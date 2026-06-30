Новини
България »
Асен Василев: В проекта за бюджет 2026 има 1.5 млрд. евро разходи без ясна разбивка

Асен Василев: В проекта за бюджет 2026 има 1.5 млрд. евро разходи без ясна разбивка

30 Юни, 2026 11:36 1 070 35

  • асен василев-
  • бюджет

Лидерът на ПП поставя въпроси и относно увеличението с 32% на средствата за текущ ремонт и поддръжка, както и за нарастването с 47% на разходите за издръжка на Министерството на отбраната

Асен Василев: В проекта за бюджет 2026 има 1.5 млрд. евро разходи без ясна разбивка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи серия от критики към проекта на държавния бюджет за 2026 г., като постави под въпрос предвиденото увеличение на разходите за издръжка на редица държавни институции и призова за по-голяма прозрачност при разпределението на публичните средства.

В публикация в социалните мрежи Василев коментира, че вместо фокус върху увеличението на минималната пенсия, общественото внимание трябва да бъде насочено към причините за заложения бюджетен дефицит. Според него един от основните въпроси е увеличението на средствата, които ще се разходват чрез постановления на Министерския съвет.

По думите му в проекта са предвидени 1,5 млрд. евро за разходи чрез постановления на Министерския съвет – с около 370 млн. евро повече спрямо 2025 г. Василев отбелязва, че за разлика от бюджетите за периода 2022–2024 г., в проектобюджета липсва разбивка на тези средства, което според него ограничава прозрачността и предоставя на правителството възможност да разпределя средствата без предварително одобрение от Народното събрание.

Лидерът на ПП поставя въпроси и относно увеличението с 32% на средствата за текущ ремонт и поддръжка, както и за нарастването с 47% на разходите за издръжка на Министерството на отбраната. Според него е необходимо обществото да получи обяснение за необходимостта от тези увеличения, като подчертава, че не става дума за средства за заплати или за придобиване на нова военна техника.

В публикацията си Василев обръща внимание и на значителното увеличение на издръжката на Държавен фонд „Земеделие“ и Държавния резерв, както и на ръста от 58% в бюджета за издръжка на Министерския съвет. Същевременно той отбелязва, че бюджетът на президентската институция е намален с 30% спрямо предходната година.

Според Асен Василев всички предвидени увеличения вероятно имат своите аргументи, но те трябва да бъдат публично представени. Той призова министър-председателя и министъра на финансите да обяснят приоритетите в бюджетната политика и да аргументират избора между увеличаването на издръжката на държавната администрация и ограничаването на бюджетния дефицит.

В края на публикацията Василев обявява, че предстои да представи втора част от анализа си под заглавие „Бюджет 2026: Перо по перо“, посветена на отделните разходни пера в проектобюджета.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 37 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 арбуз каунович

    30 16 Отговор
    това да си тъп не е проблем! проблем е когато си се упражнявал във властта!

    11:38 30.06.2026

  • 2 оня с коня

    25 11 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #11

    11:44 30.06.2026

  • 3 Да се

    32 11 Отговор
    Провери гаранцията за Варненския кмет да не е платена от бюджета

    11:46 30.06.2026

  • 4 име

    33 19 Отговор
    Хасане, като си толкова отворен, я кажи десетките милиарди кредит, които ти изтегли, къде отидоха? Освен за увеличение с 10% на полицаите, увеличение на заплатите в армията и учителите, за какво друго ги опука?

    11:49 30.06.2026

  • 5 Малий

    20 4 Отговор
    За следващите избори, и за прасетата. За това гласуваме заедно.

    11:52 30.06.2026

  • 6 Гого

    25 10 Отговор
    И тия бая освоиха! Видяхме ги какво могат сглобки пара напред и т.н

    11:53 30.06.2026

  • 7 Така

    34 5 Отговор
    са свикнали другарите безродници - ако мине ! Така мина и предизборната им кампания , финансирана от олигарси , които щяха да борят , с огромни лъжи и само с лъжи ! Сега цопнаха след толкова много време този калпав позорен бюджет - дори далеч по - лош от този преди 30 години !

