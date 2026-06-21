75-годишен мъж се удави в Китен

На 19 юни е получен сигнал в РУ Приморско за удавен човек в Китен. Сигналът е получен в 16.30 в района на южен плаж - Китен.

75-годишен пловдивчанин, заедно със съпругата си, е плажувал цял ден на слънце. По данни на жената е влязъл във водата, където му е прилошало. Там е паднал и се е удавил.

Това е първият случай за удавен човек в активния летен сезон в област Бургас.

Образувано е досъдебно производство в РУ-Приморско.