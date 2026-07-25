Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е „единствената възможна и реализуема“ в настоящата политическа ситуация. Това заяви бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.
„Ако ме питате за личното ми мнение, мога да си позволя да кажа, че кандидатурата на Илияна Йотова за мен е, без да използвам прекалено силни думи, единствената възможна и реализуема кандидатура в момента“, посочи той.
Според Овчаров твърденията, че Йотова би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават. По думите му тя вече е дала заявка за по-консенсусно поведение на президентската институция.
„Тя заяви нещо изключително важно за България - значително по-консенсусна позиция на президентството по отношение на политическите проблеми в страната. Нещо, което при Румен Радев не се забелязваше“, коментира Овчаров.
Той изрази очакване кандидатурата ѝ да получи подкрепа не само от „Прогресивна България“ и БСП, но и от други политически и граждански организации. „Мисля, че ще обедини още много политически и неполитически структури“, каза бившият министър.
Румен Овчаров коментира и призива на регионалния министър Иван Шишков към ДПС и БСП да освободят партийните си централи. Според него действията на управляващите са опит „Прогресивна България“ да демонстрира резултати по заявените от нея приоритети. „Очевидно е, че „Прогресивна България“ трябва да покаже някакви успехи в основните приоритети, които е заявила. Един от тях е борбата с олигархичния модел на Делян Пеевски и Бойко Борисов“, заяви Овчаров.
По думите му БСП се е оказала косвена жертва на тази линия заради участието си в предишното управление и слабия си изборен резултат. „БСП се включва с изключителния си резултат на последните избори и с участието си в предишното правителство на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така се включва и така понася резултата“, каза той.
Бившият енергиен министър коментира и решението американски транспортни самолети да бъдат разположени в България. По думите му не може да се говори за промяна във външнополитическата ориентация на страната, тъй като България няма реална алтернатива на членството си в ЕС и НАТО. „Външнополитическата ориентация на страната не подлежи на промяна, просто защото няма накъде другаде да се ориентираме. Щем не щем, ориентацията е една“, заяви той.
Овчаров припомни, че американски самолети са били разположени на летището в София и месеци по-рано, без това да предизвика същата обществена реакция.
Според него Румен Радев е постъпил правилно, като е информирал Народното събрание и самолетите са били преместени от гражданската част на летище София. „България беше единствената държава, в която военни самолети на чужда държава се намираха на гражданско летище“, посочи Овчаров.
Въпреки това той смята, че България е могла да откаже искането на САЩ, тъй като няма решение на Съвета за сигурност на ООН, НАТО или Европейския съюз за участие във война срещу Иран.
„Най-простата и ясна позиция беше: „Съжаляваме, няма причина вашите самолети да бъдат тук“, както постъпиха и няколко други европейски държави“, заяви той.
По думите му управляващите са потърсили баланс, тъй като България вече е имала разногласия с ЕС по други въпроси и не е можела едновременно да влиза в конфликт и със Съединените щати.
Промените за особения управител на „Лукойл“
Овчаров коментира и внесените от депутати от „Прогресивна България“ законови промени след решението на Конституционния съд за правомощията на особения търговски управител.
Предложението предвижда в обхвата на закона изрично да бъде добавена и дейността „търговия“, така че държавният надзор да обхваща и дружества, които не произвеждат или съхраняват нефтопродукти, а единствено ги продават.
„Тези две компании са търговски дружества. Едната продава авиационно гориво, а другата - корабно гориво. Става дума за „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България Бункер“, обясни Овчаров.
Според него решението на Конституционния съд ги е извадило от приложното поле на режима за особения управител, а законовата промяна би позволила отново да им бъдат назначени такива управители. „Не виждам нещо особено. Не мисля, че собственикът има намерение точно сега да си връща управлението върху тези дружества“, добави той.
Румен Овчаров коментира и замразяването за 15 месеца на плащанията по договора с турската компания „Боташ“. Той не се ангажира с категорична прогноза дали срокът е свързан с планираното прекратяване на търговията с руски природен газ в ЕС.
