ДБ за доклада на ЕК: Липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране

Публикуваният днес Доклад относно върховенството на закона за 2026 г. отново подчертава продължаващите проблеми пред българското правосъдие и ефективната работа на прокуратурата, липсата на реформи във Висшия съдебен съвет, както и липсата на резултати в борбата с корупцията, особено по високите етажи на властта.
Това пише в позиция на „Демократична България“ по повод публикувания днес доклад на ЕК относно върховенството на закона за 2026 година, която публикуваме без редакторска намеса:
"Съвсем скоро отказът от реални реформи може да коства на България милиарди евро европейско финансиране. Днес ЕК отново потвърди амбицията си да обвърже върховенството на правото и защитата на основните права с предоставянето на средства, като част от новия подход, който се очаква да залегне в Многогодишната финансова рамка на Съюза за 2028 – 2034 г.
Хоризонтални инвестиции и реформи в сферата на върховенството на правото ще бъдат част от новите „Национални и регионални партньорски планове“, а нарушаването им може да доведе до блокиране на средства.
На този фон представеният днес доклад отново обръща внимание на продължаващите проблеми, свързани с липсата на гаранции за независимост на българското правосъдие и по-конкретно с фактическото прекратяване на усилията за структурни реформи за независим Висш съдебен съвет и ефективна прокуратура, както и с липсата на разследвания, наказателни преследвания и окончателни присъди за корупция по високите етажи на властта.
Единствените изпълнени препоръки от миналогодишния доклад на ЕК са в областта на подобряване на функционирането на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) и избягване на риска от политическо влияние, както и в сферата на медийната прозрачност (по-специално по отношение на разходването на публични средства за медийни услуги ). И двете законодателни инициативи бяха предложени и защитавани от „Демократична България“.
„Демократична България“ настоява за изпълнение на препоръките в Доклада за върховенство на закона и за разговор по същество за осъществяване на същински реформи, свързани с гарантиране на справедливостта и независимостта на правосъдието в България.
Министър Найденов за доклада на ЕК за върховенството на закона: Обективен, отразява състоянието за предходните периоди, в които се е осъществявало наблюдението
“Демократична България” ще участва в този процес като внася и отстоява предложения, които директно отговарят на дългогодишни препоръки на ЕК и засягат атестирането и конкурсите в съдебната система, преустановяване на дългосрочното командироване на съдии, реформа в прокуратурата, по-бързо и ефективно правосъдие, и които в голямата си част се съдържат в разработения през 2024 г. проект на изцяло нов Закон за съдебната власт".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ди-би фашисти
21:38 17.07.2026
2 Анонимен
Коментиран от #6
21:40 17.07.2026
3 Без майтап
21:41 17.07.2026
4 историк
21:44 17.07.2026
5 БАНко
21:45 17.07.2026
6 Да сте ги таправили
До коментар #2 от "Анонимен":Дърти фяшаги дудняци
Неможачки
Сус
21:46 17.07.2026
7 Иреално!
21:53 17.07.2026
8 Точна е ЕК
Коментиран от #11, #12
21:54 17.07.2026
9 пешо
21:55 17.07.2026
10 РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА
За трета поредна година България оглавява и класацията на "Галъп Уърлд" за "най-страдащ народ”.
Според публикуваните данни 39% (двама от всеки пет) от българите определят живота си като достатъчно тежък, за да се каже, че е страдание. В Доклада на ООН, най-нещастната нация в Европа. България се изкачи от 19-то на 1-вото място в света по най-висока смъртност на населението, по този показател ние сме пред Афганистан и Сомалия, изпреварихме даже Сирия и Украйна, където се води война. По селата не се виждат нито животни нито деца. Основна цел на завършващите средно образование у нас е да избягат от България; БКП и живковата номенклатура смениха Москва с Вашингтон, и народната власт ЗАМЕНИХА ЗА БУРЖОАЗНА ДИКТАТУРА КОЛОНИЯ НА САЩ, макар и постна демокрация - властта се страхуваше от народът и имаше развитие макар и със закъснение от 20 години от САЩ и 15 години от Франция и с 30 години пред Китай, сега не е така, и БВП дори като дял от световната икономика е два пъти по-малък. Масовият доход е около 100 социалистически лева като покупателна сила. РЕГРЕС УЖАСЕН РЕГРЕС. ДОЛУ БКП. ДОЛУ РЕЖИМЪТ НА ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВАШИНГТОН.
Коментиран от #14
21:58 17.07.2026
11 Познах я горката
До коментар #8 от "Точна е ЕК":Външният ни министър Велислава Петрова-Чамова. Много назад зад световният лидер Зеленски и Европейските лидери. Само е странно че е толкова тъжна,гузна и притеснена. Защото подписва или защото не подписва хахаха
21:59 17.07.2026
12 Кого баламосваш с тия снимки
До коментар #8 от "Точна е ЕК":На паметника на Бандера ли са подписвали? На тая снимка са на поклонение пред паметник на някой умрял окраински фашaгa и затуй стоят подредени като на парад и половината са с наведни глави да имитират преклонение за пред медиите.
22:00 17.07.2026
13 обективен
22:01 17.07.2026
14 Все по-прогресиван бо(га)таш
До коментар #10 от "РЕВОЛЮЦИЯ СЕГА":Кво ти дреме, доошушкваме ви за последно и после всички сме чао! Едни ще сме по именията ни на запад, а другите ще сте в гробищата на Румелия.
22:03 17.07.2026
15 Ами
Тя даде милиарди за ваксини на фирма в която работи съпругът и.
22:18 17.07.2026
16 Теслатъ
22:20 17.07.2026