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Тагарев: Аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно

Тагарев: Аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно

22 Юни, 2026 10:12 956 61

  • тодор тагарев-
  • вагит алекперов

Той припомни сходни случаи от миналото, когато според него отделни държави от ЕС са действали под натиск в полза на руски интереси

Тагарев: Аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви в ефира на Нова ТВ, че аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно и създават впечатление, че България допуска външнополитическите ѝ решения да бъдат повлияни от икономически претенции.

Той припомни сходни случаи от миналото, когато според него отделни държави от ЕС са действали под натиск в полза на руски интереси. По думите му Алекперов вече не заема водещата позиция в „Лукойл“, която е имал преди години, поради което мотивите за специалната защита на името му пораждат въпроси.

Тагарев подчерта, че България досега е подкрепяла всички санкционни пакети на ЕС срещу Русия и реални действия за промяна на курса не се наблюдават. Според него обаче публичните послания на властите често се различават от поведението на страната в европейските институции.

„Това, което виждаме в момента, не е защита на българския национален интерес, а защита на руски интереси“, заяви бившият министър на отбраната.

Валерий Тодоров отхвърли сравненията между българската позиция и поведението на унгарския премиер Виктор Орбан. Според него не бива автоматично да се приема, че всяка по-различна позиция на София е резултат от руски натиск.

По думите му Вагит Алекперов продължава да има сериозно влияние в международния енергиен бизнес и евентуалното му включване в санкционните списъци може да усложни процесите около бъдещето на „Лукойл“ и неговите активи.

Тодоров смята, че позицията на България представлява опит за по-самостоятелен прочит на европейските решения, без това да означава отказ от членството в ЕС или НАТО. „Когато дадена стъпка може да навреди на България, ние имаме право да кажем „не“ или поне да поискаме допълнително обсъждане“, коментира той.

Една от най-оспорваните теми в разговора беше евентуалното включване на руския патриарх Кирил в санкционния списък.

Тагарев защити подобна мярка с аргумента, че Руската православна църква активно подкрепя политиката на Кремъл и войната в Украйна. Според него патриарх Кирил не е просто духовен лидер, а част от механизма за оправдаване на руската военна агресия.

От своя страна журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров предупреди, че подобно решение може да задълбочи разделенията в православния свят и да превърне Европейския съюз в страна по вътрешноцърковни конфликти.

Той подчерта, че независимо от критиките към патриарх Кирил, става дума за духовен водач на милиони вярващи и подобни решения трябва да се разглеждат с повишено внимание.

Според Тагарев става дума по-скоро за политически сигнали, отколкото за реална промяна в курса на страната. Той отбеляза, че България продължава да подкрепя основните решения на ЕС и НАТО.

Тодоров обаче вижда в тези действия опит за по-голяма самостоятелност във външната политика и за защита на национални интереси там, където те могат да бъдат засегнати от общите европейски решения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    65 8 Отговор
    Жената на Тагарев притежава завод за производство на дронове за Украйна.Какво чакате да чуете от него?

    Коментиран от #30

    10:14 22.06.2026

  • 2 Анани

    60 5 Отговор
    Каква хлебарка си ....

    10:14 22.06.2026

  • 3 Простьо

    51 5 Отговор
    И твоите приказки тревожат психиатрите в здравните заведения, но няма кой да те прибере. Но когато спонсорите ти, абсолютната ти безполезност и спрат финансирането, бързо ще се реши проблема и ще си те вземе.

    10:14 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    5 26 Отговор
    България трябва бързо да се ориентира в пушеците на горящите руски рафинерии и кой е новият стопанин, за да не ис е налага като Зельо да проси скидка.

    10:14 22.06.2026

  • 5 Някой си

    57 5 Отговор
    Чужд агент, застрашаващ националната сигурност!

    Коментиран от #27

    10:15 22.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    40 2 Отговор
    Тревожното е, че не си отишъл доброволец на Източния фронт!

    Коментиран от #29

    10:16 22.06.2026

  • 7 смях в залата

    6 19 Отговор
    Някои заработват копейки други рубли

    10:16 22.06.2026

  • 8 Юуп

    35 3 Отговор
    Тагари къде е пво-то? На затвор

    10:17 22.06.2026

  • 9 007 лиценз ту кил

    40 5 Отговор
    Тагарев, заминавай на Източния фронт, чакат те. Без тебе не може да започне победния щурм към Москва.

