АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД.
Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци, уточни БТА. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиня(к)
15:26 21.06.2026
2 Гост
Коментиран от #3, #5
15:27 21.06.2026
3 Даааа
До коментар #2 от "Гост":А нашите тумбаци седят някъде на сянка, люпят семки и клюкарят....ама за 2500-3000€ толкова, няма да се утрепват от работа, я... 🤣🤣🤣
15:32 21.06.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
15:55 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Живко Керязов
16:19 21.06.2026
7 Чистички
16:37 21.06.2026