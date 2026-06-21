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Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско

Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско

21 Юни, 2026 13:42 1 121 17

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Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата, съобщиха от ПСС

Хеликоптер се включи в издирването на жената в района на Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хеликоптер се е включил в издирването на туристката в района на Банско, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК.

БТА припомня, че по-рано днес от планинската служба съобщиха, че издирват жена в района на Банско. Тя се е движила вчера между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е стигнала в хижата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    13 4 Отговор
    Интересно,сама жена къде е тръгнала през планини, гори и чукари...

    Коментиран от #9

    13:45 21.06.2026

  • 2 пръц

    15 0 Отговор
    защо с хеликоптери нЕма ли дронове и когато я открият, ако е пострадала да отиде хеликоптер да я прибере

    13:46 21.06.2026

  • 3 Лорда

    6 1 Отговор
    Лоша работа. Щом и хеликоптер е тръгнал да я търси, значи работата е сериозна. Почти колкото случая с Цвета и гащите й...

    13:46 21.06.2026

  • 4 За това

    10 0 Отговор
    Всички туристи в планината, да носят задължително чипове.

    Коментиран от #6

    14:00 21.06.2026

  • 5 Механик

    16 3 Отговор
    Кой плаща хеликоптера и издирването??
    Тая "жена" какво дири там? Да пратена с отговорна правителствена мисия или да е отишла да открива лекарсво за някоя нелечима болест?
    До кога ще ни занимавате с хора без работа, дето са тръгнали да си навиват на ината? До кога ще харчите нашите пари за такива?
    Оставете двама-трима такива да се оправя самички и да видите дали ще има повече кандидати за шляйкане изпланините.

    Коментиран от #14, #16

    14:02 21.06.2026

  • 6 Механик

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "За това":

    Не може да носят чипове.На тях чипът им сбъркан по рождение.

    14:03 21.06.2026

  • 7 оперета

    6 2 Отговор
    Жените, жените, ах ангели са те,
    когато по чуки се катерят.
    Не им стига махалата,
    та си дигат чукалата
    и си търсят те белята
    баш щом има мач, уви!

    14:06 21.06.2026

  • 8 Гост

    6 0 Отговор
    Хижа Вихрен е на найси километра от Банско! Какво общо има Банско с хижата, м???

    14:08 21.06.2026

  • 9 Цеко

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мимч":

    Благодарим за интереса, при първа възможност ще се свържем с Вас за повече информация.

    14:18 21.06.2026

  • 10 Цвете

    3 0 Отговор
    НА КАКВА ВЪЗРАСТ Е ЖЕНАТА? БЪЛГАРКА ЛИ Е? БЕЗ ПРИЯТЕЛИ ЛИ Е БИЛА, ИЛИ ПРИДРУЖИТЕЛ ?

    14:19 21.06.2026

  • 11 ще се появи женицата китна и росна

    5 0 Отговор
    кат онази дет я издирваха преди месеци на витоша

    често тез моми ходят при някой и мълчат и после цъфват ни лук яли ни мирисали

    14:19 21.06.2026

  • 12 Тая е украинка

    2 0 Отговор
    И лювница на нашенски бос.

    14:26 21.06.2026

  • 13 Тия дни е Еньов ден

    2 0 Отговор
    Тази е тръгнала за билки из планината и гората и е искала да се скрие за 3 дни както е казано всяко чудо за три дни

    14:38 21.06.2026

  • 14 германеца

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Кой си ти , за да определяш кой къде ще ходи ? Стой пред телевизора и си мълчи !

    14:42 21.06.2026

  • 15 Хейт

    3 0 Отговор
    Такива да си плащат разходите за търсенето .

    14:42 21.06.2026

  • 16 ГосЪ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Ти ква ГаД си …

    14:46 21.06.2026

  • 17 Следи от черна пантера

    2 0 Отговор
    има ли

    14:56 21.06.2026

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