БАБХ затяга контрола върху вносното мляко

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въвежда промяна в режима на засилен мониторинг на входящите пратки мляко и млечни суровини от държави членки на Европейския съюз (ЕС) и трети държави, съобщиха от Агенцията.

Основната промяна е, че контролът и пробовземането ще се извършват в обектите по местоназначение, а не на граничните пунктове. За суровото мляко, предназначено за производство на млечни продукти с период на зреене 60 и повече дни, ще бъде позволено насочване към преработка без изчакване на резултатите от лабораторните анализи. За всички останали категории продукти суровината следва да се съхранява охладена в млекопреработвателните предприятия до получаване на резултатите от изследванията.

Също така промяната предвижда изследване на пет процента от пратките сурово мляко за наличие на афлатоксин М1 на база оценка на риска. До получаване на резултатите млякото ще трябва да бъде пастьоризирано, охладено и съхранявано под контрол.

Лабораторните изследвания за останалите суровини остават непроменени. За всяка пратка сурово и частично дехидратирано мляко, мляко на прах, суроватка на прах, млечни деривати и други температурно обработени млека ще се извършват документална проверка, физическа проверка и проверка за идентичност.

При установяване на несъответствия с изискванията на националното и европейското законодателство БАБХ ще предприема всички предвидени административни мерки.

Промените са разписани в заповед на изпълнителния директор на БАБХ и влизат в сила от 19 юни 2026 г., със срок на действие до 30 юни 2026 г.

Новият подход запазва засиления контрол, който ще се извършва в преработвателните предприятия и складовете, и въвежда по-гъвкава организация на последващите действия с цел да се гарантират едновременно високото ниво на защита на потребителите и нормалното функциониране на млекопреработвателния сектор.

С цел ефективна организация на контрола бизнес операторите са длъжни да уведомяват БАБХ не по-късно от 48 часа преди пристигането на пратките на входния граничен пункт.