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Корнелия Нинова: Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества

Корнелия Нинова: Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества

17 Юли, 2026 16:52 1 931 44

  • корнелия нинова-
  • заплати-
  • държавни дружества-
  • директори

Правилното решение би било заплатата да е зависима от резултата на дружеството

Корнелия Нинова: Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества.

Зададох въпрос по ЗДОИ на вицепремиера Гълъб Донев - колко държавни дружества има в България и какви са заплатите на членовете на бордовете им?

Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Получих стряскащи отговори:

1. Министерство на финансите не знае. Наистина! Гълъб Донев, които е бил два пъти премиер, не знае. Двете му заместнички, които са били дълги години министри и зам. министри и са разпределяли парите, не знаят. Препращат ме към Агенцията за публични предприятия. Добрееее , отиваме там. И тук следва шок номер две.

2. Отговарят ми, че в България има 260 държавни предприятия, но те следят само 56 и ми дават информация само за тях. Тоест, 204 държавни фирми са в зоната на здрача. Какво става там, кой управлява, как управлява, правителството не знае.

3. Информацията е за 2024 г. Представяте ли си? Нямат по- актуална. Хем малко, хем стара.

4. И сега идва най- интересното. От тези 56 фирми, 39 не плащат дивидент на държавата. Например горските стопанства, болниците, ВИК дружествата не дават и един лев дивидент в бюджета. Нооооо, плащат тлъсти заплати на директорите си. Десетки хиляди месечно, независимо от финансовото състояние на предприятието.

Например, при крещящия проблем с водите в България, бордът на ВИК холдинга са си разделили 739 000 лв.

Със замах печелят и в енергетиката. Не ги интересува, че постоянно се вдига цената за хората и бизнеса. В Булгартрансгаз са си поделили 1 118 000 лв. Това е по 13 309 на човек месечно.

В ЕСО ( електроенергиен системен оператор).са безумни. "Само" 1 063 000 са доходите на управляващите го.

В РВД ( ръководство на въздушното движение) - 848 000 за 3 души - по 23 555 лв. месечно. И т.н.

Не мога да изредя всички тук, докладът е над 120 страници, но ви уверявам, че е стряскаща наглост и несправедливост. Това е чудовищен дисбаланс в публичните заплати.

Данните са за 2024г. По това време управляват две служебни правителства на президента Радев с премиер Главчев. Някои от сегашните министри, са били министри и тогава. Така, че да не се правят ,че ни лук яли и ни лук мирисали и да се оправдават с - те предишните.Предишните сте вие- сегашните. Това безобразие не може да продължава. Бордовете на дружествата са превърнати в хранилка на лели, тетки, братовчедки, съпруги и съпрузи.

Управляващите мънкат, че тепърва ще правят анализ. Какъв анализ бе, всичко е ясно като бял ден. Тръгват да правят промени в грешна посока. Заплатите на директорите да не надхвърлят тази на президента. Как директор на губещо предприятие ще взима 7 000 евро?

Правилното решение би било заплатата да е зависима от резултата на дружеството. Който управлява добре и активите, оборота, заплатите на работниците растат, да получава високо възнаграждение. Който не постига резултати - не. И да знаете - държавна собственост не е лошо словосъчетание. Не е въпрос на формата на собственост - частна или държавна, а е до човека. Който е компетентен и почтен, ще успее да управлява добре и в двата случая. Историята е дала достатъчно примери за това.

P.S. Подробна, по сектори- енергетика, ВИК, земеделие, спорт, икономика, култура и т.н. и поименна за дружествата информация, ще споделям тук в следващите дни


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 204 преди две години

    42 4 Отговор
    -----------Тоест, 204 държавни фирми са в зоната на здрача. Какво става там, кой управлява, как управлява, правителството не знае.-----------
    Корнела не беше ли министър на икономиката при Киро и защо държа 204 фирми в зоната на здрача.

    16:56 17.07.2026

  • 2 Пропаднала държава

    26 1 Отговор
    Болен здрав носи.

