Демерджиев за новите лаборатории: Целта ни е да наваксаме изоставането

Две нови лаборатории за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици се откриват в Пловдив и Бургас днес. В напреднал етап е изграждането на нова лаборатория и във Варна, като целта е да бъде оптимизирано времето за обработка на пробите. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев присъства на откриването на лабораторията в Пловдив и говори пред журналисти:
„Нашата цел и амбиция е до края на годината да наваксаме изоставането и пробите да започнат да излизат ритмично, така както излизат пробите за алкохол. Апелирам и прокуратурата да създаде необходимата организация по този род дела, за да може бързите резултати от пробите да бъдат свързани и с бързо приключване на делата и там, където няма данни за употреба на наркотични вещества, да не стоят хората санкционирани в аванс за твърде дълго време.“
За финансирането на двете лаборатории Демерджиев заяви:
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Създадохме тези две лаборатории без обществени поръчки, без разход на средства. В Бургас бяха предвидени над 200 000, които отпаднаха, и с пъти по-малко от сумата. Пробите ще започнат да излизат за дни. Забавянето в момента е поради натрупани проби, които не са обработени."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фон дер Миндер
Коментиран от #3, #11
12:51 10.08.2026
2 а кога
с разследванията на общ поръчки от тиквено време
Коментиран от #6
12:53 10.08.2026
3 прости им на писарите
До коментар #1 от "Фон дер Миндер":макар да се опитват да цъкат копи/пейст
че все още не могат да достигнат кака си миче
в генерирането на куп пълнежи на ден
12:56 10.08.2026
4 Не ви ли е това работата
12:56 10.08.2026
5 Мюмю
13:14 10.08.2026
6 Няма
До коментар #2 от "а кога":да ги бутнат ! Както червените олигарси , мафията и пипалата им ! Едно цяло ! Нали им финансираха грозното влизане във властта , да си имат чадър и да ги дирижират !
13:32 10.08.2026
7 пресолена
13:42 10.08.2026
8 Красимир Петров
13:56 10.08.2026
9 Как само
14:03 10.08.2026
10 Демерджо
14:26 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Квадрат 13
15:50 10.08.2026
13 Внимавай Иване !!!
Как така без конкурс, нали ти самия беше против " безконкурсно" да се пришпорват държавните поръчки, тук мирише наистина на гнило!
"Гориш си мостовете" по които минаваш, така Главен Прокурор няма да станеш??? Взе да залиташ към забранения плод!
Това, че си "на високо" не означава, че няма да боли двойно ако , случайно пандеш?
15:53 10.08.2026
14 Горски
16:10 10.08.2026