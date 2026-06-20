Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф

Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф

20 Юни, 2026 16:11 2 558 72

  • петър стоянович-
  • българин-
  • туризъм-
  • търговец-
  • лято-
  • българия

Преди година и половина видях в Турция, че от януари се стоварват първите чартъри на западни туристи. А ние нямаме концепция, нямаме начин, по който да убедим хотелиерите и ресторантьорите да схванат първо необходимостта от обща политика

Проф. Стоянович: Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Всеки втори таксиджия се има за руски граф - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Това сподели в предаването „Тази събота“ историкът проф. Петър Стоянович.

Той коментира няколко случая, които много разпалиха страстите в социалните мрежи. Един от тях е цената на кафе и торта в Созопол, които възлизат на 27 евро.

„Миналата седмица в Северна Гърция една хубава порция с калмари, миди, салата, както и бира, струваше 9 евро“, разказа проф. Стоянович.

„Дългогодишните ми наблюдения като ползвател на тази инфраструктура и на леката промишленост в България - туристическата услуга, ме карат да смятам, че българинът по принцип не е роден да бъде търговец. За разлика от много от нашите околни нации“, обясни той.

По думите му българите „с една брачна нощ искат да имат три деца едновременно“.

„Ние нямаме отношение към обслужването, нямаме вътрешната радост на ханджията да посрещне гостите си. Ние искаме като го избръснем веднъж, после цяла година да имаме чоп за две къщи да измажем. Няма как да стане“, подчерта проф. Стоянович.

Според него гостоприемността е нещо съвсем различно. „Ние и сега сме гостоприемни в личен план. Но една такава индустрия не може да бъде гостоприемна. Тя трябва да бъде подредена, трябва да гони минималните цени, за да привлече максимално публика, и трябва да работи с някаква форма на вътрешна удовлетвореност“.

„Въпросът е, че всеки втори таксиджия в България е руски граф, всеки водопроводчик е инженер, който просто се е спънал от трамвая. И всяка жена, която чисти, всъщност иска да е Мис „Свят“, смята той.

По думите на проф. Стоянович само на гостоприемството не може да разчитаме. „Спъва ни грешното разбиране. Хотелиерството, ресторантьорството, готвенето, обслужването са занаят. То се учи. То става част от теб“.

„Келнерът не ти услужва. Ти не си му приятел. Това са много ясни, много дългосрочни моменти на обучение както на потребителя, така и на обслужващия. Тъжна работа е, както и с всичко останало. Как да накараш някой да разбере, че не може да кара на 4 ракии и с малко бяло и да иска да надмине света? Това се учи“, каза той.

Проф. Стоянович сподели, че летува в Бургас. „Това е най-доброто място на света. И като град, и като управление, и като възможности. Варна е град с хилядолетна история, големи красоти, царски дворец край него. И почти унищожен от последното управление - кметско и общинско. Но в момента, в който вдигне нос, Варна много бързо ще изплува. И най-голямата дупка може да я направиш дворец“.

„Преди година и половина видях в Турция, че от януари се стоварват първите чартъри на западни туристи. Тогава започват първите групи западни пенсионери, за които е по-изгодно и по-приятно да прекарат един-два месеца на юг, отколкото в ужасните си северни апартаменти. След това започва пролетната кампания, лятната, есенната, даже раннозимната“, каза проф. Стоянович.

„А ние нямаме концепция, нямаме начин, по който да убедим хотелиерите и ресторантьорите да схванат първо необходимостта от обща политика, необходимостта да се използва максимално както активният, така и полуактивният сезон“, коментира той.

По думите му има напъни - има изключително много умни хора, включително и на ръководни длъжности, които да виждат това. „Въпросът е, че както с малоумното шофиране, така и с лошото преподаване в някои училища, по същия този начин трябва да се налага общата, прилична европейска стратегия за развитието на българския бизнес“.

