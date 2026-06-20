Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф

Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Това сподели в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.
Той коментира няколко случая, които много разпалиха страстите в социалните мрежи. Един от тях е цената на кафе и торта в Созопол, които възлизат на 27 евро.
„Миналата седмица в Северна Гърция една хубава порция с калмари, миди, салата, както и бира, струваше 9 евро“, разказа проф. Стоянович.
„Дългогодишните ми наблюдения като ползвател на тази инфраструктура и на леката промишленост в България - туристическата услуга, ме карат да смятам, че българинът по принцип не е роден да бъде търговец. За разлика от много от нашите околни нации“, обясни той.
По думите му българите „с една брачна нощ искат да имат три деца едновременно“.
„Ние нямаме отношение към обслужването, нямаме вътрешната радост на ханджията да посрещне гостите си. Ние искаме като го избръснем веднъж, после цяла година да имаме чоп за две къщи да измажем. Няма как да стане“, подчерта проф. Стоянович.
Според него гостоприемността е нещо съвсем различно. „Ние и сега сме гостоприемни в личен план. Но една такава индустрия не може да бъде гостоприемна. Тя трябва да бъде подредена, трябва да гони минималните цени, за да привлече максимално публика, и трябва да работи с някаква форма на вътрешна удовлетвореност“.
„Въпросът е, че всеки втори таксиджия в България е руски граф, всеки водопроводчик е инженер, който просто се е спънал от трамвая. И всяка жена, която чисти, всъщност иска да е Мис „Свят“, смята той.
По думите на проф. Стоянович само на гостоприемството не може да разчитаме. „Спъва ни грешното разбиране. Хотелиерството, ресторантьорството, готвенето, обслужването са занаят. То се учи. То става част от теб“.
„Келнерът не ти услужва. Ти не си му приятел. Това са много ясни, много дългосрочни моменти на обучение както на потребителя, така и на обслужващия. Тъжна работа е, както и с всичко останало. Как да накараш някой да разбере, че не може да кара на 4 ракии и с малко бяло и да иска да надмине света? Това се учи“, каза той.
Проф. Стоянович сподели, че летува в Бургас. „Това е най-доброто място на света. И като град, и като управление, и като възможности. Варна е град с хилядолетна история, големи красоти, царски дворец край него. И почти унищожен от последното управление - кметско и общинско. Но в момента, в който вдигне нос, Варна много бързо ще изплува. И най-голямата дупка може да я направиш дворец“.
„Преди година и половина видях в Турция, че от януари се стоварват първите чартъри на западни туристи. Тогава започват първите групи западни пенсионери, за които е по-изгодно и по-приятно да прекарат един-два месеца на юг, отколкото в ужасните си северни апартаменти. След това започва пролетната кампания, лятната, есенната, даже раннозимната“, каза проф. Стоянович.
„А ние нямаме концепция, нямаме начин, по който да убедим хотелиерите и ресторантьорите да схванат първо необходимостта от обща политика, необходимостта да се използва максимално както активният, така и полуактивният сезон“, коментира той.
По думите му има напъни - има изключително много умни хора, включително и на ръководни длъжности, които да виждат това. „Въпросът е, че както с малоумното шофиране, така и с лошото преподаване в някои училища, по същия този начин трябва да се налага общата, прилична европейска стратегия за развитието на българския бизнес“.
„Не може да се дава лоша храна, не може да се обслужва лошо, не може да се лъже. Не е възможно да има такива цени и да имаш претенцията, че ще надминеш гърци и турци. Как да стане тази работа с фрешче по 8 евро?“, попита той.
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Източник: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 албибегов
16:14 20.06.2026
2 Алчен Алибек
16:14 20.06.2026
3 зрител
16:15 20.06.2026
4 Не ни бива за търговци!
16:18 20.06.2026
5 Гост
16:19 20.06.2026
6 Дзак
16:19 20.06.2026
7 Та ние дори не ставаме
Драскаме глупости, за да покажем колко сме прости!
16:19 20.06.2026
8 Софето
16:19 20.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Чичо
Коментиран от #28
16:23 20.06.2026
11 Това съм го казал от преди десет години,
Нищо ново, затова и заради нова българската нация е регресивна, най трудолюбивите и предприемчивите и най умните напускат България защото тук властва безмерната алчност на българина разбирач, който без мярка се опитва да продава и да стане милионер за един ден, дори не и за една година а за един ден Ганчо милионер.
Коментиран от #29
16:24 20.06.2026
12 идиоти вън
16:27 20.06.2026
13 Зад всичко това стои Властта която
Нищо ново Властта не е научила и Нищо старо Властта не е забравила.
16:29 20.06.2026
14 Сила
За справка , един мургав субект с тарикатски мустачки от махала "Гъзурниците " Габровско ...
Дето искал да си шие костюми при шивача на кралското семейство в Бъкингамския дворец ...
Това са БГ приматите ...
16:30 20.06.2026
15 селски малоумник
16:30 20.06.2026
16 Ноб Регър или обратното
16:30 20.06.2026
17 Боруна Лом
16:30 20.06.2026
18 Край
16:32 20.06.2026
19 Просто Българската Държава винаги се
Коментиран от #24
16:33 20.06.2026
20 койдазнай
Това е новият Троен шлем на Радев!
16:37 20.06.2026
21 Ърп
Коментиран от #25
16:38 20.06.2026
22 не може да бъде
Коментиран от #35
16:38 20.06.2026
23 Минчо от Обеля таксиджията
16:39 20.06.2026
24 Забележи!
