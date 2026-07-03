Осем министри отговарят на депутатски въпроси в парламента

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол в петък.

Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешният министър Иван Демерджиев – за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства във Фонда за безопасност на движението.

Димитър Стоянов, министър на отбраната ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите - цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г.

На депутатски питания ще отговорят и министрите на социалната политика – Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на регионалното развитие Иван Шишков и др.