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Теодор Ушев: Концесионер и полски туристи чистеха плажа на Синеморец от мазута, а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста

Теодор Ушев: Концесионер и полски туристи чистеха плажа на Синеморец от мазута, а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста

20 Юни, 2026 15:32 878 43

  • мазут-
  • замърсяване-
  • плаж-
  • синеморец-
  • почистване-
  • българия

През това време, българи-почиващи спокойно си лежаха на шезлонгите, и ни гледаха. Сигурно тихичко даже са се присмивали. Няма нарушител, нито глоба за екологичната катастрофа

Теодор Ушев: Концесионер и полски туристи чистеха плажа на Синеморец от мазута, а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста - 1
Снимка: БГНЕС
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Снощи, докато съм писал поста си за чистия, красив Синеморец, за грижата на хората в него да го опазят от алчни и безскрупулни типове, до плажовете е стигнал разлива от мазут.

Тази сутрин, вместо плуване, събирахме мазут. Целият плаж на Велека беше в туфи с мазут.

Това написа във "Фейсбук" Теодор Ушев.

Това е екологична катастрофа. Не знам какво прави Министъра на Екологията, Министърът на туризма.

Но някой е изхвърлил в морето цял танкер с мазут. И последствията са трагични - за морета, за хората, природата. За туризма.

Тия двамата тази сутрин трябваше да бъдат на плажа с нас. И виновните да си понесат заслуженото.

Още нещо - сутринта, освен "обичайните заподозрени" пазители на природата, концесионера Филип и неговите чудесни хора, спасителите, повече от 50 поляци-туристи чистеха плажа, овъртени в мазут до ушите.

Мълчаливи. Тихи. На печащото слънце.

През това време, българи-почиващи спокойно си лежаха на шезлонгите, и ни гледаха. Сигурно тихичко даже са се присмивали.

Толкова.

Вече е чисто - заповядайте на плаж. А този, който е разлял този мазут - никаква глоба няма да е достатъчно голяма!

Дано да го хванат - но с това правителство - надали...


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 13 Отговор
    Ушев да благодари на приятелите си от Украйна за кочината на морето.

    Коментиран от #3, #21

    15:36 20.06.2026

  • 2 костюм

    6 21 Отговор
    версаче,зелени чорапи и....опинци! Що е то?

    Коментиран от #9

    15:37 20.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Делю Хайдутин

    46 4 Отговор
    Интересно кой потапя с дронове танкери в Черно море?

    15:38 20.06.2026

  • 5 Че е така, сигурно е така

    31 9 Отговор
    ама ковидарчето пепедебейско Ушко да не се прави на голям моралист и много загрижен.

    15:38 20.06.2026

  • 6 Име

    12 30 Отговор
    Радев е путинист. Пука му колкото на Путин му пука. Да напълни гуша, а народът да мре.

    15:40 20.06.2026

  • 7 Еми да върнем Бойко,

    22 5 Отговор
    да изчисти плажа,пък покрай това да пооткрадне няколко милиона.

    15:40 20.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А знаем знаем

    6 24 Отговор

    До коментар #2 от "костюм":

    мунчо простовити, пенЦиониран авиатор-шАфиор на селскостопанЦки самолет. Пази Боже сляпо да прогледне!

    15:41 20.06.2026

  • 10 Гост

    25 1 Отговор
    Мутрите бяха тръгнали с големите кошници, а ще останат с пръст у …

    15:41 20.06.2026

  • 11 Точен

    29 9 Отговор
    Ушев Безочев, плажът трябва да се почисти от укрофашистите на Зеленски, които палят танкери в Черно море. Най-добре такива като тебе да ги мобилизират да помагат и на дезертьорите от украйна, дето ги хрантутим в скъпите хотели и ресторанти по Черноморието...

    15:41 20.06.2026

  • 12 хаха

    23 6 Отговор
    "а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста"

    Браво! Чисти си там Тикво охвърляна и лай още.

    15:42 20.06.2026

  • 13 Лост

    19 8 Отговор
    След Ушко очаквам и известния холивудски актьор Д.Маринов да се включи.

    15:42 20.06.2026

  • 14 Плаж

    6 14 Отговор
    ще чистят, радките са над тия битовизми

    15:42 20.06.2026

  • 15 Лост

    15 0 Отговор
    А Йордан Цонев там ли е.

    15:43 20.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Еколюб Въглищарски

    7 5 Отговор
    Кво? Айде някви туристи. Ами ела пак да ти дам разрешително за строеж на хотел до пристанището за танкери и тръбите с нефт и отходните води. После врякай на държавата.

    15:45 20.06.2026

  • 18 Цвете

    11 6 Отговор
    МЪРЗЕЛИВИЯТ " МОЖЕ " САМО АКЪЛ ДА ДАВА И ДА СЕ ПОДИГРАВА ЕХИДНО. ПОСЛЕ, ЗАЩО СМЕ БИЛИ УДУМВАНИ? МИ ЕТО ЗАЩО. ГРОЗНА ГЛЕДКА ,НО СЪВЕСТТА Е ЧИСТА НА ПОМОГНАЛИТЕ И ТРЯБВА ДА БЛАГОДАРИМ. 🏖🏖🏖

    15:46 20.06.2026

  • 19 Без име

    10 6 Отговор
    Когато хората измираха като мухи от ковид по стълбите на болниците, този лежа във ВМИ и по цял ден рисуваше докторите и висеше във фейса, като видимо състоянието му беше добро.

