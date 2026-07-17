Корнелия Нинова: Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества

Ето шокиращи официални документи и числа за заплатите и управлението на държавните дружества.
Зададох въпрос по ЗДОИ на вицепремиера Гълъб Донев - колко държавни дружества има в България и какви са заплатите на членовете на бордовете им?
Това обяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Получих стряскащи отговори:
1. Министерство на финансите не знае. Наистина! Гълъб Донев, които е бил два пъти премиер, не знае. Двете му заместнички, които са били дълги години министри и зам. министри и са разпределяли парите, не знаят. Препращат ме към Агенцията за публични предприятия. Добрееее , отиваме там. И тук следва шок номер две.
2. Отговарят ми, че в България има 260 държавни предприятия, но те следят само 56 и ми дават информация само за тях. Тоест, 204 държавни фирми са в зоната на здрача. Какво става там, кой управлява, как управлява, правителството не знае.
3. Информацията е за 2024 г. Представяте ли си? Нямат по- актуална. Хем малко, хем стара.
4. И сега идва най- интересното. От тези 56 фирми, 39 не плащат дивидент на държавата. Например горските стопанства, болниците, ВИК дружествата не дават и един лев дивидент в бюджета. Нооооо, плащат тлъсти заплати на директорите си. Десетки хиляди месечно, независимо от финансовото състояние на предприятието.
Например, при крещящия проблем с водите в България, бордът на ВИК холдинга са си разделили 739 000 лв.
Със замах печелят и в енергетиката. Не ги интересува, че постоянно се вдига цената за хората и бизнеса. В Булгартрансгаз са си поделили 1 118 000 лв. Това е по 13 309 на човек месечно.
В ЕСО ( електроенергиен системен оператор).са безумни. "Само" 1 063 000 са доходите на управляващите го.
В РВД ( ръководство на въздушното движение) - 848 000 за 3 души - по 23 555 лв. месечно. И т.н.
Не мога да изредя всички тук, докладът е над 120 страници, но ви уверявам, че е стряскаща наглост и несправедливост. Това е чудовищен дисбаланс в публичните заплати.
Данните са за 2024г. По това време управляват две служебни правителства на президента Радев с премиер Главчев. Някои от сегашните министри, са били министри и тогава. Така, че да не се правят ,че ни лук яли и ни лук мирисали и да се оправдават с - те предишните.Предишните сте вие- сегашните. Това безобразие не може да продължава. Бордовете на дружествата са превърнати в хранилка на лели, тетки, братовчедки, съпруги и съпрузи.
Управляващите мънкат, че тепърва ще правят анализ. Какъв анализ бе, всичко е ясно като бял ден. Тръгват да правят промени в грешна посока. Заплатите на директорите да не надхвърлят тази на президента. Как директор на губещо предприятие ще взима 7 000 евро?
Правилното решение би било заплатата да е зависима от резултата на дружеството. Който управлява добре и активите, оборота, заплатите на работниците растат, да получава високо възнаграждение. Който не постига резултати - не. И да знаете - държавна собственост не е лошо словосъчетание. Не е въпрос на формата на собственост - частна или държавна, а е до човека. Който е компетентен и почтен, ще успее да управлява добре и в двата случая. Историята е дала достатъчно примери за това.
P.S. Подробна, по сектори- енергетика, ВИК, земеделие, спорт, икономика, култура и т.н. и поименна за дружествата информация, ще споделям тук в следващите дни
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 204 преди две години
Корнела не беше ли министър на икономиката при Киро и защо държа 204 фирми в зоната на здрача.
16:56 17.07.2026
2 Пропаднала държава
16:57 17.07.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......НО.....
ТЯ НЕ ПРЕМЪЛЧА 99% ОТ НЕЩАТА КОИТО ЗНАЕ И ТРЯБВАШЕ ДА КАЖЕ НА ГЛАС ДОКАТО БЕШЕ НАЧЕЛО НА БСП
... И СЕГА ВМЕСТО ДА СЕ ПРАВИ НА ГРАЖДАНСКА АКТИВИСТКА , ДА МЪЛЧИ И ДА ПЪРЖИ КЮФТЕТАТА КАТО ДОБРА ДОМАКИНЯ
Коментиран от #14
16:59 17.07.2026
4 Румен Йотова
недейте с тези зли думи
хайде со кротце
со благо
Ура!
