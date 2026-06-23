Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Интересни са показанията на Олег Невзоров и ще изяснят случилото се с изникването на град в нищото

Интересни са показанията на Олег Невзоров и ще изяснят случилото се с изникването на град в нищото

23 Юни, 2026 15:09 1 264 33

  • иван демерджиев-
  • баба алино-
  • варна-
  • незаконен град-
  • новини българия-
  • българия-
  • крими-
  • корупция

Оттук нататък на терена на прокуратурата са следващите действия, имат пълно съдействие от наша страна, до момента комуникацията е добра, посочи Демерджиев

Интересни са показанията на Олег Невзоров и ще изяснят случилото се с изникването на град в нищото - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило и това което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

По отношение на издирването на Невзоров министърът каза, че е бил търсен, за да даде показания, било е указано да се следи за евентуалното му връщане в България и в момента, в който е преминал шенгенска граница е установен, посочи БТА.

"След като нашите служители в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" приключиха работа с него, той беше предаден на Апелативна прокуратура - Варна", добави той. Също така уточни, че събраната информация е предоставена на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност".

По думите на Демерджиев показанията на Невзоров изясняват механизма, по който са си „затваряли очите“ някои длъжностни лица и други обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мярка. Министърът отбеляза, че той и корпорация "КУБ" са получавали съдействие на най-високо ниво за най-различни практики.

"Оттук нататък на терена на прокуратурата са следващите действия, имат пълно съдействие от наша страна, до момента комуникацията е добра", каза министър Демерджиев и добави, че със заповед на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще бъдат изпратени прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да помогнат на разследването.

Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза вчера пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано днес от Апелативна прокуратура - Варна.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Достатъчно

    19 5 Отговор
    Скоро на хората ще им писне от подобни безмислени изказвания. Тип " знам нещо"
    И какво от това. Управление на секретарките! Нищо реално

    Коментиран от #21

    15:12 23.06.2026

  • 2 ПродължаваОграбването

    13 3 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    15:12 23.06.2026

  • 3 Дориана

    18 4 Отговор
    Корумпираният украински олигарх трябва да бъде изгонен от България.
    Багерите да влизат в Баба Алино и да разрушат всички незаконни постройки. Водата и тока да бъдат спрени. Румен Радев и Прогресивна България ще покажат нагледно как Никой не е над Закона и как се спазва закона. А , строежите са започнали при двамата корумпирани и зависими кметове на Варна- Портних от ГЕРБ и другия кмет от ППДБ Коцев. Асен Василев да излезе пред целия български народ и да каже как борят корупцията с корупция. цялата им партия е била абсолютно фалшива.и корумпирана от вътре.Сигурно и за това Кирил Петков напусна, а другите продължават да се натискат за власт. Времето им свърши.

    15:13 23.06.2026

  • 4 Въй

    24 0 Отговор
    Изникнал град в нищото,а Национална детска болница не иска да изниква. Виж ти!

    Коментиран от #10

    15:13 23.06.2026

  • 5 Абе

    25 3 Отговор
    Къде изчезнаха Бойо и другата свиня?
    Вече са по-ниски от тревата.

    15:13 23.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Баба Алино е еврейски кибуц.Стотици такива се строят в България.

    Коментиран от #18, #25

    15:15 23.06.2026

  • 7 Дориана

    14 3 Отговор
    Сградите са незаконни и с незаконни фалшиви документи. Всички корумпирани чиновници , политици съдии и прокурори трябва да понесат отговорност за последиците от техните действия. Какъв срам и позор този корумпиран украински олигарх е намерил в;почва в България чрез корумпираните български завладени институции. Това показва какво е падението на България , стигнали сме до дъното точно заради такива хора. но, да знаят , че има Възмездие и те не са над Закона.

    Коментиран от #23

    15:15 23.06.2026

  • 8 Той баш

    15 2 Отговор
    на теб и на милицията ще каже цялата изтича от А до Я ? Чадър огромен като шатра , пълнил пеликански гуши на всички по веригата и ето ти 140 къщи изникнали като гъби !

    15:15 23.06.2026

  • 9 Зельоная урка

    15 1 Отговор
    Ай приключвайте и узаконявайте та да започвам баба алино 2 още по голямо и по незаконно

    15:16 23.06.2026

  • 10 Другарите

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Въй":

    от Регресивната група днес решиха "Никаква детска болница" !

    Коментиран от #15

    15:17 23.06.2026

  • 11 Настопроценти

    1 1 Отговор
    Следващите корпорации КУБ-ове ще са на кубичен метър въздух в Бългерията изядена.

    15:21 23.06.2026

  • 12 АКО ПРОКОРАТУРАТА Е

    8 0 Отговор
    БЕЗПРИСТРАСНА И ИМА ТОПКИ ОТ А ДО Я ВСИЧКИ С ОБВИНЕНИЯ ПРАСЕТА ХАЯШИТА КМЕТОВЕ И ПРОЧИЕ ЗА ДА ВИ ПОВЯРВА НАРОДА НА НАРОДНАТА ПРОКОРАТУРА А ДАНО АМА НАДАЛИ.

    15:21 23.06.2026

  • 13 Невзоров

    6 4 Отговор
    от еврейското посолство ми казаха, че няма проблем да строя къде ми е кеф... дпс-гроб и пи-пи ди-би за кашерни работи не отказвали

    15:24 23.06.2026

  • 14 Коцето копейкин

    3 2 Отговор
    Ако не бах аз баба алино щеше да е в морската градина, Марешки се уреди ма на други не давам

    15:25 23.06.2026

  • 15 Така ли?

