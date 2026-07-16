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Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ

Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ

16 Юли, 2026 18:09 778 23

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  • евросредства-
  • пари

България се надява цената на въглеродните емисии да не продължи да се увеличава, тъй като редица държави вече са изразили подобна позиция

Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Постоянно се появяват забавяния по отделни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, а остават 45 дни. Това е краен срок, а не индикативен. Призовавам изпълнители на проекти да не ме причакват пред Министерския съвет, да не звънят на мен и мои роднини, няма как да се отложи. Това заяви вицепремиерът по европейски средства Атанас Пеканов по време на изслушване в ресорната комисия в парламента.

Все пак той остана оптимист, че ще успеем да се справим.

Пеканов припомни, че някои от проектите са били преразгледани, други отпаднали, а два нови са вкарани - за дигитализация на НАП и Агенция "Митници", пише "24 часа".

Има забавяне по няколко проекта, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), сред които индустриалният парк в Свищов, мерки за енергийна ефективност и проекти на БАН. Все още не е ясно какви ще бъдат евентуалните финансови загуби, тъй като механизмът за санкции според Атанас Пеканов не е достатъчно прозрачен.

Той посочи три основни проблемни области при реформите. Първата е свързана с ВиК сектора, където преговорите с Европейската комисия продължават. Според Пеканов има напредък, тъй като Брюксел вече не настоява за бърза консолидация на дружествата, а допуска тя да се случи постепенно при наличие на необходимите условия.

Заради приетите законови промени в края на май са били отключени част от плащанията по ПВУ, включително свързани с реформата на Антикорупционната комисия. За да бъде изпълнено изискването, до края на август трябва да бъдат избрани комисари, както и да бъдат осигурени бюджет и сграда за институцията.

Най-сериозният риск за петото плащане е свързан с реформата в Българския енергиен холдинг (БЕХ). Тя предвижда изваждането на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на холдинга. Според Пеканов отказът от тази промяна може да постави под риск около 1 млрд. евро по Териториалните планове за справедлив преход и още около 400 млн. евро по ПВУ.

По думите му максималната загуба при неизпълнение на отделна реформа може да достигне 437 млн. евро. Той обаче смята, че част от изискванията на Европейската комисия може да отпаднат след преговори.

Пеканов обясни, че се водят разговори с ЕК за предоставяне на държавна помощ за въглищния регион „Марица изток“, която да бъде използвана за рекултивация на терени. Според него около 500 млн. евро от Фонда за справедлив преход могат да бъдат насочени към региона – за възстановяване на земи, индустриални зони и привличане на нови инвеститори.

Той уточни, че средствата няма как директно да бъдат предоставени на ТЕЦ „Марица изток 2“ или „Мини Марица-изток“, но се обсъжда вариант дружествата да участват като подизпълнители. Част от производствения капацитет вероятно ще бъде запазен като студен резерв.

Пеканов каза още, че България се надява цената на въглеродните емисии да не продължи да се увеличава, тъй като редица държави вече са изразили подобна позиция.

По ПВУ остават неприети още три законопроекта – свързани с колективните инвестиционни схеми и обществените поръчки, възобновяемите енергийни източници и Закона за държавния служител.

Според Пеканов по-важно е България да получи средствата от Брюксел, отколкото дали всички плащания към изпълнителите на проектите ще бъдат направени до края на август. Той обаче призна, че държавните плащания към момента изостават – изплатени са едва около 48% от средствата.

Пеканов прогнозира, че Европейската комисия ще продължи да прилага модела „пари срещу реформи“ и в следващия програмен период, но според него механизмът трябва да стане по-прозрачен. Той очаква по-голям акцент върху конкурентоспособността, развитието на индустрията и намаляването на административната тежест.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    18 2 Отговор
    Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ

    Иначе кво, няма кво да крадете..

    Коментиран от #9, #12

    18:13 16.07.2026

  • 2 Кажи

    15 0 Отговор
    дядо ти колко живота е отнел , и колко поколения сте на държавна ясла ? И нищичко продуктивно за държавата , а камо ли за българското общество ! Само за червените !

    18:14 16.07.2026

  • 3 нищо добро не очаквам

    15 0 Отговор
    от партизански внучета

    18:18 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да бе да

    14 0 Отговор
    Нищо лично, но защо ли не му вярвам ?! Млад, самоуверен и ....... до там. Само с думи и говорене по студиата не става ....

    18:24 16.07.2026

  • 6 Имате

    8 0 Отговор
    четиредесет!

