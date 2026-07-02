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Йордан Иванов: Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани

Йордан Иванов: Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани

2 Юли, 2026 10:36 1 124 50

  • йордан иванов-
  • бюджет

По думите му, ако гражданин разполага със спестявания от 10 000 евро, инфлацията може реално да намали покупателната им стойност с около 500 евро

Йордан Иванов: Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани, заяви в сутрешния блок на БНТ депутатът от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов.

Според него управляващите не предприемат необходимите структурни промени, а вместо това разчитат на увеличаване на разходите и нов държавен дълг.

„Това е бюджет, който не решава проблемите, а ги отлага“, заяви Иванов.

По думите му, ако гражданин разполага със спестявания от 10 000 евро, инфлацията може реално да намали покупателната им стойност с около 500 евро.

Депутатът подчерта, че в бюджета липсва визия за реформи, включително за модернизиране на държавната администрация.

Иванов припомни, че от „Демократична България“ многократно са внасяли законопроект за съкращаване на административния апарат с 20%.

Според него е необходим и поетапен план за оптимизиране на броя на пенсионерите, работещи в публичния сектор.

Той критикува и предвиденото увеличение на разходите за администрацията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маро

    23 5 Отговор
    по колко пъти на ден в този сайт ще ни го пробутвате тоя аре поне си говорете помежду си.

    Коментиран от #19, #31

    10:39 02.07.2026

  • 2 Да видим

    20 4 Отговор
    Този да си покаже трудовият стаж преди да коментира ....

    Коментиран от #34

    10:41 02.07.2026

  • 3 Стига с Тези 20 % !

    8 5 Отговор
    Тук са необходими поне 50 !

    Коментиран от #37

    10:41 02.07.2026

  • 4 ха ха

    4 4 Отговор
    трябва плячка за държавата бандит , всичко останало е бля бля реформи дефицити и бюджети

    10:43 02.07.2026

  • 5 Да бе Да

    9 4 Отговор
    Много лесно да кажеш сега. Що толкова години несте намалили? Просто сте увеличили даже с ваши калинки. Пред изборно много знаете.. след нова година ще намалят споко сега да си назначава и президента че после няма да имат причини за обяснения.. или оправят държавата или си заминават за винаги....

    10:45 02.07.2026

  • 6 здрасти

    16 2 Отговор
    Къде са протестиращите срещу този проектобюджет? Или никой вече не им плаща?
    Да ви е честита диктатурата.

    Коментиран от #9

    10:47 02.07.2026

  • 7 миме

    8 3 Отговор
    и според тоа паветен @с.пух• инфлацията не е заради г€¡Р0.зоната

    10:48 02.07.2026

  • 8 Анонимен

    7 2 Отговор
    Той ще важи няколко месеца, те за "реформи" мислят. Хем искат по-малък дефицит, хем предлагат вдигане на разходите (а 4 години те самите не искаха да ги вдигат).

    Коментиран от #11

    10:49 02.07.2026

  • 9 миме

    7 5 Отговор

    До коментар #6 от "здрасти":

    ми що не събрахте121 депутати бе жендър както ви заръча кокора?

    Коментиран от #12

    10:52 02.07.2026

  • 10 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    2 2 Отговор
    ДРЪ В НИК

    10:55 02.07.2026

  • 11 миме

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    прави се нов Народен Съд и сички часници се набутват у белене , заедно с иноагентите и шпионите на ми6 и цру-то и само тогава България ще се излекува от 36 години капиталистическа зараза

    10:58 02.07.2026

  • 12 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "миме":

    Не е късно и сега да се съберат 140 депутати но демократи Избори сега

    Коментиран от #15, #23

    10:58 02.07.2026

  • 13 АБЕ

    5 2 Отговор
    БЕЗ РЕВОЛЮЦИЯ И НАРОДЕН СЪД
    НЯМА ДА СЕ ОПРАВЯТ НЕЩАТА.
    ДОСТАТЪЧНО ДЪЪЛГО ЧАКАХМЕ!

    11:00 02.07.2026

  • 14 Ми той МС вече го е приел бюджета

    4 5 Отговор
    Опозицията трябваше да подходи по как да кажа разумно да потърси диалог а не конфронтация. Освен това ние сме в тежко положение заради опозицията която управлява до сега.

    Коментиран от #18

    11:00 02.07.2026

  • 15 хе хе

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Избори след ... 4 години. Ако диктатора не ги отмени преди това.

    Коментиран от #16, #21, #26

    11:01 02.07.2026

  • 16 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "хе хе":

    Е чак толкова изпаднали не сме ВЕЧЕ сме Еврозона има правила закони червените това ги боли

    Коментиран от #17

    11:02 02.07.2026

  • 17 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Ами успех тогава.

    Коментиран от #20

    11:03 02.07.2026

  • 18 Анонимен

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Ми той МС вече го е приел бюджета":

    И защо да сме в тежко положение хахахаха Държавата върви добре в Еврозоната сме но тези червените рушат наглеят лъжат ИМА правила сега не спазват ли ги никакви пари от Европа за червените

    11:04 02.07.2026

  • 19 Стига бе!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "маро":

    Вече чакам третото му пришествие, а ти я стресна!😂😂😂

    11:04 02.07.2026

  • 20 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "хе хе":

    Благодаря

    11:05 02.07.2026

  • 21 Народа е суверен

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "хе хе":

    Всичко е в ръцете на народа. Писах го и миналата година за еврото и сега. Но народа трябва да вярва в себе си. Не би трябвало да се гласува против а За..

    Коментиран от #24

    11:05 02.07.2026

  • 22 Този Данчо

    4 0 Отговор
    Не влезе ли на мястото на оня какъв беше дето напусна.

