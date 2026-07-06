"Островът" на Орлов мост предизвика недоволство сред пешеходци и шофьори

Едно от най-натоварените кръстовища в София – това на „Орлов мост“ – вече е с нова организация на движението. Новият разделителен остров от пластмасови колчета обаче предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Шофьори пък твърдят, че въпреки ограничителите все още има нарушения, съобщи БНТ.
В първия работен ден от седмицата проверяваме ефекта от новия разделителен остров, поставен на едно от най-натоварените столични кръстовища. За кратко попадаме на двама шофьори, които се престрояват в последния момент, засичайки другите участници в движението.
"Някои се редят тук и се правят на големи тарикати."
"От кога я чакаме. Тук толкова нарушения са правеха."
"Ограниченията дават възможност на шофьорите да намаляват скоростта."
Ограничителният остров не би трябвало да позволява на шофьорите да продължат направо от средната лента. Антон, който работи като такси, споделя, че въпреки това все още има нарушители.
Антон Коев: "Намери се един, който да мине пак от дясната страна. Заобиколи островчето и продължи направо."
"Самата тази система на "Орлов мост" не работи добре."
Според шофьори отсечката все още остава проблемна заради големия трафик.
"Сутринта бях пешеходец и видях как една кола от средната лента премина пред автобуса. Ако беше кола и беше тръгнала щеше да стане отново катастрофа."
"Тук с левия завой става страшно. Като се наредят там три коли и запушват и не може да минеш направо."
Най-потърпевши се оказват шофьорите на градския транспорт.
"Не може да минаваме. Три минути закъснях само тук."
"Тук хубаво да две ленти. Сигурно чистят бул. България, обаче някой да помисли за 72 и другите линии."
"Това ще го събори някой в най-скоро време. Ще мине някой през него и ще го намерим като покойник."
Нововъведението предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, където могат да се срещнат коментари от крайно отрицание до закъсняла необходимост.
Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Тези ограничители ще създадат възможност за това да се ограничи броя на нарушителите. На това кръстовище стават мното ПТП-та. Щом имаме нужда от такива мерки, които не позволяват извършване на нарушение пътната култура върви надолу."
От Европейския център за транспортни политики обаче виждат и пропуски.
Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Направляващата стрелка и пътният знак ги слагаме зад препятствието, а не преди препятствието. Идеята им е да предупредят водача, че приближава към някакво препятствие на пътя. Това в известна степен може да се окаже някакъв проблем във времето."
От Столична община заявиха, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция.
"Мярката има за цел да подобри организацията на движението, да повиши безопасността и да подпомогне спазването на въведената пътна сигнализация."
Практиката досега показва, че поставянето на пластмасови прегради може да намали пътните инициденти до 70 процента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На крива ракета,
21:07 06.07.2026
2 Васил Терзиев
21:13 06.07.2026
3 Оня с рикията
Коментиран от #6
21:13 06.07.2026
4 Стига с тези ограничения!
Коментиран от #20
21:13 06.07.2026
5 ДрайвингПлежър
Всъщност трябва да има едно "подземно" платно, през което да си минават тия за направо и да извежда и наляво и трафика се оправя и катастрофите спират веднага... ама с колчета по-евтино, по-ефикасно се изнервят шофьорите и така по-лесно им се вземат парите
а що организацията на движението не пуска така че да може да вървиш от средна лента и направо - историята мълчи...
Коментиран от #14, #21, #22
21:15 06.07.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Оня с рикията":Няма невинни! Тия "невинните" и те ръкопляскат на нечии глупости и си мислят, че като преедикакво си другите те ще са "отгоре"!!! Всички са в играта!
21:16 06.07.2026
7 Дарвин
Коментиран от #9
21:17 06.07.2026
8 панирано гуйно
21:17 06.07.2026
9 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Дарвин":Глупости! Ако се премахнат ограниченията почти няма да се забележи промяна в жертвите!
Що си мислите, че милиционерщината прави нещо друго на пътя освен да си пълни джобовете?!
21:26 06.07.2026
10 Антикомуне
21:29 06.07.2026
11 Кънчо Кънчев
21:31 06.07.2026
12 Сила
Коментиран от #19
21:34 06.07.2026
13 Наблюдател
21:34 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
21:56 06.07.2026
16 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
22:01 06.07.2026
17 От ДС-педроханци
22:04 06.07.2026
18 Бастардо
22:06 06.07.2026
19 Еййй либерал paскaпан
До коментар #12 от "Сила":Жълтопаважните селяни ревете против живковото време със "страшните репресии", ама в същото време и ревете да се върнат същите тия живкови "страшни репресии". Типичните розови oлигофрени-шизофpеници сте! И3мет!
22:08 06.07.2026
20 цървул
До коментар #4 от "Стига с тези ограничения!":Напротив,трябва да се изградят много такива острови,но стабилни,не пластмаса.То щеше да е хубаво да убиват себе си,но нали всеки ден слушаме за убити невинни хора.Така че подкрепям с 2 ръце.
22:15 06.07.2026
21 баба вюна
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Ами като се изнервят,да хващат пътя за село.Там ще си карат на спокойствие.Аз съм ок с идеята.Писна ми да слушам за убити хора.
22:18 06.07.2026
22 Иван
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Абсолютна глупост. Поставеният знак показва некадърността на КАТ. Реално дава указание само на ляв и десен завои но не и направо и заблуждава. Формално излиза че движението ноправо е забранено. Нищо не пречеше средната лента да се остави да караш и направо.
22:18 06.07.2026
23 Васко ДС-то
22:29 06.07.2026
24 Бетон му е майката!
22:31 06.07.2026