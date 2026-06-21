Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси

"Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси, които по някаква причина не съвпадат с интересите на ЕС и на другите държави. Вторият въпрос е кой определя националния интерес на България – дали той се определя от българските граждани, които избират своите представители в парламента и оттам в правителството, и те трябва да се съобразяват с това, или правителството смята, че знае най-много от всички", това заяви проф. Даниел Вълчев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

За политиката в ЕС Вълчев коментира.

"Не винаги, когато една държава постави остро въпрос в рамките на ЕС, тя го отстоява докрай. Понякога е „аз ще отстъпя, ти ще отстъпиш“. Големият въпрос с войната в Украйна е как ние, европейците, виждаме нейния край – дали изобщо виждаме някакъв край и ако си представяме света след пет години, кои са онези стъпки, които биха ни доближили до това, което искаме да постигнем след пет години. Аз не съм фен на санкции, които имат символен характер. Това със санкциите срещу руския патриарх няма никакъв фактически смисъл."

"За първи път от доста време на мен ми е спокойно, когато българският министър-председател ходи в Брюксел. Бяхме в ситуация, в която се колебаех как се казва външният министър", коментира политическата криза Вълчев.

По отношението на издигането на Андрей Гюров за президент Вълчев заяви.

"На тези президентски избори най-вероятно ще се състезават кандидати, издигнати от инициативни комитети, с изключение на Костадин Костадинов – кандидат от „Възраждане“. Това, че ще бъде издигнат от инициативен комитет, е резултат не на дълбоко политическо решение, а на прагматично – не всички в тази коалиция биха го подкрепили. Трудно ще излезе извън общността, която би подкрепила подобна кандидатура. Гюров е добра кандидатура, но доколко тя подхожда на голяма част от лидерите и няма ли да ги оспори."

За предстоящото предложението на "Прогресивна България" за президент Вълчев коментира.

Даниел Вълчев: "На него не му е важно кой точно ще бъде президент, по-важно му е да не загуби. Той еднакво може да спечели и да загуби. България много пъти е показвала, че не е склонна да слага всички яйца в една кошница и не сме склонни да вървим в една посока."