Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия СНИМКИ

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Това съобщи за NOVA Джелал Фаик - гл. секретар на Главното мюфтийство.

В НДК се проведе конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над хиляда делегати.

„Потребностите на мюсюлманската общност са много различни от различно естество. Имаме различни идеи за решаване на проблемите, но основният акцент, който поставяме, е върху образоването и преквалифицирането на кадрите, които в момента работят или които ще се подготвят, тъй като мюсюлманската общност има потребност от по-образовани и подготвени религиозни водачи, които да водят мюсюлманската общност в този многопластов свят”, заяви Ведат Ахмед.

Като предизвикателство той посочи информираността. „Важно е мюсюлманските лидери да бъдат подготвени и знаещи, но заедно с това да наблегнат на възпитанието в ценности, а това е възможно, когато и те самите споделят определени ценности”, каза Ведат Ахмед.

„Новият главен мюфтия ще работи за благото на мюсюлманите в България. Ще започнем работа с младите хора, имаме млади имами, имаме мюфтийства, училища и вървим устремено. Нашата цел е първо да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности и ще бъдем близки до хората. Имаме идеи и амбиции, така че ще работим с всички”, заяви Ахмед Хасанов.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

„Младите хора заминават на Запад, особено в нашите среди имаме млади хора, които предпочитат да бъдат на Запад. С моя екип ще направим всичко възможно да върнем максимално повече хора в нашата страна”, каза още той.

344 делегати поискаха новия главен мюфтия да се избере с таен вот. Процедурата обаче предизвика скандал, тъй като организационната комисия обяви, че няма техническа подготовка за тайно гласуване. 529 делегати се обявиха за явен вот.