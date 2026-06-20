БАБХ затяга контрола върху вносното мляко

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз (ЕС) и трети държави, съобщиха от Агенцията.
Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на млечни продукти с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти суровината следва да се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията.
Също така промяната предвижда изследване на пет процента от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастьоризирано, охладено и съхранявано под контрол.
Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени. За всяка пратка сурово и частично дехидратирано мляко, мляко на прах, суроватка на прах, млечни деривати и други температурно обработени млека ще се извършват документална проверка, физическа проверка и проверка за идентичност.
При установяване на несъответствия с изискванията на националното и европейското законодателство БАБХ ще предприема всички предвидени административни мерки.
Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ и влизат в сила от 19 юни 2026 г., със срок на действие до 30 юни 2026 г.
Новият подход запазва засиления контрол, който ще се извършва в преработвателните предприятия и складовете, и въвежда по-гъвкава организация на последващите действия с цел да се гарантират едновременно високото ниво на защита на потребителите и нормалното функциониране на млекопреработвателния сектор.
С цел ефективна организация на контрола бизнес операторите са длъжни да уведомяват БАБХ не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
19:09 20.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #8
19:14 20.06.2026
3 Ревизоро
19:15 20.06.2026
4 Европейца
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ЛИДЛ е еднакъв ке неф навсякъде, и винаги е било така. Само прошляци могат да се рават на нещо от там
Коментиран от #6
19:17 20.06.2026
5 Немам крава!
19:19 20.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Европейца":според мен не е точно така /минавал съм през западен ЛИДЛ и се усеща разликата
Коментиран от #9
19:20 20.06.2026
7 Ало, Радев!
Защо черешите в Лидъла са 5 евро, а по най скъпите пазари са 4 евро?
Коментиран от #11
19:20 20.06.2026
8 СЛОНА
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АЗ СЪМ НА ДРУГО МНЕНИЕ ОСВЕН ВОДА ЗА КАФЕ МАШИНАТА ОТ ТЕЗ МАЛ-МУК ВЕРИГИНЕ КУПУВАМ НИЩО ПОНЕЖЕ Е МЕНТЕ ,ДОРИ И ВОДЪТА ТАМ Е МЕНТЕ НО МАШИНАТА Я ВЪРИ ...
Коментиран от #12
19:22 20.06.2026
9 Европейца
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":повече от 20 години съм в тоя бранш, още преди да се появят "вериги" в БГ. Качеството струва пари и е скъпо. Не се връзвайте на финтовете на ЛИДЛ и подобни как всичко е висококачествено и евтино - невъзможно е! Всичко е отврат за да се направи цена, най-евтините суровини и заместители в лъскава опаковка и мазно обещание от ЛИДЛ
Коментиран от #15, #17
19:25 20.06.2026
10 Двоен стандарт
19:25 20.06.2026
11 СЛОНА
До коментар #7 от "Ало, Радев!":ОТ НА ГОДИНА ЩЕ НИ ТРЯБВАТ НЕ ЧЕРЕШИ ,А ЧЕРЕШОВИ ТОПЧЕТА ,ЗА ДА ГОНИМ ЕВРО АТЛАНТИЧЕСКИТЕ ТВАРИ
19:26 20.06.2026
12 Европейца
До коментар #8 от "СЛОНА":Точно - хартия, хоби инструменти и вода (но марка). Нищо друго ако имате капка мозък
19:26 20.06.2026
13 Демократ
19:33 20.06.2026
14 Госあ
19:33 20.06.2026
15 Демократ
До коментар #9 от "Европейца":От къде да пазарувам бе от кварталната бакалия руско капество ли тия дето в цяла Рашкия нямат един хроматограф нито могат да го купат нито да го произведат
Коментиран от #18
19:34 20.06.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
19:34 20.06.2026
17 Бегай ма!!!
До коментар #9 от "Европейца":Значи ти изкупуваш БГ мляко по 0,30 цента, пастьоризираш го бутилираш всичко това 0.3 цента и .................Бух в магазина 2-2.80 евро!?!? Де гиди комунистически "умници"!
19:50 20.06.2026
18 Госあ
До коментар #15 от "Демократ":Хромотографа в съвременната му форма го е измислил японеца, а руснака е измислил Орбитрап технологията. В първия ТОФ също имат пръст.
Коментиран от #19
19:50 20.06.2026
19 Демократ
До коментар #18 от "Госあ":Най вече са измислили масквича
Коментиран от #20
20:08 20.06.2026
20 СЛОНА
До коментар #19 от "Демократ":НО БЕ ШЕ НОВ ,А СЯ КАРАМЕ 20ГОДИШНИ КОЧИНИ НА ЕС И СЕ ПРИБИВАМЕ ВСЕКИ ДЕН С ТЯХ...
20:22 20.06.2026