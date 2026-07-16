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Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние

Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние

16 Юли, 2026 22:04 835 39

  • ангел найденов-
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  • агресор

Ползването на гражданска инфраструктура не е изолиран случай, това е практика в страните от НАТО

Ангел Найденов: Санкциите работят, икономиката на Русия не е в цветущо състояние - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България подписа декларацията в Киев. Според Министерството на външните работи, това не ангажира страната ни да засили участието си в т.нар. "Коалиция на желаещите" за Украйна.

"Приветствам факта, че България е част от съгласието по тази декларация. Не виждам нищо смущаващо в текста. Не виждам в декларацията да е казано нещо повече от това, което вече е казано в различни заключителни документи на ЕС и НАТО", коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов "Денят ON AIR".

Според него всичко това от една страна е "продукт на политическото говорене". Той акцентира върху изказването на премиера в Париж - че решението не бива да се удължава чрез военни средства, а трябва да се наблегне върху дипломатическите усилия

"През юни украинското министерство на отбраната и военното командване на Украйна заявиха, че в резултат на неутрализирането на руското превъзходство по фронтовата линия, се е отворил прозорец на възможностите в рамките на следващите 6 месеца, в които трябва да се използват дипломатически канали, за да бъде накарана Русия да седне на масата на преговорите", подчерта Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Той посочи, че според тях е необходима решителност и ясен дипломатически план, както и усилия от страна на Европа и САЩ, които да осъществят натиск върху Русия. "Да се разчита единствено на военните резултати на ВСУ е не само необосновано, но и прибързано. Очевидно е необходимо да има пренареждане на приоритетите. Ако досега на преден план е излизала военната помощ и подкрепа, на следващо място - натискът върху Русия, на трето място - дипломацията - трябва да се пренаредят приоритетите и на преден план да излезе дипломацията", настоя бившият министър на отбраната.

По думите му санкциите имат ефект.

"Има ефект и той лесно може да бъде видян върху икономиката на Русия. Тя не е в цветущо състояние. Самият факт, че бяха увеличени данъците, особено по отношение на ДДС с два нови процента - показва, че се търсят други източници за финансиране на бюджета. Има резултат, включително и от атаките и ударите на Украйна по нефтопреработващата промишленост", анализира Найденов. Гостът коментира и темата за това гражданското ни летище в София да стане база на НАТО.

"Ползването на гражданска инфраструктура не е изолиран случай, това е практика в страните от НАТО. Това, за което става дума в решението, е увеличаване на капацитета и оперативните способности на военните бази "Враждебна" и авиобаза "Безмер". Разбирам опитите да се търси сензацията, но става въпрос за военните ни летища", посочи още Найденов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    55 4 Отговор
    Ти да видиш...!? Дъртият комунист, който се е клел в Партията, стана русофоб!!! Е да видите, от какви падения се състоят русофобите!!!

    Коментиран от #4, #24, #37

    22:07 16.07.2026

  • 2 Вашето мнение

    44 3 Отговор
    Когато нещата за украйна станат зле канят ей тоя папагал и той с благ тон успокоява паветниците, че още малко и ще победим Русия.

    22:07 16.07.2026

  • 3 Ангеле,

    45 4 Отговор
    спиш ли спокойно нощем,предателю?! Дано мира не намериш,нито на този,нито на оня свят!

    Коментиран от #9

    22:08 16.07.2026

  • 4 Вашето мнение

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Жинирал танас, мирчев, божанов, терзиев идват само за да потвърдят думите ти.

    22:09 16.07.2026

  • 5 Така е

    4 45 Отговор
    Изключително точен и непредубеден анализ на Найденов. Браво.

