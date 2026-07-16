Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние

България подписа декларацията в Киев. Според Министерството на външните работи, това не ангажира страната ни да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна.
"Приветствам факта, че България е част от съгласието по тази декларация. Не виждам нищо смущаващо в текста. Не виждам в декларацията да е казано нещо повече от това, което вече е казано в различни заключителни документи на ЕС и НАТО", коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов "Денят ON AIR".
Според него всичко това от една страна е "продукт на политическото говорене". Той акцентира върху изказването на премиера в Париж - че решението не бива да се удължава чрез военни средства, а трябва да се наблегне върху дипломатическите усилия
"През юни украинското министерство на отбраната и военното командване на Украйна заявиха, че в резултат на неутрализирането на руското превъзходство по фронтовата линия, се е отворил прозорец на възможностите в рамките на следващите 6 месеца, в които трябва да се използват дипломатически канали, за да бъде накарана Русия да седне на масата на преговорите", подчерта Найденов пред Bulgaria ON AIR.
Той посочи, че според тях е необходима решителност и ясен дипломатически план, както и усилия от страна на Европа и САЩ, които да осъществят натиск върху Русия. "Да се разчита единствено на военните резултати на ВСУ е не само необосновано, но и прибързано. Очевидно е необходимо да има пренареждане на приоритетите. Ако досега на преден план е излизала военната помощ и подкрепа, на следващо място - натискът върху Русия, на трето място - дипломацията - трябва да се пренаредят приоритетите и на преден план да излезе дипломацията", настоя бившият министър на отбраната.
По думите му санкциите имат ефект.
"Има ефект и той лесно може да бъде видян върху икономиката на Русия. Тя не е в цветущо състояние. Самият факт, че бяха увеличени данъците, особено по отношение на ДДС с два нови процента - показва, че се търсят други източници за финансиране на бюджета. Има резултат, включително и от атаките и ударите на Украйна по нефтопреработващата промишленост", анализира Найденов. Гостът коментира и темата за това гражданското ни летище в София да стане база на НАТО.
"Ползването на гражданска инфраструктура не е изолиран случай, това е практика в страните от НАТО. Това, за което става дума в решението, е увеличаване на капацитета и оперативните способности на военните бази "Враждебна" и авиобаза "Безмер". Разбирам опитите да се търси сензацията, но става въпрос за военните ни летища", посочи още Найденов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4, #24, #37
22:07 16.07.2026
2 Вашето мнение
22:07 16.07.2026
3 Ангеле,
Коментиран от #9
22:08 16.07.2026
4 Вашето мнение
До коментар #1 от "Пич":Жинирал танас, мирчев, божанов, терзиев идват само за да потвърдят думите ти.
22:09 16.07.2026
5 Така е
Коментиран от #12, #15
22:09 16.07.2026
6 МаяМите
22:10 16.07.2026
7 Точен е бившият министър на отбраната
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист
Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските и отдавна са оставили далеч зад себе си всички войни на Русия и СССР след Втората световна война. Руските военни биват изпращани на сигурна смърт срещу дронове и непреодолими украински отбранителни линии, така че от цели роти се завръщат само единици. По мемориалите в руските градове вече не достига място за имената. И това са само онези, които официално са признати за загинали. За това какво се случва с руските загуби във войната срещу Украйна – в новото видео.
Тук трябва да се има предвид, че тези цифри не са взети от въздуха. Това са данни за удари по руски военни, потвърдени с видеозаписи, за които впоследствие се начисляват електронни точки за закупуване на нови дронове и друго оборудване.
Коментиран от #29
22:11 16.07.2026
8 тоя боклук
22:11 16.07.2026
9 Така е
До коментар #3 от "Ангеле,":Открай време всеки, който има акъл от БСП, го изкарват предател. Карма!
22:11 16.07.2026
10 Ехааа
Коментиран от #23, #25
22:11 16.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Голям смях
До коментар #5 от "Така е":Затова България е във фалит.
22:12 16.07.2026
13 Дим градич
22:13 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ми да
До коментар #5 от "Така е":И в БСП има интелигентни хора, но масата от комунисти ги презира.
Коментиран от #21
22:14 16.07.2026
16 Прав е- глад и мор в мизерна раша
След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.
Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...
