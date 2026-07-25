Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е „единствената възможна и реализуема“ в настоящата политическа ситуация. Това заяви бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Ако ме питате за личното ми мнение, мога да си позволя да кажа, че кандидатурата на Илияна Йотова за мен е, без да използвам прекалено силни думи, единствената възможна и реализуема кандидатура в момента“, посочи той.

Според Овчаров твърденията, че Йотова би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават. По думите му тя вече е дала заявка за по-консенсусно поведение на президентската институция.

„Тя заяви нещо изключително важно за България - значително по-консенсусна позиция на президентството по отношение на политическите проблеми в страната. Нещо, което при Румен Радев не се забелязваше“, коментира Овчаров.

Той изрази очакване кандидатурата ѝ да получи подкрепа не само от „Прогресивна България“ и БСП, но и от други политически и граждански организации. „Мисля, че ще обедини още много политически и неполитически структури“, каза бившият министър.

Румен Овчаров коментира и призива на регионалния министър Иван Шишков към ДПС и БСП да освободят партийните си централи. Според него действията на управляващите са опит „Прогресивна България“ да демонстрира резултати по заявените от нея приоритети. „Очевидно е, че „Прогресивна България“ трябва да покаже някакви успехи в основните приоритети, които е заявила. Един от тях е борбата с олигархичния модел на Делян Пеевски и Бойко Борисов“, заяви Овчаров.

По думите му БСП се е оказала косвена жертва на тази линия заради участието си в предишното управление и слабия си изборен резултат. „БСП се включва с изключителния си резултат на последните избори и с участието си в предишното правителство на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така се включва и така понася резултата“, каза той.

Бившият енергиен министър коментира и решението американски транспортни самолети да бъдат разположени в България. По думите му не може да се говори за промяна във външнополитическата ориентация на страната, тъй като България няма реална алтернатива на членството си в ЕС и НАТО. „Външнополитическата ориентация на страната не подлежи на промяна, просто защото няма накъде другаде да се ориентираме. Щем не щем, ориентацията е една“, заяви той.

Овчаров припомни, че американски самолети са били разположени на летището в София и месеци по-рано, без това да предизвика същата обществена реакция.

Според него Румен Радев е постъпил правилно, като е информирал Народното събрание и самолетите са били преместени от гражданската част на летище София. „България беше единствената държава, в която военни самолети на чужда държава се намираха на гражданско летище“, посочи Овчаров.

Въпреки това той смята, че България е могла да откаже искането на САЩ, тъй като няма решение на Съвета за сигурност на ООН, НАТО или Европейския съюз за участие във война срещу Иран.

„Най-простата и ясна позиция беше: „Съжаляваме, няма причина вашите самолети да бъдат тук“, както постъпиха и няколко други европейски държави“, заяви той.

По думите му управляващите са потърсили баланс, тъй като България вече е имала разногласия с ЕС по други въпроси и не е можела едновременно да влиза в конфликт и със Съединените щати.

Промените за особения управител на „Лукойл“

Овчаров коментира и внесените от депутати от „Прогресивна България“ законови промени след решението на Конституционния съд за правомощията на особения търговски управител.

Предложението предвижда в обхвата на закона изрично да бъде добавена и дейността „търговия“, така че държавният надзор да обхваща и дружества, които не произвеждат или съхраняват нефтопродукти, а единствено ги продават.

„Тези две компании са търговски дружества. Едната продава авиационно гориво, а другата - корабно гориво. Става дума за „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България Бункер“, обясни Овчаров.

Според него решението на Конституционния съд ги е извадило от приложното поле на режима за особения управител, а законовата промяна би позволила отново да им бъдат назначени такива управители. „Не виждам нещо особено. Не мисля, че собственикът има намерение точно сега да си връща управлението върху тези дружества“, добави той.

Румен Овчаров коментира и замразяването за 15 месеца на плащанията по договора с турската компания „Боташ“. Той не се ангажира с категорична прогноза дали срокът е свързан с планираното прекратяване на търговията с руски природен газ в ЕС.

По отношение на финансовото състояние на „Булгаргаз“ Овчаров заяви, че компанията на практика е приключила и е с отрицателна стойност на активите.

В края на разговора Овчаров защити възможността за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“. Според него украинска помощ не е необходима, а намирането на европейско финансиране би било трудно, но не и невъзможно. „Проектът е не само възможен, а е най-добрият възможен за реализация в България“, заяви той.