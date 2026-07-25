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Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент

Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент

25 Юли, 2026 19:19, обновена 25 Юли, 2026 19:05 846 49

  • румен овчаров-
  • политика-
  • енергетика

Според него твърденията, че тя би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават

Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент - 1
Снимка: NOVA
NOVA NOVA

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент е „единствената възможна и реализуема“ в настоящата политическа ситуация. Това заяви бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Ако ме питате за личното ми мнение, мога да си позволя да кажа, че кандидатурата на Илияна Йотова за мен е, без да използвам прекалено силни думи, единствената възможна и реализуема кандидатура в момента“, посочи той.

Според Овчаров твърденията, че Йотова би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават. По думите му тя вече е дала заявка за по-консенсусно поведение на президентската институция.

„Тя заяви нещо изключително важно за България - значително по-консенсусна позиция на президентството по отношение на политическите проблеми в страната. Нещо, което при Румен Радев не се забелязваше“, коментира Овчаров.

Той изрази очакване кандидатурата ѝ да получи подкрепа не само от „Прогресивна България“ и БСП, но и от други политически и граждански организации. „Мисля, че ще обедини още много политически и неполитически структури“, каза бившият министър.

Румен Овчаров коментира и призива на регионалния министър Иван Шишков към ДПС и БСП да освободят партийните си централи. Според него действията на управляващите са опит „Прогресивна България“ да демонстрира резултати по заявените от нея приоритети. „Очевидно е, че „Прогресивна България“ трябва да покаже някакви успехи в основните приоритети, които е заявила. Един от тях е борбата с олигархичния модел на Делян Пеевски и Бойко Борисов“, заяви Овчаров.

По думите му БСП се е оказала косвена жертва на тази линия заради участието си в предишното управление и слабия си изборен резултат. „БСП се включва с изключителния си резултат на последните избори и с участието си в предишното правителство на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така се включва и така понася резултата“, каза той.

Бившият енергиен министър коментира и решението американски транспортни самолети да бъдат разположени в България. По думите му не може да се говори за промяна във външнополитическата ориентация на страната, тъй като България няма реална алтернатива на членството си в ЕС и НАТО. „Външнополитическата ориентация на страната не подлежи на промяна, просто защото няма накъде другаде да се ориентираме. Щем не щем, ориентацията е една“, заяви той.

Овчаров припомни, че американски самолети са били разположени на летището в София и месеци по-рано, без това да предизвика същата обществена реакция.

Според него Румен Радев е постъпил правилно, като е информирал Народното събрание и самолетите са били преместени от гражданската част на летище София. „България беше единствената държава, в която военни самолети на чужда държава се намираха на гражданско летище“, посочи Овчаров.

Въпреки това той смята, че България е могла да откаже искането на САЩ, тъй като няма решение на Съвета за сигурност на ООН, НАТО или Европейския съюз за участие във война срещу Иран.

„Най-простата и ясна позиция беше: „Съжаляваме, няма причина вашите самолети да бъдат тук“, както постъпиха и няколко други европейски държави“, заяви той.

По думите му управляващите са потърсили баланс, тъй като България вече е имала разногласия с ЕС по други въпроси и не е можела едновременно да влиза в конфликт и със Съединените щати.

Промените за особения управител на „Лукойл“

Овчаров коментира и внесените от депутати от „Прогресивна България“ законови промени след решението на Конституционния съд за правомощията на особения търговски управител.

Предложението предвижда в обхвата на закона изрично да бъде добавена и дейността „търговия“, така че държавният надзор да обхваща и дружества, които не произвеждат или съхраняват нефтопродукти, а единствено ги продават.

„Тези две компании са търговски дружества. Едната продава авиационно гориво, а другата - корабно гориво. Става дума за „Лукойл Ейвиейшън България“ и „Лукойл - България Бункер“, обясни Овчаров.

Според него решението на Конституционния съд ги е извадило от приложното поле на режима за особения управител, а законовата промяна би позволила отново да им бъдат назначени такива управители. „Не виждам нещо особено. Не мисля, че собственикът има намерение точно сега да си връща управлението върху тези дружества“, добави той.

Румен Овчаров коментира и замразяването за 15 месеца на плащанията по договора с турската компания „Боташ“. Той не се ангажира с категорична прогноза дали срокът е свързан с планираното прекратяване на търговията с руски природен газ в ЕС.

