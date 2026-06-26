Външният министър на Северна Македония: България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония

България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония, тя има възможност да отвори вратите към ЕС за страната, да престане да се занимава с тривиални за бъдещето на двете държави въпроси и да бъде най-позитивният фактор от всички държави в региона към Северна Македония, заяви министърът на външните работи и външната търговия на държавата Тимчо Муцунски.
В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски посочи, че дори Северна Македония да приеме промените в конституцията, с които българите ще бъдат вписани в основния закон на страната, „София открито казва, че веднага, в първия момент, ще се сблъскаме с въпроси от двустранен характер, за които 26 държави членки и европейските институции казват, че не са част от преговорната рамка, но официална София казва, че са част от преговорната рамка”.
По думите му става въпрос за протоколите между двете държави и особено за втория протокол, подписан от министрите на външните работи на България Теодора Генчовска и на Северна Македония Буяр Османи през 2022 г. Според Муцунски този протокол е „проблематичен и носи рискове” за Северна Македония, отбелязва БТА.
„За него България казва, че той ни обвързва правно и създава ангажименти, които ще рефлектират на нашия път към ЕС. Препоръчвам внимателно да се следи всичко, което идва от официална София. Там никога не се казва, че промените в конституцията и Плана за действие (по правата на малцинствата и общностите в Северна Макeдония) са единственото условие по европейския ни път. Ключовото е „цялостната имплементация на европейския консенсус от 2022 г.” Ние не можем да си позволим лукса да чакаме и виждате, че откакто в България има стабилно правителство, ние търсим срещи. И въпреки, че съм много разочарован от съдържанието на тези срещи, в тях има нещо позитивно и ме радва, че ние отворено говорим и стигаме до същината на проблема”, каза Муцунски.
По думите му България цели да използва Съвместната историческа комисия между двете държави като политическо средство и „можете да чуете как определени членове на комисията я инструментализират по политически въпроси”, а българските „членовете на Комисията и председателят ѝ си позволяват да коментират премиера (на Северна Македония), представители на правителството”.
„Докато има опити и желание Комисията да се използва като политически инструмент, тя няма да постигне резултати. И не постига резултати, защото се налага политически наратив, а не такъв, базиран на историография, на факти и документи. Вероятно целият регион, в който живеем, пък и цяла Европа има обща история, преплетена между държави, между народи, преди да съществуват нации и държави. За да ги удовлетворим (българите) - съгласявам се, че имаме обща история, но имаме различна памет за тази история. Например за това какво се е случвало на територията на тази страна по време на Втората световна война, историята е обща, но с много различна памет”, каза Муцунски.
Министърът на външните работи на Северна Македония повтори тезата на правителството в страната, че ЕС е стратегически интерес, „но не е стратегически интерес да се приемат условия, които отново ще доведат до задънена улица”.
„Трябват ни гаранции. Има много идеи и смятаме, че можем да намерим решение, което е важно за нас, но е важно и за ЕС заради доверието в ЕС. Две години работим по такова решение. Държим на принципите си, защото смятаме, че нашите аргументи не са базирани на политика на отпор. Не е стратегия, базирана на емоция и въз основа на нея имаме засилена комуникация с ключовите партньори, които са заинтересовани от нашата интеграция. Искаме да започнем преговори, които няма по-нататък да бъдат обусловени от нови двустранни въпроси”, заяви Муцунски, според когото не е нужно Северна Македония да харчи пари за референдум, „при ясната позиция на общественото мнение – огромна част от гражданите са за влизане в ЕС, но са против такъв тип решения, които не дават предвидимост в процеса”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ МОЖЕМ ДА СПАСИМ ВСИЧКИ МАЙМУНИ В МЪНКЕДОНИЯ
........
САМО БЪЛГАРСКИТЕ !
21:22 26.06.2026
2 2234
Коментиран от #32
21:22 26.06.2026
3 Овчар
21:22 26.06.2026
4 Град Крива паланка
21:24 26.06.2026
5 Мдаа
21:25 26.06.2026
6 Пич
Коментиран от #16, #30
21:25 26.06.2026
7 безпартиен
21:31 26.06.2026
8 Не ни интересувате
Да си се чувстват, ако искат и марсианци, тук на никой не му дреме за тях.
Като са такива шовинисти, защо онзи техния Мицкоски идва на почивка в Банско ли беше да не бъркам?
Да върви на почива в любимата му сърбия що идва в България ?
21:31 26.06.2026
9 Айляк
Тимчо си е Муцунски отвсякъде.
Ето, че и аз мога да си играя с думите, както той и Мице го правят.
И каква полза? Никаква.
Те губят.
21:35 26.06.2026
10 Ааа че ние да не сме агресор
21:35 26.06.2026
11 здрасти
21:37 26.06.2026
12 1111
Никой не иска да сменя самосъзнанието на никого в Северна Македония!
