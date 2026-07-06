Новини
България »
"Островът" на Орлов мост предизвика недоволство сред пешеходци и шофьори

"Островът" на Орлов мост предизвика недоволство сред пешеходци и шофьори

6 Юли, 2026 21:04 1 446 24

  • орлов мост-
  • остров-
  • движение-
  • шофьори

Най-потърпевши се оказват шофьорите на градския транспорт

"Островът" на Орлов мост предизвика недоволство сред пешеходци и шофьори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Едно от най-натоварените кръстовища в София – това на „Орлов мост“ – вече е с нова организация на движението. Новият разделителен остров от пластмасови колчета обаче предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Шофьори пък твърдят, че въпреки ограничителите все още има нарушения, съобщи БНТ.

В първия работен ден от седмицата проверяваме ефекта от новия разделителен остров, поставен на едно от най-натоварените столични кръстовища. За кратко попадаме на двама шофьори, които се престрояват в последния момент, засичайки другите участници в движението.

"Някои се редят тук и се правят на големи тарикати."

"От кога я чакаме. Тук толкова нарушения са правеха."

"Ограниченията дават възможност на шофьорите да намаляват скоростта."

Ограничителният остров не би трябвало да позволява на шофьорите да продължат направо от средната лента. Антон, който работи като такси, споделя, че въпреки това все още има нарушители.

Антон Коев: "Намери се един, който да мине пак от дясната страна. Заобиколи островчето и продължи направо."

"Самата тази система на "Орлов мост" не работи добре."

Според шофьори отсечката все още остава проблемна заради големия трафик.

"Сутринта бях пешеходец и видях как една кола от средната лента премина пред автобуса. Ако беше кола и беше тръгнала щеше да стане отново катастрофа."

"Тук с левия завой става страшно. Като се наредят там три коли и запушват и не може да минеш направо."

Най-потърпевши се оказват шофьорите на градския транспорт.

"Не може да минаваме. Три минути закъснях само тук."

"Тук хубаво да две ленти. Сигурно чистят бул. България, обаче някой да помисли за 72 и другите линии."

"Това ще го събори някой в най-скоро време. Ще мине някой през него и ще го намерим като покойник."

Нововъведението предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, където могат да се срещнат коментари от крайно отрицание до закъсняла необходимост.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Тези ограничители ще създадат възможност за това да се ограничи броя на нарушителите. На това кръстовище стават мното ПТП-та. Щом имаме нужда от такива мерки, които не позволяват извършване на нарушение пътната култура върви надолу."

От Европейския център за транспортни политики обаче виждат и пропуски.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Направляващата стрелка и пътният знак ги слагаме зад препятствието, а не преди препятствието. Идеята им е да предупредят водача, че приближава към някакво препятствие на пътя. Това в известна степен може да се окаже някакъв проблем във времето."

От Столична община заявиха, че проектът за организация на движението е съгласуван и одобрен от Пътна полиция.

"Мярката има за цел да подобри организацията на движението, да повиши безопасността и да подпомогне спазването на въведената пътна сигнализация."

Практиката досега показва, че поставянето на пластмасови прегради може да намали пътните инициденти до 70 процента.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На крива ракета,

    18 5 Отговор
    космосът и пречи... Трябваше да е бетонен този остров, с височина поне 30 сантиметра...

    21:07 06.07.2026

  • 2 Васил Терзиев

    11 6 Отговор
    Ще отговоря на исканията им като организирам още един гейпарад на Орлов мост😏

    21:13 06.07.2026

  • 3 Оня с рикията

    19 5 Отговор
    Каквото и да се прави, няма да се научат да карат нормално селтик-тарикатите - винаги ще се опитват да бъдат една кола пред другите, дори това да им струва живота. Лошото е, че понякога страдат и невинни.

    Коментиран от #6

    21:13 06.07.2026

  • 4 Стига с тези ограничения!

    11 7 Отговор
    Махнете ги тези глупости - острови, светофари, знаци и прочие! Оставете хората да показват, кой е по як, кой има по як джип, кой има по малко мозък, нека хората решават съдбата си , както намерят за добре!🤥

    Коментиран от #20

    21:13 06.07.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    12 4 Отговор
    Олигофренията пак побеждава!
    Всъщност трябва да има едно "подземно" платно, през което да си минават тия за направо и да извежда и наляво и трафика се оправя и катастрофите спират веднага... ама с колчета по-евтино, по-ефикасно се изнервят шофьорите и така по-лесно им се вземат парите

    а що организацията на движението не пуска така че да може да вървиш от средна лента и направо - историята мълчи...