    Коментиран от #12, #15

    22:09 16.07.2026

  • 6 МаяМите

    34 3 Отговор
    пак са oтървали дoбитъкa

    22:10 16.07.2026

  • 7 Точен е бившият министър на отбраната

    7 34 Отговор
    Бунт в армията! Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските.
    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист

    Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските и отдавна са оставили далеч зад себе си всички войни на Русия и СССР след Втората световна война. Руските военни биват изпращани на сигурна смърт срещу дронове и непреодолими украински отбранителни линии, така че от цели роти се завръщат само единици. По мемориалите в руските градове вече не достига място за имената. И това са само онези, които официално са признати за загинали. За това какво се случва с руските загуби във войната срещу Украйна – в новото видео.
    Тук трябва да се има предвид, че тези цифри не са взети от въздуха. Това са данни за удари по руски военни, потвърдени с видеозаписи, за които впоследствие се начисляват електронни точки за закупуване на нови дронове и друго оборудване.

    Коментиран от #29

    22:11 16.07.2026

  • 8 тоя боклук

    33 3 Отговор
    какъв се явява ??

    22:11 16.07.2026

  • 9 Така е

    3 26 Отговор

    До коментар #3 от "Ангеле,":

    Открай време всеки, който има акъл от БСП, го изкарват предател. Карма!

    22:11 16.07.2026

  • 10 Ехааа

    4 30 Отговор
    Амбиции,минималната работна заплата във велика Русия 250 евро, а в България 650 евро, при това, че нямаме газ,петрол....

    Коментиран от #23, #25

    22:11 16.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Голям смях

    32 4 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    Затова България е във фалит.

    22:12 16.07.2026

  • 13 Дим градич

    36 3 Отговор
    Този бивш Димитровграски кмет, бивш депутат от БСП, бивш областен управител на Хасково, бивш депутат от БСП, бивш говорител на БСП, бивш министър на отбраната от правителството на БСП, завършил морски офицер пак ли го изкарахте на показ? Този е ясен евролунатик.Какво ще говори след като Украйна фалира. Тоз ще е от първите които ще посрещнат руснаците на Дунав мост. А такива като него не са малко. Учили при соца, ползвали цел живот благинки и тлъсти заплати.

    22:13 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми да

    3 21 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    И в БСП има интелигентни хора, но масата от комунисти ги презира.

    Коментиран от #21

    22:14 16.07.2026

  • 16 Прав е- глад и мор в мизерна раша

    4 27 Отговор
    "Мислех, че ще умра от старост. Но когато Русия, която хранеше с хляб цяла Европа, започна да купува зърно, разбрах, че ще умра от смях. Сталин взе аграрна страна и я превърна в суровинен придатък и ядрено бунище.

    След няколко поколения те ще деградират и дори няма да могат сами да добиват полезни изкопаеми. Народът ще измира, а диктаторите и техните слуги ще живеят, купувайки от нас луксозни стоки и продавайки концесии на съседните страни. За руските лидери това е най - изгодния бизнес.

    Достатъчно е да спрем съветската експанзия и те ще се самоунищожат без активни действия от наша страна"...

    Сър Уинстън Чърчил

    А какво да кажем за празните бензиностанции!? “Вода гази - жаден ходи!”
    И това е от тъпотия и безгръбначното лазене на “народа” им!

    22:15 16.07.2026

  • 17 Справедлив

    27 2 Отговор
    Предател на своята Родина

    22:16 16.07.2026

  • 18 Без име

    18 2 Отговор
    Охлюв.

    22:18 16.07.2026

  • 19 Този неприятен тип

    20 2 Отговор
    Защо го показват толкова често? Плаща ли си, що ли?

