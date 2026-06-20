Теодор Ушев: Концесионер и полски туристи чистеха плажа на Синеморец от мазута, а правителството на Румен Радев не си мръдна пръста

Снощи, докато съм писал поста си за чистия, красив Синеморец, за грижата на хората в него да го опазят от алчни и безскрупулни типове, до плажовете е стигнал разлива от мазут.
Тази сутрин, вместо плуване, събирахме мазут. Целият плаж на Велека беше в туфи с мазут.
Това написа във "Фейсбук" Теодор Ушев.
Това е екологична катастрофа. Не знам какво прави Министъра на Екологията, Министърът на туризма.
Но някой е изхвърлил в морето цял танкер с мазут. И последствията са трагични - за морета, за хората, природата. За туризма.
Тия двамата тази сутрин трябваше да бъдат на плажа с нас. И виновните да си понесат заслуженото.
Още нещо - сутринта, освен "обичайните заподозрени" пазители на природата, концесионера Филип и неговите чудесни хора, спасителите, повече от 50 поляци-туристи чистеха плажа, овъртени в мазут до ушите.
Мълчаливи. Тихи. На печащото слънце.
През това време, българи-почиващи спокойно си лежаха на шезлонгите, и ни гледаха. Сигурно тихичко даже са се присмивали.
Толкова.
Вече е чисто - заповядайте на плаж. А този, който е разлял този мазут - никаква глоба няма да е достатъчно голяма!
Дано да го хванат - но с това правителство - надали...
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #21
15:36 20.06.2026
2 костюм
Коментиран от #9
15:37 20.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Делю Хайдутин
15:38 20.06.2026
5 Че е така, сигурно е така
15:38 20.06.2026
6 Име
15:40 20.06.2026
7 Еми да върнем Бойко,
15:40 20.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 А знаем знаем
До коментар #2 от "костюм":мунчо простовити, пенЦиониран авиатор-шАфиор на селскостопанЦки самолет. Пази Боже сляпо да прогледне!
15:41 20.06.2026
10 Гост
15:41 20.06.2026
11 Точен
15:41 20.06.2026
12 хаха
Браво! Чисти си там Тикво охвърляна и лай още.
15:42 20.06.2026
13 Лост
15:42 20.06.2026
14 Плаж
15:42 20.06.2026
15 Лост
15:43 20.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Еколюб Въглищарски
15:45 20.06.2026
18 Цвете
15:46 20.06.2026
19 Без име
Коментиран от #22, #30
15:47 20.06.2026
20 Явно
15:48 20.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Без име":Рекламно лице на ваксините.
15:50 20.06.2026
23 А ти
15:50 20.06.2026
24 Дориана
Коментиран от #37
15:51 20.06.2026
25 Мнение
15:53 20.06.2026
26 Последния Софиянец
15:53 20.06.2026
27 Сандо
15:54 20.06.2026
28 Анонимен
15:54 20.06.2026
29 Мда
15:55 20.06.2026
30 хахаха
До коментар #19 от "Без име":Кой е "измирал" бе, kлoyн? 2026-та година сме, вече цял свят знае за фалшивия вирус.
15:57 20.06.2026
31 Племето помни като маймуните - 3 минути
Коментиран от #38, #43
15:57 20.06.2026
32 аниматор
16:00 20.06.2026
33 А трябваше мазута да го чистят...
Коментиран от #42
16:00 20.06.2026
34 Ама, разбира се
16:01 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Задължение на концесионера да чисти плаж
16:01 20.06.2026
37 Пипи
До коментар #24 от "Дориана":Бoжe, o свещена npocтоma.
16:02 20.06.2026
38 И това нима те радва?!
До коментар #31 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":Няма значение чий са ,,коритата"...
Важното е,че черноморието ни е замърсено от тази война...
16:02 20.06.2026
39 Хохо Бохо
16:03 20.06.2026
40 Айде,бе!
16:03 20.06.2026
41 Ушков
Ушев... Радев пак ти е виновен!!!
16:04 20.06.2026
42 Да,
До коментар #33 от "А трябваше мазута да го чистят...":Ще чисти, когато блатнuят neдОfuл го немa.
16:05 20.06.2026
43 Малоумник
До коментар #31 от "Племето помни като маймуните - 3 минути":Те така си потънаха от самосебе си?!?
16:05 20.06.2026