Тодор Тагарев: Смяната на Федоров ще има последици за армията на Украйна

Как кадровите промени в правителството на президента Володимир Зеленски ще повлияят на развитието на войната в Украйна, както и решенията на "Коалицията на желаещите" за изграждане на европейска противоракетна отбрана, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната на България.
Проф. Тагарев започва анализа си от решението на президента Зеленски да смени министъра на отбраната – ход, който според него има дълбоки последици за украинската армия. Той подчертава, че макар официално да не се говори за това, хората на подобни позиции "се изхабяват в тези тежки условия" и често работят много по-дълго от формалния си мандат. Но истинската причина за смяната, казва Тагарев, е напрежението между министъра Федоров и главнокомандващия Сирски:
"Първоначално това беше спекулация, но Зеленски го призна пред депутати от "Слуга на народа". Изглежда, че е взел страната на Сирски."
Тагарев отбелязва и друга хипотеза, която се обсъжда в Киев – че смяната може да е част от по-широка операция, която да позволи на Зеленски да освободи и други висши офицери, ако се наложи. "Няма как да го знаем", казва Тагарев, но подчертава, че напрежението е факт и че публичното му излизане "не е в полза на Украйна", особено след като руските Z-блогъри реагират с открито задоволство.
Защо смяната на Федоров е толкова чувствителна тема
Проф. Тагарев подчертава, че интересът към освобождаването на Федоров е необичайно голям, защото той е една от най-видимите и успешни фигури в украинското управление.
"Той стои много добре публично", казва Тагарев и припомня, че Федоров не само е ускорил иновациите в армията, но е създал механизми за бързо въвеждане на нови разработки, основани на реални данни от бойното поле. "И преди него министрите са опитвали такива ходове, но той беше много успешен", добавя. Федоров е дал няколко публични заявки при встъпването си в длъжност и "на практика всичко изпълни". Именно затова реакцията към неговото освобождаване е толкова силна – както вътре в Украйна, така и сред западните партньори, които го възприемат като двигател на модернизацията.
Тагарев отбелязва, че според последните информации депутатите не са съгласували желанието на Зеленски, а за изпълняващ длъжността е назначен бивш високопоставен офицер от службата за сигурност, за когото се смята, че е "мозъкът" зад операцията "Паяжина", довела до унищожаването на стратегически бомбардировачи в Сибир.
Конфликтът между Федоров и Сирски и сблъсъкът на две философии
Проф. Тагарев обяснява, че напрежението между Федоров и главнокомандващия Сирски не е просто личен конфликт, а сблъсък между две различни философии за водене на война. Според него Сирски и част от висшето военно ръководство настояват за повече традиционни въоръжения – системи, които армията познава от десетилетия и които се вписват в класическия модел на Съветската школа. Федоров, обратно, е изградил система, която следи в реално време ефективността на новите изделия и дава приоритет на онези, които доказано работят на фронта.
"Тези, които са по-ефективни, получават приоритет", казва Тагарев и подчертава, че Федоров е създал конкурентна среда между производителите, осигурил е авансово финансиране и е отворил път за бързо внедряване на иновации. Това неизбежно е засегнало интересите на традиционната отбранителна индустрия и на политически кръгове, които я подкрепят. "Има дълбоки интереси… и това е една от причините", казва Тагарев. Според него Федоров е стигнал дотам да говори изключително директно пред депутати: "Айде, вие нямате ли топки? Кога ще поискате да разберете какво се случва реално на фронта?" – реплика, която ясно показва колко остър е бил сблъсъкът между двете визии за войната.
Успехите на Украйна при Федоров: удари в дълбочина и блокадата на Крим
Проф. Тагарев подчертава, че по времето на Федоров Украйна е постигнала най-видимите си успехи в дълбочинните удари срещу руска инфраструктура – успехи, които, според него, са пряко свързани с модернизацията, цифровизацията и новите оперативни подходи, въведени от Федоров.
