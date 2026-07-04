Качеството на въздуха в София след пожара край "Люлин" е добро: няма никакъв риск за гражданите

Актуалните данни за качеството на въздуха в столицата са много добри, като стойностите показват изключително подобрение през последните 24 часа. Точно затова избрахме и това място, от което да ги споделим, тъй като зад нас са таблата на Столична община, на които се визуализира информацията от Изпълнителната агенция по околна среда. Това коментира директорът на дирекция „Климат“ Марин Маринов по време на брифинг, предаде NOVA.

Данните, които се наблюдават, показват по-добри стойности дори от един нормален летен ден. По повод сигналите от граждани в столичния квартал „Люлин“, които са усетили миризма и обгазяване след потушаването на вчерашния пожар, от общината поясняват, че след 19:00 часа снощи въздухът е започнал да се подобрява с всеки изминал час. Моментните стойности не представляват никакъв риск за населението и за гражданите, уверява Маринов.

Той допълва, че информацията от официалните станции за мониторинг е проверена, качествена и обработена. Поради тази причина няма нужда от предприемане на допълнителни мерки, като например децата да бъдат затваряни в детските градини, тъй като данните наистина са добри.

Относно въпросите за евентуални завишени количества на бензен в атмосферата след инцидента, от общината обясняват, че единственият начин да се разбере къде се намира димният облак от пожара е било именно проследяването на тези стойности. "Бензенът не беше в по-големи концентрации от това, което се наблюдава в нормални зимни месеци", разяснява директорът на дирекция „Климат“, като подчертава, че атмосферният въздух в момента е чист и хората могат да се наслаждават на почивните дни.

"Пожарът е бил потушен още вчера, а миризмата и усещането за дим, които са били възприети от гражданите, се дължат на остатъчни сажди и димни частици във въздуха", казаха от Столична община, предаде bTV. По думите му от тази сутрин насам данните за качеството на атмосферния въздух се подобряват с всеки изминал час.

Той обясни, че предприетите вчера предпазни мерки, включително препоръката децата да останат в сградите на детските градини, са били превантивни. Според измерванията още вчера качеството на въздуха е било добро, включително и за уязвимите групи.