По отношение на финансовото състояние на „Булгаргаз“ Овчаров заяви, че компанията на практика е приключила и е с отрицателна стойност на активите.

В края на разговора Овчаров защити възможността за възобновяване на проекта АЕЦ „Белене“. Според него украинска помощ не е необходима, а намирането на европейско финансиране би било трудно, но не и невъзможно. „Проектът е не само възможен, а е най-добрият възможен за реализация в България“, заяви той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    8 27 Отговор
    На есен със 70% Костя Копейкин ще спечели изборите. 80% от българите са русофили. Изборите април 2026 го доказаха! Самия Путин каза че Земята няма смисъл да съществува ако той не е жив. На смъртното си легло ще взриви цялата планета с атомни бомби.

    Коментиран от #9, #23, #27, #39, #45

    18:24 25.07.2026

  • 2 Кой разбрал,разбрал

    21 0 Отговор
    Р. Овч. е популярно съкращение в българските медии и политическия разговор за Румен Овчаров

    18:25 25.07.2026

  • 3 Р. Овч

    25 2 Отговор
    има и други и по достойни

    18:25 25.07.2026

  • 4 Към русофилите - 80% от българите

    17 10 Отговор
    Що в расия никога няма протести а тука си веете съвеЦкото знаме кога си искате на площада

    Коментиран от #12

    18:25 25.07.2026

  • 5 Taка Така

    21 3 Отговор
    Хахаха Мистър Овч, тази от сега ти казвам , че няма да спечели, но нали народа избира, да видим, ако са честни изборите кой ще избере, ако въобще има избор от цялата тази плява в политиката

    18:26 25.07.2026

  • 6 Кина

    23 3 Отговор
    Ееееее и тоз керпеден акъл ши дава..!

    18:26 25.07.2026

  • 7 Изпълзя и тоя крадлив комуняга

    25 4 Отговор
    да ни рекламира червената им cороcоидкa антибългарска.

    18:26 25.07.2026

  • 8 Ах ,ах

    18 4 Отговор
    Точно Йотова няма никакъв шанс. Човек без собствено мнение. Не ,че има някаква роля президента.

    18:27 25.07.2026

  • 9 защо лъжеш ?

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    казаха, че ако няма Русия няма да има и жевот на планетата

    18:27 25.07.2026

  • 10 Няма

    17 2 Отговор
    отърване от тия гадини.

    Коментиран от #22

    18:28 25.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ах ,ах

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Към русофилите - 80% от българите":

    Тава ,че нямаш информоция не значи ,че е така

    18:28 25.07.2026

  • 13 Обективно

    7 7 Отговор
    Лошото е че реалистичните за нищо не стават защото са краварски слуги!

    18:28 25.07.2026

  • 14 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ

    24 1 Отговор
    "О, минало незабравимо"

    Любен Гоцев – Генерал от ДС, "кръстник" на BG-мафията;
    Димитър Иванов (Митко Гестапото) – началник на 6-то управление на ДС, вицепрезидент на „Мултигруп“;
    Илияна Йотова – член на Висшия съвет и говорител на БСП, борец против задкулисието.

    18:29 25.07.2026

  • 15 Ах ,ах

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "смехоран":

    Е ,така е . В демо държавите има свобода на словото.🤭

    18:30 25.07.2026

  • 16 Чугуни!

    16 1 Отговор
    Няма бивши комунисти! Тази специално не разбира от нищо, но ще е послушна и ще обслужва пРезидента на Решетников.

    18:31 25.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    8 10 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    Коментиран от #20

    18:31 25.07.2026

  • 18 Защо се излага

    8 2 Отговор
    така този човек и за кого ходатайства. Хората помнят всичко и не ги обвинявайте, че са клюкари.

    18:33 25.07.2026

  • 19 Сийка

    8 0 Отговор
    Ще ти се, ама.....

    18:35 25.07.2026

  • 20 МОЖЕ

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Простотята не ходи по горите.

    18:35 25.07.2026

  • 21 Затрихте !

    11 0 Отговор
    Една Нация !

    Сега Накъде ?

    18:37 25.07.2026

  • 22 тръц

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Няма":

    Има,отърването сме ние,народа български.Трябва ни само много желание и организиране.Но това наесен,сега нека народа се радва на топлото време.

