повишавате акцизи и квази данъци, чрез повишаване на цени ток, вода, парно, винетки, осигуровки спрямо МРЗ, и грабите отново най-бедните и др. Не въведохте НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ. Милиарди за превъоръжаване, дори да не ги смятате за дефицит, то тези милиарди са си дефицит. Зимата хората ще са по площадите като дойдат сметките за парно 40% СИ, ток по 400 лв. и др.
    Същата политика като ГЕРБ и ДПС, БКП, е, за какво гласуваха хората за Вас?

    09:30 20.07.2026

  • 25 Пенсионерите им трябват ваучери

    9 1 Отговор
    За храна дрехи и енергия

    09:32 20.07.2026

  • 26 Митро Фанов

    9 1 Отговор
    Где Слави Мразов?

    09:34 20.07.2026

  • 27 Оги

    15 2 Отговор
    Коцка, само да не забравите и бордовете на знайни и незнайни холдинги, дружества, агенциики и т.н. с по 10 бона заплата и бонуси отгоре и ваучери за храна и облекло да им увеличите и на тях. И на МВР задължително, че тия 50 процента вече не стигат.

    09:34 20.07.2026

  • 28 Анонимен

    12 0 Отговор
    Какви червени отвратилни лъжи от този бкп оставка Оставка Оставка безобразие е има едни малоумници които ви настаниха в парламента да лъжете оставка

    09:37 20.07.2026

  • 29 Време е

    6 0 Отговор
    за ваканция!

    09:38 20.07.2026

  • 30 12 по 10 евро =120

    7 0 Отговор
    120÷360=0,3 на ден

    09:39 20.07.2026

  • 31 Чиба бе борсук !

    16 0 Отговор
    ОСТАВКА !

    09:39 20.07.2026

  • 32 Анонимен

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Крум":

    Кои хора ги избраха малоумниците хахахаха колко невежи имало тук тези единствено ги интересува да прибират 10 хиляди евро всеки месец огромна власт истинска завладяна е сега държавата ни хахаха малоумниците бяхте изментрени хахахахаха я вижте как се настаниха назначиха завладяха опомнете се хора

    09:42 20.07.2026

  • 33 Прям

    10 1 Отговор
    Никой няма здрави гащи и задник за да скръцне със зъби и да въведе ред. Всички са страхливци и гледат да подсигурят себе си.

    09:43 20.07.2026

  • 34 Комунистите винаги са били национални

    10 1 Отговор
    Комунистите винаги са били национални предатели. Заслужават да им бъде причинено това, което те причиниха на народа след 1944 г.

    Коментиран от #36

    09:45 20.07.2026

  • 35 Кочо

    1 9 Отговор
    На журналисти и врагове не се обяснява! Просто работете! Народът е с вас! Ако стопаните питаха магаретата, те щяха да се разхождат без самар и товар!

    09:51 20.07.2026

  • 36 На тоя

    10 0 Отговор

    До коментар #34 от "Комунистите винаги са били национални":

    нагаждач , нагъл и лисунгер , "увеличилия пенсиите" , баща му години наред наред е бил плътно до дясната ръка на правешкия влах Милко Балев , като негов "съветник" . Потомствени хрантутници на държавна ясла , винаги до големия кокал !

    09:54 20.07.2026

  • 37 дцилпо

    13 0 Отговор
    И на тоя лъжец е време някои да му обясни че нищо не е увеличил за пенсиите. Нищо не си увеличил бре неграмотник, нищо. Това е опит да запазите покупателната способност на пенсията, но пак е лъжа. Излъгахте че инфлацията е 8% , а тя е над 100%. Правите индексация а не увеличение. И пак лъжете. Инфлацията за 2025г е над 100% , какво си увеличил??? Спрете да лъжете хората. С лъжа до никъде няма да я докарате. Дори инфлацията не сте компенсирали. Слава на Господ Иисус Христос всеки българин вижда с очите си инфлацията.

    09:55 20.07.2026

  • 38 Момчето

    5 0 Отговор
    Нямате кадри и карти !

    09:57 20.07.2026

  • 39 Кочо

    1 8 Отговор
    Жълтопаветна и възрожденска гмеж налита на народното правителство, вбесена, че народа се довери на президента Радев! Нещастници! Тиквича и той надига престъпната си тиква! Среден пръст! 50 години ще управлява Румен Радев! Който оцелее, да е жив и здрав!