    Коментиран от #25

    10:17 22.06.2026

  • 10 Радев

    31 4 Отговор
    Тагаренко ще го депортирам в донбас!

    10:18 22.06.2026

  • 11 ЧеБурашка

    37 9 Отговор
    Заради такива национални предатели като Тагаренко, България е в трета глуха...

    Коментиран от #55

    10:18 22.06.2026

  • 12 анонимен

    6 35 Отговор
    Тагарев е напълно прав в изказването си : „Това, което виждаме в момента, не е защита на българския национален интерес, а защита на руски интереси“. Радев влиза в обувките на Орбан. Излъга избирателите си, ОСТАВКА.

    Коментиран от #51

    10:21 22.06.2026

  • 13 Само да добавя

    14 3 Отговор
    Не искам да те слушам.

    10:22 22.06.2026

  • 14 Аргументите-

    20 6 Отговор
    От тоя Вагит ни зависи цената на горивото и транспорта. Тагарев ти не можеш да направиш бензина и нафтата евтини по никакъв начин.

    10:22 22.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 анонимен

    4 24 Отговор
    Заради избора си за Радев може не просто да сме на опашката, а изобщо да не сме в Европа. А да се наредим до Лукашенко, Киргизстан, Таджикистан и какъвто и да е там -стан от Р у с с к и й м и р.

    Коментиран от #35

    10:23 22.06.2026

  • 17 Българин

    18 3 Отговор
    По тревожно е , че на такива зли духове продължават да им дават трибуна ! Разбра ли , тагаренко ?

    10:23 22.06.2026

  • 18 анонимен

    9 4 Отговор
    Хората гласуваха за Радев, не защото всички симпатизират, а заради отвращението и отчаянието. Оставка!!!

    10:24 22.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    4 10 Отговор
    Ти да видиш !!!
    "Миролюбецът" Мистър Кеш защитава военолюбеца от КГБ Гудяев...!!!?

    10:25 22.06.2026

  • 22 Дориана

    15 4 Отговор
    Тагарев беше готов да вкара България във война за да угоди на ЕС. Държавата ни няма нужда повече от провалени политици , които слугуват на ЕС без да защитават Националните ни интереси и без мисъл за народа. Нямаме нужда от такива политици, които смятат , че са над Закона, използват властта за лично облагодетелстване и не ги е грижа за това , какво е най- доброто за българския народ.Ярък пример за това е отказа да се чуе гласа на народа за Референдум за Еврото. Сега целия народ ще плаща за Свръх дефицита, който точно такива политици ни причиниха.

    10:26 22.06.2026

  • 23 Луд

    13 6 Отговор
    Тагарев е национален предател.Веднага изключих Нова тв като го видях,Каква им е целта да го канят ,Може би да се чуе и Украинското мнение.Реитинга на нова да си проверят във този час.

    10:26 22.06.2026

  • 24 анонимен

    3 15 Отговор
    Тагарев е абсолютно прав. Радев иска да направи евроскептичен завой идеологическа хватка на Русия. Основното му мото е да продава страхове. Когато има криза той казва следвайте ме без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Той открадне протеста.

    10:26 22.06.2026

  • 25 Tётя Мyтpaфановна

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "007 лиценз ту кил":

    То и другаря Путин ви чака, ама е на, нито един за 4 години не дойде да помогне на майка русия.
    Едни чорапи не сте изпратили на фронта. Лицемери !!!

    10:27 22.06.2026

  • 26 шаа

    15 2 Отговор
    "Тодор Тагарев заяви..."

    мненията на предателите не ни интересуват

    10:28 22.06.2026

  • 27 Гост

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой си":

    И е на свобода и говори и плюва.

    10:28 22.06.2026

  • 28 Емил

    4 5 Отговор
    А този коментар защо не го триете бе ФАКТИ? - 20 " Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    10Отговор
    кРадев и комунетата около него са национални предатели, за които Путлер и шайката му рашисти и терористи са на първо място."

    Или когато обиждат министирпредседателя може а ?
    И по презумпция да защитавате Тагаревци и тем подобни браво!!!

    Коментиран от #33

    10:29 22.06.2026

  • 29 Tётя Мyтpaфановна

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Интересно е, че нито един не се отзова на поканата на путин да заживее мечтания си живот в мадараша.
    Истинска мистерия.

