"Тагарев: Аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно"

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви в ефира на Нова ТВ, че аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите ѝ решения да бъдат повлияни от икономически претенции.
Той припомни сходни случаи от миналото, когато според него отделни държави от ЕС са действали под натиск в полза на руски интереси. По думите му Алекперов вече не заема водещата позиция в „Лукойл“, която е имал преди години, поради което мотивите за специалната защита на името му пораждат въпроси.
Тагарев подчерта, че България досега е подкрепяла всички санкционни пакети на ЕС срещу Русия и реални действия за промяна на курса не се наблюдават. Според него обаче публичните послания на властите често се различават от поведението на страната в европейските институции.
„Това, което виждаме в момента, не е защита на българския национален интерес, а защита на руски интереси“, заяви бившият министър на отбраната.
Валерий Тодоров отхвърли сравненията между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск.
По думите му Вагит Алекперов продължава да има сериозно влияние в международния енергиен бизнес и евентуалното му включване в санкционните списъци може да усложни процесите около бъдещето на „Лукойл“ и неговите активи.
Тодоров смята, че позицията на България представлява опит за по-самостоятелен прочит на европейските решения, без това да означава отказ от членството в ЕС или НАТО. „Когато дадена стъпка може да навреди на България, ние имаме право да кажем „не“ или поне да поискаме допълнително обсъждане“, коментира той.
Една от най-оспорваните теми в разговора беше евентуалното включване на руския патриарх Кирил в санкционния списък.
Тагарев защити подобна мярка с аргумента, че Руската православна църква активно подкрепя политиката на Кремъл и войната в Украйна. Според него патриарх Кирил не е просто духовен лидер, а част от механизма за оправдаване на руската военна агресия.
От своя страна журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров предупреди, че подобно решение може да задълбочи разделенията в православния свят и да превърне Европейския съюз в страна по вътрешноцърковни конфликти.
Той подчерта, че независимо от критиките към патриарх Кирил, става дума за духовен водач на милиони вярващи и подобни решения трябва да се разглеждат с повишено внимание.
Според Тагарев става дума по-скоро за политически сигнали, отколкото за реална промяна в курса на страната. Той отбеляза, че България продължава да подкрепя основните решения на ЕС и НАТО.
Тодоров обаче вижда в тези действия опит за по-голяма самостоятелност във външната политика и за защита на национални интереси там, където те могат да бъдат засегнати от общите европейски решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #30
10:14 22.06.2026
2 Анани
10:14 22.06.2026
3 Простьо
10:14 22.06.2026
4 честен ционист
10:14 22.06.2026
5 Някой си
Коментиран от #27
10:15 22.06.2026
6 az СВО Победа 81
Коментиран от #29
10:16 22.06.2026
7 смях в залата
10:16 22.06.2026
8 Юуп
10:17 22.06.2026
9 007 лиценз ту кил
Коментиран от #25
10:17 22.06.2026
10 Радев
10:18 22.06.2026
11 ЧеБурашка
Коментиран от #55
10:18 22.06.2026
12 анонимен
Коментиран от #51
10:21 22.06.2026
13 Само да добавя
10:22 22.06.2026
14 Аргументите-
10:22 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 анонимен
Коментиран от #35
10:23 22.06.2026
17 Българин
10:23 22.06.2026
18 анонимен
10:24 22.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 !!!?
"Миролюбецът" Мистър Кеш защитава военолюбеца от КГБ Гудяев...!!!?
10:25 22.06.2026
22 Дориана
10:26 22.06.2026
23 Луд
10:26 22.06.2026
24 анонимен
10:26 22.06.2026
25 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":То и другаря Путин ви чака, ама е на, нито един за 4 години не дойде да помогне на майка русия.
Едни чорапи не сте изпратили на фронта. Лицемери !!!
10:27 22.06.2026
26 шаа
мненията на предателите не ни интересуват
10:28 22.06.2026
27 Гост
До коментар #5 от "Някой си":И е на свобода и говори и плюва.
10:28 22.06.2026
28 Емил
10Отговор
кРадев и комунетата около него са национални предатели, за които Путлер и шайката му рашисти и терористи са на първо място."
Или когато обиждат министирпредседателя може а ?
И по презумпция да защитавате Тагаревци и тем подобни браво!!!
