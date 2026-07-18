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Корнелия Нинова: България изпраща двойни послания навън, а това води до загуба на доверие

Корнелия Нинова: България изпраща двойни послания навън, а това води до загуба на доверие

18 Юли, 2026 20:17 675 19

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Ние видяхме двуличие, каза лидерът на "Непокорна България"

Корнелия Нинова: България изпраща двойни послания навън, а това води до загуба на доверие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова определи последните външнополитически действия на страната като пример за „двойни стандарти“ и заяви, че България дава противоречиви сигнали към партньорите си. Повод за коментара ѝ беше позицията на Румен Радев относно участието на България в „Коалицията на желаещите“ и последвалата декларация, в която според Нинова страната е представена по начин, различен от публичните изявления на премиера.

Ние видяхме двуличие. Една позиция навън, за да се хареса Румен Радев на началниците, и една вътре - за да манипулира за пореден път електората си и хората, които са гласували за него. Това са две позиции - лъжа, манипулация и лицемерие“, заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова.

По думите ѝ за първи път подобни действия предизвикват толкова силна реакция от страна на международни партньори. „Това вече се превръща в хронична политика - едно да се говори навън, друго да се прави вътре. Това получава силен външен отзвук и означава срам за България“, каза тя.

Нинова даде като примери реакциите около декларацията за Украйна, договора с турската компания „Боташ“ и сделката за бойните машини „Страйкър“.

Украинското външно министерство публикува декларацията и направи уточнение, че България фигурира в нея и че името на външния министър присъства. Това опровергава твърденията, че документът не обвързва страната“, коментира тя.

По темата за „Боташ“ Нинова заяви, че трябва да бъде публикуван договореният протокол. „По-важно е какво е договорено, защото премиерът се позова на някаква тайна. Аз бих призовала този протокол да бъде публикуван. Тогава много въпроси ще отпаднат или ще получат отговори“, каза тя.

Нинова отправи критики и към бюджета, като го определи като „антисоциален и антиикономически“. „Изпуснаха икономиката. Няма нито една мярка за стимулиране на икономиката, за малкия и средния бизнес. Инвеститорите си тръгват, производството спада, а няма план как това да бъде променено“, заяви тя.

По думите ѝ капиталовата програма създава риск от неефективно разходване на средства. „Не може да имаш милиарди за отбрана, а да нямаш средства за майчинство и за хората с увреждания. Един социален човек трябва да реагира на това“, коментира Нинова.

По отношение на предстоящите президентски избори Нинова посочи, че все още няма окончателно решение за участие или подкрепа на конкретен кандидат. За евентуалната кандидатура на Илияна Йотова тя заяви: „Познавам я добре. Работили сме заедно. Тя е човек с характер, опит и позиции. Но сега се е превърнала в човек, който постоянно следва линията на Радев. Това губи авторитета на институцията“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красавица

    2 5 Отговор
    Ако беше моя щеше да ходи с чувал на главата да не я кацат и плюят мухите в тези жеги..! И е добър политик на всичкото от горе..!

    20:23 18.07.2026

  • 2 Помак

    4 3 Отговор
    Палача на БСП ...тя и без това си беше умела партия ..пфу

    Коментиран от #10

    20:24 18.07.2026

  • 3 Коя беше тая?

    4 4 Отговор
    Че не се сещам.

    20:26 18.07.2026

  • 4 Оня под Коня

    2 4 Отговор
    Румбата Сега загази! Корнелия го Хвана в гнусна демагогия! Какво безочие, тя го вкара в политиката, пък той за благодарност.... Ама тя ще му ударил теслата... Търпението и е на изчерпване...

    20:30 18.07.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    На снимката - представителна извадка на седесар - комунист, или - комунист - седесар, при това бивш вожд - ди тути на комунистите.
    "Другарииии", "другари",
    още ли не сте разбрали, че плюейки по СДС, - ПЛЮЕТЕ СЕБЕ СИ... То си е ВАШЕ производно. Примера - на снимката !
    ...........
    "Поняли" ???
    "Цъ...не поняли"...!
    /тогава цъкайте минусите, за кеф на трезвомислещите/

    20:35 18.07.2026

  • 6 дойде ден

    0 1 Отговор
    Корнелия силно да разкритикува отрочето си Р.Радев за неговата лицемерна политика в бюджета и даже изрази недоумение от позицията на И.Йотова в безкритична подкрепа на "лъжите" на премиера Радев.

