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Качеството на въздуха в София след пожара край "Люлин" е добро: няма никакъв риск за гражданите

Качеството на въздуха в София след пожара край "Люлин" е добро: няма никакъв риск за гражданите

4 Юли, 2026 08:09 720 18

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  • люлин-
  • марин маринов

Стойностите в момента не представляват никакъв риск дори за уязвимите групи от населението, категоричен е Марин Маринов от Столична община

Качеството на въздуха в София след пожара край "Люлин" е добро: няма никакъв риск за гражданите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актуалните данни за качеството на въздуха в столицата са много добри, като стойностите показват изключително подобрение през последните 24 часа. Точно затова избрахме и това място, от което да ги споделим, тъй като зад нас са таблата на Столична община, на които се визуализира информацията от Изпълнителната агенция по околна среда. Това коментира директорът на дирекция „Климат“ Марин Маринов по време на брифинг, предаде NOVA.

Данните, които се наблюдават, показват по-добри стойности дори от един нормален летен ден. По повод сигналите от граждани в столичния квартал „Люлин“, които са усетили миризма и обгазяване след потушаването на вчерашния пожар, от общината поясняват, че след 19:00 часа снощи въздухът е започнал да се подобрява с всеки изминал час. Моментните стойности не представляват никакъв риск за населението и за гражданите, уверява Маринов.

Той допълва, че информацията от официалните станции за мониторинг е проверена, качествена и обработена. Поради тази причина няма нужда от предприемане на допълнителни мерки, като например децата да бъдат затваряни в детските градини, тъй като данните наистина са добри.

Относно въпросите за евентуални завишени количества на бензен в атмосферата след инцидента, от общината обясняват, че единственият начин да се разбере къде се намира димният облак от пожара е било именно проследяването на тези стойности. "Бензенът не беше в по-големи концентрации от това, което се наблюдава в нормални зимни месеци", разяснява директорът на дирекция „Климат“, като подчертава, че атмосферният въздух в момента е чист и хората могат да се наслаждават на почивните дни.

"Пожарът е бил потушен още вчера, а миризмата и усещането за дим, които са били възприети от гражданите, се дължат на остатъчни сажди и димни частици във въздуха", казаха от Столична община, предаде bTV. По думите му от тази сутрин насам данните за качеството на атмосферния въздух се подобряват с всеки изминал час.

Той обясни, че предприетите вчера предпазни мерки, включително препоръката децата да останат в сградите на детските градини, са били превантивни. Според измерванията още вчера качеството на въздуха е било добро, включително и за уязвимите групи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чернобил

    14 0 Отговор
    Верваме!

    08:11 04.07.2026

  • 2 1488

    12 0 Отговор
    то и ч0рнобил немаше

    08:12 04.07.2026

  • 3 еГолок

    17 0 Отговор
    Пушеците от изгоряла пластмаса и разливите от мазут са полезни за вашето здраве.

    08:12 04.07.2026

  • 4 Гробар

    12 0 Отговор
    Запалете още някое бунище тогава. Явно се отразява добре на качеството на въздуха.

    08:13 04.07.2026

  • 5 Кога

    10 1 Отговор
    е имала София хубав и чист въздух , че сега след тази еко катастрофа?

    08:14 04.07.2026

  • 6 мъкаааа

    7 0 Отговор
    Качеството на въздуха в София е добро,няма никакъв риск за гражданите-Ръйш?! ЩОТО КИМЕТЯ НЯКЪДЕ СЕ Е СКРИЛ И НЕ ДИША "добрия" воздухъ.

    Коментиран от #7

    08:16 04.07.2026

  • 7 име

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "мъкаааа":

    Кмета се е покрил на Петрохан и се грижи за природата. А селяните от софия са свикнали да дишат мръсен въздух, много ясно, че ще им хареса.

    Коментиран от #13

    08:21 04.07.2026

  • 8 Пич

    8 1 Отговор
    Голям резил беше! По случайност минах оттам докато гореше, и - само шест пожарни! Това е като да гасиш огнище като се изфикаеш в него - нищо!!! Добре че заваля...

    08:21 04.07.2026

  • 9 Буенос Айрес

    10 0 Отговор
    Отдалече се вижда чистия въздух, от десетки километри даже.

    08:26 04.07.2026

  • 10 Вярвам на държавните мафиотски институци

    9 1 Отговор
    колкото вярвам на мошеникът Крадев!

    08:30 04.07.2026

  • 11 Горянин

    7 0 Отговор
    След 48 часа казаха че препоръчвали видиш ли детските в цяла София да не играят на открито , иначе междувременно казват няма опасност освен в микрорайона …. Глупости никой не ви вярва вече има сайтове и интернет и уреди за измервания - не е1986 г , пак има хора който ви вярват на глупостите но са по малко


    Вчера в швейцарски сайт сверих въздуха в Чирпан - Пловдив - София


    София беше с двойно по високи показатели за мръсен въздух

    Коментиран от #12

    08:34 04.07.2026

  • 12 Пешо

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горянин":

    2 дена след пожара имах работа в района... миризмата на пластмаса се усещаше. 2часа на открито и ме заболяха гърдите... в сайтовете, 2 близки станции отчитаха стойност 0 и 2...следващите 2 бяха със стойности 40, при средно за софия 50 до 90 по другите далечни станциии.....
    Въобще не вярвам на сайтове и институции към днешна дата.

    08:47 04.07.2026

  • 13 Новичок

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "име":

    Аха в София, всички се изнесоха на Гръцкото море.Тук сме само работещите.

    08:51 04.07.2026

  • 14 Мишел

    0 0 Отговор
    Пожарите подобряват качеството на въздуха в София?

    09:01 04.07.2026

  • 15 Васил

    1 0 Отговор
    Както за морето ни говорят така и за въздуха и за храните лъжите са повсеместни.

    09:02 04.07.2026

  • 16 Отивам

    1 0 Отговор
    Там щом като е с добро качество да напълня две найлонови торбички с въздух.

    09:06 04.07.2026

  • 17 Мисит

    1 0 Отговор
    В територията всико е в норми ий нема никаква опасност за ,никого,,,,,.Тия търтей преяли от държавната купаня,,,,,трябва да се натикат до един,,в Персин!!

    09:08 04.07.2026

  • 18 Тома

    1 0 Отговор
    Даже сега е по чист въздуха след горенето на пластмаса но за балъците които вярват че аз съм п.рост и вие сте п.рости

    09:09 04.07.2026

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