„Не може да се дава лоша храна, не може да се обслужва лошо, не може да се лъже. Не е възможно да има такива цени и да имаш претенцията, че ще надминеш гърци и турци. Как да стане тази работа с фрешче по 8 евро?“, попита той.

Изберете bTV Новините като ваш любим източник в Google

Източник: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 албибегов

    37 14 Отговор
    ти ли ша ма учиш на занаят

    16:14 20.06.2026

  • 2 Алчен Алибек

    43 11 Отговор
    Ден година храни, батенце, а чуждите балaми вече не се връзват!

    16:14 20.06.2026

  • 3 зрител

    22 38 Отговор
    празнодумец.

    16:15 20.06.2026

  • 4 Не ни бива за търговци!

    53 4 Отговор
    Ставаме за крадци!

    16:18 20.06.2026

  • 5 Гост

    38 1 Отговор
    Ще почнат да реват за помощи от държавата т.е. от нашити данъци и накрая ние ще пратим сметката без консумация.

    16:19 20.06.2026

  • 6 Дзак

    7 6 Отговор
    И какво общо има жената, която работи на няколко места с търговския нюх на Българина?

    16:19 20.06.2026

  • 7 Та ние дори не ставаме

    33 4 Отговор
    да измислим коментари!
    Драскаме глупости, за да покажем колко сме прости!

    16:19 20.06.2026

  • 8 Софето

    13 3 Отговор
    Така е, най вече във врана и слугинажа наречен фонд за опазване ;) граф до принцеса датска - руски цирк

    16:19 20.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Чичо

    21 18 Отговор
    Така е в клуба на богатите.Ко ревете бе седесарчета?

    Коментиран от #28

    16:23 20.06.2026

  • 11 Това съм го казал от преди десет години,

    31 2 Отговор
    който дойде в България вижда с просто око че българинът няма мярка.
    Нищо ново, затова и заради нова българската нация е регресивна, най трудолюбивите и предприемчивите и най умните напускат България защото тук властва безмерната алчност на българина разбирач, който без мярка се опитва да продава и да стане милионер за един ден, дори не и за една година а за един ден Ганчо милионер.

    Коментиран от #29

    16:24 20.06.2026

  • 12 идиоти вън

    6 21 Отговор
    Как да го разбирам тоя, че не сме като евреите(каквото и да значи това) богати търговци, но все пак сме горд народ като руски графове?!?!?ц Но пък каквато и мисъл да излезе от тоя, то тя е п р о с т а!

    16:27 20.06.2026

  • 13 Зад всичко това стои Властта която

    19 1 Отговор
    се е научила да kраде от хляба на българина во век и веков.
    Нищо ново Властта не е научила и Нищо старо Властта не е забравила.

    16:29 20.06.2026

  • 14 Сила

    14 1 Отговор
    И швейцарски банкер !!!
    За справка , един мургав субект с тарикатски мустачки от махала "Гъзурниците " Габровско ...
    Дето искал да си шие костюми при шивача на кралското семейство в Бъкингамския дворец ...
    Това са БГ приматите ...

    16:30 20.06.2026

  • 15 селски малоумник

    16 3 Отговор
    Ехе! За първи път да чуя нещо правилно от този професор.

    16:30 20.06.2026

  • 16 Ноб Регър или обратното

    1 1 Отговор
    Аааа ,толко и на тръстиката не се работи. А се яде всеки ден. И то по три пъти поне.

    16:30 20.06.2026

  • 17 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    АБЕ,ОДИ СТАНИ ШУТ НА ,,ГРАФА,,!

    16:30 20.06.2026

  • 18 Край

    7 12 Отговор
    Обслужването е добре там където има беден персонал. В Турция има кастово общество и естесгтвено има персонал който е щастлив да ви лъска обувките. РАДВАМ се че ние българите не сме такива. А това дето "порция с калмари, миди, салата, както и бира, струваше 9 евро“ Е лъжа. Освен ако не си ги правиш надомно.

