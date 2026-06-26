Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители

Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас се провежда на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове в петък. Арестувани са няколко души, като операцията продължава. Униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър.
Сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавна служба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #8
22:19 26.06.2026
2 сред задържаните са държавни служители
кат се отчетат
22:20 26.06.2026
3 Сталин
22:21 26.06.2026
4 А50
22:22 26.06.2026
5 Мдаа
22:23 26.06.2026
6 Ами кого
Много ясно,че корумпетата са на разни службички.
22:30 26.06.2026
7 Дедо
22:34 26.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Егаси..
Коментиран от #11
22:34 26.06.2026
10 Дедо
22:36 26.06.2026
11 Морския
До коментар #9 от "Егаси..":Нищо не са публикували - копи-пейст от ПИК
22:36 26.06.2026
12 Велик повод!
22:37 26.06.2026
13 Тервел
22:39 26.06.2026
14 Гедер
22:41 26.06.2026