    10:30 22.06.2026

  • 30 хихи

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Магарев е съветски агент и сега ги чака на на Моста на Дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители" крие го отзад(и не зад гърба си)

    10:30 22.06.2026

  • 31 Сметката пристига след 2 месеца

    8 1 Отговор
    70 % от гласувалите за Радев са ЕВРОПЕЙЦИ, с българско самосъзнание, а не такива за които ЕС бил врага.Няма да бъде простено тази защита на убийци и похитители на деца-320 000.

    10:30 22.06.2026

  • 32 анонимен

    2 5 Отговор
    Радев създаде триумвират. Боко, Делянчо държани на каишка от Радев навлизат в държавните структори с групировките си: ГЕРБ, НН, ПБ и предимно за олигарсите на Радев и малко за ГЕРБ и НН.При партиите има мандати и се избират лидерите, а при тях трябва някои да изчезне, за да заеме друг групировката а най вероятно ще се разпадне. Когато тия тримцата Борисов, Пеевски, Радев останат извън парламента Те тогава България ще се оправи, ще има европейски път на развитие без мафиотско завземане държавните институции, кражби и без зависимости от Москва която чрез Радев иска да ни завземе, погълне. Без външно и вътрешно поробване.

    10:30 22.06.2026

  • 33 Емил

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Емил":

    "министърпредседателя" - исках да напиша

    Коментиран от #39

    10:31 22.06.2026

  • 34 000

    6 1 Отговор
    Какъв е тоя мухльо?

    10:32 22.06.2026

  • 35 Дориана

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "анонимен":

    Абсолютно грешен коментар без никаква логика. Точно правителството на ГЕРБ , ППДБ, коалиция Магнитски бяха политически вредни за България с рабополепието към ЕС , които водят Европа към война и икономическа криза. времето на политическото предателство приключи. Сега тези политици са вън от властта и трябва да свикнат с мисълта, че се провалиха тотално и народа ги наказа на изборите, които те не можаха да откраднат и опорочат.

    10:33 22.06.2026

  • 36 Абе,

    7 1 Отговор
    подлогата тагаренко , още ли не заминал на фронта в укристан ?!

    Коментиран от #43

    10:33 22.06.2026

  • 37 Григор

    4 1 Отговор
    "Тагарев: Аргументите за защита на Вагит Алекперов звучат тревожно"
    Аргументите са в защита на българските национални интереси и звучат нормално. Останалото е предателство и слугуване на чужда кауза!

    10:34 22.06.2026

  • 38 Анонимен

    6 1 Отговор
    Някой ще ми обясни ли защо този човек, който остави България без противовъздушна отбрана, вместо да е обвиням му се дава медийно присъствие.

    10:34 22.06.2026

  • 39 Клета неграмотна копейка 🤪

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Емил":

    Три пъти за късмет.
    Пробвай пак да го напишеш правилно.

    10:35 22.06.2026

  • 40 Време за размисъл!!!

    2 5 Отговор
    Кой изпрати Генерал Румен Радев в Американската Военно Въздушна Академия
    на специализация, и какъв е бил смисъла на това военно обучение, което е с гриф
    "Строго секретно " начинание дори и за най - не разбиращите читатели!
    Ползван ли е Генерал Румен Радев като " троянски кон" ?
    От някого, и от кого ???
    След като е прекарал голяма част от специализацията си в Американската Въздушна Академия
    през цялото си ефективно време за обучение във Висшия пилотаж на САЩ???
    За кой беше "най-полезен" от враговете си ...
    САЩ или Русия???
    Има ли досие Румен Радев в " КГБ"???
    Като пилот и ас във въздуха , Румен Радев е учен да избира и униююожи целта за части от секундата,
    и го е правил с невроятна прецизност !Ако съдим по дипломите които е получил!"Овър деар"!
    Защо днес в политическия си живот Руме Радев показва съвсем друг приоритет на целите си???
    Играе ли някаква двойна игра , този топ -въздушен Ас , или се е объркал " като мома в раждане"???

    Коментиран от #61

    10:36 22.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Айляк

    3 0 Отговор
    Сельото от Стамболийски сам по себе си беше тревожен елемент, с привкус на национален предател.
    Което е лошо за Магаренко, е добро за България.
    Не е сложно.

    Коментиран от #54

    10:38 22.06.2026

  • 45 анонимен

    3 1 Отговор
    Потвърди се истината за руското мероприятие "Радев". Затова голямата му цел бе да се позиционира като европеец в центъра и да отнеме от електората на ПП-ДБ. И той да стане Алтернативата, а те да бъдат третирани като “Сглобкаджии”.

