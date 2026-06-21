Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско

Хеликоптер се е включил в издирването на туристката в района на Банско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.
БТА припомня, че по-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимч
Коментиран от #9
13:45 21.06.2026
2 пръц
13:46 21.06.2026
3 Лорда
13:46 21.06.2026
4 За това
Коментиран от #6
14:00 21.06.2026
5 Механик
Тая "жена" какво дири там? Да пратена с отговорна правителствена мисия или да е отишла да открива лекарсво за някоя нелечима болест?
До кога ще ни занимавате с хора без работа, дето са тръгнали да си навиват на ината? До кога ще харчите нашите пари за такива?
Оставете двама-трима такива да се оправя самички и да видите дали ще има повече кандидати за шляйкане изпланините.
Коментиран от #14, #16
14:02 21.06.2026
6 Механик
До коментар #4 от "За това":Не може да носят чипове.На тях чипът им сбъркан по рождение.
14:03 21.06.2026
7 оперета
когато по чуки се катерят.
Не им стига махалата,
та си дигат чукалата
и си търсят те белята
баш щом има мач, уви!
14:06 21.06.2026
8 Гост
14:08 21.06.2026
9 Цеко
До коментар #1 от "Мимч":Благодарим за интереса, при първа възможност ще се свържем с Вас за повече информация.
14:18 21.06.2026
10 Цвете
14:19 21.06.2026
11 ще се появи женицата китна и росна
често тез моми ходят при някой и мълчат и после цъфват ни лук яли ни мирисали
14:19 21.06.2026
12 Тая е украинка
14:26 21.06.2026
13 Тия дни е Еньов ден
14:38 21.06.2026
14 германеца
До коментар #5 от "Механик":Кой си ти , за да определяш кой къде ще ходи ? Стой пред телевизора и си мълчи !
14:42 21.06.2026
15 Хейт
14:42 21.06.2026
16 ГосЪ
До коментар #5 от "Механик":Ти ква ГаД си …
14:46 21.06.2026
17 Следи от черна пантера
14:56 21.06.2026