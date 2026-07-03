Осем министри отговарят на депутатски въпроси в парламента

Осем министри ще отговарят на депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол в петък.
Първи ще отговаря на 4 въпроса вътрешният министър Иван Демерджиев – за битовата престъпност в селата, както и за разходването на натрупаните средства във Фонда за безопасност на движението.
Димитър Стоянов, министър на отбраната ще отговори на въпрос за разходите за гориво на военнотранспортните самолети и самолетите - цистерни на американските Военновъздушни сили, разположени на Летище "Васил Левски" - София, за периода февруари - юни 2026 г.
На депутатски питания ще отговорят и министрите на социалната политика – Наталия Ефремова, на образованието Георги Вълчев, на енергетиката Ива Петрова, на земеделието Пламен Абровски, на регионалното развитие Иван Шишков и др.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 днес пак е ден
07:48 03.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АГАТ а Кристи
08:05 03.07.2026
4 Цървул
08:12 03.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Никой !
Предизвикателствата !
Които Тези поставят !
Пред Обикновения Човек !
Със Своите въпроси !
И Неадекватни Действия И Решения !
Ге !
--
шеф !
--
тите !
Преди Конституцията !
И Закона !
08:29 03.07.2026