    20:38 18.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 🐂 г о в ед 0

    2 0 Отговор
    Изтекла период , скоро ша бъдете к ла ни като рушите из Криме ру шофило монголска татарска га д българоубийци

    20:41 18.07.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор
    тая е новия ,,месия,,! гласувайте за нея ,тя ша ва упрай БГ боклуци

    Коментиран от #17

    20:43 18.07.2026

  • 10 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Този парач беше против Пеевски против Борисов. Радев палач ли е ?

    Коментиран от #16

    20:44 18.07.2026

  • 11 гочето

    2 0 Отговор
    Друго си е няколко ешелона снаряди с
    "добавена стойност"!
    За нея само правенето на оръжейна гуша е ясен сигнал!

    20:45 18.07.2026

  • 12 Исторически факти

    2 1 Отговор
    Корнелия Нинова е родена на 16 януари 1969 г. в село Крушовица. Между 1997 и 2005 г. Нинова е изпълнителен директор на „Техноимпекс“ АД. Назначена е на тази длъжност при правителството на ОДС. Същевременно е назначена и на поста председател на съвета на директорите на „Техноимпортекспорт“. При правителството на Симеон Сакскобугготски тя продължава да е изпълнителен директор на приватизираното дружество „Техноимпекс“. През 2003 г. Нинова се преориентира политически и става член на БСП. През 2005 – 2007 година е заместник-министър на икономиката и енергетиката в правителството на Сергей Станишев, а между 2009 и 2024 година е избирана без прекъсване за народен представител.2 Председател е на БСП от 8 май 2016 година.3 През 2021 – 2022 година е заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията в правителството на Кирил Петков. Корнелия Нинова с розовото костюмче държи реч пред НС в защита на Никола Минчев….

    20:50 18.07.2026

  • 13 Бай Ганясъл

    2 1 Отговор
    Айдее непокорната и нагла влаинка пак цъвна...
    Малко и беше вчера...
    Безсрамен нахалитет за нейните 0,16%,които взе на изборите...

    20:50 18.07.2026

  • 14 Дзак

    2 1 Отговор
    Най-малко тя може да обвинява в това!

    20:53 18.07.2026

  • 15 Комета

    1 0 Отговор
    Само селяните Ви интересува как ще изглеждаждаме пред чужденците, които са по-зле и от нас в интерес на истината. Отказал отказал, всеки ли трябва да си съгласява? Да те сме добичета или мятрьошки?

    21:10 18.07.2026

  • 16 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    Да това е вярно ,но Трябва ли да чакаме 200-300г докато тя се справи с мафията ...нищо не можа да направи ..живота ни е ..колкото Господ го е отредил 50-60

    21:17 18.07.2026

  • 17 имам добра памет

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Преди време каза, че ще се омъжваш в Гърция.
    Заминавай и повече не се връщай!

    21:20 18.07.2026

  • 18 така, де

    2 0 Отговор
    Тая опипваща та...ците на калоянчев много взе да се излага!

    21:26 18.07.2026

  • 19 Лошо е да паднеш от високо

    1 0 Отговор
    А ти какви сигнали даде на българите че не гласуват за теб. Хубава работа но българска. Герб, ДБ , ДПС дори и Възраждане се включиха в плюенето. Направете състезание, защото народа ви заплю крадливи политици, свикнали да грабят, да плюят и да се бият в гърдите колко много са направили за народа. В хора се включи и Елена, която явно и харесал скута на Шишо или пък той я изкомандва. Тя же влезе в анти българска партия, само да е на хранилка.Тези жалки застарели "дами" нямат право да говорят изобщо, защото морала им е известен, а за тях важи който даде повече с него сме.

    21:32 18.07.2026

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