По отношение на финансовото състояние на „Булгаргаз“ Овчаров заяви, че компанията на практика е приключила и е с отрицателна стойност на активите.
В края на разговора Овчаров защити възможността за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“. Според него украинска помощ не е необходима, а намирането на европейско финансиране би било трудно, но не и невъзможно. „Проектът е не само възможен, а е най-добрият възможен за реализация в България“, заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахаха
Коментиран от #9, #23, #27, #39, #45
18:24 25.07.2026
2 Кой разбрал,разбрал
18:25 25.07.2026
3 Р. Овч
18:25 25.07.2026
4 Към русофилите - 80% от българите
Коментиран от #12
18:25 25.07.2026
5 Taка Така
18:26 25.07.2026
6 Кина
18:26 25.07.2026
7 Изпълзя и тоя крадлив комуняга
18:26 25.07.2026
8 Ах ,ах
18:27 25.07.2026
9 защо лъжеш ?
До коментар #1 от "Хахаха":казаха, че ако няма Русия няма да има и жевот на планетата
18:27 25.07.2026
10 Няма
Коментиран от #22
18:28 25.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ах ,ах
До коментар #4 от "Към русофилите - 80% от българите":Тава ,че нямаш информоция не значи ,че е така
18:28 25.07.2026
13 Обективно
18:28 25.07.2026
14 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ
Любен Гоцев – Генерал от ДС, "кръстник" на BG-мафията;
Димитър Иванов (Митко Гестапото) – началник на 6-то управление на ДС, вицепрезидент на „Мултигруп“;
Илияна Йотова – член на Висшия съвет и говорител на БСП, борец против задкулисието.
18:29 25.07.2026
15 Ах ,ах
До коментар #11 от "смехоран":Е ,така е . В демо държавите има свобода на словото.🤭
18:30 25.07.2026
16 Чугуни!
18:31 25.07.2026
17 Последния Софиянец
Коментиран от #20
18:31 25.07.2026
18 Защо се излага
18:33 25.07.2026
19 Сийка
18:35 25.07.2026
20 МОЖЕ
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Простотята не ходи по горите.
18:35 25.07.2026
21 Затрихте !
Сега Накъде ?
18:37 25.07.2026
22 тръц
До коментар #10 от "Няма":Има,отърването сме ние,народа български.Трябва ни само много желание и организиране.Но това наесен,сега нека народа се радва на топлото време.
18:40 25.07.2026
23 това е
До коментар #1 от "Хахаха":„А защо ни е такъв свят, ако в него няма да има Русия?“
(на руски: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»)Думите са произнесени през 2018 г. във филма „Миропорядок 2018“, когато Путин говори за ядрено възпиране. В по-широкия контекст той обяснява, че при ядрено нападение срещу Русия светът би бил изправен пред глобална катастрофа, след което задава този риторичен въпрос.
Това изказване често е цитирано, защото се възприема като израз на позицията, че съществуването на Русия е фундаментален национален интерес, включително в контекста на ядреното възпиране.
18:44 25.07.2026
24 Ще чакате
Коментиран от #28
18:44 25.07.2026
25 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
18:49 25.07.2026
26 Мунчо
18:50 25.07.2026
27 Европеец
До коментар #1 от "Хахаха":Въпреки, че Румен Овчаров е от БСП уважавам мнението му, защото за много неща е бил прав... За идиотова също е прав, но все още не сме видели другите кандидати..... Дано Възраждане да издигнат кандидат и определено ще гласувам за него..... Би било интересно публичен дебат между Костадинов и Йотова... Но интересно, защо в последно време няма лидерски дебати.....
Коментиран от #33
18:50 25.07.2026
28 стига де
До коментар #24 от "Ще чакате":Е поне гласувай против,не ги оставяй да ти откраднат вотът.
18:51 25.07.2026
29 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Не ви ли стига премиера масон, че искате и президента.
18:54 25.07.2026
30 Българин
Даже един друг кандидат не е излязъл още
18:54 25.07.2026
31 Пунта мара
18:58 25.07.2026
32 Горски
19:00 25.07.2026
33 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ
До коментар #27 от "Европеец":Интересно, кой РУМЕН (член на бившата БКП) с действие или бездействие в последните години е по-вреден за България?