Коментиран от #33
10:29 22.06.2026
29 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Интересно е, че нито един не се отзова на поканата на путин да заживее мечтания си живот в мадараша.
Истинска мистерия.
10:30 22.06.2026
30 хихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Магарев е съветски агент и сега ги чака на на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители" крие го отзад(и не зад гърба си)
10:30 22.06.2026
31 Сметката пристига след 2 месеца
10:30 22.06.2026
32 анонимен
10:30 22.06.2026
33 Емил
До коментар #28 от "Емил":"министърпредседателя" - исках да напиша
Коментиран от #39
10:31 22.06.2026
34 000
10:32 22.06.2026
35 Дориана
До коментар #16 от "анонимен":Абсолютно грешен коментар без никаква логика. Точно правителството на ГЕРБ , ППДБ, коалиция Магнитски бяха политически вредни за България с рабополепието към ЕС , които водят Европа към война и икономическа криза. времето на политическото предателство приключи. Сега тези политици са вън от властта и трябва да свикнат с мисълта, че се провалиха тотално и народа ги наказа на изборите, които те не можаха да откраднат и опорочат.
10:33 22.06.2026
36 Абе,
Коментиран от #43
10:33 22.06.2026
37 Григор
Аргументите са в защита на българските национални интереси и звучат нормално. Останалото е предателство и слугуване на чужда кауза!
10:34 22.06.2026
38 Анонимен
10:34 22.06.2026
39 Клета неграмотна копейка 🤪
До коментар #33 от "Емил":Три пъти за късмет.
Пробвай пак да го напишеш правилно.
10:35 22.06.2026
40 Време за размисъл!!!
на специализация, и какъв е бил смисъла на това военно обучение, което е с гриф
"Строго секретно " начинание дори и за най - не разбиращите читатели!
Ползван ли е Генерал Румен Радев като " троянски кон" ?
От някого, и от кого ???
След като е прекарал голяма част от специализацията си в Американската Въздушна Академия
през цялото си ефективно време за обучение във Висшия пилотаж на САЩ???
За кой беше "най-полезен" от враговете си ...
САЩ или Русия???
Има ли досие Румен Радев в " КГБ"???
Като пилот и ас във въздуха , Румен Радев е учен да избира и униююожи целта за части от секундата,
и го е правил с невроятна прецизност !Ако съдим по дипломите които е получил!"Овър деар"!
Защо днес в политическия си живот Руме Радев показва съвсем друг приоритет на целите си???
Играе ли някаква двойна игра , този топ -въздушен Ас , или се е объркал " като мома в раждане"???
Коментиран от #61
10:36 22.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Айляк
Което е лошо за Магаренко, е добро за България.
Не е сложно.
Коментиран от #54
10:38 22.06.2026
45 анонимен
10:38 22.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Архимандрисандрит Бибиян
10:39 22.06.2026
48 КОЙ Е ВАГИТ
Иска България
Да му спасява ДИРНИКА?
10:39 22.06.2026
49 Георги
10:40 22.06.2026
50 Слава Україні
10:40 22.06.2026
51 По точно
До коментар #12 от "анонимен":Радев никога не е лъгал избирателите си. Винаги е говорил и действал в полза на Русия и против Украйна.
10:41 22.06.2026
52 Зъл пес
10:41 22.06.2026
53 анонимен
10:43 22.06.2026
54 Всеки успех на България е смърт за РФ
До коментар #44 от "Айляк":Сельото от Славяново работи за терористичната организация РФ, оглавявана от международно признат престъпник.
10:43 22.06.2026
55 Смехоран
До коментар #11 от "ЧеБурашка":Аха,а твоя акъл състоящ се от 1 гънка е в десета глуха.
10:44 22.06.2026
56 Абсурдистан
10:45 22.06.2026
57 коко
И да питаме.Има ли такова животно-българин с руско самосъзнание-така наречената копейка.
10:45 22.06.2026
58 анонимен
10:45 22.06.2026
59 той разбира се е кат аятолаха в иран
10:46 22.06.2026
60 Търновец
10:46 22.06.2026
61 Тити на Кака
До коментар #40 от "Време за размисъл!!!":Мисли, гений, мисли!
И сигурно ще измислиш досие на Радев в КГБ, написано от Шиши на турски език😂😂😂
10:47 22.06.2026