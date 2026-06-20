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БАБХ затяга контрола върху вносното мляко

БАБХ затяга контрола върху вносното мляко

20 Юни, 2026 19:07 679 20

  • мляко-
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  • проверки-
  • българия

Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени

БАБХ затяга контрола върху вносното мляко - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз (ЕС) и трети държави, съобщиха от Агенцията.

Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на млечни продукти с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти суровината следва да се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията.

Също така промяната предвижда изследване на пет процента от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастьоризирано, охладено и съхранявано под контрол.

Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени. За всяка пратка сурово и частично дехидратирано мляко, мляко на прах, суроватка на прах, млечни деривати и други температурно обработени млека ще се извършват документална проверка, физическа проверка и проверка за идентичност.

При установяване на несъответствия с изискванията на националното и европейското законодателство БАБХ ще предприема всички предвидени административни мерки.

Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ и влизат в сила от 19 юни 2026 г., със срок на действие до 30 юни 2026 г.

Новият подход запазва засиления контрол, който ще се извършва в преработвателните предприятия и складовете, и въвежда по-гъвкава организация на последващите действия с цел да се гарантират едновременно високото ниво на защита на потребителите и нормалното функциониране на млекопреработвателния сектор.

С цел ефективна организация на контрола бизнес операторите са длъжни да уведомяват БАБХ не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Всички млечни продукти в България са собственост на Блек Рок.

    19:09 20.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 1 Отговор
    ако си мисли някой , че от тукашния ЛИДЛ(примерно) яде нещо качествено е с голяма грешка! купете си от западен ЛИДЛ , ...йогурт да е , и ще усетите разликата

    Коментиран от #4, #8

    19:14 20.06.2026

  • 3 Ревизоро

    2 1 Отговор
    В статията да се чете: "БАБХ вдига тарифата" за пропускане на мляко-подобие през границата

    19:15 20.06.2026

  • 4 Европейца

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЛИДЛ е еднакъв ке неф навсякъде, и винаги е било така. Само прошляци могат да се рават на нещо от там

    Коментиран от #6

    19:17 20.06.2026

  • 5 Немам крава!

    2 1 Отговор
    Пием украинско млеко!

    19:19 20.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Европейца":

    според мен не е точно така /минавал съм през западен ЛИДЛ и се усеща разликата

    Коментиран от #9

    19:20 20.06.2026

  • 7 Ало, Радев!

    3 1 Отговор
    Нали се моли на Мерц?
    Защо черешите в Лидъла са 5 евро, а по най скъпите пазари са 4 евро?

    Коментиран от #11

    19:20 20.06.2026

  • 8 СЛОНА

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АЗ СЪМ НА ДРУГО МНЕНИЕ ОСВЕН ВОДА ЗА КАФЕ МАШИНАТА ОТ ТЕЗ МАЛ-МУК ВЕРИГИНЕ КУПУВАМ НИЩО ПОНЕЖЕ Е МЕНТЕ ,ДОРИ И ВОДЪТА ТАМ Е МЕНТЕ НО МАШИНАТА Я ВЪРИ ...

    Коментиран от #12

    19:22 20.06.2026

  • 9 Европейца

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    повече от 20 години съм в тоя бранш, още преди да се появят "вериги" в БГ. Качеството струва пари и е скъпо. Не се връзвайте на финтовете на ЛИДЛ и подобни как всичко е висококачествено и евтино - невъзможно е! Всичко е отврат за да се направи цена, най-евтините суровини и заместители в лъскава опаковка и мазно обещание от ЛИДЛ

    Коментиран от #15, #17

    19:25 20.06.2026

  • 10 Двоен стандарт

    6 1 Отговор
    БАБХ защо не унищожи пестицидния слънчоглед от ЮАмерика, а го пуснаха за обработка, дали защото завода е пуснал рушвет или е на " свои хора".

    19:25 20.06.2026

  • 11 СЛОНА

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ало, Радев!":

    ОТ НА ГОДИНА ЩЕ НИ ТРЯБВАТ НЕ ЧЕРЕШИ ,А ЧЕРЕШОВИ ТОПЧЕТА ,ЗА ДА ГОНИМ ЕВРО АТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТВАРИ

    19:26 20.06.2026

  • 12 Европейца

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "СЛОНА":

    Точно - хартия, хоби инструменти и вода (но марка). Нищо друго ако имате капка мозък

    19:26 20.06.2026

  • 13 Демократ

    3 2 Отговор
    Българите които са малограмотни казват на ЕС че млякотомим не струвало. Нация от русофилистични малограмотни де били

    19:33 20.06.2026

  • 14 Госあ

    1 4 Отговор
    Браво ! Радев го натега с контра на соросоидните измамници

    19:33 20.06.2026

  • 15 Демократ

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Европейца":

    От къде да пазарувам бе от кварталната бакалия руско капество ли тия дето в цяла Рашкия нямат един хроматограф нито могат да го купат нито да го произведат

    Коментиран от #18

    19:34 20.06.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ВСЪЩНОСТ Е РАЗПУСКАНЕ НА РЕЖИМА - 3 СЕДМИЦИ ВСИЧКО ТОВА СТАВАШЕ НА ГРАНИЦАТА И ЧАКАХА ТОРОВЕТЕ ТАМ РЕЗУЛТАТИТЕ

    19:34 20.06.2026

  • 17 Бегай ма!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Европейца":

    Значи ти изкупуваш БГ мляко по 0,30 цента, пастьоризираш го бутилираш всичко това 0.3 цента и .................Бух в магазина 2-2.80 евро!?!? Де гиди комунистически "умници"!

    19:50 20.06.2026

  • 18 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Демократ":

    Хромотографа в съвременната му форма го е измислил японеца, а руснака е измислил Орбитрап технологията. В първия ТОФ също имат пръст.

    Коментиран от #19

    19:50 20.06.2026

  • 19 Демократ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Госあ":

    Най вече са измислили масквича

    Коментиран от #20

    20:08 20.06.2026

  • 20 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Демократ":

    НО БЕ ШЕ НОВ ,А СЯ КАРАМЕ 20ГОДИШНИ КОЧИНИ НА ЕС И СЕ ПРИБИВАМЕ ВСЕКИ ДЕН С ТЯХ...

    20:22 20.06.2026

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