    16:32 20.06.2026

  • 19 Просто Българската Държава винаги се

    3 2 Отговор
    е управлявала Отвън, дали Австрия Германия, дали Русия СССР, дали Съединените Щати, дали Турция.

    Коментиран от #24

    16:33 20.06.2026

  • 20 койдазнай

    8 8 Отговор
    Що бе?!? Радев, за да предоговори супер договорът боташ, обеща на Ердоган всички магистрали в България и тунелите и мостовете, които ще се строят!
    Това е новият Троен шлем на Радев!

    16:37 20.06.2026

  • 21 Ърп

    21 2 Отговор
    В нито една от съседните ни държави няма такава алчност,дивотия и първенющина! В нито една!

    Коментиран от #25

    16:38 20.06.2026

  • 22 не може да бъде

    4 10 Отговор
    Този г-н професор захваща една много важна тема но според мен така както я захваща кучето дето виси пред касапницата с надежда да стане касапин !?първият въпрос е за хотелиерството ресторантьорството и келнерите -ами както иска толкова много да работим тези работи защо не се хване да ни покаже ..поне като келнер до поработи да види как е!?също считам че тая идея за туризма не е много читава имаме много хубави неща но много други имат по-привлекателни неща ...но всичко ли става за туризъм и това ли трябва да ни е мечтата -да посрещаме туристи!?туризмът се развива основно върху това което може да се прави за да идват външни хора и да гледат и консумират ...като английските тинейджъри примерно ...идват тук защото има евтина пиячка!?? Моето мнение е че човек трябва да прави това което му е на сърце и което може/умее най-добре да прави!?като пример давам швейцарците имат страхотен зимен туризъм -но един швейцарец ми каза че мечтата на швейцарците е да правят това което другите народи не могат !?а нашата мечта каква -да бъдем келнери и да чистим тоалетни -това ли умеем най.добре!?

    Коментиран от #35

    16:38 20.06.2026

  • 23 Минчо от Обеля таксиджията

    11 9 Отговор
    Казвам го с дълбоко свито сърце - Стоянович е досаден ПЕНКИЛЕР.

    16:39 20.06.2026

  • 24 Забележи!

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Просто Българската Държава винаги се":

    От това обаче сърцето не му се свива.

    16:39 20.06.2026

  • 25 яяя

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ърп":

    Има, в Румъния, както и в Сърбия, и в Босна и Македония, и още... В Румъния са ме мамили таксиджии цели три пъти! 2012 година един ме прекара през целия град за 40 евро...за разстояние, което беше за 5.

    16:41 20.06.2026

  • 26 Стига от същото

    10 13 Отговор
    Тоя всеки ден ли ще го гледаме, с либерално соросоидни антибългарски отворения само отвращава.

    16:44 20.06.2026

  • 27 Амии

    10 5 Отговор
    На човек, женен пет пъти и с три деца от различни жени, НЕ ВЯРВАМ!

    16:44 20.06.2026

  • 28 Не не е така,

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо":

    така е в клуба на тарикатите.

    16:48 20.06.2026

  • 29 ганчо мильонера

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Това съм го казал от преди десет години,":

    ша карам жината с беимвйето на дубай!!!

    16:49 20.06.2026

  • 30 мучо

    7 1 Отговор
    аз пък мислех за английски лорд.

    16:51 20.06.2026

  • 31 Васил

    11 1 Отговор
    У на туризма е тотално сбъркана стратегия как не разбраха че вече никой не търси бетон и фекалии.

    16:53 20.06.2026

  • 32 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПРАНКТОН

    12 4 Отговор
    Професоре, проблемите на България от 35 години се създават от либералите, НПО предателите и мафиотите във властта. Ти и твоите подобни обаче не се борите с тях.

