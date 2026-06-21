Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско

Хеликоптер се е включил в издирването на туристката в района на Банско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.

БТА припомня, че по-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.