    09:57 20.07.2026

  • 40 Рамбо

    6 1 Отговор
    Какво увеличавате бе глупаци, швейцарското правило ли. Готвите се да крадете два пъти повече от Шарлатаните бе Боташисти. Пеевски прилича все повече на ангел спрямо вас Боташисти не поръбени.

    Коментиран от #41

    10:11 20.07.2026

  • 41 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Рамбо":

    Направете пак Сглобка с Пеевски! След това елате тук и ми обяснявайте с Мирчев, че не сте пили кафе! Шарлетани нещастни! Народа ви оцени, Асен Василев се отърва от вас!

    10:14 20.07.2026

  • 42 8888

    3 0 Отговор
    Оставка на правителството!
    Очевидно не се справят, а и не знаят какво трябва да правят!

    10:17 20.07.2026

  • 43 Анализаторка

    1 0 Отговор
    Изказването взриви социалните мрежи!

    10:18 20.07.2026

  • 44 дядо дръмпир в добро настроение

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    ако малко от малко разбирате от СМЕТКИ ,както и знаете КАКВО ГЛАСИ Така списваното "ШВЕЙЦАРСКО Правило ще установите ,че не само тази година ,а и вси предишни от увеличението на ПЕНСИИТЕ,държавата респективно НОИ ,крадяха тоест намаляваха с малко под 1%,полагаемото се пенсионно увеличение на база Швейцарско правило.сега понеже голяма част сте ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТНИ.Ще ви напиша какво гласи Швейцарското правило ,а вие имате модерни телефони и в тях изкуствен интелект ,който ще ви изчисли цифра по цифра и перо по перо.Та...Швейцарското правило гласи.50% от ИНФЛАЦИЯТА По НСИ за предходната 2025г....НСИ означава национален СТАТИСТически ИНСТИТУТ!ПЛЮС 50%от увеличената разлика на осигурителния доход за 2025г....когато дойде Василев и ПП/ДБ на власт за известно време направиха нещо коректно, да се използва ,ако е по Изгодно финансово за пенсионерите само едното умножено по 2.тоест или само инфлацията за предходната в случая 2025г или друготоразликата в осигурителният доход....като извадите тези данни ще видите,че държавата ви е крадяла всяка година драги пенсионери ,които сте доживяли 01.юли 2026г.

    Коментиран от #47

    10:24 20.07.2026

  • 45 Ивелин

    0 0 Отговор
    Аман от коцета!

    10:25 20.07.2026

  • 46 Защо?

    4 0 Отговор
    Защо лъжеш бе, нагъл, мазен, долен и грозен "прогресивен" боклук? Защо лъжеш като дърт циганин? Вече инкой в държавата не ви трае и ви мрази бе, червено нищожество, чиято кратуна е задръстена от ръждясали сърпове и чукове! Я иди вземи чалгарската "вънкашна" министърка, дето фатмак Рундю не се посвени да я назначи за "български външен министър" и заедно с него си направете напарвете един караминьол"

    10:31 20.07.2026

  • 47 Дядо дръмпир обича цифри и числа

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "дядо дръмпир в добро настроение":

    Този 1% или 0,8% ииич ,ама ХИЧ не е малко.....извадете този мижав 1% от 15 МИЛИАРДА и ще разберете с колко са ви крали годишно!пс.15000000000 е прибилзително сумата за пенсии на годишна база.

    10:33 20.07.2026

  • 48 Какво Си Увеличил ?

    5 0 Отговор
    Компенсацията !

    Не Е !

    Увеличение !

    А Напротив !

    Отрязване !

    Щом Не можеш !

    Да Купиш Нищо Повече !

    Означава !

    Че Не СИ НАПРАВИЛ !

    НИКАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ !

    ИНФЛАЦИЯТА !

    ХВЪРЧИ !

    НАГОРЕ

    Смотавняк !

    Смотан !

    10:45 20.07.2026

  • 49 Само на държавните кърлежи

    5 0 Отговор
    Идат избори за резидент и всичкото хрантутник пак ще гласува за чучелото на регресивните БКП "месии" на "добрата" червена олигархия.

    10:45 20.07.2026

  • 50 Изключително

    4 0 Отговор
    Неприятно къносано комуне пфууу.

    10:49 20.07.2026

  • 51 Дека е Владо Николов?

    2 0 Отговор
    Дека е Владо ?

    11:04 20.07.2026

  • 52 Дебил

    1 0 Отговор
    Муньов

    11:21 20.07.2026

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