16:59 17.07.2026
5 Може вскяк да я плювате
17:00 17.07.2026
6 кури
Коментиран от #13
17:01 17.07.2026
7 Казанлъшкия
Коментиран от #10
17:02 17.07.2026
8 Боташа или ботуша на терора
17:02 17.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ЙОТОВА И СЕГАШНОТО БСП И ДБ-СДС
......
ОБАЧЕ СЕ СТРАХУВА И СИ НАТИСКА ПАРЦАЛКИТЕ
.... ЯВНО ВСЕ ОЩЕ СЕ НАДЯВА НА МАЛКА ПОРЦИЙКА ХАЙВЕР С ИЗСТУДЕНО ПРОСЕКО :)
17:03 17.07.2026
10 И защо смяташ, че го прави само от яд?
До коментар #7 от "Казанлъшкия":Защо другите са много мили и добри ли или щото са в симбиоза с тия, дето сега раздават порциите (ПБ) и предпочтат да си трайката за по-големи порции? Корнелия може да я наричте каква ли не, но е факт, че никога не е цепила басма дори на боклуците Борисов и Станишев!
17:04 17.07.2026
11 Лопата Орешник
17:05 17.07.2026
12 Честито
17:05 17.07.2026
13 Беше и
До коментар #6 от "кури":при нея нямаше масови фалити и изнасяне на големи бизнеси въпреки изкуствената криза с ковида.
Коментиран от #28
17:05 17.07.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":ГРЕШКА , ИЗВИНЯВАМ СЕ !
.....
ТЯ ПРЕМЪЛЧА .. 99% ОТ НЕЩАТА КОИТО ЗНАЕШЕ ....
....
ЯДОСАН СЪМ НА КОРНЕЛИЯ И ДА СИ НАТИСКА ПАРЦАЛКИТЕ
Коментиран от #15
17:06 17.07.2026
15 Баш па тая пишмансоциалистка
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":не помня накога да си е траела. Само кюстендилското кречетало МаяМа е успявало да я надприказва кога иде реч за обвинения по другите боклуци.
Коментиран от #22
17:08 17.07.2026
16 Ко речи?
"През 2021 – 2022 година е заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в правителството на Кирил Петков." дали може да покаже и даде данни за 2021 и 2022 за държавните фирми. За да сравним дали е наследство от нея или след нейното мъдро управление е настъпило голямото крадене. Но като погледне човек другият и период във властта как е завършил.... ;)
17:10 17.07.2026
17 В кратце:
17:10 17.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПИТАМ
17:11 17.07.2026
20 Онуфри
17:11 17.07.2026
21 очевидец
17:12 17.07.2026
22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Баш па тая пишмансоциалистка":ТО НЕ ЗНАЕШ ЗА МРЪСОТИИТЕ НА ГЕРГОВ , ЛЕЧЕВА, ПЪРВАНОВ , КИРО ДОБРЕВ И ТЪРГОВИЯТА С ОРЪЖИЯ, ШИШИ
.. ЗА МНОГО НЕЩА СИ ПРЕМЪЛЧАВА НИНОВА
17:14 17.07.2026
23 Лукчо
17:14 17.07.2026
24 Корни, публикувай
Хванаха шофьор на тир без книжка, с 37 акта и 98 фиша.
Колко заплати взеха тия от НСВЛАСТ през това време ?
Коментиран от #41
17:14 17.07.2026
25 Милен и Анатоли русофили петрохан
17:14 17.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 дадада
До коментар #13 от "Беше и":и 7 лв./литър олио
17:18 17.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Т-н
17:21 17.07.2026
32 Тома
17:25 17.07.2026
33 Даааа
17:26 17.07.2026
34 СВЕТА Е
Коментиран от #43
17:29 17.07.2026
35 Проучване
17:29 17.07.2026
36 военен неможач
17:29 17.07.2026
37 Ужасен
17:31 17.07.2026
38 Тази жена е
Кой я толерира ,?
17:31 17.07.2026
39 Голям рев реват троловете на Боташа...
17:35 17.07.2026
40 1 450 000 полезни идиоти
17:36 17.07.2026
41 Корни публикува колкото може
До коментар #24 от "Корни, публикувай":Защо чкаш само на нея да огрее навсякъде? Къде са ви парламенте "опозициите"?!
17:38 17.07.2026
42 Знайков
17:38 17.07.2026
43 И на Марс
До коментар #34 от "СВЕТА Е":Е така . Ако бяха някои извънземни стояли да си гледат олимпиадата преди две години ,сега щяха да гледат и световното . А те на съседната планета отидоха да изкормят телевизора.
17:41 17.07.2026
44 Работник
17:42 17.07.2026