    11:56 30.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Господин Василев

    23 26 Отговор
    тези от Регресивна България са неможачи, неграмотни. Освен това имат задължения на задкулисието и олигархичните кръгове, руски масони, трибуквена групировки от Варна, червени капиталисти, ромски бандити. Това значи, че теглят заеми, за да платят скъпата кампания. А и Боташ също стои на дневен ред. Много са и заблудените българи, които са путинофили. Създавайте структури из цялата страна, убеждавайте хората в правотата си

    Коментиран от #15, #18

    11:57 30.06.2026

  • 10 Кокорчи,

    29 9 Отговор
    ами то това по твоята схема - 9 милиарда лева за 5 работни дни. Даже Буци и Шико завидяха!

    11:57 30.06.2026

  • 11 Гробар

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Склонен съм да се съглася. Датата, когато това крадливо, продажно, и напълно безполезно племе изчезне от лицето на Земята ще бъде обявена за световен празник.

    Коментиран от #33

    11:57 30.06.2026

  • 12 Кокорчо,

    24 8 Отговор
    всички разбрахме , че в бюджета на КРадко има много разходи, без регламент, демек- за захранване на нашите добри олигарси, между които е и вашият Прокопиев! И други ваши спонсори.

    Стига си откривал топлата вода, ами обясни защо не подскачате по жълтите павета срещу КРдаковия бюджет? Който е в пъти по лош от Железковия!

    Коментиран от #19

    11:57 30.06.2026

  • 13 1234

    23 8 Отговор
    Сутринта Надка,по обед Асенчо,предстоят икиндия и вечерня по НПО програмата.

    11:58 30.06.2026

  • 14 Вечен респект и вечна благодарност!

    10 23 Отговор
    Корнелия Нинова и Асенчо Василев спасиха българския народ в страшните дни на Ковид-пандемията! Заслужават вечен респект и вечна благодарност!

    Коментиран от #31

    11:58 30.06.2026

  • 15 Гробар

    21 1 Отговор

    До коментар #9 от "Господин Василев":

    Вие сте наивник. След урока, който червените олигарси и свързаната с тях мафия дадоха на Жан Виденов, всички последващи управници слушкат, папкат и вършат правилните неща, които разбира се, нямат нищо общо с интереса на редовите граждани и държавата България.

    11:59 30.06.2026

  • 16 За пореден път се обзалагам,

    20 8 Отговор
    че Кокора и другите розоводесни, само ще лаят по медиите и нищо няма да предприемат!

    12:00 30.06.2026

  • 17 ПП-ЛГБТ

    23 10 Отговор
    асен василев опука 15.5 милиарда дълг уж да вдига заплати и пенсии, за учебници на ученици, данъчни облекчения за млади семейства и..... от 350 милиона на 4 милиарда за АПИ, предполагам, че затова имаме такива хубави пътища! Уж купи някакви влакчета за един милиард отклонени за БДЖ, ама не съм се возил, че да кажа. Купи и медицински хеликоптери и линейки, ама чак пък 15.5 милиарда... сега се е запънал за 1.5 милиарда.

    12:00 30.06.2026

  • 18 Сила

    25 1 Отговор

    До коментар #9 от "Господин Василев":

    Провинциално - агресивна България !!!
    По точно и буквално наименование на формацията на кръчмаря от село Труд !!!

    12:06 30.06.2026

  • 19 Може ли аз да отговоря

    23 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кокорчо,":

    Ами точно защото в бюджета Хаяши нямаше за Прокопито, а сега при Боташа има доволно за лапане през "зелената далавера".

    12:08 30.06.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    1 16 Отговор
    С върховно удоволствие чета горния материал и понеже нямам възможността да изкажа вълнението си от прочетеното там, го изказвам тук !

    Коментиран от #22

    12:09 30.06.2026

  • 21 Ба бааааа

    18 1 Отговор
    Да го дуааааат бедните

    12:11 30.06.2026

  • 22 АгатаСглисти

    18 0 Отговор

    До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":

    Ага, да не намокри дивана от вълнение?