    Коментиран от #22, #30

    15:47 20.06.2026

  • 20 Явно

    9 3 Отговор
    Опозицията няма карти срещу Радев, та трови България

    15:48 20.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Без име":

    Рекламно лице на ваксините.

    15:50 20.06.2026

  • 23 А ти

    5 1 Отговор
    Ушев помогна ли ,или ти зяпаше как чистят поляците

    15:50 20.06.2026

  • 24 Дориана

    6 3 Отговор
    Точно обратното тези, които провокираха войната и даваха оръжия на Украйна трябва да понесат отговорността и да отидат вкупом на Черноморието да честят последиците от войната. Радев не е провокирал войната, точно обратното предупреждаваше за последствията. Така, че отговорността пада върху Борисов, Пеевски ,ИТН,БСП ,ППДБ. Те и при една война първи ще се скрият и избягат. А, Радев трябва да чисти след тях корумпираната, мафиотска и завладяна държава.

    Коментиран от #37

    15:51 20.06.2026

  • 25 Мнение

    2 5 Отговор
    Радев трябваше да изкара министрите на съботник. Ако ще прави завой на изток, поне да го прави стилно, във всички сектори на обществения живот.

    15:53 20.06.2026

  • 26 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    В моя ресторант няма мазут ,само хлебарки и то по големи и по вкусни от кебабчетата ми

    15:53 20.06.2026

  • 27 Сандо

    4 2 Отговор
    Преведени на нормален език думите на Ушев звучат така:Разходите за държавата,приходите - за частника.Но в едно е прав:задължение на оторизираните държавни органи е да установят източника на замърсяване и жестоко да го накажат,защото петното не е просто петно мазут,това е огромно петно и удар върху туризма в района.Лошото е е,че либералите разрушиха държавните структури и на първо място бяха именно контролните - но за това Ушев и ушевци си правят оглушки.

    15:54 20.06.2026

  • 28 Анонимен

    3 5 Отговор
    Как Радев господарят наш и неговите служебници ще работят Моля ти се Те са от друга планета Господари са я виж как се вихрят вече и в Брюксел завладяха всичко тук подчиниха всичко и чак до Брюксел са

    15:54 20.06.2026

  • 29 Мда

    5 1 Отговор
    Тошко Ушев ти къде беше? Нещастен Пепи и той син на тате! Айде скрий се и не и не цапай въздуха!

    15:55 20.06.2026

  • 30 хахаха

    0 2 Отговор

    До коментар #19 от "Без име":

    Кой е "измирал" бе, kлoyн? 2026-та година сме, вече цял свят знае за фалшивия вирус.

    15:57 20.06.2026

  • 31 Племето помни като маймуните - 3 минути

    2 3 Отговор
    Мазута идва от потъналите руски ръждиви корита от преди 2-3 месеца!

    Коментиран от #38, #43

    15:57 20.06.2026

  • 32 аниматор

    1 0 Отговор
    Ленински или Димитровски съботник. Това ли харесва и препоръчва този рисувач?

    16:00 20.06.2026

  • 33 А трябваше мазута да го чистят...

    3 1 Отговор
    ...украинците щото техният Зелко бомбандира най-безотговорно и ненаказуемо Черноморската нефтена инфраструктура...!

    Коментиран от #42

    16:00 20.06.2026

  • 34 Ама, разбира се

    2 0 Отговор
    Горкият Ушев, вместо да показва нови творби и да защитава името си, предпочита да привлича вниманието, като така нагласява фактите, че все да плюне срещу някого – било обучението в Художествената академия, било протеста пред народния театър и т.н. Сега обаче стигна върхя – свърза петното с Радев. Както казват в Канада ашколсун.

    16:01 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Задължение на концесионера да чисти плаж

    2 0 Отговор
    Какво значи за Ушев да чисти? Защото изцапания, просмукан с с мазут пясък се изравя, пълни се в чували и се извозва за преработка. Ако са го преместили от едно място на друго е просто преместване.

    16:01 20.06.2026

  • 37 Пипи

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дориана":

    Бoжe, o свещена npocтоma.

    16:02 20.06.2026

  • 38 И това нима те радва?!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":

    Няма значение чий са ,,коритата"...
    Важното е,че черноморието ни е замърсено от тази война...

    16:02 20.06.2026

  • 39 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Този е крайно про ти вно л@й но. На баце пр0 стит утк ата

    16:03 20.06.2026

  • 40 Айде,бе!

    1 0 Отговор
    Ами,да чистят украинците! Да не би Радев да потопи търговски танкери в Черно море!

    16:03 20.06.2026

  • 41 Ушков

    1 0 Отговор
    Забраниха къпането на плаж във Варна заради чревни ентерококи и ешерихия коли...
    Ушев... Радев пак ти е виновен!!!

    16:04 20.06.2026

  • 42 Да,

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "А трябваше мазута да го чистят...":

    Ще чисти, когато блатнuят neдОfuл го немa.

    16:05 20.06.2026

  • 43 Малоумник

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":

    Те така си потънаха от самосебе си?!?

    16:05 20.06.2026

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