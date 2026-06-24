Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра

Административният съд във Варна взе категорично решение инж. Красимира Божкова няма да се върне на ръководния пост в Службата по геодезия, картография и кадастър, докато тече разследването за незаконния строителен комплекс в местността „Баба Алино“.
Съдебният състав отхвърли жалбата ѝ срещу временното отстраняване, като подчерта, че подобна мярка е необходима за гарантиране на обективността и прозрачността на проверката.
Мотивите: Защита на обществения интерес и безпристрастност
В мотивите си магистратите изтъкват, че според действащото законодателство, обжалването на дисциплинарни актове от държавни служители не спира тяхното изпълнение.
Това правило е въведено, за да се предотврати евентуално влияние върху колеги или документи, свързани с разследването.
Така се осигурява защита на обществения интерес и се създават условия за безпристрастно дисциплинарно производство.
Божкова: „Не са нарушени закони при случая с ‘Баба Алино’“
В официална позиция до медиите инж. Красимира Божкова категорично отрече да са извършени закононарушения по казуса с „Баба Алино“.
Тя подчерта, че кадастралните органи са длъжни да отразяват всички съществуващи сгради и обекти в кадастралната карта, дори когато за тях липсват строителни книжа. Според Божкова, отказът за вписване би бил в разрез със законовите изисквания.
Какво следва?
Съдебното решение отваря пътя за продължаване на разследването без намеса от страна на досегашния началник. Случаят с „Баба Алино“ остава във фокуса на общественото внимание, а институциите са призовани към максимална прозрачност и стриктно спазване на закона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЧКО
Облаците над нас се сгъстяват. Хайде да се покриваме някъде къде Дубай.
Коментиран от #3
14:10 24.06.2026
2 закон мой ...кой те чете
14:17 24.06.2026
3 ШИШИ
До коментар #1 от "БОЧКО":Бочко,толкова много сме крали,че не само Дубай,ами вече целия свят ни е тесен.
Коментиран от #5
14:18 24.06.2026
4 Ха сега де...
14:24 24.06.2026
5 Баце Украински
До коментар #3 от "ШИШИ":Вярно казваш но в Брюксел има още кинти. Аз край Дебелец вече правя блокове за магистрали
14:29 24.06.2026
6 Търновец
14:36 24.06.2026