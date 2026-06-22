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Коларова: Румен Радев обслужва руския патриарх. Гафът е равностоен на онова голо рамо и кръстосания крак

Коларова: Румен Радев обслужва руския патриарх. Гафът е равностоен на онова голо рамо и кръстосания крак

22 Юни, 2026 10:31 523 11

  • проф. румяна коларовa-
  • румен радев-
  • мария пиргова

Според Пиргова защитата на премиера има и икономическо значение, защото вече „губим много“, и сега България с малки стъпки се бори за своя суверенитет в рамките на ЕС

Коларова: Румен Радев обслужва руския патриарх. Гафът е равностоен на онова голо рамо и кръстосания крак - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„За мен тук няма никаква логика, защото нито като институция - Руската православна църква, нито особено като личност руският патриарх е показвал уважение към България. Точно обратното. Български министър-председател се поставя в ролята на човек - да не кажа прислуга, но в някаква степен обслужва и институцията, и персоната“.

Това коментира в „Тази сутрин“ политологът проф. Румяна Коларовa в отговор на въпрос дали България защитава православието, или влиза в старата роля на Орбан като защитник на Москва?

„Православни са както Украйна, така и Русия. Освен това Вселенската патриаршия също е православна. Румъния също е православна“, посочи тя.

„Да се позоваваш на идентичност, когато става дума точно за тази личност и точно за тази институция, е див популизъм. Когато нямаш други аргументи — нито логически, нито политически. Единственото, което остава, е да се позовеш на идентичност. Да кажеш: „Сърцето ти какво говори?“ Но ако човек има не само сърце, а и глава, и достойнство, това е последното нещо, което би направил. Освен това — защо сърцето ти не боли за Украйна? Това също са православни хора“, попита Коларова.

„Политически това е унижение. От всяка една гледна точка — персонално унижение, институционално унижение и национално унижение“, заяви тя.

"Специално по този въпрос за руския патриарх - за мен гафът или унижението е равностойно на онова голо рамо и кръстосания гол крак на външния министър". Това са действия във външната политика, които са изключително унизителни за България. Това означава да паднеш на колене, да сведеш глава и да кажеш: „Ето, това е", отбеляза още Румяна Коларова.

„Мисля, че действието на Европейския съюз да наложи санкции върху патриарх Кирил е чисто политическо. Отговорът от наша страна също е политически. Ние неслучайно сме във византийската зона на развитие и влияние. Ние сме другият Рим. И в условията на византийската традиция църквата винаги служи на държавата и е свързана с държавата“, коментира политологът проф. Мария Пиргова.

„Църквата извършва много важна дипломатическа функция. Ние сме се запазили благодарение на църквата и благодарение на това, че Руско-турската война се е състояла с повика да бъдат спасени братята православни от мюсюлманите. Това е основното, което носят в себе си войниците, които отиват да воюват и падат на Балканите“, припомни тя.

„Защитата от страна на нашия министър-председател — искането патриархът да бъде изваден от санкционния списък, както и Вагит Алекперов, има както политическо, така и икономическо значение“, посочи Пиргова.

„Ние не можем да продължим с тези замразени отношения с Русия. Ние губим много. На път сме да загубим и делото с „Лукойл“, отбеляза политологът.

По думите ѝ действията на Румен Радев са много икономически.

„Това са много малки стъпки, малки знаци от страна на България, че тя се бори за своя суверенитет в рамките на Европейския съюз и се бори за своето славянство, за своята азбука и за своята православна идентичност в рамките на един огромен католически свят“, коментира Пиргова.

„Темата наистина е много дълбока. Ако погледнем пропагандата, много често тя намира своята гореща точка в религията — в случая православието. Според мен това е логично, доколкото религията е код, който формира нациите. Тя е дълбоко заложена в идентичността. Затова и пропагандните усилия в тази посока не са от вчера“, смята социологът Елена Дариева.

„Отдавна има проникване между политическите държавни структури и религиозните водачи. Наскоро си припомних една книга, която се нарича „Геният и неговият наставник“ на Цветан Стоянов, която разглежда в дълбочина взаимоотношенията между Победоносцев и Достоевски. Победоносцев в този период е съветник на руския император Николай. Той, заедно с други славянофили, много отдавна налага тезата, че всичко, което е руско, е православно, а следователно всичко, което не е руско, не е православно. Това е фалшива по своята логика дихотомия, но за съжаление има много силен пропаганден ефект“, отбеляза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коларова обслужва

    17 0 Отговор
    Синагогите и по партийна линия.

    10:33 22.06.2026

  • 2 Пич

    17 0 Отговор
    Абе я Марш, МА !!! Ходи да обслужиш на някой ксмилар мъжката камила!!!

    10:33 22.06.2026

  • 3 честен ционист

    0 9 Отговор
    Радев знае «Старый друг лучше новых двух»

    10:34 22.06.2026

  • 4 Иво

    13 0 Отговор
    Коралова а вие кой как и защо обслужвате.

    10:35 22.06.2026

  • 5 Витя

    13 0 Отговор
    Грантаджииската паплач ревна.Сигурно им преведоха някое евро.Жалки родоотстъпници, освен да плюят, нищо не могат да родят.

    10:35 22.06.2026

  • 6 Наблюдател

    2 6 Отговор
    И да си убеден русофил, след онова унижение от Гундяев в собствения ти кабинет, би трябвало да се сдържаш малко.

    10:36 22.06.2026

  • 7 Абе,

    7 0 Отговор
    Марче, позор е не Радев,а тази сороска задноблизка , Коларова...

    10:39 22.06.2026

  • 8 Левски

    4 0 Отговор
    И тая пачав...а се изходи. Аман от подлоги.

    10:41 22.06.2026

  • 9 явер

    1 3 Отговор
    Забелязал съм, че когато направим нещо или по-точно някой направи нещо хубаво за България, като Дара, Насар и много други след туй не се минава и месец и други малоумници като Радев, такива глупости правят, че направо започваш да се срамуваш, че си българин. Никой не ние е виновен за нищо, просто сме си нищожества.

    10:41 22.06.2026

  • 10 Дориана

    1 0 Отговор
    Коларова, която отдавна е патерица на Борисов и Пеевски и е върл защитник на корупционния модел на управление, което Народа свали от власт не може да приеме реалността. Не иска и не може да приеме факта , че времето на лъжите , корупцията , мафията , облагодетелстването от властта вече приключи. Колелото на историята се върти на пред и такива политици , които рабополепничеха пред ЕС изпълнявайки всички негови поръчки макар и грешни и вредни без мисъл за Националните интереси приключи. Вече има Нов модел на управление, който поставя интересите на българския народ на първо място, а не да води страната ни към въоръжаване и война и да приема вредните токсични храни от Украйна и Венецуела за да изтрови българския народ. Защото точно това правеха ГЕРБ, ППДБ и техните съюзници и поддръжници. Свиквайте с мисълта, че Времето ви свърши.

    10:46 22.06.2026

  • 11 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    0 0 Отговор
    След царя, пъдаря на царя, дойде ред на въздухаря да лиже московските gиpHици !

    10:47 22.06.2026

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