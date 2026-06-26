Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

Министърът на енергетиката Ива Петрова проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар в рамките на визитата си в Истанбул. Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.
Министър Петрова подчерта, че споразумението с „Боташ“ е изпълнило важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки в период на безпрецедентна несигурност на европейските енергийни пазари.
В хода на срещата бяха обсъдени и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната свързаност, включително развитието на регионалните енергийни коридори, които имат ключово значение за диверсификацията на доставките и укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.
Диалогът между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция протича конструктивно и е насочен към решения, които защитават взаимните интереси и допринасят за по-висока сигурност на доставките в региона.
В срещата участваха заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителните директори на „Булгартрансгаз“, „Булгаргаз“ и ЕСО - Владимир Малинов, Веселин Синабов и Кирил Георгиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
17:10 26.06.2026
2 Мдаа
Коментиран от #8, #20
17:11 26.06.2026
3 малко истински факти
17:11 26.06.2026
4 На коя дата и в колко часа?
17:12 26.06.2026
5 Едно
17:12 26.06.2026
6 ха ха
Коментиран от #21
17:14 26.06.2026
7 глоги
17:15 26.06.2026
8 МОже да се предоговори всичко
До коментар #2 от "Мдаа":НО въпросът е като се предоговорят условията ще бъдат ли изгодни за молителя за предоговаряне (България) или ще е все тази…ще направим отстъпки, които ще замаскират първоначално направената ултра глупост…сключването на договор без клауза за развалянето му!!!
Коментиран от #13
17:16 26.06.2026
9 хаха
След като е с цел "сигурност" се прави краткосрочно с ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ.
Или го правиш печелившо, или си затваряш устата и си хващаш ЪзЪ под мишница!
17:16 26.06.2026
10 обаче фактите са други
17:16 26.06.2026
11 Абсолютни
17:18 26.06.2026
12 Копринката
17:18 26.06.2026
13 Мдаа
До коментар #8 от "МОже да се предоговори всичко":Когато се предоговори, тогава ще коментираме. Всичко друго за момента е спекулация с цел дискредитиране.
17:21 26.06.2026
14 а истината е друга другарко шапкарска
17:23 26.06.2026
15 Хак ви е българи
17:25 26.06.2026
16 Министър не е титла но то това вече е
17:34 26.06.2026
17 миме
17:36 26.06.2026
18 Майора
17:37 26.06.2026
19 КОЙ ДА ЗНАЙ
НЕИЗПОЛЗВАН КАПАЦИТЕТ.
17:43 26.06.2026
20 Ако всичко...
До коментар #2 от "Мдаа":Беше наред и всичко беше точно,защо изобщо трябва нещо да се предоговаря.Като такива договори се подписват от некадърници така ще е.
17:48 26.06.2026
21 Ми то...
До коментар #6 от "ха ха":В България няма вече други.
17:49 26.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това Не Е Мой Проблем !
Той Да си Плаща !
17:50 26.06.2026
24 ООрана държава
17:52 26.06.2026