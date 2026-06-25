Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище"

Докладът за възстановяване на името на парк „Оборище“ ще бъде внесен отново в Столичния общински съвет (СОС). Това заяви на брифинг в Съвета Веселин Калановски от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), съвносител на предложението. Това уточни БТА.

По-рано днес СОС реши парк „Заимов“ да запази името си, след като областният управител на София върна на 11 юни за ново разглеждане доклада, с който се възстановява името на парк „Оборище“, който преди това – в края на май – беше преименуван от предишното си име парк „ген. Владимир Заимов“.

За съжаление двама–трима от общинските съветници, които поддържат смяната на името, отсъстваха от заседанието, с което не се осигуриха необходимите 31 гласа, за да бъде отхвърлено връщането от областния управител, каза Калановски. „Спаси София“ не участваха в гласуването и така помогнаха на „БСП за България“ и „Възраждане“ да запазят името на парк „Заимов“, носещо името на един национален предател, отбеляза Калановски. Според него големият проблем е, че между групата на „Спаси София“ и „БСП за България“ „вероятно вървят някакви бъдещи перспективи“, отбеляза общинският съветник.

Той е на мнение, че становището на областния управител не е достатъчно добре мотивирано юридически. „Мотивировката е абсолютно изсмукана от пръстите и въобще не отговаря на условията на наредбата за наименуване на СОС“, посочи той.

Калановски каза, че Владимир Заимов наистина е национален герой от Балканските войни и от Първата световна война. „Опитът да го изкарат антифашист обаче е абсолютно нелеп, тъй като той става в услуга на руското разузнаване през 1939 г.“, подчерта Калановски. Той изрази съжаление, че някои политически сили в СОС се противопоставят на заличаването на имената на предатели върху публични обекти в София. „Страхувам се, че прекалено много политици и политически сили в българската история са консумирали средства от азиатската империя и може би затова са склонни да оправдаят националното предателство срещу заплащане“, каза още Калановски.

„Комунистическото мнозинство в СОС скандално подкрепи областния управител от „Прогресивна България“, който върна решението ни за преименуване на парк „Заимов“ с името „Оборище“, заяви в профила си във Фейсбук общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“. Той пише, че така прекрасният парк остава с името на съветския шпионин. Но само временно, защото съвсем скоро ще внесем нов доклад за преименуването и няма да се откажем от битката за историческата справедливост и достойнството на българите, подчертава Лилков.