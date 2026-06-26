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Външният министър на Северна Македония: България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония

Външният министър на Северна Македония: България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония

26 Юни, 2026 21:19 825 43

  • тимчо муцунски-
  • северна македония-
  • външен министър-
  • преговори-
  • ес-
  • европейско членство

България използва Историческата комисия като политически инструмент

Външният министър на Северна Македония: България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония, тя има възможност да отвори вратите към ЕС за страната, да престане да се занимава с тривиални за бъдещето на двете държави въпроси и да бъде най-позитивният фактор от всички държави в региона към Северна Македония, заяви министърът на външните работи и външната търговия на държавата Тимчо Муцунски.

В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски посочи, че дори Северна Македония да приеме промените в конституцията, с които българите ще бъдат вписани в основния закон на страната, „София открито казва, че веднага, в първия момент, ще се сблъскаме с въпроси от двустранен характер, за които 26 държави членки и европейските институции казват, че не са част от преговорната рамка, но официална София казва, че са част от преговорната рамка”.

По думите му става въпрос за протоколите между двете държави и особено за втория протокол, подписан от министрите на външните работи на България Теодора Генчовска и на Северна Македония Буяр Османи през 2022 г. Според Муцунски този протокол е „проблематичен и носи рискове” за Северна Македония, отбелязва БТА.

„За него България казва, че той ни обвързва правно и създава ангажименти, които ще рефлектират на нашия път към ЕС. Препоръчвам внимателно да се следи всичко, което идва от официална София. Там никога не се казва, че промените в конституцията и Плана за действие (по правата на малцинствата и общностите в Северна Макeдония) са единственото условие по европейския ни път. Ключовото е „цялостната имплементация на европейския консенсус от 2022 г.” Ние не можем да си позволим лукса да чакаме и виждате, че откакто в България има стабилно правителство, ние търсим срещи. И въпреки, че съм много разочарован от съдържанието на тези срещи, в тях има нещо позитивно и ме радва, че ние отворено говорим и стигаме до същината на проблема”, каза Муцунски.

По думите му България цели да използва Съвместната историческа комисия между двете държави като политическо средство и „можете да чуете как определени членове на комисията я инструментализират по политически въпроси”, а българските „членовете на Комисията и председателят ѝ си позволяват да коментират премиера (на Северна Македония), представители на правителството”.

„Докато има опити и желание Комисията да се използва като политически инструмент, тя няма да постигне резултати. И не постига резултати, защото се налага политически наратив, а не такъв, базиран на историография, на факти и документи. Вероятно целият регион, в който живеем, пък и цяла Европа има обща история, преплетена между държави, между народи, преди да съществуват нации и държави. За да ги удовлетворим (българите) - съгласявам се, че имаме обща история, но имаме различна памет за тази история. Например за това какво се е случвало на територията на тази страна по време на Втората световна война, историята е обща, но с много различна памет”, каза Муцунски.

Министърът на външните работи на Северна Македония повтори тезата на правителството в страната, че ЕС е стратегически интерес, „но не е стратегически интерес да се приемат условия, които отново ще доведат до задънена улица”.

„Трябват ни гаранции. Има много идеи и смятаме, че можем да намерим решение, което е важно за нас, но е важно и за ЕС заради доверието в ЕС. Две години работим по такова решение. Държим на принципите си, защото смятаме, че нашите аргументи не са базирани на политика на отпор. Не е стратегия, базирана на емоция и въз основа на нея имаме засилена комуникация с ключовите партньори, които са заинтересовани от нашата интеграция. Искаме да започнем преговори, които няма по-нататък да бъдат обусловени от нови двустранни въпроси”, заяви Муцунски, според когото не е нужно Северна Македония да харчи пари за референдум, „при ясната позиция на общественото мнение – огромна част от гражданите са за влизане в ЕС, но са против такъв тип решения, които не дават предвидимост в процеса”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 3 Отговор
    СЪГЛАСЕН СЪМ
    НЕ МОЖЕМ ДА СПАСИМ ВСИЧКИ МАЙМУНИ В МЪНКЕДОНИЯ
    ........
    САМО БЪЛГАРСКИТЕ !

    21:22 26.06.2026

  • 2 2234

    27 1 Отговор
    Абе що му давате трибуна на тоя нещастник.

    Коментиран от #32

    21:22 26.06.2026

  • 3 Овчар

    18 1 Отговор
    Този е на втория етаж и плюе на шестия етаж на горе ...! Как да стане..?

    21:22 26.06.2026

  • 4 Град Крива паланка

    10 3 Отговор
    Така е господине министер .Македония я владееме нат 2000 иляди години и нее саму Северна а и Тракия,помакия, шоплукот ...велика македонска нация исто сме само ние началото и владелци на балканите!!!

    21:24 26.06.2026

  • 5 Мдаа

    21 0 Отговор
    Всичко е един фарс. Има едно интервю на Мицкоски в което той обяснява за демографската им криза и как всички ще избягат в Европа, а в местността Северна Македония ще трябва да дойдат бежанци от трети страни. Самото правителство не иска да влизат в ЕС, а ние сме само оправданието им.