    16:56 20.06.2026

  • 33 Тити на Кака

    12 2 Отговор
    Абсолютно точни наблюдения на проф. Стоянович, напълно подкрепям казаното от него.
    За съжаление, руските графове от българските таксита ще подминат всичко това с аристократично презрение и класическия коментар "Тоа ли па ше ми кае на мене, беееее!"...

    17:00 20.06.2026

  • 34 Някой

    7 0 Отговор
    Щом за този Бургас смърдящ в радиус от 30 км на нефт е най-красивоно място на света. Явно не е пътувал по света.

    17:00 20.06.2026

  • 35 Тити на Кака

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "не може да бъде":

    Оппппаааааа, една от граф-копърките взе думата 😂😂😂

    17:02 20.06.2026

  • 36 тоя да беше учил икономика не история

    5 2 Отговор
    докъде я докарахме? някакъв смешен историк да дава акъл на турговците?

    ами тука сме висок стандарт бе историка затова е скъпо

    тука да не ти е куба или русия? това е БЪЛГАРИЯ има банани и всичко е скъпо

    17:05 20.06.2026

  • 37 И ТОЗИ Е НПО ПРЕДАТЕЛ

    11 1 Отговор
    Само много тъп човек не разбира, че туризма в България се унищожи от бандитско-мафиотското управление през изминалите години. Измисления професор него обвинява "народа". Народа не прави таратора да е по 10 евро на морето.

    Коментиран от #70

    17:06 20.06.2026

  • 38 ало историка

    2 2 Отговор
    във швейцария казват ли че тук е евтино дайте да си намалим цените като във България?

    ами като ти е скъпи във швейцария се изнасяш от там

    същото и тук

    като ти е скъпо се разкарай от тук професоре, ас колко се молих и ние да вдигнем цените и стандарта на живот тоя искал да сваляме цените ? ама защо ? щото професора по история е беден ли?

    17:08 20.06.2026

  • 39 КОГАТО БАНДИТИТЕ БЕТОНИРАХА ЧЕРНОМОРИЕТО

    7 2 Отговор
    Този уж професор и останалите като него бяха по-ниски от тревата и се молеха на същите бандитски НПО-та за някое евро да идат до Гърция.

    17:09 20.06.2026

  • 40 Някой

    9 0 Отговор
    На нас, не само турузма, а всичко не ни е наред. Като се почне от образование, здравеопазване, пенсионна система, полиция, пътища, прокуратура, съдебна система... И не са ни виновни политиците, политиците са следствие от начина по който гласуваме българите. Проблема на България е един: гласуващите, гласуващите у нас са огромен пробрем.

    Коментиран от #45

    17:09 20.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 МНОГО ДОЛНИ ХОРА СА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ

    3 2 Отговор
    За 30 унищожиха цяла България, не само туризма.

    Коментиран от #54

    17:11 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ГЛУПАК СИ ТИ

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Някой":

    За упадъка на България са виновни точно политиците от последните 30 години.

    17:13 20.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Специалист

    7 0 Отговор
    Защо професори доценти и други с измислени дипломи ревете за туризма.Не може да реанимиращ мъртвец.Или там сте си вложили парите за бърза печалба.В България няма заводи никои не произвежда добавена стойност.

    17:21 20.06.2026

  • 50 Край

    5 2 Отговор
    Сервирам и сервилен са с един и същи корен сервус. На латински - роб. Благодаря ви братя българи че не ставаме за сервитьори. Така си се харесваме. Който не му харесва че в българска кръчма не намира сервилно отношение към великата си персона да заминава за Турция. Дано му се покачи самочувствието

    17:24 20.06.2026

  • 51 Майстора

    8 2 Отговор
    Напоследък като чуя думата професор и започва да ми се гади.

    Коментиран от #52

    17:25 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Така е

    3 2 Отговор
    Казвам го с дълбоко свито сърце - българите не ни бива да сме търговци. Особено пък професори!

