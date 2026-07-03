И днес Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин". В продължение на часове горяха халета с пластмаси, припомня Нова тв.
Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична.
С особено внимание те важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полезен е пушека
07:34 03.07.2026
2 Доналд Дък, паток
07:43 03.07.2026
3 кой печели
Коментиран от #5
07:46 03.07.2026
4 хехе
07:46 03.07.2026
5 Чиновниците от РИОСВ
До коментар #3 от "кой печели":Замитат проблема за да не си вършат работата на терен, а за морската вода мутрите от туристическия бизнес
07:58 03.07.2026
6 Гробар
08:08 03.07.2026
7 До кога СО
ДАНС, с това се нарушава националната сигурност! Да не сме вече квартал на Киев?
Терзиев, трябва да бъде съден за това!
Аз се чувствам предадена!
Коментиран от #8
08:09 03.07.2026
8 Гробар
До коментар #7 от "До кога СО":Плешивият Чорап има пълно мнозинство. Да гласува закон, забраняващ веенето на знамена над държавни учреждения. Явно не смее страхливата фуражка.
08:15 03.07.2026
9 Антонимен
08:20 03.07.2026