Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра

Административният съд във Варна взе категорично решение инж. Красимира Божкова няма да се върне на ръководния пост в Службата по геодезия, картография и кадастър, докато тече разследването за незаконния строителен комплекс в местността „Баба Алино“.

Съдебният състав отхвърли жалбата ѝ срещу временното отстраняване, като подчерта, че подобна мярка е необходима за гарантиране на обективността и прозрачността на проверката.

Мотивите: Защита на обществения интерес и безпристрастност

В мотивите си магистратите изтъкват, че според действащото законодателство, обжалването на дисциплинарни актове от държавни служители не спира тяхното изпълнение.

Това правило е въведено, за да се предотврати евентуално влияние върху колеги или документи, свързани с разследването.

Така се осигурява защита на обществения интерес и се създават условия за безпристрастно дисциплинарно производство.

Божкова: „Не са нарушени закони при случая с ‘Баба Алино’“

В официална позиция до медиите инж. Красимира Божкова категорично отрече да са извършени закононарушения по казуса с „Баба Алино“.

Тя подчерта, че кадастралните органи са длъжни да отразяват всички съществуващи сгради и обекти в кадастралната карта, дори когато за тях липсват строителни книжа. Според Божкова, отказът за вписване би бил в разрез със законовите изисквания.

Какво следва?

Съдебното решение отваря пътя за продължаване на разследването без намеса от страна на досегашния началник. Случаят с „Баба Алино“ остава във фокуса на общественото внимание, а институциите са призовани към максимална прозрачност и стриктно спазване на закона.