    16:57 17.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 10 Отговор
    БИВШАТА МИ ШЕФКА ОТ ТЕХНОИМПЕКС КОРНЕЛИЯ Е БЛИЗКА ДО СЪРЦЕТО МИ И СЛЕДЯХ С ИНТЕРЕС И НАДЕЖДА КАРИЕРАТА И
    ......НО.....
    ТЯ НЕ ПРЕМЪЛЧА 99% ОТ НЕЩАТА КОИТО ЗНАЕ И ТРЯБВАШЕ ДА КАЖЕ НА ГЛАС ДОКАТО БЕШЕ НАЧЕЛО НА БСП
    ... И СЕГА ВМЕСТО ДА СЕ ПРАВИ НА ГРАЖДАНСКА АКТИВИСТКА , ДА МЪЛЧИ И ДА ПЪРЖИ КЮФТЕТАТА КАТО ДОБРА ДОМАКИНЯ

    Коментиран от #14

    16:59 17.07.2026

  • 4 Румен Йотова

    12 15 Отговор
    Госпожо, Другарко Нинова
    недейте с тези зли думи
    хайде со кротце
    со благо
    Ура!

    16:59 17.07.2026

  • 5 Може вскяк да я плювате

    27 3 Отговор
    но от политиканите единствена Корни остана да борави с някакви данни и документи т.е. с факти, а не с празни приказки общи приказки като всички останли партийни боклуци.

    17:00 17.07.2026

  • 6 кури

    12 7 Отговор
    ам ти беши цел вицепремиер

    Коментиран от #13

    17:01 17.07.2026

  • 7 Казанлъшкия

    16 8 Отговор
    Права е Корнелия тук,но го прави не толкова от честност,а от яд ,че тя остана встрани и няма лапачка и за нея.

    Коментиран от #10

    17:02 17.07.2026

  • 8 Боташа или ботуша на терора

    17 4 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на ренегати като костовата другарка Нинова!

    17:02 17.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    КОРНЕЛИЯ НИНОВА МОЖЕ ДА ЗАКОПА И ШИШИ
    И ЙОТОВА И СЕГАШНОТО БСП И ДБ-СДС
    ......
    ОБАЧЕ СЕ СТРАХУВА И СИ НАТИСКА ПАРЦАЛКИТЕ
    .... ЯВНО ВСЕ ОЩЕ СЕ НАДЯВА НА МАЛКА ПОРЦИЙКА ХАЙВЕР С ИЗСТУДЕНО ПРОСЕКО :)

    17:03 17.07.2026

  • 10 И защо смяташ, че го прави само от яд?

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "Казанлъшкия":

    Защо другите са много мили и добри ли или щото са в симбиоза с тия, дето сега раздават порциите (ПБ) и предпочтат да си трайката за по-големи порции? Корнелия може да я наричте каква ли не, но е факт, че никога не е цепила басма дори на боклуците Борисов и Станишев!

    17:04 17.07.2026

  • 11 Лопата Орешник

    2 8 Отговор
    Тая па и тя Непокорната! Все едно заглавие на порно филм е измисляла! Покорна робиня, непокорна господарка! Толкоз е плоска тая , че само това е измислила! Непокорна България!!

    17:05 17.07.2026

  • 12 Честито

    11 3 Отговор
    Има свръх добив на рапица и жито първо качество в бг ,но всичко отива за износ на запад,тука в бг русофилите ще лапате радиоактивно олио и хляб от Украйна,русия и туркия

    17:05 17.07.2026

  • 13 Беше и

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "кури":

    при нея нямаше масови фалити и изнасяне на големи бизнеси въпреки изкуствената криза с ковида.

    Коментиран от #28

    17:05 17.07.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ГРЕШКА , ИЗВИНЯВАМ СЕ !
    .....
    ТЯ ПРЕМЪЛЧА .. 99% ОТ НЕЩАТА КОИТО ЗНАЕШЕ ....
    ....
    ЯДОСАН СЪМ НА КОРНЕЛИЯ И ДА СИ НАТИСКА ПАРЦАЛКИТЕ

    Коментиран от #15

    17:06 17.07.2026

  • 15 Баш па тая пишмансоциалистка

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    не помня накога да си е траела. Само кюстендилското кречетало МаяМа е успявало да я надприказва кога иде реч за обвинения по другите боклуци.

    Коментиран от #22

    17:08 17.07.2026

  • 16 Ко речи?

