Карлос Насар става лице на българския туризъм

Световният и олимпийски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар прие поканата да бъде посланик на добра воля в инициатива за популяризиране на страната зад граница, съобщават от пресцентъра на Министерството на туризма.

Спортистът проведе среща с министъра на туризма Илин Димитров, по време на която бе договорено участието му в проекта. Основната цел на държавната кампания е България да бъде представяна пред международната публика чрез успели личности от различни сфери, които да служат като лица на българския туризъм.

Като символичен жест по време на разговорите, министър Димитров връчи на щангиста статуетка с българска роза, която ще бъде интегрирана като елемент в посланията на кампанията. От ведомството допълват, че заедно с Насар, в проекта участва и изпълнителката DARA, представена като победител в конкурса "Евровизия" през 2026 година.

Идеята на инициативата е да избяга от стандартната реклама и да покаже държавата чрез личния пример на доказани професионалисти.

„България има нужда от своите шампиони. Сравняват Ви с Лео Меси в щангите. Нека светът вижда страната ни не само като красива дестинация, а като държава с история, дух и личности, които разказват за нея“, заяви Илин Димитров.

От своя страна световният рекордьор в щангите потвърди ангажимента си към мисията да представя родината си пред чуждестранната аудитория.

„Нашата страна е мила на всички, които я носим в сърцето си, красива е и заслужава да бъде видяна от повече хора по света“, сподели Карлос Насар.

Концепцията на министерството предвижда популярните лица да представят държавата през призмата на своята лична емоционална връзка с нея, избирайки конкретни локации, които ги вълнуват, за да отправят послание към хората, които все още не са посещавали България.