Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище"

Докладът за възстановяване на името на парк „Оборище“ ще бъде внесен отново в Столичния общински съвет (СОС). Това заяви на брифинг в Съвета Веселин Калановски от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), съвносител на предложението. Това уточни БТА.
По-рано днес СОС реши парк „Заимов“ да запази името си, след като областният управител на София върна на 11 юни за ново разглеждане доклада, с който се възстановява името на парк „Оборище“, който преди това – в края на май – беше преименуван от предишното си име парк „ген. Владимир Заимов“.
За съжаление двама–трима от общинските съветници, които поддържат смяната на името, отсъстваха от заседанието, с което не се осигуриха необходимите 31 гласа, за да бъде отхвърлено връщането от областния управител, каза Калановски. „Спаси София“ не участваха в гласуването и така помогнаха на „БСП за България“ и „Възраждане“ да запазят името на парк „Заимов“, носещо името на един национален предател, отбеляза Калановски. Според него големият проблем е, че между групата на „Спаси София“ и „БСП за България“ „вероятно вървят някакви бъдещи перспективи“, отбеляза общинският съветник.
Той е на мнение, че становището на областния управител не е достатъчно добре мотивирано юридически. „Мотивировката е абсолютно изсмукана от пръстите и въобще не отговаря на условията на наредбата за наименуване на СОС“, посочи той.
Калановски каза, че Владимир Заимов наистина е национален герой от Балканските войни и от Първата световна война. „Опитът да го изкарат антифашист обаче е абсолютно нелеп, тъй като той става в услуга на руското разузнаване през 1939 г.“, подчерта Калановски. Той изрази съжаление, че някои политически сили в СОС се противопоставят на заличаването на имената на предатели върху публични обекти в София. „Страхувам се, че прекалено много политици и политически сили в българската история са консумирали средства от азиатската империя и може би затова са склонни да оправдаят националното предателство срещу заплащане“, каза още Калановски.
„Комунистическото мнозинство в СОС скандално подкрепи областния управител от „Прогресивна България“, който върна решението ни за преименуване на парк „Заимов“ с името „Оборище“, заяви в профила си във Фейсбук общинският съветник Вили Лилков от „Синя София“. Той пише, че така прекрасният парк остава с името на съветския шпионин. Но само временно, защото съвсем скоро ще внесем нов доклад за преименуването и няма да се откажем от битката за историческата справедливост и достойнството на българите, подчертава Лилков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:08 25.06.2026
2 смешник
17:13 25.06.2026
3 Сила
ЕВАЛАТА ....бравос , много сте" работливи" !!!
След "синьо червената" мъгла на софиянски вие сте на ред !!!
17:16 25.06.2026
4 идиоти вън
17:19 25.06.2026
5 Чудесно име
17:20 25.06.2026
6 Лост
17:22 25.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Вале-каро
17:27 25.06.2026
9 Тома
17:28 25.06.2026
10 Продължавайте в същия дух,
17:30 25.06.2026
11 Умници
17:30 25.06.2026
12 ППДБ
17:34 25.06.2026
13 Да си ходи във Видин този
Там да рови по дупките
Спаси софия
Не са помогнали а просто са за справедливата кауза за запазване на името на генерала войн.
Поздравления за Бонев !
17:37 25.06.2026
14 ПП/ДБ защо спите ?
17:47 25.06.2026
15 Стига вече
18:40 25.06.2026
16 Анонимен
18:42 25.06.2026