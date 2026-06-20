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18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово
  Тема: Войната на пътя

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

20 Юни, 2026 15:41 626 12

  • карлово-
  • младеж-
  • загинал-
  • катастрофа

Сигналът за инцидента е подаден около 4:00 часа на телефон 112

18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишен младеж е загинал след тежка катастрофа в участъка между Сопот и Карлово, съобщи БНТ.

Сигналът за инцидента е подаден около 4:00 часа на телефон 112. По предварителни данни лек автомобил „Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда.

При тежкия удар един от пътниците – 18-годишен младеж – е починал в линейката на път за болницата. Водачът е транспортиран за лечение, като към момента няма официална информация за състоянието му. По данни на полицията младият шофьор е имал едва 10-месечен стаж зад волана.

На мястото е извършен оглед от разследващи екипи. Причините за тежкия инцидент се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    3 1 Отговор
    Ако младежът си беше повикал такси, сега щеше да е жив и здрав.

    Коментиран от #4

    15:45 20.06.2026

  • 2 Нямат ли край тия случаи...?!

    6 0 Отговор
    Всеки ден по пътищата загиват млади хора...!
    Моля ви и аз съм бил млад и с адреналин в кръвта,карал съм с превишена скорост...да-гот е,но вече не го правя и го отчитам за грешка!
    Бъдете разумни и шофирайте с разрешената скорост!

    Коментиран от #8, #10

    15:52 20.06.2026

  • 3 !!!!!

    5 2 Отговор
    Къде е акъла на майка му и баща му да го оставят да шофира по нощите без да има никакъв опит!

    Коментиран от #7, #9

    15:53 20.06.2026

  • 4 А дали?!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Е имал пари в джоба,за скъпото такси...?!

    Коментиран от #11

    15:53 20.06.2026

  • 5 Никой

    4 0 Отговор
    Искам да го направя другарю Донев , искам да взема книжка . Ми давай тогава , съединител, контакт , мигач ,първа, отпускай , бавно , бавно, бавно отпускай , Ау , ти знаеш ли , че имаш страшни очи.

    15:54 20.06.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Нали приеха младите шофьори да са с придружител вечер?

    Родителите са абдикирали от родителксите си задължения! Гледам младите "мами" в квартала - повечето се отнасят с децата като с тежест, щото дефакто децата са резултат на ниска сексуална култура и "инцидент" (ква изненада, кат клатиш без гума ставали деца), а не резултат от обмислено действие на зрял човек и израз на любов. Ясно е при тия условия какво да се очаква от тези деца, като пораснат!

    15:54 20.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нямат ли край тия случаи...?!":

    Скоростта сама по себе си не е фактор!!
    Фактор е липсата на правилно обучение и на умения! Фактор е откровената глупост!
    Безопасната скорост не е разрешената скорост, ако беше нямаше да имаме термин "несъобразена"! Безопасното е когато мислиш на пътя, не когато се влачиш!

    15:59 20.06.2026

  • 9 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "!!!!!":

    Не загиналият е шофирал.

    Коментиран от #12

    15:59 20.06.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нямат ли край тия случаи...?!":

    П.С. днес минах през едно село - 15 км село забили ограничение 40 и на места 30!
    И при най-добро желание няма кой да се влачи с такава скорост толкова километри на почти прав път!
    Е карах си със 60 чакайки някой местен шумкар да изскочи да ме глоби... местните караха горе долу и те с 60, някои 70.

    Никой не умря... безопасното не е бавното, безопасното не е само "разрешеното"!

    16:02 20.06.2026

  • 11 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "А дали?!":

    Без пари - толкова.

    16:02 20.06.2026

  • 12 Та викаш-Най-мразим да четем!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Без име":

    ,,По предварителни данни лек автомобил „Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда."

    16:06 20.06.2026

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