Атанас Пеканов: Остават ни 45 дни, за да изпълним всичко по ПВУ

Постоянно се появяват забавяния по отделни проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, а остават 45 дни. Това е краен срок, а не индикативен. Призовавам изпълнители на проекти да не ме причакват пред Министерския съвет, да не звънят на мен и мои роднини, няма как да се отложи. Това заяви вицепремиерът по европейски средства Атанас Пеканов по време на изслушване в ресорната комисия в парламента.
Все пак той остана оптимист, че ще успеем да се справим.
Пеканов припомни, че някои от проектите са били преразгледани, други отпаднали, а два нови са вкарани - за дигитализация на НАП и Агенция "Митници", пише "24 часа".
Има забавяне по няколко проекта, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), сред които индустриалният парк в Свищов, мерки за енергийна ефективност и проекти на БАН. Все още не е ясно какви ще бъдат евентуалните финансови загуби, тъй като механизмът за санкции според Атанас Пеканов не е достатъчно прозрачен.
Той посочи три основни проблемни области при реформите. Първата е свързана с ВиК сектора, където преговорите с Европейската комисия продължават. Според Пеканов има напредък, тъй като Брюксел вече не настоява за бърза консолидация на дружествата, а допуска тя да се случи постепенно при наличие на необходимите условия.
Заради приетите законови промени в края на май са били отключени част от плащанията по ПВУ, включително свързани с реформата на Антикорупционната комисия. За да бъде изпълнено изискването, до края на август трябва да бъдат избрани комисари, както и да бъдат осигурени бюджет и сграда за институцията.
Най-сериозният риск за петото плащане е свързан с реформата в Българския енергиен холдинг (БЕХ). Тя предвижда изваждането на ТЕЦ „Марица изток 2“ и „Мини Марица-изток“ от структурата на холдинга. Според Пеканов отказът от тази промяна може да постави под риск около 1 млрд. евро по Териториалните планове за справедлив преход и още около 400 млн. евро по ПВУ.
По думите му максималната загуба при неизпълнение на отделна реформа може да достигне 437 млн. евро. Той обаче смята, че част от изискванията на Европейската комисия може да отпаднат след преговори.
Пеканов обясни, че се водят разговори с ЕК за предоставяне на държавна помощ за въглищния регион „Марица изток“, която да бъде използвана за рекултивация на терени. Според него около 500 млн. евро от Фонда за справедлив преход могат да бъдат насочени към региона – за възстановяване на земи, индустриални зони и привличане на нови инвеститори.
Той уточни, че средствата няма как директно да бъдат предоставени на ТЕЦ „Марица изток 2“ или „Мини Марица-изток“, но се обсъжда вариант дружествата да участват като подизпълнители. Част от производствения капацитет вероятно ще бъде запазен като студен резерв.
Пеканов каза още, че България се надява цената на въглеродните емисии да не продължи да се увеличава, тъй като редица държави вече са изразили подобна позиция.
По ПВУ остават неприети още три законопроекта – свързани с колективните инвестиционни схеми и обществените поръчки, възобновяемите енергийни източници и Закона за държавния служител.
Според Пеканов по-важно е България да получи средствата от Брюксел, отколкото дали всички плащания към изпълнителите на проектите ще бъдат направени до края на август. Той обаче призна, че държавните плащания към момента изостават – изплатени са едва около 48% от средствата.
Пеканов прогнозира, че Европейската комисия ще продължи да прилага модела „пари срещу реформи“ и в следващия програмен период, но според него механизмът трябва да стане по-прозрачен. Той очаква по-голям акцент върху конкурентоспособността, развитието на индустрията и намаляването на административната тежест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Брей
Иначе кво, няма кво да крадете..
Коментиран от #9, #12
18:13 16.07.2026
2 Кажи
18:14 16.07.2026
3 нищо добро не очаквам
18:18 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да бе да
18:24 16.07.2026
6 Имате
18:25 16.07.2026
7 Каква ли нова
Пеканов е най-големият срам в екипа на Радев. Абсолютен родоостъпник, чиновник умеещ много да говори и нищо конкретно да не казва.
При управлението на Радев и ойроатлантиците много предателства ще бъдат извършени.
Много избиратели на Радев ще плачат с кървави сълзи.
18:40 16.07.2026
8 Анонимен
18:58 16.07.2026
9 По точно
До коментар #1 от "Брей":Щом България няма да помага на Украйна, няма да има и пари по ПВУ. За кво са й пари на България.
Коментиран от #14
19:08 16.07.2026
10 ОЩЕ КАТО ВИДЯХ П И Д. В ИМЕТО
19:10 16.07.2026
11 Анонимен
19:18 16.07.2026
12 Ми да
До коментар #1 от "Брей":България твърдо работи за Русия срещу Украйна. Ако европейските лидери пак дадат пари на България, значи за нищо не стават.
19:19 16.07.2026
13 Стенли
Коментиран от #16, #17
19:20 16.07.2026
14 Така де
До коментар #9 от "По точно":Радев каза, че мястото ни не е там. Затова от там пари по ПВУ не щем.
19:26 16.07.2026
15 Комустическо унуче
19:27 16.07.2026
16 Така е
До коментар #13 от "Стенли":България е на плюс от ЕС, но българите си искат руската мизерия. Затова си избраха Радев.
Коментиран от #22
19:29 16.07.2026
17 Да знаеш
До коментар #13 от "Стенли":Стенли, така е, но нито една копейка няма да ти повярва. Те си харесват руската робия.
19:33 16.07.2026
18 Колко
19:34 16.07.2026
19 Сатана Z
19:48 16.07.2026
20 Кирчо
19:50 16.07.2026
21 Добре
Досега само ме бръснат на сухо, насреща нищо.
20:01 16.07.2026
22 Виж сега
До коментар #16 от "Така е":Предполагам и ти си българин?
20:03 16.07.2026
23 колчо
20:07 16.07.2026