– Гечев;
– Овчаров;
– Петков;
– Радев;
Коментиран от #34, #47
19:00 25.07.2026
34 Европеец
До коментар #33 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":Е как кой-Румен Спецов.....
Коментиран от #38
19:02 25.07.2026
35 РОвч и Вальо Топлото си ги помним
Според него твърденията, че тя би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават
-;-
Другарите РОвч и Вальо "топлото" още се помнени от другите!
Колбко пропаднали са комунистите и разчитат че Другарките и другарите ще бъдат забравени.
И сега РОвч се обажда за другарката Йотова!!!!
Абе какво стана с Вальо топлото- в затвора ли е, на чист въздух ли е....
19:05 25.07.2026
36 бай Иван
Коментиран от #41
19:07 25.07.2026
37 Нямаме нужда от "Булгаргаз"
-;-
Кой ще плати поредната врътка на проверените другари ?!?!
19:07 25.07.2026
38 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ
До коментар #34 от "Европеец":В последния момент го махнах, защото се сетих, че е по-малък и не е бил член на БКП.
Коментиран от #46
19:07 25.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Олеле
19:11 25.07.2026
41 Комуниста за нищо не става
До коментар #36 от "бай Иван":бай Иван:
Боже и Овчаров изтеряса ! Кога и него го хванаха за топките и стискат ли стискат. Ако искате пак масони като Радев, то Йотова е чудесен избор. И тя ще се бори с "олигархията" с вдигнато юмруче.
-;-
А Йотовица дали се правеше на Че Гевара, да вдига юмрука в символа да се борели с олигархията!!
Аллахе, докъде стигнахме комунистите да се борели с техната си олигархия?!
Все едно оня монаха от кой манастир беше да се бори с перверзиите разни!
Коментиран от #44
19:12 25.07.2026
42 За овчар ставаш .
Доло комунистите от властта .
Рррррооооо….
Радев. пропада .
Рррррреееееййййй…..
19:18 25.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 бай Иван
До коментар #41 от "Комуниста за нищо не става":Де да бяха комунисти .Това са мишкари ,крадци които се бяха присламчили и се правеха на комунисти около първия ешалон .Това е втория мазен ешалон около властта които стояха там за облаги и нямат нищо общо с комунистите. Я кажи наследниците на кой от висшите "комунисти " от Политбюро стана богат капиталист. Аз не се сещам за нито един . А децата на шофьори преводачи, секретарки, телохранители , станали капиталисти.Това не са комунистите, а обслужващият персонал на Политбюро. Най гадната част .Ако искаш да изброявам ?
19:21 25.07.2026
45 Йордан
До коментар #1 от "Хахаха":Аз също му симпатизирам донякъде но,недей да залагаш много надежди защото след това разочарованието ще е много тежко.
19:27 25.07.2026
46 Европеец
До коментар #38 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":Културиста По мои сметки тогава е бил на 15 -16 години.... Бъди сигурен Ако бяха направили преврата срещу Бай Тошо след пет години, култури със сигурност би бил член на партията.... Та толкова за културиста..... Относно БКП грешиш-при всички залитания за 45 години съградиха държавата....А БСП я разсипаха..... Та БСП са 1 000 пъти по-вредни за бг територията отколкото е била БКП....
19:32 25.07.2026
47 Топ
До коментар #33 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":Ако си по прозорлив ще разбереш че става дума за Румен Овчаров ,нали статията е за него.Елементарно Уотсън.
Коментиран от #49
19:35 25.07.2026
48 Тая Крава ! За
Дори да ми лъска !
Обувките !
Огъзила се !
Да ми инспектира !
Самолет !
Толкова За Нея !
И Нейния !
Политически ?
Кабинет !
19:39 25.07.2026
49 Елементарно
До коментар #47 от "Топ":Нали за това коментарът е след тази статия. Някой май открива топлата вода.
19:44 25.07.2026