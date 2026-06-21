АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД.

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци, уточни БТА. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.