Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост

Столична община възлага монтирането на разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Съоръжението ще бъде изградено в направлението от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. „Цариградско шосе“. Изпълнението ще се извърши тази вечер (2 юли).

Проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР.

Целта е физически да се ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, където такава маневра не е разрешена. Мярката има за цел да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

Като част от проекта ще бъдат изпълнени необходимите дейности по поставяне на вертикална сигнализация и полагане на пътна маркировка.

Монтажните дейности са планирани да се извършат през нощта, за да се сведе до минимум въздействието върху трафика. Предвижда се работата да започне тази вечер към 24,00 ч., когато трафикът започва да намалява.