Около 200 000 граждани на Северна Македония имат български паспорти и са ги получили, след като ЛИЧНО и ДОБРОВОЛНО са декларирали българския си произход.
Тези хора имат право да се самоопределят като българи, затова ги включете като общност в конституцията си!
Коментиран от #23
21:37 26.06.2026
13 Снежанка Димитрова
21:37 26.06.2026
14 Фройд
21:38 26.06.2026
15 оти да се лажеме?
21:38 26.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Даката
Кога България е упражнявала каквато и да било сила спрямо вас???
Това са македонците, сте хората с промити мозъци.... ни се водите, ни се карате. Сега ще се оплачите на Путин, а той ще вм каже, че Кирилицата е македонска и вие ще се вържите на това.
21:44 26.06.2026
18 Историята е наука, не митове и легенди
Коментиран от #34, #38
21:45 26.06.2026
19 Фикри
Иначе изкупуеам стари македонски монети и банкноти, плащам добре в евро
Коментиран от #39
21:46 26.06.2026
20 тоз пък и той
21:47 26.06.2026
21 665
Не че са лоши хора помаците , но интересно съвпадение.
21:48 26.06.2026
22 Както искат така да се определят
Коментиран от #26
21:48 26.06.2026
23 Фикри
До коментар #12 от "1111":На тоя техни министър дядо му е бил чист Българин , а тоя сега се отрича от родовата си памет
Коментиран от #28, #31
21:49 26.06.2026
24 Тото
Както е казвал Андрей Ляпчев, родом от Дебър.
21:49 26.06.2026
25 Маке
Коментиран от #29
21:50 26.06.2026
26 и аз не разбирам
До коментар #22 от "Както искат така да се определят":И аз не разбирам Путин как спасява рускоговорящото население в източна Украйна, като ги избива до крак и срива градовете им. Братска обич.
Коментиран от #35
21:51 26.06.2026
27 Генерал Радецки
21:51 26.06.2026
28 1111
До коментар #23 от "Фикри":Не ми трийте коментарите!
21:52 26.06.2026
29 така е
До коментар #25 от "Маке":България е в процес на анулиране на българските задгранични паспорти издадени на македонски граждани. Няма вече за вас Еуропската Уния.
21:52 26.06.2026
30 ха, ха, ха...
До коментар #6 от "Пич":Нека първо Путин да окупира Украйна, че да видим как се прави. Той и Милошевич искаше да окупира цяла бивша Юголславия, но нещо не му се получи. Няма да се получи и на Путин. Ние достатъчно много пъти сме настъпвали мотиката и сме се спъвали в един и същ камък. Биволи и жаби, дето само ще ни мътят водата, не ни трябват.
21:53 26.06.2026
31 Вече го писах че в османските регистри
До коментар #23 от "Фикри":За населението на Скопие по етноси съвсем ясно пише колко къщи са българските колко къщи турските и съответно колко е българското и съответно турското население но никъде нищо не пише за македонци. ...
21:54 26.06.2026
32 защо бе
До коментар #2 от "2234":Виж какви неща научаваме за нас българите без и да сме подозирали че ги вършим.
Че условия сме поставяли и още и още, че насила българи сме щели да ги правим, че какви ли още не злодеяния вършим към тях. Целият ни живот събуждаме се, прекарваме деня, лягаме, ставаме и всичко само с една мисъл - как да ги мъчим, как да им пречим, как да им вредим.
Изобщо и накратко - как извършваме срещу тях ( без и да подозираме обаче ) всичко онова, което те извършват срещу нас. Гьобелс ряпа да яде....
21:59 26.06.2026
33 Гост
21:59 26.06.2026
34 За пирамидите да ти кажа че и те и
До коментар #18 от "Историята е наука, не митове и легенди":Много подобни неща в Европа са доста лустросани и не мисля че историята е точна наука нито дори географията. Само математиката е точна наука тя е рамка на всички други науки.
22:00 26.06.2026
35 То точно това население е по Европа
До коментар #26 от "и аз не разбирам":Рускоговорящите но и на запад говорят на руски по между си защото той е истинския базовия език за разлика от тяхната измислена мова.
22:06 26.06.2026
36 Каква комисия
22:11 26.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 де го чукаш, де се пука...
До коментар #18 от "Историята е наука, не митове и легенди":Да, иторията е наука, но когато се основава на факти с аргументи, а не на твърдения или томове писани на коляно от политици, а не от историци. За съжаление фактите и аргументите се премълчават и загърбват когато автора се позовава не на извори писани оточевидци, съвремнници или автори живели скоро след събитието и преписвали материали от техни предшественици, а на автори с титли и звания след края на 17 век.
22:19 26.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ОТКРОВЕН!
22:40 26.06.2026
43 Ако искахме със Сила !
Пък Като Нещете !
Стойте си В Кенефа !
22:42 26.06.2026