    21:25 26.06.2026

  • 6 Пич

    3 15 Отговор
    Докато ние се моткаме да окупираме Македония, гърците или сърбите ще го направят без да умуват толкова!!! Сега е момента да ги интегрираме в ЕС, с Урсула да зажми!!! По подходящ скоро няма да има!!!

    Коментиран от #16, #30

    21:25 26.06.2026

  • 7 безпартиен

    18 2 Отговор
    Въпрос на време е да се присъединят към Албания!

    21:31 26.06.2026

  • 8 Не ни интересувате

    15 2 Отговор
    А бе тея сърбомани не разбраха ли, че никой от България не се интересува от тях. Какво постоянно мучат ?
    Да си се чувстват, ако искат и марсианци, тук на никой не му дреме за тях.
    Като са такива шовинисти, защо онзи техния Мицкоски идва на почивка в Банско ли беше да не бъркам?
    Да върви на почива в любимата му сърбия що идва в България ?

    21:31 26.06.2026

  • 9 Айляк

    15 0 Отговор
    "За да ги удовлетворим (българите) - съгласявам се, че имаме обща история, но имаме различна памет за тази история."

    Тимчо си е Муцунски отвсякъде.
    Ето, че и аз мога да си играя с думите, както той и Мице го правят.
    И каква полза? Никаква.
    Те губят.

    21:35 26.06.2026

  • 10 Ааа че ние да не сме агресор

    17 0 Отговор
    Стойте си там още 50г ,може и да размислите.

    21:35 26.06.2026

  • 11 здрасти

    8 1 Отговор
    Защо занимавате нас европейците с тези тъмни балканци? Не ни пука за тях бе.

    21:37 26.06.2026

  • 12 1111

    17 0 Отговор
    Макетата много са свалили летвата за външен министър, но сигурно е по-добре да не ги критикуваме за това, защото в момента и ние сме плачевни в това отношение. 😏
    Никой не иска да сменя самосъзнанието на никого в Северна Македония!
    Около 200 000 граждани на Северна Македония имат български паспорти и са ги получили, след като ЛИЧНО и ДОБРОВОЛНО са декларирали българския си произход.
    Тези хора имат право да се самоопределят като българи, затова ги включете като общност в конституцията си!

    Коментиран от #23

    21:37 26.06.2026

  • 13 Снежанка Димитрова

    14 1 Отговор
    Докато в С. Македония има такъв терор към българите,докато още от детската градина се внушава на децата, колко са зли българите,докато страхът е ежедневие е много трудно да опазиш българското си самосъзнание. Падне ли този страх ще се види.голата истина македонизмът е маската на сръбските власти да властват над земи, които.не са техни.

    21:37 26.06.2026

  • 14 Фройд

    7 0 Отговор
    Тоя пикльо, що е поместен в графа България?!

    21:38 26.06.2026

  • 15 оти да се лажеме?

    12 0 Отговор
    То нема дума да се мени самосъзнанието на ората. Има нужда само да се говори истината, а не опорките от Белград и Москва.

    21:38 26.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Даката

    13 1 Отговор
    Единствените които използват сила и езика на омраза сте вие северномакедонците, нали наскоро запалихте дипломатическите автомобили на българското посолство в Скопие...
    Кога България е упражнявала каквато и да било сила спрямо вас???
    Това са македонците, сте хората с промити мозъци.... ни се водите, ни се карате. Сега ще се оплачите на Путин, а той ще вм каже, че Кирилицата е македонска и вие ще се вържите на това.

    21:44 26.06.2026

  • 18 Историята е наука, не митове и легенди

    9 0 Отговор
    Имаме различна памет за едни и същи събития- тук поне е прав.Затова я има науката история, базирана на артефакти и документи.На египетските пирамиди им е все едно каква е паметта за тях на този или онзи, те са си там от хилядолетия!Една научна история ще предостави фактите , които са неопровержими , а не - ми кажа баба ми или още по-лошо - немам доказ,али тврдам!Аман от полуобразовани, но за това пък политкоректни историЧАРИ!Срам ме е да им чета неграмотните и нагли изказвания за българската история и произход,те я знаели по-добре от нас, чели в учебниците на Тито и всичко им е ясно!

    Коментиран от #34, #38

    21:45 26.06.2026

  • 19 Фикри

    8 2 Отговор
    Що, бре Муцка, Сърбите как успяха да понамакедончат западна България ?
    Иначе изкупуеам стари македонски монети и банкноти, плащам добре в евро

    Коментиран от #39

    21:46 26.06.2026

  • 20 тоз пък и той

    9 0 Отговор
    че кой се опитва със сила да ви спаси от заблудата???

    21:47 26.06.2026

  • 21 665

    9 0 Отговор
    Макетата са масово с квадратни глави, като нашите помаци !
    Не че са лоши хора помаците , но интересно съвпадение.

    21:48 26.06.2026

  • 22 Както искат така да се определят

    13 1 Отговор
    Но това не значи че не са българи. Има османски регистри за населението на Скопие. Навсякъде пише българи турци албанци но никъде не пише македонци. Те може да се определят както си искат но са от български произход. Кръв от кръвта ни и плът от плътта ни. Не разбирам мнението на мицковски нито на този муцунки. Още по малко на зеленски. Едно и също е.

