Йордан Иванов: Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани

Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани, заяви в сутрешния блок на БНТ депутатът от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов.

Според него управляващите не предприемат необходимите структурни промени, а вместо това разчитат на увеличаване на разходите и нов държавен дълг.

„Това е бюджет, който не решава проблемите, а ги отлага“, заяви Иванов.

По думите му, ако гражданин разполага със спестявания от 10 000 евро, инфлацията може реално да намали покупателната им стойност с около 500 евро.

Депутатът подчерта, че в бюджета липсва визия за реформи, включително за модернизиране на държавната администрация.

Иванов припомни, че от „Демократична България“ многократно са внасяли законопроект за съкращаване на административния апарат с 20%.

Според него е необходим и поетапен план за оптимизиране на броя на пенсионерите, работещи в публичния сектор.

Той критикува и предвиденото увеличение на разходите за администрацията.