    11:07 02.07.2026

  • 23 миме

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    ми айде де стегайте жензитата ,кво се лезат по студиата

    11:08 02.07.2026

  • 24 хе хе

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Народа е суверен":

    Е ми, хубаво. Блажени са верующите които си мислят, че този ще си тръгне сам.

    Коментиран от #28

    11:09 02.07.2026

  • 25 Боздуган

    2 1 Отговор
    Този да иде да играе двойник на Зеленски и да стои в Киев.

    11:11 02.07.2026

  • 26 миме

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "хе хе":

    тоест м@рс0л@т@ да направи и тука кат в румъния ,нали?

    11:11 02.07.2026

  • 27 оня с коня

    4 4 Отговор
    В Годините се затвърди Теорията че Негласуващите са Армия от Дебили и неудачници в Живота която отлично съзнава че Който и да дойде на власт,няма дори и да си помисли да им сипе нещо в Канчето.Поради тази причина и в Датата на Избори те отиват за Гъби в Гората,тананикайки си руското "А Мнеее - все Равно..".И ТОЧНО ТЯХ успя да активизира Радев къде с Вдигнати юмруци,къде със убедително сладкодумие как ще обърне живота в БГ съвсем наопаки, внушавайки им ленинското "Последните ще бъдат първи".А целта му е прозтичка и ясна:Овладявайки напълно Изп. Власт,след което следва наесен и Президентската ,поставяйки на Трона Марионетката си Йотова.Естествено че дотогава няма да има никакви съкращения на Когото и да е в Администрацията,нито пък намаляване на Заплати за да не се БУНИ ВСУЕ Народа и всичко да е мирно и тихо до изборната дата.А след това?Ами ...Дуупе да ви е яко,защото макар и "плавният" завой към Русия ще бъде категорично Наказан от ЕС чрез драстично орязване на Субсидиите,да не говорим че чуждите Инвестиции почти ще изчезнат!:)

    Коментиран от #29, #30

    11:11 02.07.2026

  • 28 миме

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "хе хе":

    еее, сега , кво му е на боташа-натовски фатмак и западна п0дл0г.@ ...ма нали точно това ви подмокря..
    ..

    Коментиран от #39

    11:14 02.07.2026

  • 29 миме

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    супер, че то и с и без "субсидии" и "инвестиций" сички на власт теглят заеми така че къв ти е точно проблема?

    Коментиран от #32

    11:19 02.07.2026

  • 30 Голям смях

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "оня с коня":

    Наблегни на кричимски ягоди. Да Ви олекне. Вкусни са.

    11:19 02.07.2026

  • 31 Васалите нямат право да определят

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "маро":

    бюджет. Какъвто им кажат - такъв ! Целта е тотална зависимост от дългове.

    Коментиран от #36

    11:20 02.07.2026

  • 32 ЛОШО е

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "миме":

    Използването на буквата Й не където трябва. Викат му ГРАМОТНОСТ, но с претенции

    Коментиран от #47

    11:21 02.07.2026

  • 33 Моето мнение е 14 и е доста разумно

    2 1 Отговор
    Но веднага му слагаш минус. Преди мен има едни абсолютно драстични мнения които говорят за НС и за Белене но на тях не слагаш минус. Странно явление е българския тролей.

    Коментиран от #48

    11:21 02.07.2026

  • 34 Твоя стаж

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да видим":

    като какъв е ?

    11:23 02.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ми да това е целта на Еврозоната

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Васалите нямат право да определят":

    Тотална зависимост от дълговете.

    11:29 02.07.2026

  • 37 Най - пагубната част е перото за кражби

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стига с Тези 20 % !":

    - капиталовите разходи , ужким за строителство и ремонти. Там са още няколко милиарда отгоре. Освен заплатите. Даже може и на + да излезе сметката , но ще ни ги вземат за самолети БЛОК70 , 71 , 72 , 7...

    11:29 02.07.2026

  • 38 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Бюджетът е за 2 шестмесечна и е продължение на приетият от вас бе главок тъп.
    Това не е нов бюджет.
    Желязков е иззел предварително данъци и печалби на държавните фирми.
    Как така бе мошеннико ДБ го гласува?

    11:36 02.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЧУДНО

    2 0 Отговор
    Този да не е брат на Зеленски? Като две капти вода.

    11:45 02.07.2026

  • 41 Кутю Пyтев

    1 0 Отговор
    Неа нов паважен матриал. Мара претопля вчерашните ппдбейски вкиснати манджи.

    11:47 02.07.2026

  • 42 Давид

    2 0 Отговор
    Лъжите на ДС . Докога мислите , че изфабрикуваните ви инсинуации ще минават ?

    Коментиран от #45

    11:53 02.07.2026

  • 43 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Бюжета е фатмашка бъкия!

    Коментиран от #46

    11:54 02.07.2026

  • 44 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Смешко!!!

    12:06 02.07.2026

  • 45 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Давид":

    Какво ДС те гони теб бе мижитурко

    12:23 02.07.2026

  • 46 В Тиквата ти

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Има само хлебарки

    12:24 02.07.2026

  • 47 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЛОШО е":

    мИрси за забележката, шИ кажа на AI-то да Фнимава повИчИ

    12:45 02.07.2026

  • 48 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Моето мнение е 14 и е доста разумно":

    никога не е имало и няма "тролей" които да са БЪЛГАРСКИ всички са от от запад

    12:52 02.07.2026

  • 49 Това стана като вица

    0 0 Отговор
    Никой не може да ви даде толкова много колкото ние може да ви обещаеме

    13:00 02.07.2026

  • 50 Анонимен

    0 0 Отговор
    Свирчо

    13:13 02.07.2026

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