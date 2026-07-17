Корнелия Нинова: Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества

Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества.

Зададох въпрос по ЗДОИ на вицепремиера Гълъб Донев - колко държавни дружества има в България и какви са заплатите на членовете на бордовете им?

Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Получих стряскащи отговори:

1. Министерство на финансите не знае. Наистина! Гълъб Донев, които е бил два пъти премиер, не знае. Двете му заместнички, които са били дълги години министри и зам. министри и са разпределяли парите, не знаят. Препращат ме към Агенцията за публични предприятия. Добрееее , отиваме там. И тук следва шок номер две.

2. Отговарят ми, че в България има 260 държавни предприятия, но те следят само 56 и ми дават информация само за тях. Тоест, 204 държавни фирми са в зоната на здрача. Какво става там, кой управлява, как управлява, правителството не знае.

3. Информацията е за 2024 г. Представяте ли си? Нямат по- актуална. Хем малко, хем стара.

4. И сега идва най- интересното. От тези 56 фирми, 39 не плащат дивидент на държавата. Например горските стопанства, болниците, ВИК дружествата не дават и един лев дивидент в бюджета. Нооооо, плащат тлъсти заплати на директорите си. Десетки хиляди месечно, независимо от финансовото състояние на предприятието.

Например, при крещящия проблем с водите в България, бордът на ВИК холдинга са си разделили 739 000 лв.

Със замах печелят и в енергетиката. Не ги интересува, че постоянно се вдига цената за хората и бизнеса. В Булгартрансгаз са си поделили 1 118 000 лв. Това е по 13 309 на човек месечно.

В ЕСО ( електроенергиен системен оператор).са безумни. "Само" 1 063 000 са доходите на управляващите го.

В РВД ( ръководство на въздушното движение) - 848 000 за 3 души - по 23 555 лв. месечно. И т.н.

Не мога да изредя всички тук, докладът е над 120 страници, но ви уверявам, че е стряскаща наглост и несправедливост. Това е чудовищен дисбаланс в публичните заплати.

Данните са за 2024г. По това време управляват две служебни правителства на президента Радев с премиер Главчев. Някои от сегашните министри, са били министри и тогава. Така, че да не се правят ,че ни лук яли и ни лук мирисали и да се оправдават с - те предишните.Предишните сте вие- сегашните. Това безобразие не може да продължава. Бордовете на дружествата са превърнати в хранилка на лели, тетки, братовчедки, съпруги и съпрузи.

Управляващите мънкат, че тепърва ще правят анализ. Какъв анализ бе, всичко е ясно като бял ден. Тръгват да правят промени в грешна посока. Заплатите на директорите да не надхвърлят тази на президента. Как директор на губещо предприятие ще взима 7 000 евро?

Правилното решение би било заплатата да е зависима от резултата на дружеството. Който управлява добре и активите, оборота, заплатите на работниците растат, да получава високо възнаграждение. Който не постига резултати - не. И да знаете - държавна собственост не е лошо словосъчетание. Не е въпрос на формата на собственост - частна или държавна, а е до човека. Който е компетентен и почтен, ще успее да управлява добре и в двата случая. Историята е дала достатъчно примери за това.

P.S. Подробна, по сектори- енергетика, ВИК, земеделие, спорт, икономика, култура и т.н. и поименна за дружествата информация, ще споделям тук в следващите дни