    7 3 Отговор
    "През септември 2005 година Корнелия Нинова е назначена, от квотата на БСП, в кабинета на тройната коалиция за зам.–министър на икономиката и енергетиката в мегаминистерството на Румен Овчаров. Бива освободена от поста, заедно с Делян Пеевски, който е зам.-министър по бедствията и авариите след скандала с "Булгартабак"."
    "През 2021 – 2022 година е заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в правителството на Кирил Петков." дали може да покаже и даде данни за 2021 и 2022 за държавните фирми. За да сравним дали е наследство от нея или след нейното мъдро управление е настъпило голямото крадене. Но като погледне човек другият и период във властта как е завършил.... ;)

    17:10 17.07.2026

  • 17 В кратце:

    8 2 Отговор
    Другари бо(га)таши, така няма да се разбереме да я караме все по вашата нова-стара схема за щавена и крадене!

    17:10 17.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПИТАМ

    10 6 Отговор
    НИНОВА, ТИ НЕ БЕШЕ ЛИ ЗАМЕСТНИК ПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА В СГЛОБКИТЕ И НЕ ЗНАЕШ ЛИ КАКВИ СА БИЛИ ЗАПЛАТИТЕ НА ТЕЗИ ДРУЖЕСТВА? ТЕЗИ ЗАПЛАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ТИ СЕГА ЦИТИРАШ НЕ СА ОТ ТАЗИ ГОДИНА, НЕ СА И ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА ИЛИ ПРЕДИ 5 ГОДИНИ, ТЕ СА ОТ ПОНЕ ОТ 15 ГОДИНИ ТАКИВА! ПИТАМ ТЕ АЗ ТИ ЗАЩО НЕ ВЗЕ МЕРКИ ДОКАТО БЕШЕ В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ЗАЩО ТЪРСИШ ОТГОВОРИ ОТ ХОРА, КОИТО СА ОТ 3 МЕСЕЦА В УПРАВЛЕНИЕТО, А ТИ СИ БИЛА И ДЕПУТАТ - ПОНЕ ОТ 20 ГОД. ТЪРКАШЕ ДИВАНИТЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ. КАК НЕ ТЕ Е СРАМ ДА ЗАДАВАШ ТАКИВА ВЪПРОСИ? ОТ ЗЛОБА СРЕЩУ ГЕНЕРАЛ РАДЕВ, НИНОВА, ТИ СИ СИ ЗАГУБИЛА РАЗСЪДЪКА, ПАРАНОЯ И ШИЗОФРЕНИЯ ТЕ ГОНЯТ! СЪВЗЕМИ СЕ ИНАЧЕ, ЩЕ ОТИДЕШ ПРИ ГЪЛЪБОВА!

    17:11 17.07.2026

  • 20 Онуфри

    2 4 Отговор
    ако и толкоз непоносимо, може да си направи харакири

    17:11 17.07.2026

  • 21 очевидец

    10 2 Отговор
    Ако МВР и КАТ не могат да се справят с незаконните гонки или домашното насилие... Това означава че МВР и КАТ не могат да се справят с горе-долу НИЩО!... Каква трябва да е заплатата, ако производителността на труда ти е НУЛА ??

    17:12 17.07.2026

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Баш па тая пишмансоциалистка":

    ТО НЕ ЗНАЕШ ЗА МРЪСОТИИТЕ НА ГЕРГОВ , ЛЕЧЕВА, ПЪРВАНОВ , КИРО ДОБРЕВ И ТЪРГОВИЯТА С ОРЪЖИЯ, ШИШИ
    .. ЗА МНОГО НЕЩА СИ ПРЕМЪЛЧАВА НИНОВА

    17:14 17.07.2026

  • 23 Лукчо

    4 1 Отговор
    Направо ги е разбила.

    17:14 17.07.2026

  • 24 Корни, публикувай

    5 2 Отговор
    заплатите на наглеците самоназоваващи се ВЛАСТ. Тогава ще те призная , че имашду пе !

    Хванаха шофьор на тир без книжка, с 37 акта и 98 фиша.
    Колко заплати взеха тия от НСВЛАСТ през това време ?

