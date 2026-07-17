ДБ за доклада на ЕК: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране

Публикуваният днес Доклад относно върховенството на закона за 2026 г. отново подчертава продължаващите проблеми пред българското правосъдие и ефективната работа на прокуратурата, липсата на реформи във Висшия съдебен съвет, както и липсата на резултати в борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта.

Това пише в позиция на „Демократична България“ по повод публикувания днес доклад на ЕК относно върховенството на закона за 2026 година, която публикуваме без редакторска намеса:

"Съвсем скоро отказът от реални реформи може да коства на България милиарди евро европейско финансиране. Днес ЕК отново потвърди амбицията си да обвърже върховенството на правото и защитата на основните права с предоставянето на средства, като част от новия подход, който се очаква да залегне в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2028 – 2034 г.

Хоризонтални инвестиции и реформи в сферата на върховенството на правото ще бъдат част от новите „Национални и регионални партньорски планове“, а нарушаването им може да доведе до блокиране на средства.

На този фон представеният днес доклад отново обръща внимание на продължаващите проблеми, свързани с липсата на гаранции за независимост на българското правосъдие и по-конкретно с фактическото прекратяване на усилията за структурни реформи за независим Висш съдебен съвет и ефективна прокуратура, както и с липсата на разследвания, наказателни преследвания и окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта.

Единствените изпълнени препоръки от миналогодишния доклад на ЕК са в областта на подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и избягване на риска от политическо влияние, както и в сферата на медийната прозрачност (по-специално по отношение на разходването на публични средства за медийни услуги ). И двете законодателни инициативи бяха предложени и защитавани от „Демократична България“.

„Демократична България“ настоява за изпълнение на препоръките в Доклада за върховенство на закона и за разговор по същество за осъществяване на същински реформи, свързани с гарантиране на справедливостта и независимостта на правосъдието в България.

Министър Найденов за доклада на ЕК за върховенството на закона: Обективен, отразява състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението

“Демократична България” ще участва в този процес като внася и отстоява предложения, които директно отговарят на дългогодишни препоръки на ЕК и засягат атестирането и конкурсите в съдебната система, преустановяване на дългосрочното командироване на съдии, реформа в прокуратурата, по-бързо и ефективно правосъдие, и които в голямата си част се съдържат в разработения през 2024 г. проект на изцяло нов Закон за съдебната власт".