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Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители

Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители

26 Юни, 2026 22:17 1 085 14

  • несебър-
  • полиция-
  • арест

Мащабна полицейска акция

Мащабна полицейска акция в Несебър, сред задържаните са държавни служители - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас се провежда на територията на Несебър. Тя е стартирала още в обедните часове в петък. Арестувани са няколко души, като операцията продължава. Униформени и цивилни полицаи има както в селата Кошарица и Тънково, така и в самия Несебър.

Сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавна служба.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    15 0 Отговор
    от нерви мажа филия с маркенбутер... какво лошо са направили на милицията тея добри хора ?

    Коментиран от #8

    22:19 26.06.2026

  • 2 сред задържаните са държавни служители

    7 0 Отговор
    които ще ги пуснат утре
    кат се отчетат

    22:20 26.06.2026

  • 3 Сталин

    14 1 Отговор
    На Пилота ще му трябва 100 години да изчисти територията от заразата на Гроб

    22:21 26.06.2026

  • 4 А50

    6 0 Отговор
    Много добре, но какво може да се направи с ОПГ ВСС.

    22:22 26.06.2026

  • 5 Мдаа

    1 0 Отговор
    Веднага да им се причисли по едно оповръщано одеало и по една кофа за лични нужди.

    22:23 26.06.2026

  • 6 Ами кого

    3 0 Отговор
    да задържат? Мен ли..
    Много ясно,че корумпетата са на разни службички.

    22:30 26.06.2026

  • 7 Дедо

    0 2 Отговор
    Ало , Сталин на крива ракита космоса и е виновен !!! Мунчо спечели убедително , така че управлявайте . И стига с извинения . С тия изборни резултати може да правите каквото си искате .

    22:34 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Егаси..

    3 0 Отговор
    Нищо не знам но ще го кажа! Как може да публикувате подобна тъпотия?

    Коментиран от #11

    22:34 26.06.2026

  • 10 Дедо

    2 1 Отговор
    Полицията няма право да задържа повече от 24 часа.......демек вече са навън

    22:36 26.06.2026

  • 11 Морския

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Егаси..":

    Нищо не са публикували - копи-пейст от ПИК

    22:36 26.06.2026

  • 12 Велик повод!

    2 1 Отговор
    Супер повод да вдигнат заплатите на държавните служители с още 50%. Това могат мунчовите лешояди.

    22:37 26.06.2026

  • 13 Тервел

    2 0 Отговор
    Радев и Вътрешния подпукаха хората на Шиши особено в Несебър. Работата става дебела.

    22:39 26.06.2026

  • 14 Гедер

    0 0 Отговор
    Полицаите от Сен Тропе са хванали държавни служители да се пекат голи на плажа в работно време.

    22:41 26.06.2026

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