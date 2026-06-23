Интересни са показанията на Олег Невзоров и ще изяснят случилото се с изникването на град в нищото

Доста интересни са показанията на Олег Невзоров и мисля, че ще изяснят до голяма степен това, което се е случило и това което е позволило изникването на град в нищото, без никой да знае и никой да не противодейства на това, каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

По отношение на издирването на Невзоров министърът каза, че е бил търсен, за да даде показания, било е указано да се следи за евентуалното му връщане в България и в момента, в който е преминал шенгенска граница е установен, посочи БТА.

"След като нашите служители в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" приключиха работа с него, той беше предаден на Апелативна прокуратура - Варна", добави той. Също така уточни, че събраната информация е предоставена на прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност".

По думите на Демерджиев показанията на Невзоров изясняват механизма, по който са си „затваряли очите“ някои длъжностни лица и други обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мярка. Министърът отбеляза, че той и корпорация "КУБ" са получавали съдействие на най-високо ниво за най-различни практики.

"Оттук нататък на терена на прокуратурата са следващите действия, имат пълно съдействие от наша страна, до момента комуникацията е добра", каза министър Демерджиев и добави, че със заповед на и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова ще бъдат изпратени прокурори от Върховна касационна прокуратура във Варна, за да помогнат на разследването.

Не съм бягал от България и не се чувствам виновен за нищо, каза вчера пред журналисти във Варна Олег Невзоров - собственик на украинската корпорация КУБ, свързана с комплекса в местността Баба Алино.

Шест досъдебни производства ръководи прокуратурата във Варна във връзка с установеното строителство в местността Баба Алино, казаха по-рано днес от Апелативна прокуратура - Варна.