Сър Уинстън Чърчил
А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!
22:15 16.07.2026
17 Справедлив
22:16 16.07.2026
18 Без име
22:18 16.07.2026
19 Този неприятен тип
22:19 16.07.2026
20 Точен е Найденов
Човекът зад "Фламинго": През есента тестваме балистична ракета срещу Русия, Москва ще е първата цел (ВИДЕО)
09 юли 2026
Изпитанията на първата украинска балистична ракета срещу цели на руска територия ще започнат още през есента на 2026 г. Тази прогноза направи в интервю за местното издание LIGA Денис Щилиерман, съосновател и главен конструктор на украинската отбранителна компания Fire Point - фирмата производител на ракетите "Фламинго" и дроновете FP-1/FP-2. Появата на балистична ракета местно производство би могла значително да разшири възможностите на украинските въоръжени сили по отношение на удари в цяла Русия. Като ракетата може да носи и ядрен заряд.
22:21 16.07.2026
21 Този ако е интелигентен
До коментар #15 от "Ми да":Аз тогава съм академик. Само като му видиш физиономията и разбираш що за малоумник е
22:22 16.07.2026
22 Найденов е прав но смекчава все пак
22:22 16.07.2026
23 Да Бе
До коментар #10 от "Ехааа":То комунизма ако беше добре, Путин нямаше да е президент на капиталистическа Русия повече от 20 години
22:26 16.07.2026
24 Овчар
До коментар #1 от "Пич":Не бе колега..! Този парцал казва че фронта в Украйна трябва да бъде изтеглен по към нас...! Все пак НАТО е регистрирано в борсата по труда от много години и са БЕЗРАБОТНИ...само лапат.!
22:26 16.07.2026
25 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "Ехааа":Тегли България и целият Запад заем след заем и демонстрира благосъстояние. Разчитат да разфасоват един ден Русия, щото иначе са фалирали и ще трябва един беден да си връщат вересиите. Русия , каквото има , нейно си е и война води срещу ЕС и НАТО и ме плаче.
Коментиран от #30
22:26 16.07.2026
26 Мда
22:29 16.07.2026
27 Перо
Коментиран от #28, #35
22:32 16.07.2026
28 Епа що?
До коментар #27 от "Перо":Какъв друг ще я търпи па нея?!
Ако беше моя жена, вече да съм се превърнал в убиец!
22:34 16.07.2026
29 стар кашик
До коментар #7 от "Точен е бившият министър на отбраната":Тази информация от бесарабския ли е! За един приятел питам, щото и той не вярва!
22:35 16.07.2026
30 хихихи
До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":Какъв реалист си ти,по скоро ф@лшив. Русия има над 320 милиарда долара дълг, като тази година планира да добави още над 60 милиарда долара....Това е реалността, а не розовите ти сънища
Коментиран от #31, #38, #39
22:37 16.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ангеле
22:45 16.07.2026
33 Дон Корлеоне
22:47 16.07.2026
34 хихихи
До коментар #31 от "ХаХаХу":Добре, мен ме краде Украйна НАТО....затова имаме дълг. Я кажи, Русия кой я краде?,при толкова нефт,газ, природни ресурси.....
22:47 16.07.2026
35 То беше преди войната
До коментар #27 от "Перо":Или нещо му стана или изкарва пари което е жалко защото те изглеждат заможни хора.
22:49 16.07.2026
36 Боруна Лом
22:49 16.07.2026
37 Боруна Лом
До коментар #1 от "Пич":ГЛАД,БАЦЕ!ГЛАД ЗА ГАД!
22:50 16.07.2026
38 Какво да кажем за САЩ
До коментар #30 от "хихихи":Едва ли някой има по голям дълг от тях. Франция също има много голям дълг. България почна да трупа и тя. ....
23:00 16.07.2026
39 Егати тъпият трол си
До коментар #30 от "хихихи":Русия има национален дълг 18% од БВП.
За сравнение фалиралата Франция има 118% дълг от БВП, Италия има национален дълг 138% от БВП.
Това може да се провери с елементарно търсене с Гугъл.
Недоумявам как може да лънготите по сайтовете толкова нагло.
Тук сте събрани най-деграриалите русофобни пияници на България.
Не осъзнавате колко сте гнусни с простотията си.
23:19 16.07.2026