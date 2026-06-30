Асен Василев: В проекта за бюджет 2026 има 1.5 млрд. евро разходи без ясна разбивка

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи серия от критики към проекта на държавния бюджет за 2026 г., като постави под въпрос предвиденото увеличение на разходите за издръжка на редица държавни институции и призова за по-голяма прозрачност при разпределението на публичните средства.

В публикация в социалните мрежи Василев коментира, че вместо фокус върху увеличението на минималната пенсия, общественото внимание трябва да бъде насочено към причините за заложения бюджетен дефицит. Според него един от основните въпроси е увеличението на средствата, които ще се разходват чрез постановления на Министерския съвет.

По думите му в проекта са предвидени 1,5 млрд. евро за разходи чрез постановления на Министерския съвет – с около 370 млн. евро повече спрямо 2025 г. Василев отбелязва, че за разлика от бюджетите за периода 2022–2024 г., в проектобюджета липсва разбивка на тези средства, което според него ограничава прозрачността и предоставя на правителството възможност да разпределя средствата без предварително одобрение от Народното събрание.

Лидерът на ПП поставя въпроси и относно увеличението с 32% на средствата за текущ ремонт и поддръжка, както и за нарастването с 47% на разходите за издръжка на Министерството на отбраната. Според него е необходимо обществото да получи обяснение за необходимостта от тези увеличения, като подчертава, че не става дума за средства за заплати или за придобиване на нова военна техника.

В публикацията си Василев обръща внимание и на значителното увеличение на издръжката на Държавен фонд „Земеделие“ и Държавния резерв, както и на ръста от 58% в бюджета за издръжка на Министерския съвет. Същевременно той отбелязва, че бюджетът на президентската институция е намален с 30% спрямо предходната година.

Според Асен Василев всички предвидени увеличения вероятно имат своите аргументи, но те трябва да бъдат публично представени. Той призова министър-председателя и министъра на финансите да обяснят приоритетите в бюджетната политика и да аргументират избора между увеличаването на издръжката на държавната администрация и ограничаването на бюджетния дефицит.

В края на публикацията Василев обявява, че предстои да представи втора част от анализа си под заглавие „Бюджет 2026: Перо по перо“, посветена на отделните разходни пера в проектобюджета.