"Това са най-впечатляващите удари в дълбочина", казва Тагарев и припомня атаката срещу най-голямата рафинерия в Омск: "Украинците удариха най-голямата рафинерия в Омск… дроновете са летели 3000 км." Военният експерт уточнява, че Омск е "по на изток от Астана", което показва колко далеч навътре в Сибир достига украинският капацитет. Тагарев изброява и други удари – в Тюмен, в европейската част на Русия, както и последователните атаки срещу логистичните маршрути към Крим. "Успяха да наложат блокада на Кримския полуостров", казва той и описва последствията: липса на бензин, прекъсвания на електричеството, спиране на корабоплаването през Азовско море и блокиране на Донския канал. Според проф. Тагарев тези резултати са кумулативни и "се появиха по времето на Федоров", като част от новата асиметрична стратегия, която той е подкрепял и развивал.
Украйна и технологичната надпревара: дронове, ракети, планиращи бомби
Проф. Тагарев обяснява, че технологичната надпревара между Русия и Украйна е непрекъснат процес, в който всяка страна постоянно адаптира тактиката си. "Това е непрекъснат процес. От самото начало на войната тези системи, във вида, в който се използваха в началото, вече не се използват", казва той. Според него украинците са успели да изравнят нивото на Русия в дроновете, а в планиращите бомби дори имат предимство. В същото време Русия запазва силни позиции в балистичните ракети и в количеството крилати ракети, с които разполага.
Тагарев подчертава, че не бива да се подценява Руската армия: "Грешно е. Не трябва да бъдат подценявани. Те умеят да воюват – казват дори украинските войници." Той отбелязва, че руснаците се приспособяват към технологичните развития и че всяко ново украинско средство работи известно време, след което Русия намира противодействие – и процесът започва отначало. В този контекст Тагарев споменава и френската инициатива за лицензиране на производство на ракети "Скалп" в Украйна, което може да промени баланса, но изисква време: "А колко време отнема, за да започне това производство, така че да покрие, да помогне?" – пита той, подчертавайки, че подобни проекти са стратегически, но не дават мигновен резултат.
Технологичният скок: изкуствен интелект, Palantir, цифровизация
Проф. Тагарев описва Федоров като човек, който идва от IT сферата и носи в отбраната логика на цифровизация и изкуствен интелект: "Федоров има огромна заслуга – затова те казват "държавата в телефона си". Просто от телефона си един украински гражданин днес може да ползва толкова услуги, колкото в други европейски страни не се наблюдава."
Той подчертава, че това не е просто "технология", а преосмисляне на начина, по който работи администрацията и армията: "Тук не е въпрос на технология или естонския модел… той иска преосмисляне на начина, по който работи цялата администрация. Определено Федоров е много силен там… и неговите знания и опит са полезни за усъвършенстване на начина, по който се управлява армията и бойните действия."
И именно този профил обяснява защо една от водещите компании в света за системи с изкуствен интелект – Palantir – веднага го е поканила: "Твърди се вече, че Palantir веднага са го поканили да започне работа на високо ниво за тях. Palantir… те са една от фирмите най-напред със системи с изкуствен интелект не само за обработка на изображения, но и за цялостно управление. Дори НАТО внедрява една тяхна система."
Тагарев добавя, че това би било "супер" – защото показва как опитът от войната и управлението на отбраната се пренася директно в най-високото ниво на технологичните компании, които работят с НАТО и с държави от Запада.
Украйна и производството на ракети: кооперативни модели и европейско участие
Проф. Тагарев обяснява, че бъдещото производство на ракети в Украйна не може да започне "от нулата", защото това би отнело години. Според него реалистичният сценарий е кооперативно производство с участието на европейски държави, които вече имат опит с подобни системи. "Тук предполагаме, че има някакво кооперативно производство – ще има френско участие, италианско участие, които така или иначе участват в "Скалп", казва той и припомня, че ракетата има и британски вариант, свързан със "Storm Shadow". Тагарев подчертава, че подобни проекти винаги привличат интерес от страни, които "разбират интереса си, изследват интереса си и си търсят мястото". Той дава пример с думите на Доналд Тръмп, който в Анкара обявява намерение да даде лиценз за производство на "Patriot" – и реакцията на Полша, която веднага заявява желание да участва. "И ние трябва да сме там", казва Тагарев и добавя, че позицията на България е напълно разбираема, но страната ни е "малко уникална" с това, че не участва в тези формати, въпреки че е член на ЕС и НАТО.