    18:40 25.07.2026

  • 23 това е

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    „А защо ни е такъв свят, ако в него няма да има Русия?“
    (на руски: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?»)Думите са произнесени през 2018 г. във филма „Миропорядок 2018“, когато Путин говори за ядрено възпиране. В по-широкия контекст той обяснява, че при ядрено нападение срещу Русия светът би бил изправен пред глобална катастрофа, след което задава този риторичен въпрос.

    Това изказване често е цитирано, защото се възприема като израз на позицията, че съществуването на Русия е фундаментален национален интерес, включително в контекста на ядреното възпиране.

    18:44 25.07.2026

  • 24 Ще чакате

    4 0 Отговор
    да ви гласувам. Този цирк го знам. Правете си избори, а мен повече с тези глупости не ме занимавайте.

    Коментиран от #28

    18:44 25.07.2026

  • 25 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    11 1 Отговор
    Другарю магнитски комуняга крадлива болшевишка еврейска,,Йотова е единствената най лоша и най долна подла кандидатура. Йотова е позор за нацията за институциите за държавността . Мръсен крадец долен

    18:49 25.07.2026

  • 26 Мунчо

    8 1 Отговор
    Тоя плъх и той изпълзя.Вместо да търка пода в затвора,той акъл раздава.Няма оправяне тази територия.

    18:50 25.07.2026

  • 27 Европеец

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Въпреки, че Румен Овчаров е от БСП уважавам мнението му, защото за много неща е бил прав... За идиотова също е прав, но все още не сме видели другите кандидати..... Дано Възраждане да издигнат кандидат и определено ще гласувам за него..... Би било интересно публичен дебат между Костадинов и Йотова... Но интересно, защо в последно време няма лидерски дебати.....

    Коментиран от #33

    18:50 25.07.2026

  • 28 стига де

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ще чакате":

    Е поне гласувай против,не ги оставяй да ти откраднат вотът.

    18:51 25.07.2026

  • 29 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    9 0 Отговор
    И балъци за милиони.
    Не ви ли стига премиера масон, че искате и президента.

    18:54 25.07.2026

  • 30 Българин

    6 0 Отговор
    Недей да лъжеш. Мишок.
    Даже един друг кандидат не е излязъл още

    18:54 25.07.2026

  • 31 Пунта мара

    10 0 Отговор
    Да изберем Йотова, все едно да изберем Радев пак. Тя не наложи нито едно вето на гадните му решения и дава пълна подкрепа на него и лъжите му. Не мисля, че след такъв провал и лъжи на Радев, тя има шанс. Народната омраза е по-силна от подкрепата, ако няма фалшификации.

    18:58 25.07.2026

  • 32 Горски

    7 1 Отговор
    Тая журналистка свикнала да разтяга локуми за светлото бъдеще на развития социализъм за който Тодор Живков каза че е едно недоносче, сега ги разтяга същите локуми за светлото бъдеще на регресистите прогресисти. Президентът на една държава трябва да бъде мъж ,защото той е главнокомандващ въоръжените сили на страната .Как една жена като тази която е бивша учителка ще взима решения ако стане война . Нямам против жените но тази специално не става за президент. И къде да бъде обявена, ако не в слугинското предаване на слугинажната бнт с водещ удобен слуга.

    19:00 25.07.2026

  • 33 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ

    10 4 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Интересно, кой РУМЕН (член на бившата БКП) с действие или бездействие в последните години е по-вреден за България?
    – Гечев;
    – Овчаров;
    – Петков;
    – Радев;

    Коментиран от #34, #47

    19:00 25.07.2026

  • 34 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":

    Е как кой-Румен Спецов.....

    Коментиран от #38

    19:02 25.07.2026

  • 35 РОвч и Вальо Топлото си ги помним

    4 0 Отговор
    Румен Овчаров: Йотова е единствената реалистична кандидатура за президент
    Според него твърденията, че тя би била „римейк на Румен Радев“, могат да бъдат изказвани само от хора, които не я познават
    -;-
    Другарите РОвч и Вальо "топлото" още се помнени от другите!
    Колбко пропаднали са комунистите и разчитат че Другарките и другарите ще бъдат забравени.
    И сега РОвч се обажда за другарката Йотова!!!!
    Абе какво стана с Вальо топлото- в затвора ли е, на чист въздух ли е....

    19:05 25.07.2026

  • 36 бай Иван

    6 0 Отговор
    Боже и Овчаров изтеряса ! Кога и него го хванаха за топките и стискат ли стискат. Ако искате пак масони като Радев, то Йотова е чудесен избор. И тя ще се бори с "олигархията" с вдигнато юмруче.По улиците я спирали хора и и казвали "Госпожо Йотова с Вас сме ,Вие сте нашият президент .По кои точно улици да мина и аз да и кажа какво мисля? Хора спрете се бре! Спрете се с тия глупави кандидатури. Не Ви ли омръзнаха тия мазни муцуни.

    Коментиран от #41

    19:07 25.07.2026

  • 37 Нямаме нужда от "Булгаргаз"

    2 0 Отговор
    По отношение на финансовото състояние на „Булгаргаз“ Овчаров заяви, че компанията на практика е приключила и е с отрицателна стойност на активите.
    -;-
    Кой ще плати поредната врътка на проверените другари ?!?!

    19:07 25.07.2026

  • 38 СВО 1 612 дни РЕЗИЛ

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "Европеец":

    В последния момент го махнах, защото се сетих, че е по-малък и не е бил член на БКП.

    Коментиран от #46

    19:07 25.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Олеле

    6 0 Отговор
    Щом тоя го казва , значи е точно обратното !

    19:11 25.07.2026

  • 41 Комуниста за нищо не става

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "бай Иван":

    бай Иван:
    Боже и Овчаров изтеряса ! Кога и него го хванаха за топките и стискат ли стискат. Ако искате пак масони като Радев, то Йотова е чудесен избор. И тя ще се бори с "олигархията" с вдигнато юмруче.
    -;-
    А Йотовица дали се правеше на Че Гевара, да вдига юмрука в символа да се борели с олигархията!!

    Аллахе, докъде стигнахме комунистите да се борели с техната си олигархия?!
    Все едно оня монаха от кой манастир беше да се бори с перверзиите разни!

    Коментиран от #44

    19:12 25.07.2026

  • 42 За овчар ставаш .

    3 0 Отговор
    Рррррреееее.
    Доло комунистите от властта .
    Рррррооооо….
    Радев. пропада .
    Рррррреееееййййй…..

    19:18 25.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Комуниста за нищо не става":

    Де да бяха комунисти .Това са мишкари ,крадци които се бяха присламчили и се правеха на комунисти около първия ешалон .Това е втория мазен ешалон около властта които стояха там за облаги и нямат нищо общо с комунистите. Я кажи наследниците на кой от висшите "комунисти " от Политбюро стана богат капиталист. Аз не се сещам за нито един . А децата на шофьори преводачи, секретарки, телохранители , станали капиталисти.Това не са комунистите, а обслужващият персонал на Политбюро. Най гадната част .Ако искаш да изброявам ?

    19:21 25.07.2026

  • 45 Йордан

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хахаха":

    Аз също му симпатизирам донякъде но,недей да залагаш много надежди защото след това разочарованието ще е много тежко.

    19:27 25.07.2026

  • 46 Европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":

    Културиста По мои сметки тогава е бил на 15 -16 години.... Бъди сигурен Ако бяха направили преврата срещу Бай Тошо след пет години, култури със сигурност би бил член на партията.... Та толкова за културиста..... Относно БКП грешиш-при всички залитания за 45 години съградиха държавата....А БСП я разсипаха..... Та БСП са 1 000 пъти по-вредни за бг територията отколкото е била БКП....

    19:32 25.07.2026

  • 47 Топ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "СВО 1 612 дни РЕЗИЛ":

    Ако си по прозорлив ще разбереш че става дума за Румен Овчаров ,нали статията е за него.Елементарно Уотсън.

    Коментиран от #49

    19:35 25.07.2026

  • 48 Тая Крава ! За

    1 0 Отговор
    За Нищо Не става !

    Дори да ми лъска !

    Обувките !

    Огъзила се !

    Да ми инспектира !

    Самолет !

    Толкова За Нея !

    И Нейния !

    Политически ?

    Кабинет !

    19:39 25.07.2026

  • 49 Елементарно

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Топ":

    Нали за това коментарът е след тази статия. Някой май открива топлата вода.

    19:44 25.07.2026

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