    17:34 20.06.2026

  • 54 Нексус

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "МНОГО ДОЛНИ ХОРА СА НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ":

    30 плюс още 45.
    Къде забрави мракобесния комунизъм, който изби елита и раздаде куфарчета на разни свинари инсервитьори?

    Коментиран от #58

    17:34 20.06.2026

  • 55 Муню

    2 0 Отговор
    Формен и форматиран д.. р ..и ..слю и словоблудец.

    17:35 20.06.2026

  • 56 тоя

    1 0 Отговор
    си е тотално изперкал, няма никва яръзка с рвалността, но с яка либерал-герберастка гърбина.....

    17:43 20.06.2026

  • 57 Хахо

    1 1 Отговор
    Повръщам като го съгледам.Може да говори за политическия климат и времето на Сатурн,където всъщност Муууу е мястото,за климактериума на Папата и пъпа на Райко Жинзифов,за словото,а всъщност е словоблудец маносан.Отрежете Мууу достъпа до екран и хората ще куртулисат.При всяка негова поява в ефира зачестяват спонтанните аб орти,а позвъняванията на Спешна помощ се увеличават стократно.Тоа паразит трябва да бъде забранен със специален закон .

    17:45 20.06.2026

  • 58 При комунизма НРБ бе 9 милиона

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Нексус":

    Всички работеха и курортите бяха най-добрите в Източна Европа, а най-евтини в света. Затова идваха стотици хиляди германци, шведи, чехи, руснаци и т.н. Капитализма унищожи курортите - алчността на върхушката изгради китайски бетонови стени. СДС, начело с такива "Професори" с извинение насади европейски капитализъм. Като Испания например, там преди години започнаха да събарят хотелите по морето.

    17:45 20.06.2026

  • 59 Артилерист

    4 1 Отговор
    Проф. Стоянович е от върлите демократи, за които антикомунизмът беше основния препъникамък. Но очевидно е интелигентен човек и е разбрал най-после, че само с улично ругаене по комунистите нещата няма да се оправят. Крайно време е на демократическата простащина да се сложи край, нещата да започнат да се наричат с истинските им имена, вагабонтите, тарикатите, простаците и МОЧАстите да се сложат на местата им и напред да излязат способните, възпитаните и работливите...

    17:47 20.06.2026

  • 60 Погонат

    2 1 Отговор
    Тази снобска персона е всъщност истински копрофаг.Справка - речник или AI.

    17:47 20.06.2026

  • 61 Помня, преди 9 ептеври 1944

    2 0 Отговор
    Къде забрави мракобесния комунизъм, който изби елита ? Елитът, монархо-фашистки при цар Борис, вкара Царство България в три национални катастрофи - логично се стигна до Народен съд, но много малко от фашагите бяха избити. Организаторите на Народния съд - Великобритания, САЩ и СССР , бяха виновни за това мекодушие. И дойде 10 ноември 1989 и новата Национална катастрофа

    17:52 20.06.2026

  • 62 Аз помня

    2 1 Отговор
    Спомням си как придоби популярност този израз за шофьорите и руските графове. Спомняте ли си първата стачка на градския транспорт в София през 1990 или 1991 г.? Искаха заплати, каквито нямаше как да им бъдат осигурени при тогавашната немотия и инфлация. По същото време тук беше една от европейските комисии които идваха да оценяват дереджето ни.
    Когато разбрали какви са исканията на шофьорите от градския транспорт, един от членовете на тази комисия беше казал: "След Октомврийския преврет руските графове трябваше да избират дали да останатв родината си и да приемат социализма или да емигрират. Те предпочетоха да емигрират в Париж, макар че там, за да се издържат, мнозина от тях трябваше да станат шофьори и да живеят като шофьори. Виждам, че днес българските шофьори имат претенции да живеят като графове!"

