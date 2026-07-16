Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние

България подписа декларацията в Киев. Според Министерството на външните работи, това не ангажира страната ни да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна.

"Приветствам факта, че България е част от съгласието по тази декларация. Не виждам нищо смущаващо в текста. Не виждам в декларацията да е казано нещо повече от това, което вече е казано в различни заключителни документи на ЕС и НАТО", коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов "Денят ON AIR".

Според него всичко това от една страна е "продукт на политическото говорене". Той акцентира върху изказването на премиера в Париж - че решението не бива да се удължава чрез военни средства, а трябва да се наблегне върху дипломатическите усилия

"През юни украинското министерство на отбраната и военното командване на Украйна заявиха, че в резултат на неутрализирането на руското превъзходство по фронтовата линия, се е отворил прозорец на възможностите в рамките на следващите 6 месеца, в които трябва да се използват дипломатически канали, за да бъде накарана Русия да седне на масата на преговорите", подчерта Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че според тях е необходима решителност и ясен дипломатически план, както и усилия от страна на Европа и САЩ, които да осъществят натиск върху Русия. "Да се разчита единствено на военните резултати на ВСУ е не само необосновано, но и прибързано. Очевидно е необходимо да има пренареждане на приоритетите. Ако досега на преден план е излизала военната помощ и подкрепа, на следващо място - натискът върху Русия, на трето място - дипломацията - трябва да се пренаредят приоритетите и на преден план да излезе дипломацията", настоя бившият министър на отбраната.

По думите му санкциите имат ефект.

"Има ефект и той лесно може да бъде видян върху икономиката на Русия. Тя не е в цветущо състояние. Самият факт, че бяха увеличени данъците, особено по отношение на ДДС с два нови процента - показва, че се търсят други източници за финансиране на бюджета. Има резултат, включително и от атаките и ударите на Украйна по нефтопреработващата промишленост", анализира Найденов. Гостът коментира и темата за това гражданското ни летище в София да стане база на НАТО.

"Ползването на гражданска инфраструктура не е изолиран случай, това е практика в страните от НАТО. Това, за което става дума в решението, е увеличаване на капацитета и оперативните способности на военните бази "Враждебна" и авиобаза "Безмер". Разбирам опитите да се търси сензацията, но става въпрос за военните ни летища", посочи още Найденов.