    Коментиран от #14, #21, #22

    21:15 06.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Оня с рикията":

    Няма невинни! Тия "невинните" и те ръкопляскат на нечии глупости и си мислят, че като преедикакво си другите те ще са "отгоре"!!! Всички са в играта!

    21:16 06.07.2026

  • 7 Дарвин

    7 3 Отговор
    Трябва всички пътни ограничения и закони да бъдат премахнати, така за 10 години ще умрат 6 милиона българи и ще се осъществи естествен подбор 😏

    Коментиран от #9

    21:17 06.07.2026

  • 8 панирано гуйно

    11 1 Отговор
    Острова на съкровищата, какви сладки глоби ще завалят сега.

    21:17 06.07.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дарвин":

    Глупости! Ако се премахнат ограниченията почти няма да се забележи промяна в жертвите!
    Що си мислите, че милиционерщината прави нещо друго на пътя освен да си пълни джобовете?!

    21:26 06.07.2026

  • 10 Антикомуне

    5 1 Отговор
    Отново ганьовска работа. Да сложат камери за следене на трафика които записват и после само ще събират пари от глоби. Другият вариант е да сложат регулировчик, стига са седяли из храстите, време е да свършат някаква работа.

    21:29 06.07.2026

  • 11 Кънчо Кънчев

    3 3 Отговор
    Поредната хранилка за ушеви. Ама какво искаш от десар.

    21:31 06.07.2026

  • 12 Сила

    9 3 Отговор
    КОГАТО ИМАШЕ СОФИЙСКО ЖИТЕЛСТВО НЯМАШЕ НУЖДА ОТ ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ОРЛОВ МОСТ ....

    Коментиран от #19

    21:34 06.07.2026

  • 13 Наблюдател

    1 2 Отговор
    На кръстовища Ганьо показва всичкото си шофьорско превъзходство и ганьовщината си в едно. И при това положение, когато трябва хем да преминеш, хем да внимаваш за разни такива, са набучили и тия пластмасови клечки, да се съобразяваш и с тях. Без никаква полза впрочем.

    21:34 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Грозна работа.

    21:56 06.07.2026

  • 16 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    2 2 Отговор
    Понитата искат всевъзможни хомоти!

    22:01 06.07.2026

  • 17 От ДС-педроханци

    3 2 Отговор
    толкоз!

    22:04 06.07.2026

  • 18 Бастардо

    3 4 Отговор
    Браво,най-после се предприема нещо добро.Но защо пластмаса?Направете стабилно кръгово.В Европа е пълно с такива.Има и по второкласните пътища.Спасяват животи.Ще свикнат,няма къде да ходят.Никой да не се сърди.

    22:06 06.07.2026

  • 19 Еййй либерал paскaпан

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Жълтопаважните селяни ревете против живковото време със "страшните репресии", ама в същото време и ревете да се върнат същите тия живкови "страшни репресии". Типичните розови oлигофрени-шизофpеници сте! И3мет!

    22:08 06.07.2026

  • 20 цървул

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стига с тези ограничения!":

    Напротив,трябва да се изградят много такива острови,но стабилни,не пластмаса.То щеше да е хубаво да убиват себе си,но нали всеки ден слушаме за убити невинни хора.Така че подкрепям с 2 ръце.

    22:15 06.07.2026

  • 21 баба вюна

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Ами като се изнервят,да хващат пътя за село.Там ще си карат на спокойствие.Аз съм ок с идеята.Писна ми да слушам за убити хора.

    22:18 06.07.2026

  • 22 Иван

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Абсолютна глупост. Поставеният знак показва некадърността на КАТ. Реално дава указание само на ляв и десен завои но не и направо и заблуждава. Формално излиза че движението ноправо е забранено. Нищо не пречеше средната лента да се остави да караш и направо.

    22:18 06.07.2026

  • 23 Васко ДС-то

    0 0 Отговор
    Докога ще търпим това недоразумение Васко розовото пони

    22:29 06.07.2026

  • 24 Бетон му е майката!

    0 0 Отговор
    Бетонните ограждения намаляват пътните инициденти до 100 процента.

    22:31 06.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове