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Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин"

Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин"

3 Юли, 2026 07:32 715 9

  • пожар-
  • люлин-
  • пластмаса

Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен

Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И днес Столичната община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край "Люлин". В продължение на часове горяха халета с пластмаси, припомня Нова тв.

Вчера измервателните станции отчетоха тенденция към повишаване на фини прахови частици, азотен диоксид и бензен. Пикът е бил достигнат на обяд, като след това е отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична.

С особено внимание те важат за най-рисковите групи - малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Черен, но пълен с витамини

    07:34 03.07.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    5 1 Отговор
    Найс, а!!!

    07:43 03.07.2026

  • 3 кой печели

    8 0 Отговор
    като при всеки пожар и замърсяване на вода се ЛЪЖЕ, че всипко е в норми

    Коментиран от #5

    07:46 03.07.2026

  • 4 хехе

    9 0 Отговор
    Тю да му се не види отидоха капачките за ковьозите.

    07:46 03.07.2026

  • 5 Чиновниците от РИОСВ

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "кой печели":

    Замитат проблема за да не си вършат работата на терен, а за морската вода мутрите от туристическия бизнес

    07:58 03.07.2026

  • 6 Гробар

    2 0 Отговор
    Така рециклира Ганю. Складира, после пали. Насред София, но когато велможите са в Гърция. Трябва да се умори малкото останал добитък.

    08:08 03.07.2026

  • 7 До кога СО

    1 0 Отговор
    Ще вее фашисткото знаме над общината!?
    ДАНС, с това се нарушава националната сигурност! Да не сме вече квартал на Киев?
    Терзиев, трябва да бъде съден за това!
    Аз се чувствам предадена!

    Коментиран от #8

    08:09 03.07.2026

  • 8 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "До кога СО":

    Плешивият Чорап има пълно мнозинство. Да гласува закон, забраняващ веенето на знамена над държавни учреждения. Явно не смее страхливата фуражка.

    08:15 03.07.2026

  • 9 Антонимен

    2 0 Отговор
    Столичните невнятници си избраха синчето на агенти на държавна сигурност- милионер,който хвърляше стотици хиляди лева на петроханските педофили и който превърна София в бунище.Като гласувате мислете.

    08:20 03.07.2026

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