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Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище"

Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище"

25 Юни, 2026 17:04 884 16

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„Спаси София“ не участваха в гласуването и така помогнаха на „БСП за България“ и „Възраждане“ да запазят името на парк „Заимов“

Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Докладът за възстановяване на името на парк „Оборище“ ще бъде внесен отново в Столичния общински съвет (СОС). Това заяви на брифинг в Съвета Веселин Калановски от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), съвносител на предложението. Това уточни БТА.

По-рано днес СОС реши парк „Заимов“ да запази името си, след като областният управител на София върна на 11 юни за ново разглеждане доклада, с който се възстановява името на парк „Оборище“, който преди това – в края на май – беше преименуван от предишното си име парк „ген. Владимир Заимов“.

За съжаление двама–трима от общинските съветници, които поддържат смяната на името, отсъстваха от заседанието, с което не се осигуриха необходимите 31 гласа, за да бъде отхвърлено връщането от областния управител, каза Калановски. „Спаси София“ не участваха в гласуването и така помогнаха на „БСП за България“ и „Възраждане“ да запазят името на парк „Заимов“, носещо името на един национален предател, отбеляза Калановски. Според него големият проблем е, че между групата на „Спаси София“ и „БСП за България“ „вероятно вървят някакви бъдещи перспективи“, отбеляза общинският съветник.

Той е на мнение, че становището на областния управител не е достатъчно добре мотивирано юридически. „Мотивировката е абсолютно изсмукана от пръстите и въобще не отговаря на условията на наредбата за наименуване на СОС“, посочи той.

Калановски каза, че Владимир Заимов наистина е национален герой от Балканските войни и от Първата световна война. „Опитът да го изкарат антифашист обаче е абсолютно нелеп, тъй като той става в услуга на руското разузнаване през 1939 г.“, подчерта Калановски. Той изрази съжаление, че някои политически сили в СОС се противопоставят на заличаването на имената на предатели върху публични обекти в София. „Страхувам се, че прекалено много политици и политически сили в българската история са консумирали средства от азиатската империя и може би затова са склонни да оправдаят националното предателство срещу заплащане“, каза още Калановски.

Комунистическото мнозинство в СОС скандално подкрепи областния управител от „Прогресивна България“, който върна решението ни за преименуване на парк „Заимов“ с името „Оборище“, заяви в профила си във Фейсбук общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“. Той пише, че така прекрасният парк остава с името на съветския шпионин. Но само временно, защото съвсем скоро ще внесем нов доклад за преименуването и няма да се откажем от битката за историческата справедливост и достойнството на българите, подчертава Лилков.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 25 Отговор
    Заимов не е българска фамилия. Много ясно, че ще остане.

    17:08 25.06.2026

  • 2 смешник

    39 3 Отговор
    жалките нацистчета пак скимтят в опитите си да заличат и разрушат всичко,което напомня за позорната им загуба.

    17:13 25.06.2026

  • 3 Сила

    37 1 Отговор
    Ако това е най наболелия проблем на София ...
    ЕВАЛАТА ....бравос , много сте" работливи" !!!
    След "синьо червената" мъгла на софиянски вие сте на ред !!!

    17:16 25.06.2026

  • 4 идиоти вън

    23 2 Отговор
    Този шут от снимката не беше ли от герб!

    17:19 25.06.2026

  • 5 Чудесно име

    14 3 Отговор
    Парк Оборище - пеееескосборище.

    17:20 25.06.2026

  • 6 Лост

    33 1 Отговор
    Ами да го преименуват на "Бабаит Мирчев и Гном Атанасов" тогава .

    17:22 25.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Вале-каро

    35 3 Отговор
    Аз не разбирам.Една Белгия обявява за свой национален герой български комунист-антифашист,а в България един антифашист е наречен предател.После се чудим защо много ни мразят.

    17:27 25.06.2026

  • 9 Тома

    38 3 Отговор
    За калановски ген.Заимов е предател а убийците на децата от Ястребино много добри момчета

    17:28 25.06.2026

  • 10 Продължавайте в същия дух,

    25 0 Отговор
    Фашаги, и пак ще виете от лошия Народен съд. Този път - без прошка. Много благородно постъпихме миналия път. Сега трябва чистка до крак

    17:30 25.06.2026

  • 11 Умници

    23 0 Отговор
    От ПП първо да изчистят боклуците от улиците като върнат на работа метачките, а после да се плюнчат с имена. Засега мизерията е пълна и не помагат ни изкуствен интелект, ни техните феноменални управленски способности в местната власт!

    17:30 25.06.2026

  • 12 ППДБ

    10 2 Отговор
    " Ние сме с Вас, г-н президент! "

    17:34 25.06.2026

  • 13 Да си ходи във Видин този

    17 1 Отговор
    Там да сменя имена
    Там да рови по дупките
    Спаси софия
    Не са помогнали а просто са за справедливата кауза за запазване на името на генерала войн.
    Поздравления за Бонев !

    17:37 25.06.2026

  • 14 ПП/ДБ защо спите ?

    20 1 Отговор
    Ми , що не го преименувате на парк "хижа Петрохан" или парк "Лама Иво" , или парк "Кики/Коко - весела ЛГБТИ дружинка" или парк "Урсула" (можете да си го тълкувате както искате) или парк " МАЧО - Бриджит Макрон " (може да смени и с Мишел Обама) или парк "Васил Терзиев - Терминатора (на София)" или... изобщо ... нещо многоцветно (като дъгата) и жълтопаветно (нали "умните и красивите" обичате да си пиете смутитата в околността).

    17:47 25.06.2026

  • 15 Стига вече

    4 0 Отговор
    Писна ни от преименуване, а и време е да се потърси отговорност за рулащите паметници воглаве пепейци, дебейци и други ненормалници

    18:40 25.06.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Стига бе, по-публичен култ към хитлeр у нас няма!

    18:42 25.06.2026

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