18-годишен загина при жестока катастрофа между Сопот и Карлово

18-годишен младеж е загинал след тежка катастрофа в участъка между Сопот и Карлово, съобщи БНТ.
Сигналът за инцидента е подаден около 4:00 часа на телефон 112. По предварителни данни лек автомобил „Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда.
При тежкия удар един от пътниците – 18-годишен младеж – е починал в линейката на път за болницата. Водачът е транспортиран за лечение, като към момента няма официална информация за състоянието му. По данни на полицията младият шофьор е имал едва 10-месечен стаж зад волана.
На мястото е извършен оглед от разследващи екипи. Причините за тежкия инцидент се изясняват, а по случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #4
15:45 20.06.2026
2 Нямат ли край тия случаи...?!
Моля ви и аз съм бил млад и с адреналин в кръвта,карал съм с превишена скорост...да-гот е,но вече не го правя и го отчитам за грешка!
Бъдете разумни и шофирайте с разрешената скорост!
Коментиран от #8, #10
15:52 20.06.2026
3 !!!!!
Коментиран от #7, #9
15:53 20.06.2026
4 А дали?!
До коментар #1 от "Без име":Е имал пари в джоба,за скъпото такси...?!
Коментиран от #11
15:53 20.06.2026
5 Никой
15:54 20.06.2026
6 ДрайвингПлежър
Родителите са абдикирали от родителксите си задължения! Гледам младите "мами" в квартала - повечето се отнасят с децата като с тежест, щото дефакто децата са резултат на ниска сексуална култура и "инцидент" (ква изненада, кат клатиш без гума ставали деца), а не резултат от обмислено действие на зрял човек и израз на любов. Ясно е при тия условия какво да се очаква от тези деца, като пораснат!
15:54 20.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Нямат ли край тия случаи...?!":Скоростта сама по себе си не е фактор!!
Фактор е липсата на правилно обучение и на умения! Фактор е откровената глупост!
Безопасната скорост не е разрешената скорост, ако беше нямаше да имаме термин "несъобразена"! Безопасното е когато мислиш на пътя, не когато се влачиш!
15:59 20.06.2026
9 Без име
До коментар #3 от "!!!!!":Не загиналият е шофирал.
Коментиран от #12
15:59 20.06.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "Нямат ли край тия случаи...?!":П.С. днес минах през едно село - 15 км село забили ограничение 40 и на места 30!
И при най-добро желание няма кой да се влачи с такава скорост толкова километри на почти прав път!
Е карах си със 60 чакайки някой местен шумкар да изскочи да ме глоби... местните караха горе долу и те с 60, някои 70.
Никой не умря... безопасното не е бавното, безопасното не е само "разрешеното"!
16:02 20.06.2026
11 Без име
До коментар #4 от "А дали?!":Без пари - толкова.
16:02 20.06.2026
12 Та викаш-Най-мразим да четем!
До коментар #9 от "Без име":,,По предварителни данни лек автомобил „Нисан“, управляван от 18-годишен водач, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал с висока скорост в бетонна ограда."
16:06 20.06.2026