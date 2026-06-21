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АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма
  Тема: Войната на пътя

АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма

21 Юни, 2026 15:24 625 7

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Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци

АПИ: Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент не са служители на Агенцията, а на пътноподдържаща фирма - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД.

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци, уточни БТА. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    6 0 Отговор
    Сичко ше си кажете...😂

    15:26 21.06.2026

  • 2 Гост

    5 1 Отговор
    Днес беше пълно с мамалигари тръгнали за гръцко, изпреварват, като дрогирани.

    Коментиран от #3, #5

    15:27 21.06.2026

  • 3 Даааа

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    А нашите тумбаци седят някъде на сянка, люпят семки и клюкарят....ама за 2500-3000€ толкова, няма да се утрепват от работа, я... 🤣🤣🤣

    15:32 21.06.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    2 0 Отговор
    ДВГ и по една тесла у гльвьть за уйр0геьците

    15:55 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Живко Керязов

    1 0 Отговор
    То пък една Агенция...

    16:19 21.06.2026

  • 7 Чистички

    0 0 Отговор
    Държавните агенции са винаги невинни. Виновен е единствено някой друг.

    16:37 21.06.2026

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