    17:52 20.06.2026

  • 63 ВИК

    1 0 Отговор
    И без претенция че съм туристически потребител, на 100% подкрепям изводите на П. Стоянович, защото у нас много неща в търговско отношение са сбъркани. Разглеждаш някаква дреха - продавачката веднага те информира, че майка й носи същата! Влизаш в супермаркет, пазач веднага започва да ходи след теб! На касата бързат да сканират стоките, хвърлят ги сякаш са подарък! Влизаш в банка, оказва се, че е само за корпоративни клиенти! Всичко е частно, но ползата е нулева, защото обслужващият персонал не прибира парсата!!! Изводите остават за професорите.

    17:56 20.06.2026

  • 64 Славното Царство Бг

    0 0 Отговор
    Славното Царство Бг се завръща! Макар и бавно, все пак тогава е имало 1 милион неграмотни и 1.5 милиона полуграмотни - които са можели да се подписват и да четат евангелието. Но скоро ще ги настигнем, вервайти ми!

    17:56 20.06.2026

  • 65 За "Ден година храни"

    1 0 Отговор
    Това ни е наследство от соца. Още тогава всички по морето, които бяха свързани с обслужването и на чужденците, и на българските летовници се ръководеха от този пословичен израз и действаха така, че да смъкнат от гърба на летуващите поне по три кожи. Като се започне от кебапчиите, които разкъсваха на две части всяко сурово кебапче и правеха от него две кебапчета и се стигне до продавачите в павилионите за плажни стоки и трикотаж - те пък не слагаха цени на стоките си и ги казваха устно, определяйки ги в зависимост от това кой пита. Само един пример от времето, когато на мода беше платът тревир. Рускините го наричаха "кремплин", в СССР минаваше за нещо луксозно. По това време млад висшист у нас започваше със заплата 105 лв, върху която му правеха удръжките за осигуровки. В София едно дамско костюмче от тревир през 1973-1974 г. струваше 10 лв. Ако рускиня на морето пита колко струва такова костюмче, продавачите казваха, че цената му е 60 лв.

    18:04 20.06.2026

  • 66 Търговия

    0 0 Отговор
    Kaто ти гледам карираната риза от изкуствена материя стигам до извода ,че и на теб не ти плащат добре.

    18:07 20.06.2026

  • 67 Добре де,

    0 0 Отговор
    защо давате трибуна на отявлени сорос оиди и русомразци?!Този екземпяр ръси едни и същи глупости,а ако се смени режима,ще говори точно обратното!

    18:07 20.06.2026

  • 68 Яйцето и кокошката

    0 0 Отговор
    Тортата и кафето са стрували 27 лева преди въвеждане на еврото, а сега са 27 евро. Какво чудно има в това? Търговците ли са вниовни или държавата ,която въведе еврото?

    18:09 20.06.2026

  • 69 ..............

    0 0 Отговор
    Така е защото бранша го окупираха МУТРИ, а те толкова си могат. По-лесно е проститутки, бело....... рекет. За другото се иска акъл.

    18:10 20.06.2026

  • 70 Помнещ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "И ТОЗИ Е НПО ПРЕДАТЕЛ":

    Ти май наистина не помниш или не си бил роден, когато онази част от народа ни, живееща край морето, още по времето на соца продаваше на плажа плодовете от овошките, растящи на двора й, на такива цени, каквито и за западноевропейците бяха високи. Забрави ли какви сметки представяха още тогава келнерите на всеки, който седне в заведение? Като че ли не можем да смятаме! Говоря за крайморските заведения. Не помниш ли, че когато поръчаш в заведение цяла бутилка алкохол, непременно ти я донасят вече отворена, макар че ти изрично си казал, че я искаш запечатана? И алкохолът разбира се е разреден като поне 1/3 от бутилката е пълнена с вода. И келнерът се кара с теб - бил отворил вече бутилката, щото не разбрал, че я искаш запечатана, сега ко да я прай?

    18:15 20.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Христо

    0 0 Отговор
    Че това лошо ли е? Бакалин винаги е било обидна дума у българите. Търговци или търгаши...

    18:19 20.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове