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Демерджиев за новите лаборатории: Целта ни е да наваксаме изоставането

Демерджиев за новите лаборатории: Целта ни е да наваксаме изоставането

10 Август, 2026 12:43 1 069 14

  • лаборатории-
  • проби-
  • мвр-
  • иван демерджиев

Създадохме тези две лаборатории без обществени поръчки, без разход на средства, уточни вътрешният министър

Демерджиев за новите лаборатории: Целта ни е да наваксаме изоставането - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив и говори пред журналисти:

„Нашата цел и амбиция е до края на годината да наваксаме изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Апелирам и прокуратурата да създаде необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс за твърде дълго време.“

За финансирането на двете лаборатории Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Създадохме тези две лаборатории без обществени поръчки, без разход на средства. В Бургас бяха предвидени над 200 000, които отпаднаха, и с пъти по-малко от сумата. Пробите ще започнат да излизат за дни. Забавянето в момента е поради натрупани проби, които не са обработени."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фон дер Миндер

    5 0 Отговор
    А вие , мили ми "фактически " калинки , кога ще НВАКСАТЕ с образованието си ??? Слабо казано е обидно, а и доста парадоксално, човек да се информира от медия , която дори заглавията си не може да публикува без елементарни грешки. Вадете си сами изводи за "фат-ки "

    Коментиран от #3, #11

    12:51 10.08.2026

  • 2 а кога

    6 0 Отговор
    Целта ви е да наваксате изоставането
    с разследванията на общ поръчки от тиквено време

    Коментиран от #6

    12:53 10.08.2026

  • 3 прости им на писарите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фон дер Миндер":

    макар да се опитват да цъкат копи/пейст
    че все още не могат да достигнат кака си миче
    в генерирането на куп пълнежи на ден

    12:56 10.08.2026

  • 4 Не ви ли е това работата

    2 1 Отговор
    Ти като че ли с твой рари ги създаде.

    12:56 10.08.2026

  • 5 Мюмю

    1 0 Отговор
    апелирането не помага. ръчички и глава трябва.

    13:14 10.08.2026

  • 6 Няма

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "а кога":

    да ги бутнат ! Както червените олигарси , мафията и пипалата им ! Едно цяло ! Нали им финансираха грозното влизане във властта , да си имат чадър и да ги дирижират !

    13:32 10.08.2026

  • 7 пресолена

    1 1 Отговор
    тоя го бяха скрили ...?

    13:42 10.08.2026

  • 8 Красимир Петров

    1 1 Отговор
    Браво!

    13:56 10.08.2026

  • 9 Как само

    2 0 Отговор
    Не забавят купуването на стотици нови коли за милиционерите. Всяка година стотици хиляди евро за търговците на коли и съответни Комисионни от поръчките.

    14:03 10.08.2026

  • 10 Демерджо

    2 0 Отговор
    "пържи" дребните риби, а едрите хищници не смее да ги докосне. Слуга на копринките жалък

    14:26 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Явно в България се разследват автотранспортните произшествия. Някой въобще замислил ли се е да разследва престъпления извършени с използването на съвременни технологии. По тях въобще не се работи а и никой не се сеща, че трябва да се закупи поне елементарно оборудване. Например престъпления срещу личността с използването на инфразвук, ултразвук, електромагнитни вълни и т.н. Би следвало МВР да разполага поне със съответните датчици фиксиращи престъпления от такъв характер. Явно, такива , изключително опасни престъпления срещу човешката личност, които могат да предизвикат огромни болки, страдания и дори летален изход не се разследват. Явно се върви след събитията.

    15:50 10.08.2026

  • 13 Внимавай Иване !!!

    0 0 Отговор
    Пак посягаш към кацата с меда!
    Как така без конкурс, нали ти самия беше против " безконкурсно" да се пришпорват държавните поръчки, тук мирише наистина на гнило!
    "Гориш си мостовете" по които минаваш, така Главен Прокурор няма да станеш??? Взе да залиташ към забранения плод!
    Това, че си "на високо" не означава, че няма да боли двойно ако , случайно пандеш?

    15:53 10.08.2026

  • 14 Горски

    2 0 Отговор
    Някой замисля ли се защо тези лаборатории не са в независимо медицинско заведение, а в МВР? Може би са проектирани да дават винаги положителни резултати?

    16:10 10.08.2026

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