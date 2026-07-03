И днес Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин". В продължение на часове горяха халета с пластмаси, припомня Нова тв.

Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична.

С особено внимание те важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.