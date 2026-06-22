Министър Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на ДНСК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков назначи арх. Деляна Панайотова за началник на Дирекцията за национален строителен контрол, съобщават от пресцентъра на МРРБ.
Арх. Панайотова е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2003 г. Има над 20-годишен стаж в сферата на инвестиционното проектиране в строителството. Притежава значителен опит в администрацията.
Работила е в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община. Била е главен архитект в община Хасково. Заемала е длъжността началник на РДНСК Хасково и заместник-началник на ДНСК. В периода август 2022 г. - април 2024 г. е била началник на Дирекцията за национален строителен контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Важи
За това е учила.
16:38 22.06.2026
2 МНОГО ДОБЪР ИЗБОР И ДОБРО НАЗНАЧЕНИЕ
16:38 22.06.2026
3 хаха
Всичките в ДНСК са собственост или на Тиквата или на Шопара.
Коментиран от #24
16:39 22.06.2026
4 А. Иванов
Коментиран от #5
16:40 22.06.2026
5 Зевс
До коментар #4 от "А. Иванов":Антон Иванов от ГЕРБ ;)
16:44 22.06.2026
6 Госあ
Коментиран от #8
16:45 22.06.2026
7 Цеко
Комари ли ще бричи, или ще засажда краставици на корен!? Мунчо, половината
от зам.не министри, а съклецарки са излишни! Понял!
16:45 22.06.2026
8 Зевс
До коментар #6 от "Госあ":Потърси в Нета актуални и необработени снимки и вече няма да ти харесва :)
16:45 22.06.2026
9 Шинко
16:51 22.06.2026
10 Цвете
16:51 22.06.2026
11 Все около
16:52 22.06.2026
12 Цвете
16:53 22.06.2026
13 Аман
16:57 22.06.2026
14 Ботев
Кой, кво има, ама къ ги не е гнус?
16:59 22.06.2026
15 дзърнар
17:02 22.06.2026
16 И на нас
17:04 22.06.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
САМО ТОВА ЩЕ РЕКА :)
17:11 22.06.2026
18 Едно ми е прогресивно ...
Делю дава път на младите, в Правителството на московскот мюре румен радев. 🤣🤣🤣
А бе, голяма борба с корупцията и разграждане на модела пада. 🤣
17:14 22.06.2026
19 Боруна Лом
17:17 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Стар комунел
17:30 22.06.2026
22 ДЕЛЯНЧЕ
17:37 22.06.2026
23 инж. Калинов
17:38 22.06.2026
24 Африкански
До коментар #3 от "хаха":ДНСК са най големите рекетьори.Познавам един бивш дето има 5 апартамента и доста дебели пачки.
17:40 22.06.2026
25 Честито
18:12 22.06.2026