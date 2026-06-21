75-годишен мъж се удави в Китен

На 19 юни е получен сигнал в РУ Приморско за удавен човек в Китен. Сигналът е получен в 16.30 в района на южен плаж - Китен.
75-годишен пловдивчанин, заедно със съпругата си, е плажувал цял ден на слънце. По данни на жената е влязъл във водата, където му е прилошало. Там е паднал и се е удавил.
Това е първият случай за удавен човек в активния летен сезон в област Бургас.
Образувано е досъдебно производство в РУ-Приморско.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
и нема да е последният !
16:26 21.06.2026
2 к0к0рч0 💋🍌
16:28 21.06.2026
3 Да се готвят следващите
16:32 21.06.2026
4 Дедо ви
16:33 21.06.2026
5 Шамандура
16:34 21.06.2026
6 Ако е Слънчасал !
16:34 21.06.2026
7 Баба
16:39 21.06.2026