Коалицията на желаещите: Париж, Анкара, Б-9 (Букурещката деветка)
Проф. Тагарев разказва подробно за участието си в първата среща на т.нар. "Коалиция на желаещите" в Париж – формат, който обединява европейски държави, готови да поемат конкретни ангажименти към сигурността на Украйна. "Аз представлявах България", казва той и обяснява, че целта на формата е да се обсъдят принципни положения, които всички страни приемат: че Украйна е жертва на агресия, че сигурността на Украйна е ключова за сигурността на Европа и че европейските държави трябва да бъдат готови да действат координирано при бъдещо спиране на огъня.
Тагарев подчертава, че това не е абстрактна дискусия, а подготовка за реални действия: "Не можеш да чакаш да бъде сключено споразумение и тогава да мислиш какво би пратил. Плановете се правят предварително." Той обяснява, че коалицията работи и по дипломатическата част – участие в преговорния процес, търсене на дипломатическо решение и подготовка за траен мир, когато огънят бъде спрян. Според него това е форматът, в който се вземат конкретните решения с практическо измерение, а България рискува да остане извън него.
Българската "уникалност" и рискът да се откроим като Орбан
Проф. Тагарев коментира, че България се оказва "уникална" сред страните от ЕС и НАТО, защото отказва участие в ключови отбранителни формати, в които всички останали държави активно търсят мястото си. "Ние сме малко уникални с това… даже май изцяло сме уникални", казва той и подчертава, че тази "уникалност" не е комплимент, а предупреждение. Тагарев прави паралел с Унгария и Виктор Орбан: "Да се откроим по начина, по който се открояваше Орбан." Той припомня как Унгария е стигнала до замразяване на европейските средства заради действията на Орбан – намеса в съдебната система, проблеми с върховенството на закона, ограничения върху медиите. Според него България рискува да повтори този сценарий: "Една такава уникалност може да ни вкара в ситуация, в която ще гледаме Северна Македония и Албания отзад."
Бившият министър на отбраната предупреждава, че изолацията от европейските формати не е символ на независимост, а на стратегическа самозатвореност, която може да има тежки последици.
България извън форматите, в които се вземат реалните решения
Проф. Тагарев е категоричен, че България не участва там, където се вземат реалните решения за отбранителни проекти и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Той подчертава, че общите решения в ЕС и НАТО са важни, но те са "политики", докато конкретната реализация става чрез проекти, в които държавите се включват доброволно. "Не е вярно, че сме в другите формати", казва Тагарев и обяснява, че когато десет страни се съберат, за да разработят нова ракета заедно с Украйна, България просто не е там. "Ще съберем 10 страни, ще направим нова ракета заедно с Украйна… и нас ни няма там." Според него това е пряко следствие от позицията на премиера Радев, който "ни вади от форматите, в които се вземат конкретните решения с практическо измерение". Тагарев е категоричен: "Ние в момента сме извадени от всякъде." Той предупреждава, че подобна изолация не е символ на независима политика, а на отказ от участие в процеси, които определят бъдещето на европейската отбрана.
"Излизането от този формат означава излизане от европейския консенсус. В Европа има консенсус, че сигурността на Украйна е еквивалентна на несигурността на Европа."
Националният интерес
"Трябва да се дефинира какво означава национален интерес. Според мен и според много други, Радев върви срещу българския национален интерес – упорито и с бързи крачки", смята проф. Тагарев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Направо там оди
09:12 18.07.2026
2 Робор
Коментиран от #9, #57
09:14 18.07.2026
3 Тото
09:16 18.07.2026
4 Хмм
Коментиран от #20
09:16 18.07.2026
5 Това, което ще ме зарадва е
09:17 18.07.2026
6 Хасковски каунь
Няма ли да сформирате тая евроатлантическа чета от желаещи и да поемате за Украйна. Командване имате, щаб също.
Пък и ние българите да се орахатим от вас. Омръзнахте ни! Бактън!
09:17 18.07.2026
7 Оги
Коментиран от #39, #56
09:18 18.07.2026
8 Утивай в Украйна да ни пазиш
09:18 18.07.2026
9 Хмм
До коментар #2 от "Робор":харчил е украински пари, проявява благодарност
09:19 18.07.2026
10 Пич
09:23 18.07.2026
11 Голям боклук
09:24 18.07.2026
12 Този е иzrodsка
Коментиран от #16, #59
09:24 18.07.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
09:25 18.07.2026
14 Фейк - либераст
09:25 18.07.2026
15 Дърт, гнусен
09:26 18.07.2026
16 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #12 от "Този е иzrodsка":24/7/366 във високосните години!🤣🥳👍
09:27 18.07.2026
17 Урсулите:
за да се бориш с НаркоманаЗеленски и след това отивай
на фронта да защитаваш Хацистката хунта на Зеленски!