    12:11 30.06.2026

  • 23 Прецакано джензи

    18 4 Отговор
    Бате Кокорчи, кога отново ще ни изкараш на паветата на биричка и солетки + 20 левро джобни? Не е ли време да поскачаме и попеем пак за новия стар лош бюджет?

    12:13 30.06.2026

  • 24 Само да попитам Сен СЕЙ СИН

    13 5 Отговор
    Спомняте ли си че след министерстването на този загубеняк започна упадъка на финансите и държавата . Какво ли е учил Да краде и фалира фирми

    12:20 30.06.2026

  • 25 Дориана

    13 8 Отговор
    Асен Василев нищо не може да направи от първия ден саботира Новото правителство и нека да отговори пред цяла България защо Теменужка Петкова и Делян Добрев твърдяха при изготвянето на техния бюджет, че Държавната хазна е празна и ограбена и , че те трябва да над градят Неговия раздут бюджет.

    12:21 30.06.2026

  • 26 идиоти вън

    14 5 Отговор
    Защо ли не му вервам!?!?!?!?

    12:22 30.06.2026

  • 27 Дориана

    13 5 Отговор
    До кога провалени политици ще продължават да правят коментари и "съвети" ГЕРБ / СДС и ППДБ унищожиха икономически България и създадоха условия за Свръх дефицит.с раздутите си бюджети , с лъжите и внушенията , че България е с 3 % инфлация , с прибързването да влезем в Евро Зоната неподготвени и с лъжа , с кражбите, с отложените плащания, така, че бюджета на Гълъб Донев трябва да надгради бюджета на коалиция Магнитски .Няма да им бъде позволено да се облагодетелстват чрез кражби на гърба на Народа.

    Коментиран от #34

    12:23 30.06.2026

  • 28 Тити на Кака

    13 5 Отговор
    Госпожица Асена Кокоранова е пропуснала да представи собствените си бюджети с ясна разбивка в коментираната разходна област.
    Особеност на девствениците около 50 😂😂😂

    12:23 30.06.2026

  • 29 Ха ха

    13 2 Отговор
    Асенее ти пък искаш нищо да не откраднат.Кажи ти колко открадна

    12:24 30.06.2026

  • 30 Кокорано,

    13 4 Отговор
    декември само за ден ти вдигнаха сцена, организираха ти пърформънс, за да пееш заедно с КироПр100то опера пред 40000 платени жензита заради същия калпав бюджет, а сета...? Кво стана, ма пацулано, кинтите за "протести" ли свършиха или вече има предвидени милиарди и за лапане от прокопиевите фирми?!

    12:26 30.06.2026

  • 31 Държавата на баламурниците

    12 1 Отговор

    До коментар #14 от "Вечен респект и вечна благодарност!":

    Кога започна КОВИД 19 Кой управляваше тогава Кой се бореше тогава с ПАНДЕМИЯТА

    12:26 30.06.2026

  • 32 Жан Бойко

    9 3 Отговор
    Ти ще кажеш, магаре!
    От тебе започна това раздаване на наши и ваши хора

    12:28 30.06.2026

  • 33 идиоти вън

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    В техниките на информационната война и пропаганда това да внушиш на един народ, че е калпав и не става за нищо е основен метод, още повече, че във всяко общество се намират хора срещу добро заплащане, както и полезни идиоти да налагат тези внушения и винаги готови да слугуват на чужди интереси!!! Колкото до това дали други нации не са лишени от гнили хора нека да се сетим за Епщайн, за Урсула с нейните ваксини, за английския принц, за Саркози и много знайни и незнайни други ,,герои"!!!

    12:33 30.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Селянина с колелото

    1 0 Отговор
    Ато пък вашите бюджети бяха мноооого ясни. И вие крадяхте като Боко и Шиши за да плащате "такса спокойствие" на евроатлантическите ни "братя".

    12:52 30.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове