Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф

Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Това сподели в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.

Той коментира няколко случая, които много разпалиха страстите в социалните мрежи. Един от тях е цената на кафе и торта в Созопол, които възлизат на 27 евро.

„Миналата седмица в Северна Гърция една хубава порция с калмари, миди, салата, както и бира, струваше 9 евро“, разказа проф. Стоянович.

„Дългогодишните ми наблюдения като ползвател на тази инфраструктура и на леката промишленост в България - туристическата услуга, ме карат да смятам, че българинът по принцип не е роден да бъде търговец. За разлика от много от нашите околни нации“, обясни той.

По думите му българите „с една брачна нощ искат да имат три деца едновременно“.

„Ние нямаме отношение към обслужването, нямаме вътрешната радост на ханджията да посрещне гостите си. Ние искаме като го избръснем веднъж, после цяла година да имаме чоп за две къщи да измажем. Няма как да стане“, подчерта проф. Стоянович.

Според него гостоприемността е нещо съвсем различно. „Ние и сега сме гостоприемни в личен план. Но една такава индустрия не може да бъде гостоприемна. Тя трябва да бъде подредена, трябва да гони минималните цени, за да привлече максимално публика, и трябва да работи с някаква форма на вътрешна удовлетвореност“.

„Въпросът е, че всеки втори таксиджия в България е руски граф, всеки водопроводчик е инженер, който просто се е спънал от трамвая. И всяка жена, която чисти, всъщност иска да е Мис „Свят“, смята той.

По думите на проф. Стоянович само на гостоприемството не може да разчитаме. „Спъва ни грешното разбиране. Хотелиерството, ресторантьорството, готвенето, обслужването са занаят. То се учи. То става част от теб“.

„Келнерът не ти услужва. Ти не си му приятел. Това са много ясни, много дългосрочни моменти на обучение както на потребителя, така и на обслужващия. Тъжна работа е, както и с всичко останало. Как да накараш някой да разбере, че не може да кара на 4 ракии и с малко бяло и да иска да надмине света? Това се учи“, каза той.

Проф. Стоянович сподели, че летува в Бургас. „Това е най-доброто място на света. И като град, и като управление, и като възможности. Варна е град с хилядолетна история, големи красоти, царски дворец край него. И почти унищожен от последното управление - кметско и общинско. Но в момента, в който вдигне нос, Варна много бързо ще изплува. И най-голямата дупка може да я направиш дворец“.

„Преди година и половина видях в Турция, че от януари се стоварват първите чартъри на западни туристи. Тогава започват първите групи западни пенсионери, за които е по-изгодно и по-приятно да прекарат един-два месеца на юг, отколкото в ужасните си северни апартаменти. След това започва пролетната кампания, лятната, есенната, даже раннозимната“, каза проф. Стоянович.

„А ние нямаме концепция, нямаме начин, по който да убедим хотелиерите и ресторантьорите да схванат първо необходимостта от обща политика, необходимостта да се използва максимално както активният, така и полуактивният сезон“, коментира той.

По думите му има напъни - има изключително много умни хора, включително и на ръководни длъжности, които да виждат това. „Въпросът е, че както с малоумното шофиране, така и с лошото преподаване в някои училища, по същия този начин трябва да се налага общата, прилична европейска стратегия за развитието на българския бизнес“.

„Не може да се дава лоша храна, не може да се обслужва лошо, не може да се лъже. Не е възможно да има такива цени и да имаш претенцията, че ще надминеш гърци и турци. Как да стане тази работа с фрешче по 8 евро?“, попита той.

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Източник: btvnovinite.bg