Новини
България »
Почти 1400 деца са родени през 2025 г. след процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция

Почти 1400 деца са родени през 2025 г. след процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция

28 Юли, 2026 07:32 278 7

  • център за асистирана репродукция-
  • бебе-
  • раждания-
  • деца

За второто тримесечие на тази година са приети 1394 заявления, а издадените заповеди за финансиране са 1376, като изразходваните средства са 2 950 688 евро

Почти 1400 деца са родени през 2025 г. след процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. са родени 1397 деца след процедури, финансирани от Центъра за асистирана репродукция (ЦАР). Това казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. За полугодието на тази година са издадени 2598 заповеди за финансиране на процедури от ЦАР, показват данните от отчетите за първите две тримесечия на годината, публикувани на сайта на центъра.

За организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники, по бюджета на МЗ за 2025 г. са предвидени 22 000 000 лв. (11 248 400 евро), посочиха още от пресцентъра. През 2025 г. няма забавяне в плащанията към лечебните заведения, работещи с ЦАР, като са им изплатени общо 21 767 195 лв. В чл. 15 от проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. за организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники, са планирани средства по бюджета на МЗ в размер на 11 248 400 евро.

За първото тримесечие на 2026 г. в ЦАР са приети 1291 заявления, а издадените заповеди за финансиране са 1222, показват още данните на сайта на ЦАР. Изразходваните средства от бюджета за заплащане на процедури по асистирана репродукция за първото тримесечие на 2026 г. са 1 902 633,09 евро. За второто тримесечие на тази година са приети 1394 заявления, а издадените заповеди за финансиране са 1376, като изразходваните средства са 2 950 688 евро.

ЦАР финансира с до 6000 лв. за процедура четири процедури по асистирана репродукция. Всяка жена, ненавършила 43 г., с българско гражданство или със статут на постоянно пребиваваща в България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция, може да кандидатства за финансиране. Преди да подадат заявления в ЦАР, жените трябва да са избрали лечебно заведение по асистирана репродукция, което има подписан договор за работа с Центъра. Списъкът лечебните заведения е публикуван на сайта на центъра.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    1 0 Отговор
    Тази информация трябва да бъде потвърдена от момчето което изкара кирливите ризи на здравната каса иначе никой няма да повярва..!

    Коментиран от #7

    07:36 28.07.2026

  • 2 Лекомислено поведение

    2 0 Отговор
    А защо няма статистика колко от децата родени в резултат на инвитро процедури са с тежки увреждания? Познавам три семейства с инвитро родени деца и трите имат аналогични проблеми. Няма да изглежда странно ако след 50 години България има население от 5 млн и хора с ТЕЛК също толкова. Да, България има нужда от деца, но от здрави деца, а не просто от какви да е деца!

    07:38 28.07.2026

  • 3 Какво Ли ще Стане ?

    3 0 Отговор
    След Като Вървиш !

    Срещу Природата ?

    07:40 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Емигрант

    0 0 Отговор
    И раждането на деца ли се плаща в ко4...ината, че се хвалят с бройката ? Заради истината за сравнение с къщата на прасетата ли ИЗТРИХТЕ коментарът ?

    07:46 28.07.2026

  • 7 В суматохата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    20 000 младежи всяка година напускат страната..

    07:46 28.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове