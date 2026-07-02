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Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост

Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост

2 Юли, 2026 15:23 814 9

  • орлов мост-
  • бул. „евлоги и христо георгиеви“-
  • делинеатори

Мярката има за цел безопасност, по-добра организация на движение и превенция от инциденти на пътя

Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община възлага монтирането на разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Съоръжението ще бъде изградено в направлението от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. „Цариградско шосе“. Изпълнението ще се извърши тази вечер (2 юли).

Проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция при СДВР.

Целта е физически да се ограничи неправомерното движение направо от средната пътна лента на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, където такава маневра не е разрешена. Мярката има за цел да подобри организацията на движението, безопасността и спазването на въведената пътна сигнализация.

Като част от проекта ще бъдат изпълнени необходимите дейности по поставяне на вертикална сигнализация и полагане на пътна маркировка.

Монтажните дейности са планирани да се извършат през нощта, за да се сведе до минимум въздействието върху трафика. Предвижда се работата да започне тази вечер към 24,00 ч., когато трафикът започва да намалява.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кажете кой окраде парите

    3 1 Отговор
    а не кой светофар сте сменили

    15:25 02.07.2026

  • 2 Сила

    8 3 Отговор
    Щото селяндурите се изтрепаха там от бързане кой пръв да се мушне в София !!!
    Диваци !!!

    Коментиран от #4

    15:25 02.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    На следващият протест ще го махнем.

    15:27 02.07.2026

  • 4 СОФИЯ Е БИЛА СЕЛО С 5000

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    ЧЕЛЯКА ГА СА Я ПРЕКРЪСТИЛИ НА СТОЛИЦА....... ЕДНА УЛИЦА С КАМЪНИ ПАВЕТА Е НЯМАЛА....КАААААЛ ДО УШИТЕ.......ГА СА ДОШЛИ СЕЛЯНИТЕ ТЕ СА Я ОБЛАГОРОДИЛИ И РАЗКРАСИЛИ КСКВАТО Е СЯ...ГА ША СИ НАУЧИТЕ ОТДЕ СТЕ СА ПРЪКНАЛИ...

    Коментиран от #5

    15:29 02.07.2026

  • 5 А ПРОПО МНООГОО БАЛКАНСКИ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "СОФИЯ Е БИЛА СЕЛО С 5000":

    СЕЛА СА БИЛИ ПО КРАСИВИ И УРЕДЕНИ ОТ НЕЯ ДААААЖЕ ЕЛЕКТРИФИЦИРАНИ А ЗА БЕЗБРООООЙНИТЕ ФАБРИКИ В ГАБРОВСКО ТОГАВА С ИНЖЕНЕРИ УЧИЛИ ВЪВ АВСТРИЯ И ФРАНЦИЯ НЯМА ДА ГОВОРИМ ШОТО ЕНЕСРАВНИМО С МАГАРЕШКИТЕ ПОЛЯНИ ПОД ВИТОША ПРЕЛИВАЩИ ОТ ТРЪНИ И ДРАЧКИ ДЕТ В ПОСЛЕДСТВИЕ СА ,,КРИЯТ ,,В ТЯХ ШУМКАРИТЕ ОТ ПРАВЕЦ КОИТО В ПОСЛЕДСТВИЕ НИИИИКОЙ НЕ ГИ ТЪРСИ.....

    15:37 02.07.2026

  • 6 И един

    4 0 Отговор
    милиционер регулировчик !

    15:37 02.07.2026

  • 7 направете маркировка като хората

    0 0 Отговор
    Лявата лента за десен завой не се включва в средната лента на Цариградското шосе след десния завой.

    15:43 02.07.2026

  • 8 Директора

    1 0 Отговор
    Еееее, там колко картера ще заминат, не ми се мисли.

    15:47 02.07.2026

  • 9 И СЕГА СОФИЯ СЕ КРЕПИ НА

    2 2 Отговор
    ПРОВИНЦИЯТА СУБСИДИРАЩА И ПАРНО И МЕТРО...... ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ХИИИЛЯДИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ ПЪТУВАЩИ СЕКИ ДЕН КЪМ НЕЯ ЗА ДА Я РАЗКРАСЯВАТ ....ПОЗНАВАМ БРИГАДИ ОТ ЛОВЕШКО ДА ПЪТУВАТ СЕЕЕЕКИ ДЕН ДА ШПАКЛОВАТ И БОЯДИСВАТ.....А ТИПИЧНИЯ СОФИЯНЕЦ Е ПОДПУХНАЛ МЪРЗЕЛ НЕ МОЖЕШ НИИИИЩО ХОДЕЩ ПО ДЖАПАНКИ ДО ДЮНЕРА ИЛИ ККООФФЛЕНДА НЕПЛАЩАШ ОБЩОВХОДОВИТЕ РАЗХОДИ СЕКНЕЩ СЕ ПРЕЗ БАЛКОНА ИЛИ ПРОЗОРЕЦА ЗА ДА НЕ ХАБИ ВОДА И НЕКЪПАН С МЕСЕЦИ...

    15:47 02.07.2026

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