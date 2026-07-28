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Виктор Чаушев: София ускорява изграждането на свързана и безопасна велосипедна мрежа

Виктор Чаушев: София ускорява изграждането на свързана и безопасна велосипедна мрежа

28 Юли, 2026 15:19 431 9

  • виктор чаушев-
  • велосипедна мрежа-
  • софия

До края на годината се очаква да бъде реализирано продължението на велоалеята по бул. „Княз Александър Дондуков“ до ул. „Черковна“ през моста „Чавдар“

Виктор Чаушев: София ускорява изграждането на свързана и безопасна велосипедна мрежа - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община предприема конкретни стъпки за ускоряване на развитието на велосипедната инфраструктура в София чрез по-бързо проектиране, по-качествени решения и по-добра свързаност между съществуващите и бъдещите велотрасета. Това заяви заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в интервю за Радио София.

По думите му подмяната на ограничителите по велоалеите на бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Георги С. Раковски“ вече е в ход. Старите ограничители са премахнати, тъй като са били силно амортизирани и са създавали риск за безопасността на велосипедистите. Те ще бъдат заменени с нов тип по-високи ограничители със светлоотразителни елементи, които ще възпрепятстват навлизането на автомобили във велоалеите.

По отношение на велотрасето по бул. „Патриарх Евтимий“ Чаушев обясни, че след съдебното решение Столична община е възложила независим одит по пътна безопасност и на неговата основа е изготвен нов проект, който в момента преминава необходимите съгласувателни процедури. Предвижда се двупосочна велоалея от северната страна на булеварда с подобрени връзки към съществуващите и бъдещите трасета по улица “проф. Фритьоф Нансен” и булевардите „Прага“, „Христо Ботев“, „ген. М.Д. Скобелев“ и „Витоша“.

Заместник-кметът подчерта, че Столична община вече предприема мерки за ускоряване на проектирането на велосипедна инфраструктура. В екипа е привлечен експерт с дългогодишен практически опит в планирането и проектирането на велосипедни трасета и се подготвя и рамково споразумение за възлагане на проектиране. Целта е проектите да бъдат изготвяни значително по-бързо и своевременно да преминават към строителство.

До края на годината се очаква да бъде реализирано продължението на велоалеята по бул. „Княз Александър Дондуков“ до ул. „Черковна“ през моста „Чавдар“, паралелно с ремонта на съоръжението. Работи се и по вътрешна велосипедна мрежа в Борисовата градина, както и по проект за ново велотрасе по бул. „Никола Мушанов“.

Виктор Чаушев коментира и контрола върху движението на електрически тротинетки и велосипеди в парковете. По думите му проверките се извършват от органите на МВР съгласно действащото законодателство, като Столична община няма правомощия да налага или отменя санкции. Той изрази мнение, че действащите текстове в Закона за движението по пътищата създават сериозни практически проблеми и следва да бъдат преразгледани, тъй като не може разпоредби в един закон, който регулира движението по пътищата за обществено ползване да се прилагат за контрол и санкциониране в паркове и градини, които не влизат в приложното поле на закона, съгласно чл. 1 от него.

По повод подписания договор за системата за обществено споделени велосипеди „Sofia Bike“ заместник-кметът припомни, че концесионната процедура е приключила след продължил съдебен контрол и Столична община е била длъжна да изпълни влязлото в сила решение. В същото време общината вече работи с концесионера за разширяване на мрежата от станции извън централната градска част.

„Имаме план постепенно да разширяваме обхвата на системата, така че да осигурим по-добра свързаност с кварталите и с основните велосипедни трасета. Ще упражняваме постоянен контрол върху качеството на услугата, за да бъде тя реално полезна за гражданите“, заяви Виктор Чаушев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Побъркаха Хората !

    2 1 Отговор
    Сега Ще ги Карат !

    Да Карат !

    Велосипеди !

    15:21 28.07.2026

  • 3 лют пипер

    0 1 Отговор
    На този,на снимката,къде му е вратовръзката? Защо си ходи,като непукист?!

    Коментиран от #5

    15:23 28.07.2026

  • 4 Сега Остава !

    1 2 Отговор
    Да им Дадат И по Две Щеки !

    Та докато Карат !

    Да Произвеждат !

    И Ток !

    15:26 28.07.2026

  • 5 Да не Би Да Му ?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "лют пипер":

    Пука !

    15:27 28.07.2026

  • 6 бушприт

    0 0 Отговор
    радио "София".

    15:28 28.07.2026

  • 7 Сатана Z

    1 2 Отговор
    След като Собствениците на велосипеди ползват уличното платно те трябва задължително да плащат данък колело и застраховка ГО

    15:29 28.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 нннн

    0 0 Отговор
    Първо да пратят общинари до Белгия и Холандия, за да видят как се прави велосипедна алея.

    16:00 28.07.2026

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