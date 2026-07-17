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ДБ за доклада на ЕК: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране

ДБ за доклада на ЕК: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране

17 Юли, 2026 21:35 539 16

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  • правосъдие

Хоризонтални инвестиции и реформи в сферата на върховенството на правото ще бъдат част от новите „Национални и регионални партньорски планове“, а нарушаването им може да доведе до блокиране на средства

ДБ за доклада на ЕК: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Публикуваният днес Доклад относно върховенството на закона за 2026 г. отново подчертава продължаващите проблеми пред българското правосъдие и ефективната работа на прокуратурата, липсата на реформи във Висшия съдебен съвет, както и липсата на резултати в борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта.

Това пише в позиция на „Демократична България“ по повод публикувания днес доклад на ЕК относно върховенството на закона за 2026 година, която публикуваме без редакторска намеса:

"Съвсем скоро отказът от реални реформи може да коства на България милиарди евро европейско финансиране. Днес ЕК отново потвърди амбицията си да обвърже върховенството на правото и защитата на основните права с предоставянето на средства, като част от новия подход, който се очаква да залегне в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2028 – 2034 г.

Хоризонтални инвестиции и реформи в сферата на върховенството на правото ще бъдат част от новите „Национални и регионални партньорски планове“, а нарушаването им може да доведе до блокиране на средства.

На този фон представеният днес доклад отново обръща внимание на продължаващите проблеми, свързани с липсата на гаранции за независимост на българското правосъдие и по-конкретно с фактическото прекратяване на усилията за структурни реформи за независим Висш съдебен съвет и ефективна прокуратура, както и с липсата на разследвания, наказателни преследвания и окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта.

Единствените изпълнени препоръки от миналогодишния доклад на ЕК са в областта на подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и избягване на риска от политическо влияние, както и в сферата на медийната прозрачност (по-специално по отношение на разходването на публични средства за медийни услуги ). И двете законодателни инициативи бяха предложени и защитавани от „Демократична България“.

„Демократична България“ настоява за изпълнение на препоръките в Доклада за върховенство на закона и за разговор по същество за осъществяване на същински реформи, свързани с гарантиране на справедливостта и независимостта на правосъдието в България.

Министър Найденов за доклада на ЕК за върховенството на закона: Обективен, отразява състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението

“Демократична България” ще участва в този процес като внася и отстоява предложения, които директно отговарят на дългогодишни препоръки на ЕК и засягат атестирането и конкурсите в съдебната система, преустановяване на дългосрочното командироване на съдии, реформа в прокуратурата, по-бързо и ефективно правосъдие, и които в голямата си част се съдържат в разработения през 2024 г. проект на изцяло нов Закон за съдебната власт".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ди-би фашисти

    10 3 Отговор
    с 5% марш в ъгъла а в другия тираж отивате при славуций пеевски

    21:38 17.07.2026

  • 2 Анонимен

    10 3 Отговор
    Докладът не е за днешния ден, а за годините ваше управление!

    Коментиран от #6

    21:40 17.07.2026

  • 3 Без майтап

    7 0 Отговор
    Колкото повече пари, толкова по нагли политици а народа по беден.

    21:41 17.07.2026

  • 4 историк

    6 0 Отговор
    Докато доктор Гилотин не излекува тиквите и свиннете , никога няма да станем нормална държава

    21:44 17.07.2026

  • 5 БАНко

    7 3 Отговор
    ДеБи-ЛИТЕ НА НАТОВСКАТА БЪЛГАРИЯ !!!

    21:45 17.07.2026

  • 6 Да сте ги таправили

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Дърти фяшаги дудняци
    Неможачки
    Сус

    21:46 17.07.2026

  • 7 Иреално!

    4 0 Отговор
    Тъкмо малко да ви спрат парите за крадене.

    21:53 17.07.2026

  • 8 Точна е ЕК

    3 3 Отговор
    Можете ли да познаете в Киев коя е дамата най отзад отлъчена с наведена глава при подписването на договора за "Коалицията на желаещите"

    Коментиран от #11, #12

    21:54 17.07.2026

  • 9 пешо

    4 1 Отговор
    седяхте в скута на свинята и тиквата и какво сътворихте

    21:55 17.07.2026

  • 10 РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА

    3 0 Отговор
    България се нарежда на едно от първите места от 230 страни в света по поквареност, показва публикувана съвсем наскоро класация на агенция “Блумбърг”, критериите са 4 - алкохолизъм (шести в света), тютюнопушене (втори в Европа), наркомании (трети в Европа) и хазарт (първи в Европа).
    За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
    Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.

    Коментиран от #14

    21:58 17.07.2026

  • 11 Познах я горката

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Точна е ЕК":

    Външният ни министър Велислава Петрова-Чамова. Много назад зад световният лидер Зеленски и Европейските лидери. Само е странно че е толкова тъжна,гузна и притеснена. Защото подписва или защото не подписва хахаха

    21:59 17.07.2026

  • 12 Кого баламосваш с тия снимки

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Точна е ЕК":

    На паметника на Бандера ли са подписвали? На тая снимка са на поклонение пред паметник на някой умрял окраински фашaгa и затуй стоят подредени като на парад и половината са с наведни глави да имитират преклонение за пред медиите.

    22:00 17.07.2026

  • 13 обективен

    2 0 Отговор
    Занаех си ,че ДБ са дебили без Край , но на дгт избори ще се борят за субсидии!!

    22:01 17.07.2026

  • 14 Все по-прогресиван бо(га)таш

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА":

    Кво ти дреме, доошушкваме ви за последно и после всички сме чао! Едни ще сме по именията ни на запад, а другите ще сте в гробищата на Румелия.

    22:03 17.07.2026

  • 15 Ами

    0 0 Отговор
    ЕК да не се занимава с нас, а с Урсула.
    Тя даде милиарди за ваксини на фирма в която работи съпругът и.

    22:18 17.07.2026

  • 16 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Ама кога пихте мазното кафенце у скута на Шишу ви беше готино...

    22:20 17.07.2026

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