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Другарите":

    Рептилската група да си стяга куфарите тогава!
    Такива, които си сменят мнението като ветропоказатели, на никой не са притрябвали!

    15:27 23.06.2026

  • 16 Пламен

    3 3 Отговор
    Тоя , като го гледам, ... не знам защо се сещам за ,,калинките".

    15:27 23.06.2026

  • 17 665

    7 0 Отговор
    Е Черноморието ни от 35г е основна пералня на пари в региона . Де що има хотел построен през тия години е с препрани мръсни кинти. Що пък и украинските друзя ,да не се възползват от услугите на перачницата!?!

    15:28 23.06.2026

  • 18 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Вадете информация къде и от кого, за да не изглеждате голословни!

    Коментиран от #20

    15:33 23.06.2026

  • 19 !!!?

    6 3 Отговор
    От както Дерменджиев влезе в "Гълъбарника" на Мистър Кеш отправя само закани и внушава очаквания в стадото, без нищо да се случва...явно такава е инструкцията от всемогъщия "натовски генерал", който е по-зает да спасява попа на КГБто Киро и кремълския олигарх Вагит Алекперов...!!!?

    15:34 23.06.2026

  • 20 Последния Софиянец

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "1111":

    Корпорация КУБ е на еврейската мафия в Одеса и заселва в България украински евреи.А в цяла България се строят затворени кибуци за евреи като в Албания.

    15:36 23.06.2026

  • 21 Кога

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Достатъчно":

    ще им писне точно на хората? Кажи да си го запиша в календара. И какво точно ще се случи като им писне? За един приятел питам

    Коментиран от #26, #27

    15:37 23.06.2026

  • 22 Изумен

    2 3 Отговор
    "Оттук нататък на терена на прокуратурата са следващите действия".
    Тя, прокуратурата трябва да действа и по теб, мистър "точен с парите", и то на база документи, ама нещо се ослушва.

    15:40 23.06.2026

  • 23 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    над закона са и няма никакво възмездие. Дори няма обвинение към Невзоров -- разпитан е като свидетел а не като обвиняем. Не могат с пръст да го пипнат. А какво "трябва" да се направи според форумните специалисти няма никакво значение

    15:40 23.06.2026

  • 24 Опции

    3 1 Отговор
    Точния с парите опциите не са много.
    Или арестувате укр престъпник.
    Или арестувате виновни от бг страна.

    15:41 23.06.2026

  • 25 !!!?

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А "баба Камчия" и тя ли е кибуц, а ранчото на баба Митрофанова" с руското знаме в чашката на язовир "Сталин...пардон - язовир "Искър", а бабината кооперация на "Оборище 11",...все кибуци на "баба Путина" от КГБ !

    15:42 23.06.2026

  • 26 Ще им писне

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Кога":

    От обещания, които не са изпълнени.
    P. S преАтеля да не е Борисов или Пеевски. Или пък малкия Мраз

    Коментиран от #28

    15:42 23.06.2026

  • 27 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "Кога":

    Някой ще обясни ли какъв е реалният проблем, А НЕ ФОРМАЛНИЯТ, в "Баба Алино"? Виличките са изградени по архитектурни и строителни проекти, имат вода, имат канализация, имат ток, телефон, интернет, но пък нямали някаква "ХАРТИЙКА", е и...?

    15:45 23.06.2026

  • 28 Какво

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ще им писне":

    става като им писне ми е въпросът? Почват да пишат гневно по форумите? Или удрят ядосано с чашката по масата? Или се надвикват в пенсионерския клуб? Какво точно ще се случи когато на хората им "писне от празни обещания"?

    Коментиран от #29

    15:47 23.06.2026

  • 29 Ще чуеш

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Какво":

    Славе, не се притеснявай толкова.
    Българина е лъган много, но като дойде за сметката - е шумно. Ти защо мислиш, че ще пощадят никалвите кадри и неумение на секретарките на Радев?

    15:48 23.06.2026

  • 30 Олигофрен

    1 2 Отговор
    До кога с ще ни управляват все идиоти !

    15:50 23.06.2026

  • 31 Кой, кой?

    2 2 Отговор
    Какъв е този господин? Ами че то и малките деца знаят, че във Варна без знанието на ТИМ и палатка не можеш да си разпънеш, а пък тук ми разправят как някакъв руснак построил цял нелегален град. Това дори за приказка на Шехерезада от 1001 нощ не става.

    15:52 23.06.2026

  • 32 Артилерист

    0 0 Отговор
    Все по-голямо доверие имам на министър Демерджиев. Изглежда решителен, целенасочен и куражлия човек. Много ще съм удовлетворен, ако още по-изкъсо насмете Сарафова, пардон Стефанова, да си свърши работата и всички далавери на гербаджийската шайка, Портних, Подмяната, сглобките, ДАНС, полицията, съдебните фигуранти и прочие държавни служби, институции и служители, като Сарафов и Гешев лъснат с цялата си грозота пред обществото. Не е нормално да изникне цял незаконен град и никой от факторите да не се намеси. Само ги вижте как се гънат и се чудят как да се изкарат дибюдюс незнаещи и хептен невинни. И повечето са мутри и авери на мутрата Борисов и международно съдения за далавери Асан Василев...

    16:07 23.06.2026

  • 33 Радев

    1 0 Отговор
    Е като ново издание на Бочко. Имате право само да го харесвате. Дори го посрещат с аплодисменти в Парламента.
    Комиците

    16:08 23.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове