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75-годишен мъж се удави в Китен

75-годишен мъж се удави в Китен

21 Юни, 2026 16:23 655 7

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  • българия

Това е първият случай за удавен човек в активния летен сезон в област Бургас

75-годишен мъж се удави в Китен - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 19 юни е получен сигнал в РУ Приморско за удавен човек в Китен. Сигналът е получен в 16.30 в района на южен плаж - Китен.

75-годишен пловдивчанин, заедно със съпругата си, е плажувал цял ден на слънце. По данни на жената е влязъл във водата, където му е прилошало. Там е паднал и се е удавил.

Това е първият случай за удавен човек в активния летен сезон в област Бургас.

Образувано е досъдебно производство в РУ-Приморско.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 0 Отговор
    "Това е първият случай за удавен човек в активния летен сезон"

    и нема да е последният !

    16:26 21.06.2026

  • 2 к0к0рч0 💋🍌

    1 2 Отговор
    рускогаварящ ?

    16:28 21.06.2026

  • 3 Да се готвят следващите

    1 1 Отговор
    В надпреварата

    16:32 21.06.2026

  • 4 Дедо ви

    3 1 Отговор
    квото е търсел е намерил------баба си

    16:33 21.06.2026

  • 5 Шамандура

    3 1 Отговор
    Откриха сезона.

    16:34 21.06.2026

  • 6 Ако е Слънчасал !

    2 0 Отговор
    Нищо Чудно !

    16:34 21.06.2026

  • 7 Баба

    4 1 Отговор
    На 75г да се пече цял ден и после в студената вода на морето....нямам думи ! Въобще не му е там мястото на тази възраст....

    16:39 21.06.2026

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