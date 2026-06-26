Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

Министърът на енергетиката Ива Петрова проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар в рамките на визитата си в Истанбул. Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Министър Петрова подчерта, че споразумението с „Боташ“ е изпълнило важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки в период на безпрецедентна несигурност на европейските енергийни пазари.

В хода на срещата бяха обсъдени и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната свързаност, включително развитието на регионалните енергийни коридори, които имат ключово значение за диверсификацията на доставките и укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

Диалогът между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция протича конструктивно и е насочен към решения, които защитават взаимните интереси и допринасят за по-висока сигурност на доставките в региона.

В срещата участваха заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителните директори на „Булгартрансгаз“, „Булгаргаз“ и ЕСО - Владимир Малинов, Веселин Синабов и Кирил Георгиев.