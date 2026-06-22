Новини
България »
Стара Загора »
Двама 17-годишни са в болница след токов удар на ЖП гарата в Стара Загора

Двама 17-годишни са в болница след токов удар на ЖП гарата в Стара Загора

22 Юни, 2026 19:41 618 10

  • стара загора-
  • влак-
  • деца-
  • волтова дъга

На място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и полиция

Двама 17-годишни са в болница след токов удар на ЖП гарата в Стара Загора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама 17-годишни младежи са с тежки изгаряния и се борят за възстановяването си, след като бяха поразени от волтова дъга на ЖП гарата в Стара Загора.

Инцидентът е станал в петък вечер, около 21:15 часа. По информация на bTV двете момчета са се качили на покрива на товарен вагон, спрян на един от коловозите в района на гарата. При опит да отворят капандурата на вагона между тях и контактната мрежа е възникнала волтова дъга, която ги е поразила.

Сигналът за инцидента е подаден от друго 17-годишно момче в дежурната част на Второ районно управление в Стара Загора.

На място незабавно са изпратени екипи на спешна помощ и полиция. Пострадалите тийнейджъри са транспортирани в болница в Стара Загора, където им е оказана първоначална медицинска помощ. Заради тежестта на изгарянията по-късно те са преместени за специализирано лечение в Клиниката по изгаряния в Пловдив.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

От железопътните власти и органите на реда отново напомнят, че качването върху вагони е изключително опасно, тъй като контактната мрежа е под високо напрежение и дори без пряк допир може да се стигне до тежки наранявания вследствие на възникване на волтова дъга.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    12 0 Отговор
    Брали са нещо в тъмното.

    19:43 22.06.2026

  • 2 8888

    10 0 Отговор
    А бухахахахах гриловани патладжани

    19:43 22.06.2026

  • 3 Веднъж

    2 0 Отговор
    Ме тресна тока докато една напредничава кака ме експлоатираше с някаква електрическакородървица. Така ме тресна, че два дена имах приапизъм.

    19:48 22.06.2026

  • 4 Мдаа...

    4 0 Отговор
    Абе има полза от обратния дарвинизъм...

    19:48 22.06.2026

  • 5 Васил

    3 0 Отговор
    Когато поколението е необразовано такова инциденти ще са ежедневие.

    19:52 22.06.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 0 Отговор
    Да бяха изгорели нацяло крадливите патладжани...

    19:52 22.06.2026

  • 7 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Цедката на Дарвин работи

    19:55 22.06.2026

  • 8 Лилавците са

    5 0 Отговор
    решили да пооткраднат и са се поопържили!

    19:59 22.06.2026

  • 9 Пурко

    2 0 Отговор
    Поредните малоумни келеши, които се чудят каква простотия да направят вечер....Тия просто са си го търсили, но сега държавата ще плаща месеци наред за клиничните пътеки за многото операции и лечение, което следва. Дано да им дойде малко акъла, в което се съмнявам

    20:26 22.06.2026

  • 10 Старозагорската гара

    0 0 Отговор
    Сигурно са се снимали с ,,белите маратонки"...

    20:42 22.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове