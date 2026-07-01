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Мартин Димитров: 5,7% дефицит е опасност. Можем да изпаднем в началото на румънски сценарий

Мартин Димитров: 5,7% дефицит е опасност. Можем да изпаднем в началото на румънски сценарий

1 Юли, 2026 22:09 490 22

  • мартин димитров-
  • бюджет

Огромният дефицит е проблем за всеки български гражданин. Той предизвиква инфлация

Мартин Димитров: 5,7% дефицит е опасност. Можем да изпаднем в началото на румънски сценарий - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващите днес отрязаха ПП за 100% майчинство при ранно връщане на работа. Според депутата от ПГ на ДБ Мартин Димитров трябва да има диалог.

"Като се връщат майките на работа, започват да внасят осигурителни вноски и цялата промяна от гледна точка на бюджета би трябвало да генерира приходи. Затова такава мярка трябва да бъде внимателно обсъдена. Като гледах ПБ, вместо да седнат на работна група и да помислим за разумно решение, те се държаха като неподготвени хора за разговор", коментира той в предаването на "Денят ON AIR".

По думите на Димитров са липсвали аргументи. Той напомни, че от парламентарната група са поискали да бъде разгледан общият одит на Сметната палата, който касае еко таксите, но това е било отхвърлено.

"Има повишаване на цените, това предизвиква инфлация. Трябва да видим как този въпрос да бъде решен. Надявам се разумът да надделее и такъв одит да има. Поискаха одит на АПИ - подкрепихме. Когато ПБ поискат нещо смислено, ние го подкрепяме, те трябва да се държат по същия начин", изтъкна народният представител пред Bulgaria ON AIR.

Според "Демократична България", бюджетът залага опасен дефицит.

"Още тази година в бюджета на ПБ има големи резерви за намаляване на разходите. Например - как ще похарчиш капиталовите разходи от 1 август до 31 декември, ще похарчат 4 млрд. евро национално финансиране. Как ще ги похарчат от септември до декември? Разходите за издръжка нарастват с 1,5 млрд. евро. Няма едно изречение, което да казва къде и защо отиват тези пари. Това са две неща, които са крайно нелогични. Ако ги коригираме, си оправяме дефицита", подчерта Димитров.

Депутатът определи предложените от ГЕРБ и ПБ бюджети като лоши.

"ПБ вземат много малко по-голям дълг от това, което предлага ГЕРБ. Хората на Радев, те не видяха ли протестите? Огромният дефицит е проблем за всеки български гражданин. Той предизвиква инфлация. ПБ цялото начало на мандата говорят как се овладяват цените, а сега ги вдигат", заяви Димитров.

Над 75 000 души в България в бюджетния сектор получават едновременно заплати и пенсии, обърна внимание той, като допълни, че в силовия сектор също са над 7 000 души.

"Механично не може да се направи нещо веднага, но трябва да има план за реформи. Никога не се примиряваме. Засега сме поискали оттеглянето и пренаписването на бюджета. 5,7% дефицит е опасност. Можем да изпаднем в началото на румънски сценарий. Основните данъци не трябва да се повишават.", категоричен е още Димитров. Попитан дали магистрали на концесия е добър вариант, той посочи, че има значение как бъде направено: "Ако бъде направено по-добър начин, е форма за по-бързо завършване на магистралите. Трябва да се направи по прозрачен начин. Няма магистрали, защото парите се харчат лошо".

Народният представител настоя за изслушване на новия особен управител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 0 Отговор
    Империята отвръща на удара!

    22:13 01.07.2026

  • 2 МНОГО Е ОПАСНО

    18 6 Отговор
    Когато човек без ценз и без даже и един работен ден започне да се изказва по сериозните въпроси в държавата.

    Коментиран от #9

    22:15 01.07.2026

  • 3 Аз да

    6 5 Отговор
    Ти го накарамнатебе у рендераскиозъз, защото такива ни продадохте на ЕС, и ония фалшифицираха повече и вас, местните продажници!

