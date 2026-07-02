ЕК одобри съдебните реформи, на път сме да получим петото плащане по ПВУ

Европейската комисия е дала положителна оценка на съдебните реформи и статута на главния прокурор и България ще получи парите по петото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост. Това обяви от Брюксел вицепремиерът Атанас Пеканов, който участва в Конференция за многогодишния бюджет на Европейския съюз.
Пеканов увери, че работи усилено за получаване до август на всички плащания по ПВУ, за да не се отвори още по-голяма дупка в бюджета на страната.
"Всяка седмица сме в дискусии с Европейската комисия. Вчера отново имаше преговори за ПВУ. Както знаете по линия на антикорупционните реформи, на върховенството на закона се движим в график. В много бърз порядък се случиха нужните промени. Там смятам, че много бързо ще се случи всичко, както трябва до края на август месец. По трудна е темата енергетика, но там Министерството на енергетиката започна вече важните реформи, които са по отношение на Българския енергиен холдинг. Работи се по тях и се надявам, че те също ще се случат до края на август", коментира Атанас Пеканов пред БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
Коментиран от #12
20:44 02.07.2026
2 Гробар
20:44 02.07.2026
3 Без майтап
20:45 02.07.2026
4 Георги
20:47 02.07.2026
5 Ало пеканов
Българите не са половин европейци
20:48 02.07.2026
6 Тома
20:49 02.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мнение
20:53 02.07.2026
9 Станчо
20:55 02.07.2026
10 Т.КОЛЕВ
20:57 02.07.2026
11 Срам срам срам
Къде е Свободата Равенството Братсвото
Коментиран от #14
20:59 02.07.2026
12 Хюго Ходи Босс
До коментар #1 от "Бойко Разбойко":Изглежат честни хора , ще ги раздадат на гражданите-)) Като първите 4-)
21:01 02.07.2026
13 Лъжлива
21:06 02.07.2026
14 симеон
До коментар #11 от "Срам срам срам":Остана да запееш и Марсилезата
Коментиран от #21
21:06 02.07.2026
15 аре ве
21:07 02.07.2026
16 Изключително
И да не забравяме, 50% от ПВУ са заеми, които българският народ ще връща тъпкано.
А условията към тези заеми са унищожителни за националните държави.
Нито дума, че ЕС разреши ГМО да присъства в храните ни, без етикиране.
Ще ни тъпчат с отрови без да знаем.
Нито дума за увеличените ток и вода.
На един народ унищожиш ли му водата, храната и енергията, отпиши го.
С това човече в екипа на Радев, нищо не очаквам от ПБ.
21:07 02.07.2026
17 мишок лапачев
21:11 02.07.2026
18 Да,бе
21:13 02.07.2026
19 добра новини
21:18 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Единство е разнообразието
До коментар #14 от "симеон":Къде е
Ода на радостта къде е
Смятат българите за половин европейци
Последните ще станат първи и първите ще станат последни
21:34 02.07.2026
22 Яяяяяя
Демокрация от най- висша класа
21:39 02.07.2026