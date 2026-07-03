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Осем министри отговарят на депутатски въпроси в парламента

Осем министри отговарят на депутатски въпроси в парламента

3 Юли, 2026 07:48 512 9

  • иван демерджиев-
  • димитър стоянов-
  • наталия ефремова

Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешният министър Иван Демерджиев

Осем министри отговарят на депутатски въпроси в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол в петък.

Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешният министър Иван Демерджиев – за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства във Фонда за безопасност на движението.

Димитър Стоянов, министър на отбраната ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите - цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г.

На депутатски питания ще отговорят и министрите на социалната политика – Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на регионалното развитие Иван Шишков и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 днес пак е ден

    8 1 Отговор
    за циркус боташки

    07:48 03.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Пореден скъпо платен батисан ден. Едни питат, други отговарят, а реката си тече в старото русло

    08:05 03.07.2026

  • 4 Цървул

    1 2 Отговор
    Гласувайте си да няма отговори на въпроси . Само ви губят времето . Да пишат на електронната поща .

    08:12 03.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Никой !

    1 0 Отговор
    Никой не се интересува от!

    Предизвикателствата !

    Които Тези поставят !

    Пред Обикновения Човек !

    Със Своите въпроси !

    И Неадекватни Действия И Решения !

    Ге !

    --

    шеф !

    --

    тите !

    Преди Конституцията !

    И Закона !

    08:29 03.07.2026

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