09:29 18.07.2026
18 Витя
09:30 18.07.2026
19 Проф. Доцентов
09:31 18.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тагаренко философа
09:32 18.07.2026
22 Истината:
Бунт срещу насилсвената мобилизация в Украйна:
Голяма група от недоволни граждани обърна кола на военните в Лвов,
които ловят като зайци хора по улиците на градовете !
09:36 18.07.2026
23 щок
09:39 18.07.2026
24 Анонинен
09:40 18.07.2026
25 Таргарев
09:40 18.07.2026
26 Без име
09:41 18.07.2026
27 Анонимен
09:41 18.07.2026
28 РЕАЛИСТ
Коментиран от #42
09:47 18.07.2026
29 Магарев
09:48 18.07.2026
30 Ясно
09:51 18.07.2026
31 Тръгвай
Коментиран от #50
09:53 18.07.2026
32 Келепир укренски
09:54 18.07.2026
33 стоян георгиев
09:56 18.07.2026
34 Бай онзи
09:58 18.07.2026
35 Чефо
09:59 18.07.2026
36 Това е
10:07 18.07.2026
37 Верно ли бе
10:08 18.07.2026
38 Досега винаги е познал
10:08 18.07.2026
39 Верно ли бе
До коментар #7 от "Оги":Тоя може да се издигне само ако стъпи на противопехотна мина. Друг начин няма.
10:10 18.07.2026
40 Тагарев
Щом като простак като теб е станал професор, значи България е приключила.
10:11 18.07.2026
41 Чефо
10:11 18.07.2026
42 Ти си провален
До коментар #28 от "РЕАЛИСТ":без да си бил лидер или каквото и да било.
А той не е провален, просто му изтече пълномощието. И е неговите професионални среди го почитат.
А ти в кои среди си на почит? На соцстаршинките ли? Май и там не те броят много-много.
10:13 18.07.2026
43 ВСУ комплектова
Коментиран от #47
10:14 18.07.2026
44 разумен
10:17 18.07.2026
45 дядото
10:17 18.07.2026
46 Вангела
Ако откажат, ще подари децата им на Путин в полза на Русия.
10:18 18.07.2026
47 И те се оказват все копейки
До коментар #43 от "ВСУ комплектова":Затова са избягали.
10:20 18.07.2026
48 Гниещ торф
Явно и Господ не го иска и не го прибира.
Кощунство е, че диша българския въздух и, че гази българската свещена земя.
Спрямо украинците беше проявена човещина от българския народ, но те станаха толкова нагли, че вече бих казал да се махат от Родината ми. Тук вече не са добре дошли.
Като гледам и в западна Европа вече не ги понасят и се готвят да ги екстрадират. Да вървят при покровителите си Малобритания, ФАЩ, акушерката внучка на нацист, както и очилатия и плешив внук на другия нацист.
Коментиран от #54
10:21 18.07.2026
49 Дън Бай
Коментиран от #51
10:21 18.07.2026
50 Нспротив
До коментар #31 от "Тръгвай":Ако е позор според копейките ти, значи е гордост за България.
Копейките не са българи.
10:22 18.07.2026
51 Ти не си космонавт,
До коментар #49 от "Дън Бай":пък той стана професор. Значи копейската ти логика пак не работи. Както обикновено.
10:24 18.07.2026
52 Путин е капо
10:25 18.07.2026
53 Обективен
Цялата му логорея е опит да внуши,че без този военен министър Украйна е загубила войната.
Украйна губи войната и това кой е военен министър е без значение тагарев.Фамилията му изписвана с малка буква не е грешка!
Коментиран от #58
10:25 18.07.2026
54 Няма да доживееш
До коментар #48 от "Гниещ торф":Жалко за теб.
Коментиран от #63
10:26 18.07.2026
55 Хайо
10:26 18.07.2026
56 Хайо
До коментар #7 от "Оги":Тази мишка е от село Пирин ,а там освен страхливци и двуличници друго не се ражда .
