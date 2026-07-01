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Нова организация за чистота в три столични района

Нова организация за чистота в три столични района

1 Юли, 2026 05:33, обновена 1 Юли, 2026 05:37 646 3

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Увеличава се броят на извършваните дейности за гражданите

Нова организация за чистота в три столични района - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес влиза в сила нов оперативен план за почистване в „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, който увеличава броя на извършваните дейности за гражданите.

Какво се променя?
Новата организация слага край на преходния период, започнал след изтичането на старите договори в края на 2025 г. До момента в трите района се изпълняваха едва 2 от общо над 40 дейности по поддръжка. С въвеждането на новия план обслужването се разширява значително и вече включва:

  • Миене на улици и тротоари
  • Ръчно метене на пространствата
  • Почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт
  • Ръчно почистване на наноси и кал

Кой ще чисти кварталите?

Управлението на дейностите е разделено, за да се гарантира непрекъснатост на процеса:

  • Район „Подуяне“: Дейността се поема изцяло от общинското дружество "Софекострой". Общината е инвестирала в нова техника и собствени екипи за защита от зависимости от частни оператори.
  • Райони „Слатина“ и „Изгрев“: Почистването е възложено временно на частен оператор, който обслужва съседни градски зони.

Съдебна сага и дългосрочно решение

Временната организация се налага заради блокиране на новите процедури чрез административни жалби. Към момента Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е произнесла в полза на Столичната община и е разрешила предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за Зона 3. Решението обаче се обжалва и градската управа очаква окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС), за да стартира пълният обем от дейности по нови, по-високи стандарти.

Източник: БТА и БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 божигол

    0 0 Отговор
    новата организация за чистотата ще е като старата само, че нова.

    05:43 01.07.2026

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    В окръжния ми град си караме със Старата организация и проблема с боклука е Нулев.

    06:38 01.07.2026

  • 3 хоминид

    0 0 Отговор
    Ще ни поддуят бюджета за мръсотийно почистване в поддутотото „Подуяне“."Под духане".

    06:56 01.07.2026

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