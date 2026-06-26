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Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки

26 Юни, 2026 17:05 689 24

  • ива петрова-
  • споразумение-
  • боташ-
  • енергетика

Диалогът между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция протича конструктивно

Министър Ива Петрова: Споразумението с „Боташ“ изпълни важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Ива Петрова проведе двустранна среща с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Алпарслан Байрактар в рамките на визитата си в Истанбул. Двамата се обединиха около необходимостта в кратък срок да бъде разширено енергийното сътрудничество между България и Турция в редица области. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Министър Петрова подчерта, че споразумението с „Боташ“ е изпълнило важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки в период на безпрецедентна несигурност на европейските енергийни пазари.

В хода на срещата бяха обсъдени и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството в областта на енергийната свързаност, включително развитието на регионалните енергийни коридори, които имат ключово значение за диверсификацията на доставките и укрепването на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

Диалогът между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката и природните ресурси на Република Турция протича конструктивно и е насочен към решения, които защитават взаимните интереси и допринасят за по-висока сигурност на доставките в региона.

В срещата участваха заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков, изпълнителните директори на „Булгартрансгаз“, „Булгаргаз“ и ЕСО - Владимир Малинов, Веселин Синабов и Кирил Георгиев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    18 0 Отговор
    Сигурността на доставките е важно обстоятелство, но не по малко важно е цената им, защото ако всичко там беше о.к защо да предоговаряме условията…

    17:10 26.06.2026

  • 2 Мдаа

    6 13 Отговор
    То е ясно, че може да се предоговори. Докато мафията беше на власт криеше и отричаше за такава възможност, защото това беше единствената тролска дъвка.

    Коментиран от #8, #20

    17:11 26.06.2026

  • 3 малко истински факти

    20 3 Отговор
    Ха ха, и най вече напълни джобовете на крадливия фатмак и червената му шайкашарлатанска.

    17:11 26.06.2026

  • 4 На коя дата и в колко часа?

    20 1 Отговор
    На коя дата и в колко часа договорът с Боташ е гарантирал сигурността на газовите доставки? В кой точно момент е бил безалтернативен? За финансовата част няма да питам.

    17:12 26.06.2026

  • 5 Едно

    23 1 Отговор
    си баба знае , едно си бае ! А борчовете растат ли растат , няколко поколения след нас ще има да плащат безумията ! Престъплението !

    17:12 26.06.2026

  • 6 ха ха

    20 2 Отговор
    Тая и за кафеджийка не става , а взела да се пъни да ни обяснява как голямата кражба на радевия дето ни закопа в дългове за поколения наред ,била направо супер . О къде ги събират такива непотребници ....

    Коментиран от #21

    17:14 26.06.2026

  • 7 глоги

    11 1 Отговор
    МинистърКАТА на енергетиката - Ива Петрова

    17:15 26.06.2026

  • 8 МОже да се предоговори всичко

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    НО въпросът е като се предоговорят условията ще бъдат ли изгодни за молителя за предоговаряне (България) или ще е все тази…ще направим отстъпки, които ще замаскират първоначално направената ултра глупост…сключването на договор без клауза за развалянето му!!!

    Коментиран от #13

    17:16 26.06.2026

  • 9 хаха

    13 2 Отговор
    "важна роля за гарантиране на сигурността на газовите доставки"

    След като е с цел "сигурност" се прави краткосрочно с ОПЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ.
    Или го правиш печелившо, или си затваряш устата и си хващаш ЪзЪ под мишница!

    17:16 26.06.2026

  • 10 обаче фактите са други

    17 2 Отговор
    Явно това споразумение изпълни най главната си роля за напълване джоба на крадев.

    17:16 26.06.2026

  • 11 Абсолютни

    9 2 Отговор
    глупости, как не ви заболяха езиците от близалки

    17:18 26.06.2026

  • 12 Копринката

    6 2 Отговор
    Браво браво браво и ура

    17:18 26.06.2026

  • 13 Мдаа

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "МОже да се предоговори всичко":

    Когато се предоговори, тогава ще коментираме. Всичко друго за момента е спекулация с цел дискредитиране.

    17:21 26.06.2026

  • 14 а истината е друга другарко шапкарска

    10 2 Отговор
    Фатмака е инструктирал всички плиткоумни кречетала да крякат в защита на заробващия договор с Боташ , за който той самия трябва да бъде съден и осъден без право на замяна . Шапкаря е главния виновник за ежедневното обедняване на българина ,плащайки баснословни такси за нещо което го няма .

    17:23 26.06.2026

  • 15 Хак ви е българи

    10 3 Отговор
    Въпреки Боташ българите гласуваха с огромно мнозинство за Радев. Сега да си плащат и да мъчат.

    17:25 26.06.2026

  • 16 Министър не е титла но то това вече е

    1 1 Отговор
    Най малкия проблем защото те се натрупаха толкова много други неща.

    17:34 26.06.2026

  • 17 миме

    1 6 Отговор
    фатмака да изкара България от ес, нато-то и зоната, да върне лева и да махне санкцийте срещу Русия и необходимостта от "боташ"-а ще отпадне от самосебе си

    17:36 26.06.2026

  • 18 Майора

    6 1 Отговор
    Има време , ще видим какво ще стане това! Факт е че в момента плащаме всеки ден над 500 000€ за тоя дето духа , макар че Радев се хвали че бил в наша полза! А защо не отчита никъде тия загубени пари?

    17:37 26.06.2026

  • 19 КОЙ ДА ЗНАЙ

    3 0 Отговор
    Колко милиона платихме досега на БОТАШ за
    НЕИЗПОЛЗВАН КАПАЦИТЕТ.

    17:43 26.06.2026

  • 20 Ако всичко...

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Беше наред и всичко беше точно,защо изобщо трябва нещо да се предоговаря.Като такива договори се подписват от некадърници така ще е.

    17:48 26.06.2026

  • 21 Ми то...

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха ха":

    В България няма вече други.

    17:49 26.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това Не Е Мой Проблем !

    1 0 Отговор
    А На Бизнеса !

    Той Да си Плаща !

    17:50 26.06.2026

  • 24 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Иначе на прайдаджиите щяха да им измръзнат 6Yндите когато урсулата спря газчицата от русия

    17:52 26.06.2026

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