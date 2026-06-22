Двама 17-годишни са в болница след токов удар на ЖП гарата в Стара Загора

Двама 17-годишни младежи са с тежки изгаряния и се борят за възстановяването си, след като бяха поразени от волтова дъга на ЖП гарата в Стара Загора.
Инцидентът е станал в петък вечер, около 21:15 часа. По информация на bTV двете момчета са се качили на покрива на товарен вагон, спрян на един от коловозите в района на гарата. При опит да отворят капандурата на вагона между тях и контактната мрежа е възникнала волтова дъга, която ги е поразила.
Сигналът за инцидента е подаден от друго 17-годишно момче в дежурната част на Второ районно управление в Стара Загора.
На място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и полиция. Пострадалите тийнейджъри са транспортирани в болница в Стара Загора, където им е оказана първоначална медицинска помощ. Заради тежестта на изгарянията по-късно те са преместени за специализирано лечение в Клиниката по изгаряния в Пловдив.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.
От железопътните власти и органите на реда отново напомнят, че качването върху вагони е изключително опасно, тъй като контактната мрежа е под високо напрежение и дори без пряк допир може да се стигне до тежки наранявания вследствие на възникване на волтова дъга.
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