До коментар #19 от "Просто Българската Държава винаги се":От това обаче сърцето не му се свива.
16:39 20.06.2026
25 яяя
До коментар #21 от "Ърп":Има, в Румъния, както и в Сърбия, и в Босна и Македония, и още... В Румъния са ме мамили таксиджии цели три пъти! 2012 година един ме прекара през целия град за 40 евро...за разстояние, което беше за 5.
16:41 20.06.2026
26 Стига от същото
16:44 20.06.2026
27 Амии
16:44 20.06.2026
28 Не не е така,
До коментар #10 от "Чичо":така е в клуба на тарикатите.
16:48 20.06.2026
29 ганчо мильонера
До коментар #11 от "Това съм го казал от преди десет години,":ша карам жината с беимвйето на дубай!!!
16:49 20.06.2026
30 мучо
16:51 20.06.2026
31 Васил
16:53 20.06.2026
32 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПРАНКТОН
16:56 20.06.2026
33 Тити на Кака
За съжаление, руските графове от българските таксита ще подминат всичко това с аристократично презрение и класическия коментар "Тоа ли па ше ми кае на мене, беееее!"...
17:00 20.06.2026
34 Някой
17:00 20.06.2026
35 Тити на Кака
До коментар #22 от "не може да бъде":Оппппаааааа, една от граф-копърките взе думата 😂😂😂
17:02 20.06.2026
36 тоя да беше учил икономика не история
ами тука сме висок стандарт бе историка затова е скъпо
тука да не ти е куба или русия? това е БЪЛГАРИЯ има банани и всичко е скъпо
17:05 20.06.2026
37 И ТОЗИ Е НПО ПРЕДАТЕЛ
Коментиран от #70
17:06 20.06.2026
38 ало историка
ами като ти е скъпи във швейцария се изнасяш от там
същото и тук
като ти е скъпо се разкарай от тук професоре, ас колко се молих и ние да вдигнем цените и стандарта на живот тоя искал да сваляме цените ? ама защо ? щото професора по история е беден ли?
17:08 20.06.2026
39 КОГАТО БАНДИТИТЕ БЕТОНИРАХА ЧЕРНОМОРИЕТО
17:09 20.06.2026
40 Някой
Коментиран от #45
17:09 20.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 МНОГО ДОЛНИ ХОРА СА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ
Коментиран от #54
17:11 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ГЛУПАК СИ ТИ
До коментар #40 от "Някой":За упадъка на България са виновни точно политиците от последните 30 години.
17:13 20.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Специалист
17:21 20.06.2026
50 Край
17:24 20.06.2026
51 Майстора
Коментиран от #52
17:25 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Така е
17:34 20.06.2026
54 Нексус
До коментар #42 от "МНОГО ДОЛНИ ХОРА СА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ":30 плюс още 45.
Къде забрави мракобесния комунизъм, който изби елита и раздаде куфарчета на разни свинари инсервитьори?
Коментиран от #58
17:34 20.06.2026
55 Муню
17:35 20.06.2026
56 тоя
17:43 20.06.2026
57 Хахо
17:45 20.06.2026
58 При комунизма НРБ бе 9 милиона
До коментар #54 от "Нексус":Всички работеха и курортите бяха най-добрите в Източна Европа, а най-евтини в света. Затова идваха стотици хиляди германци, шведи, чехи, руснаци и т.н. Капитализма унищожи курортите - алчността на върхушката изгради китайски бетонови стени. СДС, начело с такива "Професори" с извинение насади европейски капитализъм. Като Испания например, там преди години започнаха да събарят хотелите по морето.
17:45 20.06.2026
59 Артилерист
17:47 20.06.2026
60 Погонат
17:47 20.06.2026
61 Помня, преди 9 ептеври 1944
17:52 20.06.2026
62 Аз помня
Когато разбрали какви са исканията на шофьорите от градския транспорт, един от членовете на тази комисия беше казал: "След Октомврийския преврет руските графове трябваше да избират дали да останатв родината си и да приемат социализма или да емигрират. Те предпочетоха да емигрират в Париж, макар че там, за да се издържат, мнозина от тях трябваше да станат шофьори и да живеят като шофьори. Виждам, че днес българските шофьори имат претенции да живеят като графове!"
17:52 20.06.2026
63 ВИК
17:56 20.06.2026
64 Славното Царство Бг
17:56 20.06.2026
65 За "Ден година храни"
18:04 20.06.2026
66 Търговия
18:07 20.06.2026
67 Добре де,
18:07 20.06.2026
68 Яйцето и кокошката
18:09 20.06.2026
69 ..............
18:10 20.06.2026
70 Помнещ
До коментар #37 от "И ТОЗИ Е НПО ПРЕДАТЕЛ":Ти май наистина не помниш или не си бил роден, когато онази част от народа ни, живееща край морето, още по времето на соца продаваше на плажа плодовете от овошките, растящи на двора й, на такива цени, каквито и за западноевропейците бяха високи. Забрави ли какви сметки представяха още тогава келнерите на всеки, който седне в заведение? Като че ли не можем да смятаме! Говоря за крайморските заведения. Не помниш ли, че когато поръчаш в заведение цяла бутилка алкохол, непременно ти я донасят вече отворена, макар че ти изрично си казал, че я искаш запечатана? И алкохолът разбира се е разреден като поне 1/3 от бутилката е пълнена с вода. И келнерът се кара с теб - бил отворил вече бутилката, щото не разбрал, че я искаш запечатана, сега ко да я прай?
18:15 20.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Христо
18:19 20.06.2026