    Коментиран от #26

    21:48 26.06.2026

  • 23 Фикри

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "1111":

    На тоя техни министър дядо му е бил чист Българин , а тоя сега се отрича от родовата си памет

    Коментиран от #28, #31

    21:49 26.06.2026

  • 24 Тото

    6 0 Отговор
    Със сила няма да го сменим. Ще стане "со кротце, со благо". Е, и "со малко кьотек".
    Както е казвал Андрей Ляпчев, родом от Дебър.

    21:49 26.06.2026

  • 25 Маке

    0 8 Отговор
    Скоро ще устроим един “Възродителен процес” на бугарите и ще ги върнем към македонските корени.

    Коментиран от #29

    21:50 26.06.2026

  • 26 и аз не разбирам

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Както искат така да се определят":

    И аз не разбирам Путин как спасява рускоговорящото население в източна Украйна, като ги избива до крак и срива градовете им. Братска обич.

    Коментиран от #35

    21:51 26.06.2026

  • 27 Генерал Радецки

    10 0 Отговор
    Защо въобще общуваме с тези неграмотни и безгръбначни ?!? Защо не затворим границата , вземаме си всички паспорти обратно за които са на опашка в Благоевград тези тотално промити мозъци и заблудени оФфце !?!??? Оставете ги на сърбите и албанците тези безродници крадци на история !!!

    21:51 26.06.2026

  • 28 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фикри":

    Не ми трийте коментарите!

    21:52 26.06.2026

  • 29 така е

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Маке":

    България е в процес на анулиране на българските задгранични паспорти издадени на македонски граждани. Няма вече за вас Еуропската Уния.

    21:52 26.06.2026

  • 30 ха, ха, ха...

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Нека първо Путин да окупира Украйна, че да видим как се прави. Той и Милошевич искаше да окупира цяла бивша Юголславия, но нещо не му се получи. Няма да се получи и на Путин. Ние достатъчно много пъти сме настъпвали мотиката и сме се спъвали в един и същ камък. Биволи и жаби, дето само ще ни мътят водата, не ни трябват.

    21:53 26.06.2026

  • 31 Вече го писах че в османските регистри

    11 0 Отговор

    До коментар #23 от "Фикри":

    За населението на Скопие по етноси съвсем ясно пише колко къщи са българските колко къщи турските и съответно колко е българското и съответно турското население но никъде нищо не пише за македонци. ...

    21:54 26.06.2026

  • 32 защо бе

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "2234":

    Виж какви неща научаваме за нас българите без и да сме подозирали че ги вършим.
    Че условия сме поставяли и още и още, че насила българи сме щели да ги правим, че какви ли още не злодеяния вършим към тях. Целият ни живот събуждаме се, прекарваме деня, лягаме, ставаме и всичко само с една мисъл - как да ги мъчим, как да им пречим, как да им вредим.
    Изобщо и накратко - как извършваме срещу тях ( без и да подозираме обаче ) всичко онова, което те извършват срещу нас. Гьобелс ряпа да яде....

    21:59 26.06.2026

  • 33 Гост

    4 0 Отговор
    Тинмчо,да беше некой утрепал татко ти, да не беше те правил пиян щото като те гледам и слушам какви глупости плямпаш ми е жал !Иначе фамилията я докарваш!

    21:59 26.06.2026

  • 34 За пирамидите да ти кажа че и те и

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историята е наука, не митове и легенди":

    Много подобни неща в Европа са доста лустросани и не мисля че историята е точна наука нито дори географията. Само математиката е точна наука тя е рамка на всички други науки.

    22:00 26.06.2026

  • 35 То точно това население е по Европа

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "и аз не разбирам":

    Рускоговорящите но и на запад говорят на руски по между си защото той е истинския базовия език за разлика от тяхната измислена мова.

    22:06 26.06.2026

  • 36 Каква комисия

    4 0 Отговор
    Има ли смисъл от комисия. Кое въобще е македонско, като Македония няма от 148 година пр. Хр. до 1944 година, за каква история претендират. Трябва да крадат от българска или гръцка, да се пишуват албанци и това е. Да не ни занимават.

    22:11 26.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 де го чукаш, де се пука...

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Историята е наука, не митове и легенди":

    Да, иторията е наука, но когато се основава на факти с аргументи, а не на твърдения или томове писани на коляно от политици, а не от историци. За съжаление фактите и аргументите се премълчават и загърбват когато автора се позовава не на извори писани оточевидци, съвремнници или автори живели скоро след събитието и преписвали материали от техни предшественици, а на автори с титли и звания след края на 17 век.

    22:19 26.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ОТКРОВЕН!

    0 0 Отговор
    Ама то щот,сме се засилили,да помагаме...🙄🫢🙄;

    22:40 26.06.2026

  • 43 Ако искахме със Сила !

    1 0 Отговор
    Отдавна да сме го Направили !

    Пък Като Нещете !

    Стойте си В Кенефа !

    22:42 26.06.2026

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