    22:16 01.07.2026

  • 4 МАЛТИНЧО Е КАПАЦИТЕТ

    12 5 Отговор
    Завършил е някоя второразрядна школа на Сорос.

    22:16 01.07.2026

  • 5 даже и ДБ признава

    3 5 Отговор
    -----ПБ вземат много малко по-голям дълг от това, което предлага ГЕРБ------
    Ако прогресивните няма да се вразумят, то поне е крайно време да престанат да се оправдават с минала икономическа политика, а да изпълняват по-ефективна своя.

    22:19 01.07.2026

  • 6 жив психопат и аутист

    7 5 Отговор
    и вие сте част от унищожителите на страната

    22:22 01.07.2026

  • 7 Мда

    4 2 Отговор
    Бля, бля. Всеки ден едно и също от дб в посока герб. Защо гдб на костов и ерб не се оженят/омъжат официално?

    22:23 01.07.2026

  • 8 Васил

    6 7 Отговор
    Когато ни управлява един скапан фатмак който си мисли че е летец не ни чака нищо хубаво,

    22:24 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита

    6 3 Отговор
    И дълговата спирала -

    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд. евро за 2024 г. ( 23.8%)

    22:28 01.07.2026

  • 11 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    2 2 Отговор
    Не разбирам защо българите, вместо да се радват на живота и да спят с момчетата, години наред слушат тези възрастни старци!

    22:29 01.07.2026

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    6 3 Отговор
    тия и тоя от ППДБ ни вкараха в капана на клуба на богатите и сега цвилят

    22:30 01.07.2026

  • 13 оня с коня

    7 0 Отговор
    Искам да Грьъмне АЕЦ-а Кoзлoдyй или земетрecение като във Венецуела да иизбие всички Евро - Aтлантици които живеят луксозно ,с крacиви жeни ,cкъпи кoли и екскурзии и почивки...
    Няма само аз caмoтната и сьъдрана кoпeйка да се мъчa без радост и смислен живот по цели нощи тук в сайта - денонощно..

    Коментиран от #19

    22:32 01.07.2026

  • 14 някой си

    4 3 Отговор
    Мрънкач розов,този дефицит го имахме още преди да ни набутате в еврозоната! Още тогава онази Теменужка каза ,че има 18 милиарда дефицит,а няколко дена по-късно излезе и каза че нямало такова нещо,тоест,прикриха го!

    22:33 01.07.2026

  • 15 Павел пенев

    5 4 Отговор
    Мартин е тъпо и крадливо нищожество.

    Коментиран от #17

    22:35 01.07.2026

  • 16 Коста

    3 1 Отговор
    Че той дефицита се знае от 2025а бе тапир! Що не гласувайте Бюджет 2026 когато трябваше?

    22:37 01.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боруна Лом

    1 4 Отговор
    МАЛТИНЧО,ПАЛАЗИТЧО НЕЩАСТЕН

    22:40 01.07.2026

  • 19 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Най-добре Русия да удари с Орешника!

    22:42 01.07.2026

  • 20 Край

    1 0 Отговор
    Това бюджета било много просто нещо. Кврталните пияници си говорят за Мбапе пък току обърнат приказката към бюджета. Бабите на пейката също - плетките това, времето горещо, бюджета ...

    22:44 01.07.2026

  • 21 Прав е Мартин Димитров

    1 0 Отговор
    Вместо за майки,пенсионери, работещи бедни ,безработни ,вдигат данъци ,винетки,ток и вода от днес ,но за турците има аааа

    22:46 01.07.2026

  • 22 Баш софиянец

    0 0 Отговор
    Къде беше ти, беумецо, когато лъжеха, че покриваме критериите за еврозоната? Тоялумпен беше от най-големите пропагандатори на еврото, плямпореше несвързаниците си насам-натам и сега продължава, но с други несвързаници. То биваидиоти бива, ама толкова не бива!

    22:48 01.07.2026

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