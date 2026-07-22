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Отцепиха Руския културен център в София заради черен плик

Отцепиха Руския културен център в София заради черен плик

22 Юли, 2026 04:54, обновена 22 Юли, 2026 04:58 748 11

  • софия-
  • руски културен център-
  • черен плик-
  • полиция-
  • отцепване

СДВР и жандармерия блокираха района около сградата на улица „Шипка“ след сигнал за съмнителен предмет

Отцепиха Руския културен център в София заради черен плик - 1
Снимка: programata.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Районът пред Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София бе извънредно отцепен от полицията. Сигналът е подаден заради открит съмнителен черен плик, оставен пред сградата на ул. „Шипка“ 34, която се явява обект към руското посолство у нас.

До късно снощи на мястото имаше засилено присъствие на сили на жандармерията и медицински екип. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха за БТА, че се действа изцяло по установената стандартна процедура при заплахи от подобен тип.

Специализирани екипи извършиха щателна проверка на съдържанието на пакета. Всички преминаващи пешеходци и автомобили се пренасочваха, като гражданите бяха призовавани за повишено внимание и спазване на разпорежданията на органите на реда.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кара колу

    4 3 Отговор
    Руснаците отцепиха всичкия газ и нефт и резервите са на превързване а някой тръгнал да ги плаши с черен плик...! Ама хич не им пука..!

    05:05 22.07.2026

  • 2 Сигурно

    3 2 Отговор
    е укроплик ?

    05:07 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сандо

    2 2 Отговор
    Явно за умнокрасивите дегенерати културата е враг Номер 1.

    05:26 22.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Коста

    1 1 Отговор
    Организаторите са 2ма тапири, които спряха коментарите в сайта.

    05:47 22.07.2026

  • 7 само питам

    0 4 Отговор
    Това свърталище на наркомани, още ли не е сринато до темели?

    06:03 22.07.2026

  • 8 Черен

    3 3 Отговор
    или червен ?

    Коментиран от #10

    06:05 22.07.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    2 4 Отговор
    "Руски културен център" - глю ПОСТИ на търкалета... Всички знаем, че това е шпи.онска клетка на "братска" /според комунягите/ държава

    06:07 22.07.2026

  • 10 Що не отидеш

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Черен":

    да провериш? За да успокоиш народа, не за друго...

    06:18 22.07.2026

  • 11 подарочек

    0 0 Отговор
    для уzzкой армии 🤡

    07:05 22.07.2026

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