Интересни са показанията на Олег Невзоров и ще изяснят случилото се с изникването на град в нищото

Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило и това което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
По отношение на издирването на Невзоров министърът каза, че е бил търсен, за да даде показания, било е указано да се следи за евентуалното му връщане в България и в момента, в който е преминал шенгенска граница е установен, посочи БТА.
"След като нашите служители в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" приключиха работа с него, той беше предаден на Апелативна прокуратура - Варна", добави той. Също така уточни, че събраната информация е предоставена на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност".
По думите на Демерджиев показанията на Невзоров изясняват механизма, по който са си „затваряли очите“ някои длъжностни лица и други обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мярка. Министърът отбеляза, че той и корпорация "КУБ" са получавали съдействие на най-високо ниво за най-различни практики.
"Оттук нататък на терена на прокуратурата са следващите действия, имат пълно съдействие от наша страна, до момента комуникацията е добра", каза министър Демерджиев и добави, че със заповед на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще бъдат изпратени прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да помогнат на разследването.
Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза вчера пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.
Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано днес от Апелативна прокуратура - Варна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Достатъчно
И какво от това. Управление на секретарките! Нищо реално
Коментиран от #21
15:12 23.06.2026
2 ПродължаваОграбването
15:12 23.06.2026
3 Дориана
Багерите да влизат в Баба Алино и да разрушат всички незаконни постройки. Водата и тока да бъдат спрени. Румен Радев и Прогресивна България ще покажат нагледно как Никой не е над Закона и как се спазва закона. А , строежите са започнали при двамата корумпирани и зависими кметове на Варна- Портних от ГЕРБ и другия кмет от ППДБ Коцев. Асен Василев да излезе пред целия български народ и да каже как борят корупцията с корупция. цялата им партия е била абсолютно фалшива.и корумпирана от вътре.Сигурно и за това Кирил Петков напусна, а другите продължават да се натискат за власт. Времето им свърши.
15:13 23.06.2026
4 Въй
Коментиран от #10
15:13 23.06.2026
5 Абе
Вече са по-ниски от тревата.
15:13 23.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #25
15:15 23.06.2026
7 Дориана
Коментиран от #23
15:15 23.06.2026
8 Той баш
15:15 23.06.2026
9 Зельоная урка
15:16 23.06.2026
10 Другарите
До коментар #4 от "Въй":от Регресивната група днес решиха "Никаква детска болница" !
Коментиран от #15
15:17 23.06.2026
11 Настопроценти
15:21 23.06.2026
12 АКО ПРОКОРАТУРАТА Е
15:21 23.06.2026
13 Невзоров
15:24 23.06.2026
14 Коцето копейкин
15:25 23.06.2026
15 Така ли?
До коментар #10 от "Другарите":Рептилската група да си стяга куфарите тогава!
Такива, които си сменят мнението като ветропоказатели, на никой не са притрябвали!
15:27 23.06.2026
16 Пламен
15:27 23.06.2026
17 665
15:28 23.06.2026
18 1111
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Вадете информация къде и от кого, за да не изглеждате голословни!
Коментиран от #20
15:33 23.06.2026
19 !!!?
15:34 23.06.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #18 от "1111":Корпорация КУБ е на еврейската мафия в Одеса и заселва в България украински евреи.А в цяла България се строят затворени кибуци за евреи като в Албания.
15:36 23.06.2026
21 Кога
До коментар #1 от "Достатъчно":ще им писне точно на хората? Кажи да си го запиша в календара. И какво точно ще се случи като им писне? За един приятел питам
Коментиран от #26, #27
15:37 23.06.2026
22 Изумен
Тя, прокуратурата трябва да действа и по теб, мистър "точен с парите", и то на база документи, ама нещо се ослушва.
15:40 23.06.2026
23 Точно
До коментар #7 от "Дориана":над закона са и няма никакво възмездие. Дори няма обвинение към Невзоров -- разпитан е като свидетел а не като обвиняем. Не могат с пръст да го пипнат. А какво "трябва" да се направи според форумните специалисти няма никакво значение
15:40 23.06.2026
24 Опции
Или арестувате укр престъпник.
Или арестувате виновни от бг страна.
15:41 23.06.2026
25 !!!?
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А "баба Камчия" и тя ли е кибуц, а ранчото на баба Митрофанова" с руското знаме в чашката на язовир "Сталин...пардон - язовир "Искър", а бабината кооперация на "Оборище 11",...все кибуци на "баба Путина" от КГБ !
15:42 23.06.2026
26 Ще им писне
До коментар #21 от "Кога":От обещания, които не са изпълнени.
P. S преАтеля да не е Борисов или Пеевски. Или пък малкия Мраз
Коментиран от #28
15:42 23.06.2026
27 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #21 от "Кога":Някой ще обясни ли какъв е реалният проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали някаква "ХАРТИЙКА", е и...?
15:45 23.06.2026
28 Какво
До коментар #26 от "Ще им писне":става като им писне ми е въпросът? Почват да пишат гневно по форумите? Или удрят ядосано с чашката по масата? Или се надвикват в пенсионерския клуб? Какво точно ще се случи когато на хората им "писне от празни обещания"?
Коментиран от #29
15:47 23.06.2026
29 Ще чуеш
До коментар #28 от "Какво":Славе, не се притеснявай толкова.
Българина е лъган много, но като дойде за сметката - е шумно. Ти защо мислиш, че ще пощадят никалвите кадри и неумение на секретарките на Радев?
15:48 23.06.2026
30 Олигофрен
15:50 23.06.2026
31 Кой, кой?
15:52 23.06.2026
32 Артилерист
16:07 23.06.2026
33 Радев
Комиците
16:08 23.06.2026