    10:38 22.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Од лева преди,сеги од брат мо еврото никой не бега! Е го Пембен и он си зема рушветите редовно,нали е простак?

    10:39 22.06.2026

  • 48 КОЙ Е ВАГИТ

    1 1 Отговор
    И защо РАДЕВ
    Иска България
    Да му спасява ДИРНИКА?

    10:39 22.06.2026

  • 49 Георги

    2 0 Отговор
    тревожно им звучат на такива продажници като тагаренко, на останалите им звучат жалко.

    10:40 22.06.2026

  • 50 Слава Україні

    1 0 Отговор
    Защо на Тагаренко му е червено нослето.Дали и той прави дълги бели линии като нашият кумир началник и гуру Зеленски.

    10:40 22.06.2026

  • 51 По точно

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "анонимен":

    Радев никога не е лъгал избирателите си. Винаги е говорил и действал в полза на Русия и против Украйна.

    10:41 22.06.2026

  • 52 Зъл пес

    1 0 Отговор
    Народе,да отрежем главата на змията овреме.Както е тръгнало,фатмака като нищо ще ни натика в ръцете на Путлер.

    10:41 22.06.2026

  • 53 анонимен

    1 0 Отговор
    Тагарев е абсолютно прав. Радев иска да направи евроскептичен завой идеологическа хватка на Русия. Основното му мото е да продава страхове. Когато има криза той казва следвайте ме без да говори, но за къде. Към Русия където е диктатурата, болката. Той открадне протеста.

    10:43 22.06.2026

  • 54 Всеки успех на България е смърт за РФ

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Айляк":

    Сельото от Славяново работи за терористичната организация РФ, оглавявана от международно признат престъпник.

    10:43 22.06.2026

  • 55 Смехоран

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "ЧеБурашка":

    Аха,а твоя акъл състоящ се от 1 гънка е в десета глуха.

    10:44 22.06.2026

  • 56 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    До къде я докарахме - мамникът генерал да е пръв адвокат на полковника от КГБ Гундяев. Постепенно лъсват зависимостите.

    10:45 22.06.2026

  • 57 коко

    1 0 Отговор
    Това което се разбира от копейките е, че Лукойл работи с руски нефт, праща парите на Путин за ракети, а оня попа трябвало да го защитаваме, защото изповядва идеолагията на ИДИЛ.
    И да питаме.Има ли такова животно-българин с руско самосъзнание-така наречената копейка.

    10:45 22.06.2026

  • 58 анонимен

    1 0 Отговор
    Тагарев е напълно прав в изказването си : „Това, което виждаме в момента, не е защита на българския национален интерес, а защита на руски интереси“. Радев влиза в обувките на Орбан. Предава ЕС открадна протеста, ОСТАВКА.

    10:45 22.06.2026

  • 59 той разбира се е кат аятолаха в иран

    0 0 Отговор
    окичват го с сребро и злато с килограми , носи смешна корона и мантия . нашия е същия . православието не се осъвременява . затова и традиционите неща са от преди хиляда години . един го копаха пред ЦУМ . но и на всеки параклис, черква и манастир има по 10-12 закопани . всичко е пари . черни мерцедеси и беемвета карат попове и клисари с златни часовници . на празник премиера е пред камерите с 4-5 попове . у нас руския не е идвал .

    10:46 22.06.2026

  • 60 Търновец

    0 0 Отговор
    Тагарев сам никога не е защищавал Българските национални интереси и особено ясно си пролича при покупката на ефките и страйкерите. САЩ спират производството на F 16 и ВВС на САЩ не планират покупката на този самолет - производствените линии ще бъдат пренастроени за друг самолет и откъде тогава ние след време ще купуваме резервни части? Подобен проблем възникна при спирането на производството на F 22 Raptor - линиите бяха пренастроени и липсваха нужните резервни части. А придобиването на Нефтохима от Лукойл е много съмнително - през 1999 Русите получиха 59% от ценните книжа за мижавите 81 милиона долара.

    10:46 22.06.2026

  • 61 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Време за размисъл!!!":

    Мисли, гений, мисли!
    И сигурно ще измислиш досие на Радев в КГБ, написано от Шиши на турски език😂😂😂

    10:47 22.06.2026

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