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Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси

Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси

21 Юни, 2026 15:46 835 16

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България много пъти е показвала, че не е склонна да слага всички яйца в една кошница и не сме склонни да вървим в една посока

Даниел Вълчев: Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Въпросът е дали България има самочувствието да постави своите интереси, които по някаква причина не съвпадат с интересите на ЕС и на другите държави. Вторият въпрос е кой определя националния интерес на България – дали той се определя от българските граждани, които избират своите представители в парламента и оттам в правителството, и те трябва да се съобразяват с това, или правителството смята, че знае най-много от всички", това заяви проф. Даниел Вълчев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

За политиката в ЕС Вълчев коментира.

"Не винаги, когато една държава постави остро въпрос в рамките на ЕС, тя го отстоява докрай. Понякога е „аз ще отстъпя, ти ще отстъпиш“. Големият въпрос с войната в Украйна е как ние, европейците, виждаме нейния край – дали изобщо виждаме някакъв край и ако си представяме света след пет години, кои са онези стъпки, които биха ни доближили до това, което искаме да постигнем след пет години. Аз не съм фен на санкции, които имат символен характер. Това със санкциите срещу руския патриарх няма никакъв фактически смисъл."

"За първи път от доста време на мен ми е спокойно, когато българският министър-председател ходи в Брюксел. Бяхме в ситуация, в която се колебаех как се казва външният министър", коментира политическата криза Вълчев.

По отношението на издигането на Андрей Гюров за президент Вълчев заяви.

"На тези президентски избори най-вероятно ще се състезават кандидати, издигнати от инициативни комитети, с изключение на Костадин Костадинов – кандидат от „Възраждане“. Това, че ще бъде издигнат от инициативен комитет, е резултат не на дълбоко политическо решение, а на прагматично – не всички в тази коалиция биха го подкрепили. Трудно ще излезе извън общността, която би подкрепила подобна кандидатура. Гюров е добра кандидатура, но доколко тя подхожда на голяма част от лидерите и няма ли да ги оспори."

За предстоящото предложението на "Прогресивна България" за президент Вълчев коментира.

Даниел Вълчев: "На него не му е важно кой точно ще бъде президент, по-важно му е да не загуби. Той еднакво може да спечели и да загуби. България много пъти е показвала, че не е склонна да слага всички яйца в една кошница и не сме склонни да вървим в една посока."


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА СНИМКАТА

    14 9 Отговор
    СТАР КОМУНИСТИЧЕСКИ ПОДМАZBAЧ И МИЖАТУРКА !

    15:54 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 уйко Урдьо

    5 5 Отговор
    А какво правим когато ,,интересите на България" се разминават с моите?

    15:56 21.06.2026

  • 4 хмммм

    11 8 Отговор
    Защо постоянно го дават тоя л(г)ейтак?

    Коментиран от #5

    15:59 21.06.2026

  • 5 Копейкин Костя

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "хмммм":

    Щото Р.Овч. не ще да дава интервюта.

    16:02 21.06.2026

  • 6 Дориана

    11 7 Отговор
    Да, слагаме край на продажните политици в България поставили на първо място своето политическо оцеляване пред Националните интереси на България.Тези хора като ГЕРБ, ДПС, ППДБ не мислеха за българския народ, вкараха го насила в Еврозоната без да е подготвена България за това, скриха реалния дефицит от ЕС, даваха пари и оръжия на корумпирана Украйна като за Световна война, застрашиха Националната сигурност на страната като се сдушиха с корумпирани украински олигарси,заграбили , окупирали Земята ни, откраднали тока и водата ни , и накрая доведоха България до дъното на Свръх дефицит. .да , вече има политици, които мислят най-- напред за приоритетите на българския народ. България за тях е над политическата арогантност в името на властта. Така, че да, спираме да даваме оръжия на корумпирана Украйна спираме да подклаждаме войната , спираме да се съобразяваме с грешната политика на ЕС , която води Европа към икономическа криза и война. Благодарение на здравия разум на Румен Радев България ще остане в периферията на войната.

    16:04 21.06.2026

  • 7 койдазнай

    4 4 Отговор
    А какви са например, "нашите интереси"? И как ги опазваме и защитаваме? Как се справяме там, където няма чужда намеса? Примерно, как е градустройството в България? Или пък, как решен въпросът с паркирането? Щото, аз не съм видял урсула да паркира на Витошка, или сорос да паркира на тротоара. Ама някои го правят? Или кой е виновен за дереджето на българския футбол? С него се занимават само доказани спортисти, дето не са под влиянието на никое НПО и никакви посолства, там каята калас няма думата! Резултатите какви са? Добре ли се справяме?

    Коментиран от #9, #13

    16:15 21.06.2026

  • 8 миме

    4 4 Отговор
    вълчев-има две, три възможности...богаташите на стадиона, респективно на площада или белене. .. кат след 9-ти и капиталиста си избира нали е за демокрация

    16:17 21.06.2026

  • 9 миме

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    премахват се тъмносините иноагенти и шпиони на ми6 и ЦРУ и сичко си идва на място кат преди 89-та

    16:20 21.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Въпросът е :
    "Защо вече 36 години ни управляват все
    МЪЖЕ БЕЗ ТОПКИ?" 🤔🤔🤔❓❓❓❗❗❗

    16:25 21.06.2026

  • 11 "да постави

    2 2 Отговор
    своите интереси"? Къде да ги "постави"? И ноя е бил министър на образованието!

    16:26 21.06.2026

  • 12 Гай Турий

    3 3 Отговор
    Въпросът е дали личността и характерът на лидера позволяват да има смелостта да поставя условия, след като юридически имаме еднакви и равни права с всеки голям, като Фрасе, Германия и т.н. Досега нашите гащници lвече 35 г. нямаха никакво самочувствие и забиха страната ни в най-тежки условия за присъединяване към еврейския съюз. Сега Радев има авторитета и смелостта да поставя нашите условия наравно с всички останали. Радев ще е следващия управляващ в Брюксел, след майнелайняната клика. Впечтлява все прповече лидерите на ЕС със своите лидерски качества и корав характер.

    16:27 21.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "койдазнай":

    Ех, КОЙДАЗНАЙЧО, те и да дойдат да паркират, ти няма да ги разпознаеш❗
    А и не е нужно да идват лично, стига да платят на 100 г•золиз@чи да паркират там,
    ама то КОЙДАЗНАЙ откъде да знай❗

    16:31 21.06.2026

  • 14 Тоя дърт

    3 2 Отговор
    невнятник освен за чучело за друто не става. И на кого му пука на него от какво му е спокойно.

    16:36 21.06.2026

  • 15 Претенциите !

    1 0 Отговор
    Са Важно Нещо !

    Но !

    Къде ти е Подплатата ?

    16:48 21.06.2026

  • 16 !!!?

    0 0 Отговор
    На Радев интереса е Кеша...затова и прозвището му е право в десятката - Мистър Кеш !

    за справка: виж Магнитски !
    !!!?

    16:57 21.06.2026

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