Важните новини във ФАКТИ на 02.07.2026 г.

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

Българската култура загуби една от най-ярките си, артистични и магнетични фигури. Големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли 2026 г., съобщи за БТА неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг. Неговото последно желание бе да бъде запомнен не с кончината си, а с живото си присъствие, устрема и следата, която оставя в българския културен живот.

Евтим Милошев освободи Съвета на директорите на НДК

С протокол на министъра на културата Евтим Милошев днес се освобождават досегашните членове на Съвета на директорите на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД.

ЕК одобри съдебните реформи, на път сме да получим петото плащане по ПВУ

Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в Конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз.

Слагат разделителен остров на кръстовището на Орлов мост

Столична община възлага монтирането на разделителен остров от делинеатори на кръстовището на Орлов мост. Съоръжението ще бъде изградено в направлението от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ към бул. „Цариградско шосе“. Изпълнението ще се извърши тази вечер (2 юли).

Крум Зарков: Илияна Йотова е нашият кандидат за президент

БСП твърдо стои зад президента Илияна Йотова като кандидат за държавен глава наесен. Това стана ясно от коментара пред News.bg на лидера на столетницата Крум Зарков.

От "Демократична България" поискаха оставката на Десислава Атанасова

Съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев поиска оставката на Десислава Атанасова след представените от МВР данни за нейно предполагаемо съвместно пътуване с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Демерджиев: През 2024 г. Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова до Дубай, 181 от полетите му струват 1,8 млн. евро

На 5 април 2024 г. Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в пленарна зала, предаде репортер на ФОКУС.