Нова организация за чистота в три столични района

От днес влиза в сила нов оперативен план за почистване в „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, който увеличава броя на извършваните дейности за гражданите.

Какво се променя?

Новата организация слага край на преходния период, започнал след изтичането на старите договори в края на 2025 г. До момента в трите района се изпълняваха едва 2 от общо над 40 дейности по поддръжка. С въвеждането на новия план обслужването се разширява значително и вече включва:

Миене на улици и тротоари

и тротоари Ръчно метене на пространствата

на пространствата Почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт

по спирките на градския транспорт Ръчно почистване на наноси и кал

Кой ще чисти кварталите?

Управлението на дейностите е разделено, за да се гарантира непрекъснатост на процеса:

Район „Подуяне“: Дейността се поема изцяло от общинското дружество "Софекострой". Общината е инвестирала в нова техника и собствени екипи за защита от зависимости от частни оператори.

Дейността се поема изцяло от общинското дружество "Софекострой". Общината е инвестирала в нова техника и собствени екипи за защита от зависимости от частни оператори. Райони „Слатина“ и „Изгрев“: Почистването е възложено временно на частен оператор, който обслужва съседни градски зони.

Съдебна сага и дългосрочно решение

Временната организация се налага заради блокиране на новите процедури чрез административни жалби. Към момента Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е произнесла в полза на Столичната община и е разрешила предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за Зона 3. Решението обаче се обжалва и градската управа очаква окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС), за да стартира пълният обем от дейности по нови, по-високи стандарти.

Източник: БТА и БНР