    Коментиран от #41

    17:14 17.07.2026

  • 25 Милен и Анатоли русофили петрохан

    3 4 Отговор
    Да живее,свобода за господаря русия

    17:14 17.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 дадада

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Беше и":

    и 7 лв./литър олио

    17:18 17.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Т-н

    5 1 Отговор
    Така е в малките села един резервоар на високо и една помпа от чешмата качва в резервоара и по интернитовите тръби на самотек - 2.50 евро кубика и ешерихиеколи,а шефовете на ВИК прибират Народната пара затова слагай магнита

    17:21 17.07.2026

  • 32 Тома

    6 0 Отговор
    България е номер едно по фалити или минимални печалби на държавни предприятия а бордове с директори вземат милиони за заплати и бонуси на година.И е така защото мафията стана държава.

    17:25 17.07.2026

  • 33 Даааа

    4 1 Отговор
    Много сте права, г-жо Нинова! Много! И цялата тирада щеше да е впечатляваща ако Вие не бяхте в управлението на нашата изстрадалата страна! Но, БЯХТЕ около 20 години! И всичко това не се случва в последните правителства, нали! Къде бяхте тогава, къде? Защо сега задавате въпроси и се възмущавате! Защо допуснахте всички тези гадости да се случват? Днес звучите, просто, смешно, сякаш Ви е яд, че някой друг бърка в кацата с меда. Иначе сте права.😥

    17:26 17.07.2026

  • 34 СВЕТА Е

    3 1 Отговор
    Полудял ние си гледаме световното а в ПАЛЕСТИНА ИЗБИВАТ ЦЯЛ НАРОД ЖЕНИ ДЕЦА ....КЪДЕ Е ЕС КЪДЕ Е ФОНДЕРЛАЙНЕН.. ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА????

    Коментиран от #43

    17:29 17.07.2026

  • 35 Проучване

    2 1 Отговор
    Толкова години в политиката,как пък не ги провери тия неща..те да не са от вчера.Като крадете задружно мълчите,като спре кражбата се... топите.Ей това е българския политик.

    17:29 17.07.2026

  • 36 военен неможач

    3 0 Отговор
    Винаги е било така. При социализма - също. В цял свят е така - но в Западна Европа държавните дружества са много малко. За сметка на това има европейска администрация - при 10 години работа в нея се пенсионираш с доста тлъста пенсия. Мафията управлява този свят и оправия няма. Второто пришествие само ще оправи работата.

    17:29 17.07.2026

  • 37 Ужасен

    1 1 Отговор
    Тая пръдла що се прави на ощипана мома. Допреди година тя в тиквите ли беше или в управлението.

    17:31 17.07.2026

  • 38 Тази жена е

    1 3 Отговор
    Цяла глутница от ненавист
    Кой я толерира ,?

    17:31 17.07.2026

  • 39 Голям рев реват троловете на Боташа...

    2 0 Отговор
    Чак почва ми харесва, кога излезе и кака Кури да ги разквичи с факти.

    17:35 17.07.2026

  • 40 1 450 000 полезни идиоти

    2 0 Отговор
    гласуваха за Фуражката!

    17:36 17.07.2026

  • 41 Корни публикува колкото може

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Корни, публикувай":

    Защо чкаш само на нея да огрее навсякъде? Къде са ви парламенте "опозициите"?!

    17:38 17.07.2026

  • 42 Знайков

    0 0 Отговор
    Това от поне 82 години се знае- Кражба ,обир , секвестиране , изземване , далавера и пак отново . Този път и с пискюл ще да е защото пари в хората няма. Има само в политиците ,техните държавни и частни дружества държащи цялата пропаднала икономика на територията в родово мафиотски кланове и в едните извън законни махали в много добри отношения със всичко което може да се взема като облаги и нищо като задължения срещу дори платено гласуване за да изберат правилните свръх едри обирджии и крадци. И така докато тук останат само тези две клики да се избиват за мангизи ,имоти и власт. Резултата - минус 4 милиона Българи до тук без война и природни бедствия.

    17:38 17.07.2026

  • 43 И на Марс

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "СВЕТА Е":

    Е така . Ако бяха някои извънземни стояли да си гледат олимпиадата преди две години ,сега щяха да гледат и световното . А те на съседната планета отидоха да изкормят телевизора.

    17:41 17.07.2026

  • 44 Работник

    0 0 Отговор
    Искам , да съм държавен служител, 2500 евро заплата.

    17:42 17.07.2026

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