    22:19 16.07.2026

  • 20 Точен е Найденов

    4 18 Отговор
    Клета раша се превръща в изпитателен полигон за западни и Американски ракети -
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    22:21 16.07.2026

  • 21 Този ако е интелигентен

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ми да":

    Аз тогава съм академик. Само като му видиш физиономията и разбираш що за малоумник е

    22:22 16.07.2026

  • 22 Найденов е прав но смекчава все пак

    4 16 Отговор
    Че те Украинците ви подпалиха рафинериите ,унищожиха ви инфраструктурата ,прогониха рускоговорящите от Крим ,литър бензин в раша 149 рублей ( 1.70 евро), на черно 2.50 евро...какво по голямо разбиване на рашистите от това и като добавим че 5 года се бият още за 2 села в Украйна на 50 км.от границата си и 2 милиона блатници в един по добър свят отървали се от мъките...Няма думи за този путинов позор

    22:22 16.07.2026

  • 23 Да Бе

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ехааа":

    То комунизма ако беше добре, Путин нямаше да е президент на капиталистическа Русия повече от 20 години

    22:26 16.07.2026

  • 24 Овчар

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не бе колега..! Този парцал казва че фронта в Украйна трябва да бъде изтеглен по към нас...! Все пак НАТО е регистрирано в борсата по труда от много години и са БЕЗРАБОТНИ...само лапат.!

    22:26 16.07.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ехааа":

    Тегли България и целият Запад заем след заем и демонстрира благосъстояние. Разчитат да разфасоват един ден Русия, щото иначе са фалирали и ще трябва един беден да си връщат вересиите. Русия , каквото има , нейно си е и война води срещу ЕС и НАТО и ме плаче.

    Коментиран от #30

    22:26 16.07.2026

  • 26 Мда

    10 2 Отговор
    И този взе да коментира Русия, политиката в България и пр. Но не вижда, че бившата му партия - БСП ойде у ряката заради евроатлантик коалицията с герб. Лелей...

    22:29 16.07.2026

  • 27 Перо

    7 2 Отговор
    Чудя се на Мая, как можа да се хване с тоя дърт джендър с мозък на пиле!

    Коментиран от #28, #35

    22:32 16.07.2026

  • 28 Епа що?

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    Какъв друг ще я търпи па нея?!

    Ако беше моя жена, вече да съм се превърнал в убиец!

    22:34 16.07.2026

  • 29 стар кашик

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Точен е бившият министър на отбраната":

    Тази информация от бесарабския ли е! За един приятел питам, щото и той не вярва!

    22:35 16.07.2026

  • 30 хихихи

    2 13 Отговор

    До коментар #25 от "РЕАЛИСТ":

    Какъв реалист си ти,по скоро ф@лшив. Русия има над 320 милиарда долара дълг, като тази година планира да добави още над 60 милиарда долара....Това е реалността, а не розовите ти сънища

    Коментиран от #31, #38, #39

    22:37 16.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ангеле

    4 1 Отговор
    Ти кефиш ли се. Да не се задавиш.

    22:45 16.07.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    0 3 Отговор
    Хаяско пусна ли бензин?

    22:47 16.07.2026

  • 34 хихихи

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "ХаХаХу":

    Добре, мен ме краде Украйна НАТО....затова имаме дълг. Я кажи, Русия кой я краде?,при толкова нефт,газ, природни ресурси.....

    22:47 16.07.2026

  • 35 То беше преди войната

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Перо":

    Или нещо му стана или изкарва пари което е жалко защото те изглеждат заможни хора.

    22:49 16.07.2026

  • 36 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ОТПАДЪКПЪПЧИВ!

    22:49 16.07.2026

  • 37 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ГЛАД,БАЦЕ!ГЛАД ЗА ГАД!

    22:50 16.07.2026

  • 38 Какво да кажем за САЩ

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "хихихи":

    Едва ли някой има по голям дълг от тях. Франция също има много голям дълг. България почна да трупа и тя. ....

    23:00 16.07.2026

  • 39 Егати тъпият трол си

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "хихихи":

    Русия има национален дълг 18% од БВП.
    За сравнение фалиралата Франция има 118% дълг от БВП, Италия има национален дълг 138% от БВП.
    Това може да се провери с елементарно търсене с Гугъл.
    Недоумявам как може да лънготите по сайтовете толкова нагло.
    Тук сте събрани най-деграриалите русофобни пияници на България.
    Не осъзнавате колко сте гнусни с простотията си.

    23:19 16.07.2026

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