10:27 18.07.2026
57 Овчар
До коментар #2 от "Робор":Той е кукла на конци , кукловода е Соломон Паси а неговите господари са онези парцали които излъгаха овцете че 1969 г. пили кафе на луната ..! Избиха индианците с мотива че хора не им трябвали а само овце..! И успяха , за сега..!
10:28 18.07.2026
58 Това не е наричане
До коментар #53 от "Обективен":Той Е експерт и има документи, практически доказателства и дипломи за това.
Ти нямаш дипломи и си никой. Ще плямпаш, когато стигнеш поне донякъде.
Дотогава си лаик.
Учи бре! Работи бре!
Коментиран от #60
10:28 18.07.2026
59 Хайо
До коментар #12 от "Този е иzrodsка":Що добре в централните софийски .
10:28 18.07.2026
60 Хайо
До коментар #58 от "Това не е наричане":По добре да траеш ,ти ако не ги познаваш кой ,ние ги знаем кой .Този в нормална държава и на тоалетните нямаше да го сложат .
10:31 18.07.2026
61 От коя партия беше този???
10:31 18.07.2026
62 Малееее, колко копейска завист
Заредиха се виШис до виШиста да дават акъли и квалификации.
За да даваш акъл, първо трябва да имаш такъв. Да си путинец не е достатъчно. Поне малко ниво трябва. Поне някакво.
А сега сте виц.
10:32 18.07.2026
63 Гниещ торф
До коментар #54 от "Няма да доживееш":Нали знаеш приказката "Който гроб копае други му сам пада в него", така, че не се знае кой, какво ще доживее и кой, какво не.
Стрижат ли ги нацитата ти в О крайна? И те смело напредват, ама в западна посока. Смешнициииии.
А кво стана с коалицията на Лаещите ? Май само си лаят. Голяма файда сте да знаеш.
Коментиран от #65
10:32 18.07.2026
64 Хахааааа!
Наслаждавам се на нескопосните им коментари. Даже ще си копна и запазя някои копейски бисери. Ако бях учител, щях да ги показвам на учениците да се хилят за разтоварване в час. Не може само да се учи. Трябва си и завлениею
10:38 18.07.2026
65 Никой не ти копае гроб
До коментар #63 от "Гниещ торф":По пътя на логиката констатирах.
Завистта, омразата и злобата разболяват скоротечно. Психиката управлява физиката. Хващат се рак или други гадости.
На Тагарев му е все тая за мнението ти. Няма и да го прочете.
А ти самоизяждаш от безсилие.
Какво следва: ти или той?
Коментиран от #66
10:42 18.07.2026
66 Гниещ торф
До коментар #65 от "Никой не ти копае гроб":Това е написано в предния ти пост "Няма да доживееш" звучи като пожелание от твоя страна и някак си не кореспондира със заявеното от теб в следващия ти пост "Никой не ти копае гроб".
Нещо да кажеш в свое оправдание ? Нама свисъл, думите ти говорят красноречиво и сега колкото и да се опитваш да ми се измъкваш с с разни "констатации" няма да ти се получи.
Говориш ми за завист. Нещо не разбрах за какво да му завиждам на този дъртак, за това, че е на украинска хранилка или, че е български предател, който очевадно работи против интересите на Родината ми България?
Що се отнася до омразата и злобата такива като него си я заслужават 100000000000000000 пъти. А, кой от какво ще се разболее това е Божия работа и наказание за делата.
Дано съм жив да го видя тоя какво ще му дойде до главата, но мисля, че Бог е много милостив и търпелив към него.
11:00 18.07.2026
67 Механик
Да не говорим, че тия работи дето ви се въртят в главите, така и няма да станат.
Освен това, акъл от човек дето е учил в СССР не искам.
п.п.
Нали викате, че всички от онова време сме облъчени? А ми ей ви го вожда бе! Тагаренкото. Завършил баш в Русия по времето на СССР. Комунист от комунистически род е.
11:01 18.07.2026
68 Нова научна длъжност
11:06 18.07.2026
69 Ламбо
11:08 18.07.2026
70 Нищо подобно
11:14 18.07.2026
71 ДрБр
11:21 18.07.2026