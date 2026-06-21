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Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия СНИМКИ

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия СНИМКИ

21 Юни, 2026 15:03, обновена 21 Юни, 2026 15:09 1 202 7

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В НДК се проведе конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия СНИМКИ - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия. Това съобщи за NOVA Джелал Фаик - гл. секретар на Главното мюфтийство.

В НДК се проведе конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското изповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия д-р Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над хиляда делегати.

Потребностите на мюсюлманската общност са много различни от различно естество. Имаме различни идеи за решаване на проблемите, но основният акцент, който поставяме, е върху образоването и преквалифицирането на кадрите, които в момента работят или които ще се подготвят, тъй като мюсюлманската общност има потребност от по-образовани и подготвени религиозни водачи, които да водят мюсюлманската общност в този многопластов свят”, заяви Ведат Ахмед.

Като предизвикателство той посочи информираността. „Важно е мюсюлманските лидери да бъдат подготвени и знаещи, но заедно с това да наблегнат на възпитанието в ценности, а това е възможно, когато и те самите споделят определени ценности”, каза Ведат Ахмед.

„Новият главен мюфтия ще работи за благото на мюсюлманите в България. Ще започнем работа с младите хора, имаме млади имами, имаме мюфтийства, училища и вървим устремено. Нашата цел е първо да наблегнем на възпитанието на младите хора, на моралните ценности и ще бъдем близки до хората. Имаме идеи и амбиции, така че ще работим с всички”, заяви Ахмед Хасанов.

Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия СНИМКИ
Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

„Младите хора заминават на Запад, особено в нашите среди имаме млади хора, които предпочитат да бъдат на Запад. С моя екип ще направим всичко възможно да върнем максимално повече хора в нашата страна”, каза още той.

344 делегати поискаха новия главен мюфтия да се избере с таен вот. Процедурата обаче предизвика скандал, тъй като организационната комисия обяви, че няма техническа подготовка за тайно гласуване. 529 делегати се обявиха за явен вот.


София / България
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  • 1 Налудник

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    "Кадрите решават всичко."

    15:05 21.06.2026

  • 2 Шопо

    9 1 Отговор
    Преквалификация, викаш! От резане на зелки към изнасилване.😂 Едното отнема живот, другото дава, а? Оди по Лъвов ги "преквалифицирай", ония са от "ваще"!

    15:08 21.06.2026

  • 3 Кой

    8 4 Отговор
    А Българското общество какво мисли за вас , дали не е като за тумор който бавно и сигурно разяжда разединеното българско общество

    15:13 21.06.2026

  • 4 религията на някакъв си педофил

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    15:16 21.06.2026

  • 5 Помак

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    Нали живеем в българия ...мюзли няма в ес на която сам челен

    15:17 21.06.2026

  • 6 Бъларин

    4 3 Отговор
    Нека е жив и здрав! И нашите братя мюсюлмани имат нужда от добър водач!

    16:12 21.06.2026

  • 7 няма ли да

    2 0 Отговор
    измислят вирус , който да засяга калмарите и ромеите ?! Само тогава ще се оправи България !

    16:20 21.06.2026

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