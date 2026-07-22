Отцепиха Руския културен център в София заради черен плик

Районът пред Руския културно-информационен център (РКИЦ) в София бе извънредно отцепен от полицията. Сигналът е подаден заради открит съмнителен черен плик, оставен пред сградата на ул. „Шипка“ 34, която се явява обект към руското посолство у нас.

До късно снощи на мястото имаше засилено присъствие на сили на жандармерията и медицински екип. От Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) съобщиха за БТА, че се действа изцяло по установената стандартна процедура при заплахи от подобен тип.

Специализирани екипи извършиха щателна проверка на съдържанието на пакета. Всички преминаващи пешеходци и автомобили се пренасочваха, като гражданите бяха призовавани за повишено внимание и спазване на разпорежданията на органите на реда.