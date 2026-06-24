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Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра

Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра

24 Юни, 2026 14:03 607 6

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Временната мярка цели безпристрастно разследване на спорния строеж в „Баба Алино“

Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Административният съд във Варна взе категорично решение инж. Красимира Божкова няма да се върне на ръководния пост в Службата по геодезия, картография и кадастър, докато тече разследването за незаконния строителен комплекс в местността „Баба Алино“.

Съдебният състав отхвърли жалбата ѝ срещу временното отстраняване, като подчерта, че подобна мярка е необходима за гарантиране на обективността и прозрачността на проверката.

Мотивите: Защита на обществения интерес и безпристрастност

В мотивите си магистратите изтъкват, че според действащото законодателство, обжалването на дисциплинарни актове от държавни служители не спира тяхното изпълнение.

Това правило е въведено, за да се предотврати евентуално влияние върху колеги или документи, свързани с разследването.

Така се осигурява защита на обществения интерес и се създават условия за безпристрастно дисциплинарно производство.

Божкова: „Не са нарушени закони при случая с ‘Баба Алино’“

В официална позиция до медиите инж. Красимира Божкова категорично отрече да са извършени закононарушения по казуса с „Баба Алино“.

Тя подчерта, че кадастралните органи са длъжни да отразяват всички съществуващи сгради и обекти в кадастралната карта, дори когато за тях липсват строителни книжа. Според Божкова, отказът за вписване би бил в разрез със законовите изисквания.

Какво следва?

Съдебното решение отваря пътя за продължаване на разследването без намеса от страна на досегашния началник. Случаят с „Баба Алино“ остава във фокуса на общественото внимание, а институциите са призовани към максимална прозрачност и стриктно спазване на закона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЧКО

    7 1 Отговор
    ШИШИ, братко,
    Облаците над нас се сгъстяват. Хайде да се покриваме някъде къде Дубай.

    Коментиран от #3

    14:10 24.06.2026

  • 2 закон мой ...кой те чете

    1 1 Отговор
    На кадастрална карта се нанасят всичи съществуващи сгради и съоръжения, независимо имат ли строителни одобрени книжа и нанасянето им не променя статута им по отношение на законност..

    14:17 24.06.2026

  • 3 ШИШИ

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЧКО":

    Бочко,толкова много сме крали,че не само Дубай,ами вече целия свят ни е тесен.

    Коментиран от #5

    14:18 24.06.2026

  • 4 Ха сега де...

    5 0 Отговор
    А отстраняването премахва ли понасяне на отговорност за грубо погазване закона и превишаване на права според заеманата длъжност? На каква длъжност след това ще бъде назначен?

    14:24 24.06.2026

  • 5 Баце Украински

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ШИШИ":

    Вярно казваш но в Брюксел има още кинти. Аз край Дебелец вече правя блокове за магистрали

    14:29 24.06.2026

  • 6 Търновец

    1 0 Отговор
    В Албания скочиха срещу онези строителни проекти и Албанците извикаха че Албания не е за продан. А как е във Варна? И въобще колко постройки за Русо-Украинци бяха издигнати по Черноморието?

    14:36 24.06.2026

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