    18:25 16.07.2026

  • 7 Каква ли нова

    8 1 Отговор
    беля ще направят другарите демократи? Освен да разрушават построеното преди тях, друго не могат.
    Пеканов е най-големият срам в екипа на Радев. Абсолютен родоостъпник, чиновник умеещ много да говори и нищо конкретно да не казва.
    При управлението на Радев и ойроатлантиците много предателства ще бъдат извършени.
    Много избиратели на Радев ще плачат с кървави сълзи.

    18:40 16.07.2026

  • 8 Анонимен

    7 1 Отговор
    Пари от Европа хахаха няма неможачи некадърници нищоправещи оставка

    18:58 16.07.2026

  • 9 По точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Брей":

    Щом България няма да помага на Украйна, няма да има и пари по ПВУ. За кво са й пари на България.

    Коментиран от #14

    19:08 16.07.2026

  • 10 ОЩЕ КАТО ВИДЯХ П И Д. В ИМЕТО

    5 0 Отговор
    НА КРАДЕВАТА ПАРТИЙКА И СЕ ДОЗАТВЪРДИ ПДРАСКОТО И КОРЕНЧЕ....

    19:10 16.07.2026

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Месията е по банкетите поекскурзиите със държавният самолет има пари за месията а за Украйна няма нали пък и за българите няма нали Е тогава нула от Европа ПВУ,финанси нула

    19:18 16.07.2026

  • 12 Ми да

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Брей":

    България твърдо работи за Русия срещу Украйна. Ако европейските лидери пак дадат пари на България, значи за нищо не стават.

    19:19 16.07.2026

  • 13 Стенли

    7 1 Отговор
    Защо външния ни министър падна по очи в Париж и подписа меморандума за помощ и подкрепа за Украйна! Малко факти - от влизането на България в ЕС ,страната ни е получила близо 14 пъти повече от ЕС отколкото е внесла! Получила е за 19 години 70 млрд.евро а сме внесли малко над 6 млрд.евро. Без тези средства отдавна дефицита да е над 20% и да сме изпаднали в несъстоятелност. Родни гладни и съдрани копейки квичaт че сме "хранели" Украинските бежанци. Нашата страна е получила от кохезионните фондове на ЕС за подкрепа на бежанците 120 млн.евро а сме дали за тях малко над 20 млн.евро. България е на плюс около 100 млн.евро от Украинските бежанци. Друг въпрос е дали са отишли в джобовете на управляващите или в бюджета на държавата. Излизаме от ЕС примерно ,има визов режим за Българските граждани, за да отидем в Гърция, Кипър ,Италия или Испания ще чакаме за визи. Само в Турция без защото не е в ЕС. България е много на плюс от ЕС. От кой друг да чакаме финансиране? От бедна раша ли които са по зле от нас?

    Коментиран от #16, #17

    19:20 16.07.2026

  • 14 Така де

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "По точно":

    Радев каза, че мястото ни не е там. Затова от там пари по ПВУ не щем.

    19:26 16.07.2026

  • 15 Комустическо унуче

    4 0 Отговор
    А ти колко ще откраднеш

    19:27 16.07.2026

  • 16 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    България е на плюс от ЕС, но българите си искат руската мизерия. Затова си избраха Радев.

    Коментиран от #22

    19:29 16.07.2026

  • 17 Да знаеш

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Стенли":

    Стенли, така е, но нито една копейка няма да ти повярва. Те си харесват руската робия.

    19:33 16.07.2026

  • 18 Колко

    5 0 Отговор
    дни ви остават да се ометете

    19:34 16.07.2026

  • 19 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Някой чакат 37 години да се случи нещо ,а Пекания мисли ,че 45 дни ще го оправят.Дебил.На Мунчо експерта.

    19:48 16.07.2026

  • 20 Кирчо

    1 1 Отговор
    Пеканов преди седмица твълдеше, че ще ни дадт колко милона повече, днес колко по-малко. Няма да ни дадат нищо, на комунисти не дават.

    19:50 16.07.2026

  • 21 Добре

    1 1 Отговор
    Аз, като един обикновен човек какво ще получа?
    Досега само ме бръснат на сухо, насреща нищо.

    20:01 16.07.2026

  • 22 Виж сега

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Така е":

    Предполагам и ти си българин?

    20:03 16.07.2026

  • 23 колчо

    0 0 Отговор
    мунчовци искат да седят на два стола,но обикновено такива хитреци падат между тях!

    20:07 16.07.2026

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