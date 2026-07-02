Йордан Иванов: Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани

Бюджетът е отказ от реформи и лъжа към българските граждани, заяви в сутрешния блок на БНТ депутатът от ПГ на „Демократична България“ Йордан Иванов.
Според него управляващите не предприемат необходимите структурни промени, а вместо това разчитат на увеличаване на разходите и нов държавен дълг.
„Това е бюджет, който не решава проблемите, а ги отлага“, заяви Иванов.
По думите му, ако гражданин разполага със спестявания от 10 000 евро, инфлацията може реално да намали покупателната им стойност с около 500 евро.
Депутатът подчерта, че в бюджета липсва визия за реформи, включително за модернизиране на държавната администрация.
Иванов припомни, че от „Демократична България“ многократно са внасяли законопроект за съкращаване на административния апарат с 20%.
Според него е необходим и поетапен план за оптимизиране на броя на пенсионерите, работещи в публичния сектор.
Той критикува и предвиденото увеличение на разходите за администрацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 маро
Коментиран от #19, #31
10:39 02.07.2026
2 Да видим
Коментиран от #34
10:41 02.07.2026
3 Стига с Тези 20 % !
Коментиран от #37
10:41 02.07.2026
4 ха ха
10:43 02.07.2026
5 Да бе Да
10:45 02.07.2026
6 здрасти
Да ви е честита диктатурата.
Коментиран от #9
10:47 02.07.2026
7 миме
10:48 02.07.2026
8 Анонимен
Коментиран от #11
10:49 02.07.2026
9 миме
До коментар #6 от "здрасти":ми що не събрахте121 депутати бе жендър както ви заръча кокора?
Коментиран от #12
10:52 02.07.2026
10 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
10:55 02.07.2026
11 миме
До коментар #8 от "Анонимен":прави се нов Народен Съд и сички часници се набутват у белене , заедно с иноагентите и шпионите на ми6 и цру-то и само тогава България ще се излекува от 36 години капиталистическа зараза
10:58 02.07.2026
12 Анонимен
До коментар #9 от "миме":Не е късно и сега да се съберат 140 депутати но демократи Избори сега
Коментиран от #15, #23
10:58 02.07.2026
13 АБЕ
НЯМА ДА СЕ ОПРАВЯТ НЕЩАТА.
ДОСТАТЪЧНО ДЪЪЛГО ЧАКАХМЕ!
11:00 02.07.2026
14 Ми той МС вече го е приел бюджета
Коментиран от #18
11:00 02.07.2026
15 хе хе
До коментар #12 от "Анонимен":Избори след ... 4 години. Ако диктатора не ги отмени преди това.
Коментиран от #16, #21, #26
11:01 02.07.2026
16 Анонимен
До коментар #15 от "хе хе":Е чак толкова изпаднали не сме ВЕЧЕ сме Еврозона има правила закони червените това ги боли
Коментиран от #17
11:02 02.07.2026
17 хе хе
До коментар #16 от "Анонимен":Ами успех тогава.
Коментиран от #20
11:03 02.07.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "Ми той МС вече го е приел бюджета":И защо да сме в тежко положение хахахаха Държавата върви добре в Еврозоната сме но тези червените рушат наглеят лъжат ИМА правила сега не спазват ли ги никакви пари от Европа за червените
11:04 02.07.2026
19 Стига бе!
До коментар #1 от "маро":Вече чакам третото му пришествие, а ти я стресна!😂😂😂
11:04 02.07.2026
20 Анонимен
До коментар #17 от "хе хе":Благодаря
11:05 02.07.2026
21 Народа е суверен
До коментар #15 от "хе хе":Всичко е в ръцете на народа. Писах го и миналата година за еврото и сега. Но народа трябва да вярва в себе си. Не би трябвало да се гласува против а За..
Коментиран от #24
11:05 02.07.2026
22 Този Данчо
11:07 02.07.2026
23 миме
До коментар #12 от "Анонимен":ми айде де стегайте жензитата ,кво се лезат по студиата
11:08 02.07.2026
24 хе хе
До коментар #21 от "Народа е суверен":Е ми, хубаво. Блажени са верующите които си мислят, че този ще си тръгне сам.
Коментиран от #28
11:09 02.07.2026
25 Боздуган
11:11 02.07.2026
26 миме
До коментар #15 от "хе хе":тоест м@рс0л@т@ да направи и тука кат в румъния ,нали?
11:11 02.07.2026
27 оня с коня
Коментиран от #29, #30
11:11 02.07.2026
28 миме
До коментар #24 от "хе хе":еее, сега , кво му е на боташа-натовски фатмак и западна п0дл0г.@ ...ма нали точно това ви подмокря..
..
Коментиран от #39
11:14 02.07.2026
29 миме
До коментар #27 от "оня с коня":супер, че то и с и без "субсидии" и "инвестиций" сички на власт теглят заеми така че къв ти е точно проблема?
Коментиран от #32
11:19 02.07.2026
30 Голям смях
До коментар #27 от "оня с коня":Наблегни на кричимски ягоди. Да Ви олекне. Вкусни са.
11:19 02.07.2026
31 Васалите нямат право да определят
До коментар #1 от "маро":бюджет. Какъвто им кажат - такъв ! Целта е тотална зависимост от дългове.
Коментиран от #36
11:20 02.07.2026
32 ЛОШО е
До коментар #29 от "миме":Използването на буквата Й не където трябва. Викат му ГРАМОТНОСТ, но с претенции
Коментиран от #47
11:21 02.07.2026
33 Моето мнение е 14 и е доста разумно
Коментиран от #48
11:21 02.07.2026
34 Твоя стаж
До коментар #2 от "Да видим":като какъв е ?
11:23 02.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ми да това е целта на Еврозоната
До коментар #31 от "Васалите нямат право да определят":Тотална зависимост от дълговете.
11:29 02.07.2026
37 Най - пагубната част е перото за кражби
До коментар #3 от "Стига с Тези 20 % !":- капиталовите разходи , ужким за строителство и ремонти. Там са още няколко милиарда отгоре. Освен заплатите. Даже може и на + да излезе сметката , но ще ни ги вземат за самолети БЛОК70 , 71 , 72 , 7...
11:29 02.07.2026
38 Ха ХаХа
Това не е нов бюджет.
Желязков е иззел предварително данъци и печалби на държавните фирми.
Как така бе мошеннико ДБ го гласува?
11:36 02.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЧУДНО
11:45 02.07.2026
41 Кутю Пyтев
11:47 02.07.2026
42 Давид
Коментиран от #45
11:53 02.07.2026
43 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #46
11:54 02.07.2026
44 идиоти вън
12:06 02.07.2026
45 Ха ХаХа
До коментар #42 от "Давид":Какво ДС те гони теб бе мижитурко
12:23 02.07.2026
46 В Тиквата ти
До коментар #43 от "Архимандрисандрит Бибиян":Има само хлебарки
12:24 02.07.2026
47 миме
До коментар #32 от "ЛОШО е":мИрси за забележката, шИ кажа на AI-то да Фнимава повИчИ
12:45 02.07.2026
48 миме
До коментар #33 от "Моето мнение е 14 и е доста разумно":никога не е имало и няма "тролей" които да са БЪЛГАРСКИ всички са от от запад
12:52 02.07.2026
49 Това стана като вица
13:00 02.07.2026
50 Анонимен
13:13 02.07.2026