Нова организация за чистота в три столични района

От днес влиза в сила нов оперативен план за почистване в „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“, който увеличава броя на извършваните дейности за гражданите.
Какво се променя?
Новата организация слага край на преходния период, започнал след изтичането на старите договори в края на 2025 г. До момента в трите района се изпълняваха едва 2 от общо над 40 дейности по поддръжка. С въвеждането на новия план обслужването се разширява значително и вече включва:
- Миене на улици и тротоари
- Ръчно метене на пространствата
- Почистване на кошчетата по спирките на градския транспорт
- Ръчно почистване на наноси и кал
Кой ще чисти кварталите?
Управлението на дейностите е разделено, за да се гарантира непрекъснатост на процеса:
- Район „Подуяне“: Дейността се поема изцяло от общинското дружество "Софекострой". Общината е инвестирала в нова техника и собствени екипи за защита от зависимости от частни оператори.
- Райони „Слатина“ и „Изгрев“: Почистването е възложено временно на частен оператор, който обслужва съседни градски зони.
Съдебна сага и дългосрочно решение
Временната организация се налага заради блокиране на новите процедури чрез административни жалби. Към момента Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се е произнесла в полза на Столичната община и е разрешила предварително изпълнение на новия дългосрочен договор за Зона 3. Решението обаче се обжалва и градската управа очаква окончателното произнасяне на Върховния административен съд (ВАС), за да стартира пълният обем от дейности по нови, по-високи стандарти.
Източник: БТА и БНР
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1 божигол
05:43 01.07.2026
2 оня с коня
06:38 01.07.2026
3 хоминид
06:56 01.07.2026