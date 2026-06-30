Асен Василев: В проекта за бюджет 2026 има 1.5 млрд. евро разходи без ясна разбивка

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи серия от критики към проекта на държавния бюджет за 2026 г., като постави под въпрос предвиденото увеличение на разходите за издръжка на редица държавни институции и призова за по-голяма прозрачност при разпределението на публичните средства.
В публикация в социалните мрежи Василев коментира, че вместо фокус върху увеличението на минималната пенсия, общественото внимание трябва да бъде насочено към причините за заложения бюджетен дефицит. Според него един от основните въпроси е увеличението на средствата, които ще се разходват чрез постановления на Министерския съвет.
По думите му в проекта са предвидени 1,5 млрд. евро за разходи чрез постановления на Министерския съвет – с около 370 млн. евро повече спрямо 2025 г. Василев отбелязва, че за разлика от бюджетите за периода 2022–2024 г., в проектобюджета липсва разбивка на тези средства, което според него ограничава прозрачността и предоставя на правителството възможност да разпределя средствата без предварително одобрение от Народното събрание.
Лидерът на ПП поставя въпроси и относно увеличението с 32% на средствата за текущ ремонт и поддръжка, както и за нарастването с 47% на разходите за издръжка на Министерството на отбраната. Според него е необходимо обществото да получи обяснение за необходимостта от тези увеличения, като подчертава, че не става дума за средства за заплати или за придобиване на нова военна техника.
В публикацията си Василев обръща внимание и на значителното увеличение на издръжката на Държавен фонд „Земеделие“ и Държавния резерв, както и на ръста от 58% в бюджета за издръжка на Министерския съвет. Същевременно той отбелязва, че бюджетът на президентската институция е намален с 30% спрямо предходната година.
Според Асен Василев всички предвидени увеличения вероятно имат своите аргументи, но те трябва да бъдат публично представени. Той призова министър-председателя и министъра на финансите да обяснят приоритетите в бюджетната политика и да аргументират избора между увеличаването на издръжката на държавната администрация и ограничаването на бюджетния дефицит.
В края на публикацията Василев обявява, че предстои да представи втора част от анализа си под заглавие „Бюджет 2026: Перо по перо“, посветена на отделните разходни пера в проектобюджета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 арбуз каунович
11:38 30.06.2026
2 оня с коня
Коментиран от #11
11:44 30.06.2026
3 Да се
11:46 30.06.2026
4 име
11:49 30.06.2026
5 Малий
11:52 30.06.2026
6 Гого
11:53 30.06.2026
7 Така
11:56 30.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Господин Василев
Коментиран от #15, #18
11:57 30.06.2026
10 Кокорчи,
11:57 30.06.2026
11 Гробар
До коментар #2 от "оня с коня":Склонен съм да се съглася. Датата, когато това крадливо, продажно, и напълно безполезно племе изчезне от лицето на Земята ще бъде обявена за световен празник.
Коментиран от #33
11:57 30.06.2026
12 Кокорчо,
Стига си откривал топлата вода, ами обясни защо не подскачате по жълтите павета срещу КРдаковия бюджет? Който е в пъти по лош от Железковия!
Коментиран от #19
11:57 30.06.2026
13 1234
11:58 30.06.2026
14 Вечен респект и вечна благодарност!
Коментиран от #31
11:58 30.06.2026
15 Гробар
До коментар #9 от "Господин Василев":Вие сте наивник. След урока, който червените олигарси и свързаната с тях мафия дадоха на Жан Виденов, всички последващи управници слушкат, папкат и вършат правилните неща, които разбира се, нямат нищо общо с интереса на редовите граждани и държавата България.
11:59 30.06.2026
16 За пореден път се обзалагам,
12:00 30.06.2026
17 ПП-ЛГБТ
12:00 30.06.2026
18 Сила
До коментар #9 от "Господин Василев":Провинциално - агресивна България !!!
По точно и буквално наименование на формацията на кръчмаря от село Труд !!!
12:06 30.06.2026
19 Може ли аз да отговоря
До коментар #12 от "Кокорчо,":Ами точно защото в бюджета Хаяши нямаше за Прокопито, а сега при Боташа има доволно за лапане през "зелената далавера".
12:08 30.06.2026
20 АГАТ а Кристи
Коментиран от #22
12:09 30.06.2026
21 Ба бааааа
12:11 30.06.2026
22 АгатаСглисти
До коментар #20 от "АГАТ а Кристи":Ага, да не намокри дивана от вълнение?
12:11 30.06.2026
23 Прецакано джензи
12:13 30.06.2026
24 Само да попитам Сен СЕЙ СИН
12:20 30.06.2026
25 Дориана
12:21 30.06.2026
26 идиоти вън
12:22 30.06.2026
27 Дориана
Коментиран от #34
12:23 30.06.2026
28 Тити на Кака
Особеност на девствениците около 50 😂😂😂
12:23 30.06.2026
29 Ха ха
12:24 30.06.2026
30 Кокорано,
12:26 30.06.2026
31 Държавата на баламурниците
До коментар #14 от "Вечен респект и вечна благодарност!":Кога започна КОВИД 19 Кой управляваше тогава Кой се бореше тогава с ПАНДЕМИЯТА
12:26 30.06.2026
32 Жан Бойко
От тебе започна това раздаване на наши и ваши хора
12:28 30.06.2026
33 идиоти вън
До коментар #11 от "Гробар":В техниките на информационната война и пропаганда това да внушиш на един народ, че е калпав и не става за нищо е основен метод, още повече, че във всяко общество се намират хора срещу добро заплащане, както и полезни идиоти да налагат тези внушения и винаги готови да слугуват на чужди интереси!!! Колкото до това дали други нации не са лишени от гнили хора нека да се сетим за Епщайн, за Урсула с нейните ваксини, за английския принц, за Саркози и много знайни и незнайни други ,,герои"!!!
12:33 30.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Селянина с колелото
12:52 30.06.2026