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Карлос Насар става лице на българския туризъм

Карлос Насар става лице на българския туризъм

26 Юни, 2026 22:07 402 15

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Спортистът проведе среща с министъра на туризма Илин Димитров

Карлос Насар става лице на българския туризъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата да бъде посланик на добра воля в инициатива за популяризиране на страната зад граница, съобщават от пресцентъра на Министерството на туризма.

Спортистът проведе среща с министъра на туризма Илин Димитров, по време на която бе договорено участието му в проекта. Основната цел на държавната кампания е България да бъде представяна пред международната публика чрез успели личности от различни сфери, които да служат като лица на българския туризъм.

Като символичен жест по време на разговорите, министър Димитров връчи на щангиста статуетка с българска роза, която ще бъде интегрирана като елемент в посланията на кампанията. От ведомството допълват, че заедно с Насар, в проекта участва и изпълнителката DARA, представена като победител в конкурса "Евровизия" през 2026 година.

Идеята на инициативата е да избяга от стандартната реклама и да покаже държавата чрез личния пример на доказани професионалисти.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, заяви Илин Димитров.

От своя страна световният рекордьор в щангите потвърди ангажимента си към мисията да представя родината си пред чуждестранната аудитория.

„Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, сподели Карлос Насар.

Концепцията на министерството предвижда популярните лица да представят държавата през призмата на своята лична емоционална връзка с нея, избирайки конкретни локации, които ги вълнуват, за да отправят послание към хората, които все още не са посещавали България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боже милостиви

    2 1 Отговор
    Да обърнат внимание и на гонките с полицията.

    22:11 26.06.2026

  • 2 Гост

    2 4 Отговор
    Тоя? Дет щеше да емигрира, И го Заяви в Ефир! УжасТ!!!

    22:12 26.06.2026

  • 3 Сталин

    8 3 Отговор
    След Бангаранга сега и Карлос Нассран ,то никой няма да дойде в България като ги види тия двамата

    22:13 26.06.2026

  • 4 Коремното

    2 1 Отговор
    По добре Румин Радев.

    22:16 26.06.2026

  • 5 миче

    5 0 Отговор
    нали пък днес радев казва че икономии
    ще се правят
    и накрая никва файда а само хонорари излишни
    с тез двамата
    които не могат да привлекат повече туристи когато е поскъпнало като на запад
    една бг бира е 4.50 - 5е и мизерно обслужване и изхранване с яки тесли

    Коментиран от #14

    22:18 26.06.2026

  • 6 Надал е достатъчно

    3 0 Отговор
    Много по авторитетна личност!!!

    22:19 26.06.2026

  • 7 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Депесари не трябва са лице на нищо в бг

    22:21 26.06.2026

  • 8 така, така

    4 0 Отговор
    По-добре Насар, отколкото оная прехвалена безДарница!

    22:29 26.06.2026

  • 9 Щом Им Аресва !

    1 0 Отговор
    --- !

    22:31 26.06.2026

  • 10 Спортисти

    2 0 Отговор
    зя политическа употреба

    22:32 26.06.2026

  • 11 Един Турист !

    3 0 Отговор
    Излъган Веднъж !

    Едва ли !

    Ще Повтори !

    -----------------

    Но Това Е !

    Все пак !

    Реклама !

    22:36 26.06.2026

  • 12 Българин

    1 0 Отговор
    Поредната антиреклама дпс ще рекламира България 💩 викнете Гришо по добре него цял свят го знае вече

    22:37 26.06.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Аз ще поканя Сидни Суийни да рекламира най-големия Исторически парк в света до Варна 😏

    22:38 26.06.2026

  • 14 18 евро !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "миче":

    Дюнер !

    Едва ли може Да Бъде !

    Звездната !

    Мечта !

    22:38 26.06.2026

  • 15 Програмист

    1 0 Отговор
    Направо пеевски да бяха сложили за рекламно лице😆😁😃😅🤣😂😂

    22:39 26.06.2026

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